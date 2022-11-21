今日新增本土1萬1888例、死亡41例，王必勝：設立捐贈標準是保證疫苗採購沒問題，並非卡疫苗
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王必勝回應外界對卡疫苗的質疑，表示指揮中心對捐贈疫苗最重要兩原則是「能買到真疫苗、真的能買到疫苗」，因此會有包括交貨的期程、數量、原廠授權書、CMC的製程等標準。台積電、永齡基金會、慈濟都達到了，其餘則是沒有辦法達成這些條件，所以捐贈程序無法往下走，但指揮中心都還是一併感謝。
中央流行疫情指揮中心今（21）日公布國內新增1萬1915例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬1888例本土個案及27例境外移入；另確診個案中新增41例死亡。
指揮中心表示，今日新增之1萬1888例本土病例，為5512例男性、6372例女性、4例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，新增個案破千之縣市分布為新北市（1861例），臺中市（1582例），高雄市（1520例），桃園市（1407例），臺南市（1121例），臺北市（1039例）。
指揮中心指出，今日新增41例本土病例死亡個案，為24例男性、17例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、39例具慢性病史、22例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今（2022）年10月11日至11月18日，死亡日期介於10月18日至11月18日。
指揮中心說明，今日新增27例境外移入個案中，為14例男性、13例女性，年齡介於未滿10歲至60多歲，分別自日本、馬來西亞、新加坡、韓國（各1例），另23例感染國家調查中。入境日期介於今年10月21日至11月19日。
指揮中心疫情監測組組長周志浩表示， 今日新增之個案數較上週一下降了28%，顯示目前疫情維持下降的趨勢不變；死亡數則與前幾日差不多，沒有太大變化。
死亡與兒童重症個案
醫療應變組副組長羅一鈞表示，今天公布的41例死亡病例，年齡分布從90多歲到50多歲，大多具有慢性疾病史，沒有較年輕的死亡，或兒少重症個案。
羅一鈞進一步分析，今日新增的死亡個案中，有39位是有慢性疾病史、22位是沒有打滿三劑的疫苗，其中有16位是沒有接種任何一劑疫苗。另外，今日超過80歲的死亡病例達25位。
到目前為止的染疫死亡統計，這1萬3000多例的個案之中，有九成具有慢性病史、六成六沒有打滿三劑疫苗、九成以上是60歲以上的個案。
醫療資源統計
在全國病床使用情形上，羅一鈞表示，目前全國專責病房以及負壓隔離病房的開設總數，有逐漸的下調到目前的6889床。雖然總開設數下調，但空床率仍有達六成以上，值得注意的是，主要的空床是集中在北部，中南部則較為吃緊，尤其是南區與高屏區的空床率僅45.6%。
因應目前國內疫情趨緩的趨勢，上週五指揮中心開會決議，將繼續調降專責病床的開設比率與病床數。以200床至499床的院所為例，開設比率將從5%調降為3%-5%；至於500床以上的大型醫院，指揮中心也將原先開設的5%-10%，調降為開設5%即可。釋出的病床就可提供給一般病人使用。
每週一疫情監測
羅一鈞公布上週境外及本土Omicron變異株監測結果，表示上週共進行81例本土的定序，結果為80例的BA.5以及1例的BA.2，目前仍呈現BA.5一枝獨秀的情形，且並未檢測出BQ.1與XBB等新型本土變異株。
境外移入的部分則有比例上的改變，在21例的定序中，10例的BA.5已不足一半，另外有9例是BA.2.75（BA.2衍生株），他在過去三週中佔比從6%上升到28%，這週又再度上升到43%，相當有機會超過BA.5成為境外移入的主流株，但目前在本土株中仍未檢測出BA.275的變異株。
至於上週驗出的XBB與BQ.1，經進一步檢測是分別來自於印尼與加拿大，目前大家所關心的新型變異株之中，XBB累計數最多，共有10例境外移入與1例本土。
疫苗施打統計
指揮中心發言人莊人祥說明，昨（21）日次世代疫苗接種了3667人次，其中BA.1雙價疫苗408人次、BA.5雙價疫苗3259人次，若以各類疫苗統合計算，總計假日共接種了3萬6564人次。疫苗接種人口涵蓋率，第一劑94%，第二劑88.%，追加劑74.2%，第二次追加劑16.9%。
疫情趨勢
指揮官王必勝指出，上週新增的確診者共有12萬8420例，較上週的14萬6487減少了12.33%，這是從疫情高點以來，連續第六週的下降，目前的確診趨勢大致回到今年4月底的這個規模，指揮中心將持續觀察這個趨勢是不是維持下去。
2021佛光山疫苗捐贈事件
王必勝先代表指揮中心感謝佛光山，表示佛光山在去年疫苗缺乏的時期，非常的熱心願意捐贈疫苗，但還是將捐贈的始末向大家報告，以正視聽。
王必勝表示佛光山於去年5月27日向指揮中心申請捐贈美國嬌生疫苗，當時還沒有文件，在6月1日時指揮中心就安排與佛光山人員見面，但是6月2日時，美國嬌生公開聲明僅與政府或國家進行接洽。因此在6月7日佛光山以公文形式，表示得知政府單位已與嬌生公司聯繫相關事宜，會樂觀其成，若達成共識佛光山將捐贈20萬至50萬劑疫苗。
但嬌生公司遲至今年才開始出貨給我方，過程中也發生了許多製程上的問題，因此佛光山的捐贈也就沒有成功，指揮中心仍是感謝佛光山於疫情期間給與政府的支持。
王必勝表示，所有願意捐贈疫苗、幫忙買疫苗的單位與人士，指揮中心都相當感謝，但是有兩點是指揮中心一定要維持住的原則，第一個是「能夠買到真的疫苗」，第二個是「真的能買到疫苗」，所以會有一些必備的條件會列出來，包括交貨的期程、數量、原廠授權書、CMC的製程。
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