誇張、寫實與失實——籃球劇《季前賽》的賽後檢討

（以下內容劇透不多，也請注意）

作為一個每周打波、經常留意NBA賽事的籃球愛好者，對《季前賽》實在充滿期待，畢竟這是香港史上第一齣以籃球為主題的電視劇（香港電台的《青春@Y2K》（2000）同時以欖球為主題，暫且不算）。過去，運動劇一直是ViuTV的熱門劇種，能引起熱議的包括《男排女將》（2020）和《I Swim》（2022），皆或多或少借助香港唯一天團Mirror的號召力。

圖片來源：《季前賽》劇照／ViuTV

運動題材的誇張、寫實與失實

撇除明星效應及導演為吸納不諳籃球的觀眾而作的調整，單純討論《季前賽》拍得好不好，可先從掌握現實的問題著手。

過去，運動作品不乏超現實的先例，相信許多稍年長的香港人，都記得《戀愛自由式》（2003）的主角在轉池時施展「破冰轉身」，爆速向前，足以令何詩蓓食塵莫及。籃球界代表則有《功夫灌籃》（2008）中的方世傑（周杰倫飾），他那記三分線起跳接波暴扣，比傳說中具有奧運田徑能力的籃球之神米高佐敦的罰球線起跳入樽更勝幾籌，堪稱籃壇的太上神。

然而，《季前賽》不循此方向，而是如日本動漫神作《男兒當入樽》（1990-1996），讓角色的能力符合現實原則。那麼，為甚麼完全沒有觀眾把《季前賽》稱為神作？單從籃球部分的處理而言，是深度與細節處理不足的問題。導演在拍攝前找來甲一球員為演員提升球技，且在劇中加插術語解釋，是可嘉的，讓熟悉與不熟悉籃球的觀眾增加代入感。可是，內裡的球局佈置，實讓籃球愛好者出戲，寧願到街場看真人比賽。原因很簡單，一則在五打五的球賽不會有那麼輕易與頻繁的籃底走籃，二則正常人的體能無法在短時間內追上大學校隊而體能正是打全場的關鍵，所以到下半場肯定被大炒，更何況主角隊伍無法換人，三則翰林校隊只需專注mismatch單打身高160厘米的朱昆潤（肥仔飾），就能輕易取勝……如此，感覺形同《男兒當入樽》拍一個番外篇，讓五個素人僅以兩分之差敗給湘北般兒嬉。

其實，虛與實不是決定優劣的主要因素，比如日本另一籃球動漫作品《黑子的籃球》（2009-2016），雖滿是狗血設定，如綠間真太郎能在整個球場的範圍內投球，不封阻就必入，但這無阻其成為經典，因為它掌握到觀眾的預期，在誇張中寫實，建構另一套合情理、更具彈性的邏輯（直至劇場版《Last Game》（2017）整整一個半小時只環繞一場球賽、角色瘋狂開外掛，才告完全崩壞）。反之，《季前賽》在寫實中失實，以煽情遮掩無理，概念先行過於突出，導致劇情失去現實的不確定性，因而可預測、失去張力，也就是TVB劇常被垢病的重點。

圖片來源：《季前賽》劇照／ViuTV

籃球作為配角

《季前賽》另一讓球迷期望落空之處在於籃球佔比，按主觀統計，第一至十三集，籃球出現的時數平均少於十分鐘，以至最後一場球賽的佔時，足以超過之前球賽的總和，可謂上輕下重。