誇張、寫實與失實——籃球劇《季前賽》的賽後檢討
我們想讓你知道的是
籃球在《季後賽》劇中，是可有可無的存在，切換成其他球類，對敘事方向與意指亦無甚影響，而只有更深刻地探究人與籃球的關係，才能觸及生命本身而誘發共情、引人咀嚼。
（以下內容劇透不多，也請注意）
作為一個每周打波、經常留意NBA賽事的籃球愛好者，對《季前賽》實在充滿期待，畢竟這是香港史上第一齣以籃球為主題的電視劇（香港電台的《青春@Y2K》（2000）同時以欖球為主題，暫且不算）。過去，運動劇一直是ViuTV的熱門劇種，能引起熱議的包括《男排女將》（2020）和《I Swim》（2022），皆或多或少借助香港唯一天團Mirror的號召力。
運動題材的誇張、寫實與失實
撇除明星效應及導演為吸納不諳籃球的觀眾而作的調整，單純討論《季前賽》拍得好不好，可先從掌握現實的問題著手。
過去，運動作品不乏超現實的先例，相信許多稍年長的香港人，都記得《戀愛自由式》（2003）的主角在轉池時施展「破冰轉身」，爆速向前，足以令何詩蓓食塵莫及。籃球界代表則有《功夫灌籃》（2008）中的方世傑（周杰倫飾），他那記三分線起跳接波暴扣，比傳說中具有奧運田徑能力的籃球之神米高佐敦的罰球線起跳入樽更勝幾籌，堪稱籃壇的太上神。
然而，《季前賽》不循此方向，而是如日本動漫神作《男兒當入樽》（1990-1996），讓角色的能力符合現實原則。那麼，為甚麼完全沒有觀眾把《季前賽》稱為神作？單從籃球部分的處理而言，是深度與細節處理不足的問題。導演在拍攝前找來甲一球員為演員提升球技，且在劇中加插術語解釋，是可嘉的，讓熟悉與不熟悉籃球的觀眾增加代入感。可是，內裡的球局佈置，實讓籃球愛好者出戲，寧願到街場看真人比賽。原因很簡單，一則在五打五的球賽不會有那麼輕易與頻繁的籃底走籃，二則正常人的體能無法在短時間內追上大學校隊而體能正是打全場的關鍵，所以到下半場肯定被大炒，更何況主角隊伍無法換人，三則翰林校隊只需專注mismatch單打身高160厘米的朱昆潤（肥仔飾），就能輕易取勝……如此，感覺形同《男兒當入樽》拍一個番外篇，讓五個素人僅以兩分之差敗給湘北般兒嬉。
其實，虛與實不是決定優劣的主要因素，比如日本另一籃球動漫作品《黑子的籃球》（2009-2016），雖滿是狗血設定，如綠間真太郎能在整個球場的範圍內投球，不封阻就必入，但這無阻其成為經典，因為它掌握到觀眾的預期，在誇張中寫實，建構另一套合情理、更具彈性的邏輯（直至劇場版《Last Game》（2017）整整一個半小時只環繞一場球賽、角色瘋狂開外掛，才告完全崩壞）。反之，《季前賽》在寫實中失實，以煽情遮掩無理，概念先行過於突出，導致劇情失去現實的不確定性，因而可預測、失去張力，也就是TVB劇常被垢病的重點。
籃球作為配角
《季前賽》另一讓球迷期望落空之處在於籃球佔比，按主觀統計，第一至十三集，籃球出現的時數平均少於十分鐘，以至最後一場球賽的佔時，足以超過之前球賽的總和，可謂上輕下重。
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如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
我們想讓你知道的是
當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」