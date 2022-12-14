圖文解釋什麼是「乳房纖維腺瘤」：如何檢查？有辦法預防嗎？
我們想讓你知道的是
通常乳房纖維腺瘤不會造成什麼疼痛感，即使壓著那個硬塊處，也不會感覺到疼痛。常常，要到乳房突然痛起來的時候，才會讓女性朋友們想要求診就醫，檢查是否乳房出了狀況；然而這裡要強調一下，真正乳房長了腫瘤時，其實很少會引起乳房痛。
文：黃致旻醫師
除了月經要來之前有點胸部脹痛感之外，妲妲沒想過乳房會有什麼問題，但看到新聞幾位年輕的女藝人罹患了乳癌，甚至因此喪命。妲妲雖然覺得自己還很年輕，仍是聽從了好姊妹們的建議，到醫院做了乳房超音波檢查。
做完檢查後，醫師告知妲妲：「你的左邊乳房有一顆一公分大的結節，很可能是乳房纖維腺瘤喔。」
「那是什麼東西？我為什麼自己摸不出來？」妲妲急著問。
「乳房腫瘤還小的時候，自我檢查很難發現，要靠儀器才能注意到喔。」醫師說明。
妲妲很著急：「那我怎麼知道這個結節會不會變成惡性的？難道不能開刀拿掉這顆嗎？」
「所以我們需要定期檢查，建議你半年後要再次做個乳房超音波，我們會依據腫瘤在超音波下的形狀、大小、性質、生長速度等評估，有明顯生長跡象的腫瘤可能需要以手術處理，但絕大部分的人可以跟纖維腺瘤和平共存。」醫師解釋。
妲妲對這樣的說法並不放心，想要找到更明確的說法。
怎麼會冒出乳房纖維腺瘤？
乳房纖維腺瘤通常是在乳房內一個界線明確，無痛，且類似橢圓形的實心腫瘤，且乳房纖維腺瘤可說是乳房內最常見的良性腫瘤，雖然提到腫瘤，大家常常會直接聯想到惡性腫瘤，也就是癌症。但乳房纖維腺瘤是一種良性的腫瘤，絕多數並不會增加乳癌的機率。
會被稱為「纖維腺瘤」，代表這顆腫瘤的成分包含了「纖維組織」和「腺體組織」。目前多數的專家認為，乳房纖維腺瘤與女性荷爾蒙的刺激有關。原本乳腺組織裡就含有雌激素與黃體激素的受體，對女性荷爾蒙比較敏感，當乳腺組織感受到女性荷爾蒙的高低起伏變化，就會受到刺激，可能會引起組織過度增生改變型態，因而形成纖維腺瘤。
由於纖維腺瘤的出現與女性荷爾蒙波動有關，因此大概從青春期的時候就有機會出現乳房纖維腺瘤。到20幾歲、30幾歲的時候都還可能繼續冒出新的纖維腺瘤；懷孕的過程之中，纖維腺瘤很可能體積會變得更大一些。但等到停經之後，少了女性荷爾蒙的刺激，基本上是不會冒出新的纖維腺瘤，且原本纖維腺瘤的體積很可能會逐漸縮小。研究發現，如果不到20歲就開始服用調經藥、避孕藥，長出乳房纖維腺瘤的機率就比一般女性來得高。
乳房纖維腺瘤的特性
乳房纖維腺瘤最常見於兩側乳房的外上方，這也是女性本身乳腺組織比較發達之處。乳房纖維腺瘤是實心的腫瘤，裡面是充滿了實質的組織，並不是液體。摸起來常常會有種硬硬的，有點紮實的感覺，且可以感覺到乳房纖維腺瘤界線明顯，類似一顆玻璃珠在皮下動來動去的感覺，比起惡性腫瘤來說，乳房纖維腺瘤的活動度較高。
通常乳房纖維腺瘤不會造成什麼疼痛感，即使壓著那個硬塊處，也不會感覺到疼痛。常常，要到乳房突然痛起來的時候，才會讓女性朋友們想要求診就醫，檢查是否乳房出了狀況；然而這裡要強調一下，真正乳房長了腫瘤時，其實很少會引起乳房痛。
然而，如果自己發現到乳房硬塊，務必要就醫檢查，千萬不要拖延，尤其絕不要因為這個腫塊不會痛就不理它。無論是良性或惡性的乳房腫瘤，常常都不會引發疼痛，但一定要用影像檢查確認腫瘤的特性，才能知道是否為惡性。
檢查乳房纖維腺瘤
乳房纖維腺瘤比較常見於10幾歲到30幾歲的年輕女性身上，無論是有摸到硬塊，或只是想要做健康檢查，這個年齡層的女性乳房檢查首選是超音波。在乳房超音波檢查時，乳房纖維腺瘤會呈現以下特性：
- 界線明確清楚
- 橢圓長形
- 裡面是個實心的成分，而不是含有液體的水泡
- 超音波下呈現低迴音
如果在超音波下有幾個特徵，我們就需要懷疑這個實心腫瘤的特性，可能並不單純只是個纖維腺瘤：
- 腫瘤的邊界並不明確
- 腫瘤並不是個橢圓長型，而比較像雲朵或貝殼般有許多突出的型態，甚至邊緣不規則
- 超音波影像在腫瘤的下方變得很黑，像是拖了一個長長的黑掃把尾巴
- 整個腫瘤內部呈現的顏色並不均勻，可能腫瘤內部含有小水泡或內有鈣化點（延伸閱讀：常見的乳房囊腫與纖維腺瘤）
我有乳房纖維腺瘤，該怎麼辦？
當女性朋友被告知乳房纖維腺瘤之後，常常有想要「除之而後快」的想法。然而，醫師常常會告訴患者，我們通常並不需要治療乳房纖維腺瘤，絕多數被診斷為有乳房纖維腺瘤的女性朋友，可以與體內的纖維腺瘤和平共存到老，且有的纖維腺瘤會在停經幾年後逐漸消失蹤影。
因此，在這過程中，最重要的是定期追蹤。
那追蹤是要幹嘛呢？就是定期看看這個腫塊，確認有沒有變化，是變大、變小、還是變形了。在剛看到纖維腺瘤的前一兩年，最好至少半年追蹤一次乳房超音波，如果狀況穩定，之後可改成一年追蹤一次。
目前沒有任何口服藥物是讓大家一吃下去，這顆乳房纖維腺瘤就會不見的。因此若在追蹤過程中，發現乳房纖維腺瘤測量起來大於兩到三公分，或在追蹤的過程之中逐漸長大，且長大的速度很快，有增生的特質；影像中看起來有比較不理想的特徵，或在抽吸之後發現非典型細胞，就要認真考慮以手術移除。
難道沒辦法預防乳房纖維腺瘤的出現嗎？
很不幸地，在現階段而言，我們似乎無法完全預防乳房纖維腺瘤的出現。畢竟，纖維腺瘤的出現與女性荷爾蒙對乳腺的刺激可能是最有關係的，但我們不可能為了良性的纖維腺瘤而用藥讓女性停止分泌女性荷爾蒙，直接走入停經階段。
不過，希望大家不需要因此而感到心情不好，絕多數的乳房纖維腺瘤都不會造成什麼問題，僅有少數需要手術移除，演變成乳癌的也是極為少數。無論現在我們的乳房裡有沒有長著乳房纖維腺瘤，都是要定期接受乳房影像檢查，維持健康體重，維持良好的運動習慣，來照護乳房健康。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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「即使在最辛苦的時候，我都想把笑容帶給別人。」——一位居服員的內心話
我們想讓你知道的是
失智症、慢性病，在逐漸高齡化的社會中，我們對這些名詞都不再陌生。根據衛福部統計，全台灣65歲以上長者，有4.97%患有失智症，需要長期照顧。除此之外，意外、身心障礙、罕見疾病，造成許多青壯年的失能者，因醫療進步、存活率高，被照顧時間可能逾20年。長照的需求，一直都被低估。
「以前我沒想過會成為居服員，但現在我覺得，這是我人生中最棒的決定之一。」這是從中國嫁到台灣的德金，展開一段照顧長輩、照顧先生，到照顧自己的故事。
從單純的台灣媳婦，到專業居服員
德金來自中國福州，原本在一間雜貨店工作，「那時我工作的地方，就在我先生上班的工廠附近，他常常來買東西，我們就是這樣認識的。」今年五十多歲的德金，回憶起當年和先生認識的情況，微微害羞了起來。「我先生年紀比我大上一段，我們來到台灣之後，有一天我去區公所辦事情，拿到一張居服員訓練課程的傳單，那時我想說，我媽媽年紀大了，我先生年紀也大，如果我有居服員的技術，那以後我要照顧他們就方便多了。」因為這樣起心動念，讓本來是單純家庭主婦的德金，開始了居服員的訓練課程。
居服員的訓練內容非常豐富，主要是針對日常生活活動或獨立自主生活能力不足的人，提供家務、日常生活、身體照顧的服務。除了上課之外，還有實作練習，以及現場實習。德金笑說：「我去實習的時候，是學姊帶著我去，那個服務對象是一個很高的女生，他們家人看到我就說：『哎唷這個居服員個子太小，不行啦！』我學姊趕快跟他們說，沒有沒有，我只是來實習的而已。」雖然一開始因為身型被不看好，但努力通過實習後，德金成功成為伊甸正式的居服員。八年來的每一天，嬌小的德金，用熱情和行動力，證明他內在能量的強大。
德金總是發自內心為服務對象付出，希望自己可以成為對方的支柱。「我服務過一位罹患失智症的阿伯，只要一不注意他，他就會大發脾氣。所以我陪伴他的時候，都是注意力100％放在他身上，找話題跟他聊、找東西給他看，或者唱歌給他聽。他後來都認得我，遠遠看到我會就喊『嘿！麻吉！你來了啊！』」
他的另外一位服務對象是視障人士，想學口琴但是看不見譜，德金憑著以前學過音樂的記憶，再加上自己多聽多唱幾次，在每次與服務對象相處的時候，陪他一起練習口琴。「我只要看到他們很開心， 就覺得自己也好開心，能夠多幫一點人，要做什麼我都很願意。」德金分享道。
陪伴、傾聽，常常是所有失能者在心理上最需要的支持，但這可能也是最親近、最熟悉彼此的家人，比較難以顧及的面向。德金作為一個外來者，反而可以用專業的訓練，加上他個人樂於付出的特質，提供最適切的陪伴，成為失能者以及家人之間最好的調節。
走過人生的低潮，更能感謝每一雙援手
從家庭主婦到居服員，德金發掘了自己的全新領域，並且樂在其中。但是這樣的日子，卻在發現先生罹患膀胱癌之後急速轉變。「那時候我先生很痛、很辛苦，我要照顧他，24小時地照顧他，但是我的服務對象也在等著我，我壓力很大，爆哭了好幾次。」幸好伊甸的個管員、居服督導、同事等都非常能夠同理德金的狀況，讓德金可以彈性的排班。「有時候甚至是超級臨時，下午要過去服務了，但我早上才說我沒辦法去。但我的督導都說沒關係，他會想辦法調其他人手過去幫忙，要我安心在家裡照顧先生。」
先生生病之外，遠在中國福州的母親，也在疫情最嚴重的時期因病過世。「我回不去，全家人都到了，就只有我不在我母親身邊，我用視訊跟他說：『媽媽，我愛您，對不起，我不在您身邊，您要原諒我，我愛您。』」
在不到一年間，德金的母親、先生相繼去世，德金直言，如果不是伊甸這個大家庭的夥伴，總是在他身邊，給予他關心和鼓勵，加上信仰的支持，他真的不曉得要怎麼走下去。「那時候我同事一下班，就打電話給我說要過來陪我，我說你下班很累了回去休息吧，同事都堅持要來，坐著陪我看看電視也好，我真的很感謝他們。」直到今天，德金還是會在回到家的時候說一聲：「老公，我回來了喔。」這句問候，從一開始的感傷失落，慢慢轉變成和在天家的先生，分享日常點滴的開場白。「我還是很想他，也很想我母親，但我現在知道，他們都過得很好，沒有病痛，而且永遠在我心中陪伴著我。」
在伊甸、信仰和親友的幫助下，德金走出了情緒的幽谷，重拾身為居服員的使命。更重要的是，伊甸提供定期的教育訓練，讓德金以及每一位居服員，可以在心理素質和專業技術上，隨時保持最佳狀態。
帶著所有的祝福和力量，繼續前行
作為居服員，也曾經是失能者家屬的德金，更能理解居服員對於一個家庭的重要性。「因為照顧者的神經是隨時緊繃的，你會真的非常需要一個休息放空的時刻，哪怕幾小時也好。去做自己的事情，留一些距離、空白給自己和家人，這對雙方都好。」現在，德金依然每天在伊甸居服員的崗位上，奉獻自己的能力和熱忱。德金說：「雖然在台灣只有我自己一個人，但在台灣生活20年，這裡已經是我的第二故鄉，而且我還有居服員這份工作，只要我身體健康，可以幫助人，我就想一直做下去。如果有一天，我體力不行了，或許我會回去家鄉，跟其他家人團聚。」
在工作上的經歷，讓德金更能體會生命的無常，健康的可貴。她也鼓勵所有照顧者家庭，家人相處之間最重要的是尊重、尊嚴、以及開放的心態。「我也很推薦家屬們可以去上關於居家照顧的課程，因為居家照顧服務課程的學習不單是學習照顧技巧，幫助自己照顧家人也減緩因為照顧受傷的可能，更重要的是透過課程更了解有專業資源介入的好處，而且家屬也能更理解失能者的問題，跟我們居服員溝通起來也會更順暢。我們就可以一起找回生活的平靜和平衡。」德金非常誠懇地推薦。
台灣目前已是高齡社會，預計114年就要進入超高齡社會，可以想見的是，長期照顧成為每個家庭的課題。伊甸不只關注長輩生活，更希望擁抱照顧者，乃至整個家庭的需要。伊甸基金會推動老人照顧服務計畫，持續透過日照、居家服務、失智據點、送餐關懷等多元服務，連結長輩的生活需求、支持每個照顧者的身心。