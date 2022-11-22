號稱「世界藥房」的德國，為何連小兒退燒糖漿都買不到？
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德國藥店正在面臨藥品供應短缺的嚴重問題。行業聯合會分析認為，全球化是造成藥品供應短缺的主要原因，德國已將「世界藥房」的頭銜拱手讓給印度和中國。另外，昂貴的能源和原材料價格也大大打擊了藥廠的生產積極性。
文：德國之聲中文網（德新社）
無論是兒童退燒藥、止咳藥、降壓藥，還是治療乳腺癌的藥物，現在在德國藥店想購買這些藥物，都有可能遇到缺貨的困難。供應鏈瓶頸讓德國的藥品供應出現嚴重問題，藥劑師們已經對藥品短缺的問題表示擔憂。
北威州藥劑師協會主席普雷斯（Thomas Preis）對德新社說，從業30年來他從未經歷過這樣嚴重的情況。他舉例說，用來抑制胃酸分泌的泮托拉唑已經停止供應。人們不得不轉而使用奧美拉唑。但是奧美拉唑會與其它藥物產生更多的藥物相互作用，也就是說藥效可能會受到更多的影響。
普雷斯表示，明（2023）年的情況可能會更糟。他說：「斷供的情況可能會更多。」
對於藥店來說，藥品短缺是一種困擾，因為藥劑師們必須為病人尋找替代藥品，或者在某些情況下自己生產藥品，但這既費時又費錢。德國聯邦藥品和醫療器械研究所（BfArM）目前列出的藥品供應短缺的報告大約有300份，但是在德國批准使用的藥物大約為10萬種。而且大多數短缺的藥品都可以找到替代品。該機構認為，目前沒有跡象顯示出德國藥品供應出現普遍嚴重化的現象。
藥店和藥劑師聯合會認為，全球化是造成藥品供應短缺的主要原因。
歐洲使用的約68％的藥物生產原料都來自亞洲。如果亞洲國家出現生產問題、原材料污染或生產停頓，那麼德國也會被波及連累。北威州藥劑師協會主席普雷斯說，德國曾經是世界的藥房，但今天中國和印度變成了世界的藥房。在他看來，重要的是將盡可能多的生產線遷回德國。
供應瓶頸的另一個原因是經濟壓力。昂貴的能源和原材料也是製藥業面對的一個問題。
在德國，由於藥品價格受到管制，藥商不能輕易將更高的成本轉嫁給病人。就處方藥而言，藥商必須在藥品折扣協議中向醫療保險公司提供優惠價。此外，法定醫療保險公司為藥品支付的最高金額也有限制。這些規定的目的都是限制衞生系統的成本，並控制醫療保險費用的增加。
德國史達德製藥公司（Stada）是德國最大的非專利藥和非處方藥供應商之一。能源、運輸成本以及原材料價格的上漲都讓公司感受到的壓力越來越大。但是由於藥品折扣協議的存在，藥商法將增加的能源成本轉嫁出去。該公司CEO戈德施密特（Peter Goldschmidt）說：「這導致某些情況下，藥品定價甚至低於生產成本。」
德國仿製藥和生物仿製藥產業協會Pro Generika表示，撲熱息痛糖漿的生產利潤是每瓶1.36歐元。一年之內生產撲熱息痛糖漿的原材料價格上漲了70％。這導致越來越多的藥廠停止生產這種藥物。目前只有德國烏爾姆的一家藥廠還在生產撲熱息痛糖漿。
那麼有什麼辦法可以解決藥品供應瓶頸的問題呢？德國史達德製藥公司CEO戈德施密特提出，招標合約不要只給與一家藥廠，而是給與三家企業。這樣做可以加強供應鏈。
同時他認為，將生產線從亞洲遷回歐洲的想法過於簡單，「印度或中國生產線都是按照歐洲標準建立的。」此外，藥品成本上升的時候，歐洲也可能出現生產停頓和瓶頸，會引發「價格爆炸」。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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文策院院長李明哲、林茲電子藝術節總監 Martin Honzik談未來內容發展關鍵字： 跨域共創 X 以人為本
我們想讓你知道的是
「林茲電子藝術節」是全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節，文策院以創意為核心的跨域共創，開啟了雙方近期的交流和合作。本次專訪文策院院長李明哲和林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik，了解內容產業的未來發展可能。
文化內容策進院（文策院）以推動臺灣文化內容產業進步為使命，對科技的關注著重在內容結合科技帶來的產業未來性，今年舉辦「2022 TCCF 創意內容大會─未來內容展」邀請到眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括奧地利林茲電子藝術節策展統籌暨總監 Martin Honzik 也特地親自來臺，並在主題沙龍中分享林茲電子藝術節的願景和展望。林茲電子藝術中心在過去40多年來致力探究社會、科技與藝術間的關係；文策院與林茲電子藝術中心分別關注產業發展與人文社會，彼此交流將產生怎樣的火花？
數位浪潮中的文化轉型，科技與文化的共生共榮
「一切都始於數位化。」Martin Honzik 談起林茲設立的初衷，他認為數位化是一種超越文化、國家藩籬，將人們連結在一起的新語言，在這個全球性巨大轉型革命中，「數位人文」觀念的建立刻不容緩。「科技是人的發明，而非神的造物。科技之所以被創造，是為人類服務、連結我們自身。」而「數位人文」是林茲的現階段的使命，幫助人們在數位浪潮中找到自我意識，讓每個人是出於自我意願使用科技，而非強迫自己去適應新科技。
林茲對科技的關注並非科技本身，而是「科技可以如何為人們服務」，對此，文策院院長李明哲也分析，文化與科技的結合是一種必然，其中更包含眾多複雜的型態，例如：產製規格的升級、展現型態的不同、跨域創意合作……等。他表示：「文化內容產業若能因應未來趨勢提早佈局，不僅能在5G、Big Data、AI、XR 等一波又一波文化結合科技的浪潮中站穩腳步，更能趁勢崛起，讓臺灣跨域共創能力在國際間發光發熱。」
臺灣與世界的對話：文策院與林茲開啟共創合作
「林茲是科技藝術領域非常重要的展會，我們希望臺灣的創作、科技藝術或文化科技可以繼續向前邁進，被更多國際平台看到。」李明哲院長表示，臺灣創作者向來是林茲電子藝術節的常客，尤其近期文策院與林茲的交流更加密切。
如今年2022林茲電子藝術節，臺灣除了延續與林茲電子藝術中心的合作之外，文策院還與林茲電子藝術中心首度合辦臺灣專場展演，由林茲電子藝術中心策劃，邀請具國際視野且有拓展潛力的臺灣作品進行專場展演。其中《百岳計畫》由FAB DAO 發起，以區塊鏈去中心化的社群共治特性概念出發，讓持有者擁有決定權選擇這筆資金如何使用，資金在扣除藝術家的創作費後，留到公共的經費池投入臺灣公益項目，為社會帶來兩大影響：第一、NFT成為新型態的捐款收據，讓參與者「捐款即收藏」 ; 第二、更民主化地使用公共預算，達到Web3.0自治精神，科技結合人文關懷的新型態內容與林茲「數位人文為本」的願景相契合，獲得林茲策展方評價為「未來的社會行動方案」，為社會永續發展帶來貢獻。
Martin Honzik 走遍全球擔任各大獎項評審，看過各種不同文化藝術作品，擁有豐富經驗的他表示：「我認為臺灣人在新媒體領域的創作正受國際矚目。」他認為臺灣創作者身處於自由環境與複雜地緣政治壓力中，這種矛盾的處境交織出獨特的創作風格，從中更顯露出堅定的文化認同，這些作品以全新的面貌豐富林茲的世界。他毫不吝嗇地表達了自己對臺灣作品的偏好：「如果把10個作品放在我面前，我想我一定能正確選出來自臺灣的作品！」
「多邊形」國際合作，開創未來內容產業的永續生態
李明哲院長進一步分析，未來的產業將由過去單純的垂直分工，走向更複雜的多角度合作模式，尤其文策院一直致力推動「以創意為核心的跨域共創」，今年他在前往參加林茲電子藝術節的過程中也看到了相同的理念。例如：歐盟計畫「S+T+ARTS Prize」，該獎項的評選標準是作品具有「藝術性的探索」和「有創意的跨域合作」兩大特質。李明哲院長說明：「這個獎項的目的，是希望鼓勵運用創意為社會和經濟做出貢獻的藝術科技創作，而非支持個別藝術家。這也是文策院所專注的重點之一，文策院在成立之初，就致力於鼓勵文化與跨領域、跨地域的合作，唯有不同角色觀點的加入才能促成產業的永續發展。」
而闊別10年再度來訪臺灣，Martin Honzik對於未來內容展最驚艷的，是打破框架與藩籬、搭建橋樑，銜接不同跨域合作的願景，「不只個人，產業同樣也需要在數位轉型的洪流中同步調適。」Martin Honzik 說：「基於這樣的概念基礎，我們和文策院將一同找到下一步，建立可持續性、堅實的夥伴關係，以發展永續性的內容。」
展望未來的國際合作方向，李明哲院長強調：「我們與國際組織並非只是單邊或雙向的合作。而是透過彼此的資源網絡延伸，形成『多邊形合作』，以參與國際展會來說，不只是把臺灣的作品帶出去，而是期待整個內容產業的每個角色都有國際合作的機會，相同地也把國際上不同領域的合作資源、人脈網絡帶回臺灣。透過跨越國界的共創交流，一步步推動臺灣產業的前進。」