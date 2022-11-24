林立青媒合街友成立「友洗社創」：不只洗地，更要洗刷汙名、洗出驕傲
我們想讓你知道的是
在三級警戒時投入萬華物資救援工作的作家林立青，看到街友協助社福團體洗地板與有榮焉的表情，讓他興起創立公司媒合街友洗地板的念頭，「過往街友賴以為生的街口舉牌、發傳單等零工，每天頂多只能領500至800元，但在友洗，每一名街友每天工作7至8小時，只要沒遲到、順利完成進度，最低保證能領到1500元現金。」
文：曾玉婷
2021年5月，台灣疫情進入三級警戒，老城區萬華成為風暴中心，無家者等弱勢族群不只承受沉重的汙名和標籤，更面臨失業和社福據點關閉等生存挑戰。靠著在地長年發展蓬勃的民間互助網絡與各界捐助，萬華挺過汙名與病毒的攻勢，渡過危機。
當時，投入萬華物資救援工作的作家林立青，見街友協助社福團體包物資、幫忙洗地板時與有榮焉的表情，讓他興起帶街友工作的念頭。剛好洗地是他稍有獵涉，又有設備及經驗的技能，於是他從去年底開始籌備「友洗社創」，今年3月正式成立公司。
對林立青而言，友洗的存在不只想替弱勢創造工作機會、洗刷社會的汙名，更盼發展出一技之長、培養價值感，讓他們未來能邁向脫貧自立，重獲作為一個人好好生活的權利。
從公共場所、大小校園洗到遺屋，從街友、身障者到非行少年
起初，友洗和萬華在地協助弱勢的社福團體芒草心、人生百味、浪人食堂合作，媒合許多無家者嘗試洗地，陸續洗過紀州庵、剝皮寮、西門紅樓和寶藏巖等公共場域，後來被基隆的國中教師徐嘉鴻注意到，邀請團隊入校洗地。
今年農曆年過後，基隆下了約40天的雨，多雨潮濕導致地面布滿青苔，師生跌倒事故頻傳，加上基隆的小黑蚊多，清潔需求相當大。也因此，友洗展開基隆學校的洗地之旅，截至目前，已經洗完基隆多達12所國中、國小校園。
友洗基本的接案模式為，接受校方請託後，在臉書公開媒合願意捐助校園清潔服務的善心人士，或接受公部門、企業等單位請託洗地／牆面。友洗唯獨不接公共工程，「因為待遇很差，收入大概會比現在減40%左右。」林立青說。
至今，友洗創建半年多，學校（如日本建築大師丹下健三在聖心女中設計的遺作外牆）、企業（如裕隆集團外的廣場和車道）、公共場域（如西門彩虹地景和板橋435藝文特區等）、宗教建築（如艋舺教會和霞海城隍廟）等，都是友洗完成清洗的地標。
「他們（街友）最喜歡洗學校，因為覺得幫小朋友洗地的自己很棒，還能拿到獎狀跟手工卡片。」林立青邊說，邊拿出整袋孩子們自製的立體卡片，字跡稚氣卻寫滿真摯的謝意。此外，當拿著高壓清洗機沖刷路面，看著階梯和地磚的青苔淤泥逐漸褪去，顯現出原來的色彩，更是洗地的一大成就感。
另一方面，友洗還有接「遺屋清潔」的業務，又稱為「裏友洗」，包括遺屋（往生者的居所）、命案現場和特殊清潔，這份工並非每位街友都願意做，卻在今年4月台灣第三波疫情挑戰、校園和場館都不開放洗地時，意外成為友洗的重要業務。
過去，這些街友賴以為生的舉牌、發傳單等零工，每天頂多只能領500至800元；但在友洗，每一名街友每天工作七至八小時，只要沒遲到、能準時完成工作、沒有耽誤進度，最低保證能領到1500元現金，此外，團隊社工黃燕茹也會額外幫每次完整出勤的街友儲蓄500元獎金，有時也用來添購街友的設備或衣物。
外面一般公司洗地，雇主開出的薪資比1500元更低或更高的都有，但一般公司要的條件是即戰力，幾乎不可能聘僱無專業知識、有前科，甚至帶傷帶病的無家者。但林立青認為，要是沒有一份穩定的工作，「那不是只能偷竊被抓去關嗎？不然來和我們洗地吧。」
今年8月，友洗也與陪伴中輟、非行少年的逆風劇團合作，突破原先的服務範圍，和青少年一起洗台北市民權國中。該校位於劇團附近，是劇團裡許多少年的母校。
林立青說，這場行動不單是「返校」，而是讓老師看到孩子願意學習技能、付出勞力的轉變，更看到以前在校內「玩火」的學生，如今能握好水槍、洗淨髒汙，維護校園環境。
其中，有個年紀尚輕的少年，右手變形不易動作，在工作現場既無法搭洗高牆用的高空車、也不能使用後座力強的機器，為此，團隊特地為他挑選輔具，做出一把不會對他身體造成負擔的特殊水槍，後續他也有參加其他洗地場次。
「他是身障者，洗地洗得很好、也洗得很開心啊！應該是設備跟著人走，不是人被設備限制。」而讓林立青始料未及的是，有個街友看到這位少年，竟表現出願意幫助他人的模樣，「他（街友）的內在動機和工作意願變得很高，也對自己產生一些責任感，這件事我從未想過。」
社會優待慣老闆，洗心革面太困難
實際上，媒合街友的過程仍有諸多不易。不告而別的很多，隔天就不來的都是常態，甚至有人幾天沒接到工作，便回頭酗酒用藥，團隊只能在過程裡慢慢找出願意長久合作的對象。
在創業過程中，林立青觀察到：「台灣的制度，很容易讓人當個慣老闆。」他說，當友洗一成立公司，便收到許多教導老闆規避勞健保、偷吃步省錢的信件。再者，街友需要培養儲蓄習慣，但許多街友的勞健保時常欠費未繳納，錢不能存到戶頭，一存進去就會被政府強制執行（扣繳勞健保），「被執行、錢沒了，就會繼續酗酒，放棄人生。」
此外，多數洗地的街友都是有前科的更生人，但當公司合法幫弱勢保勞健保、資料登錄公部門後，警察就會循線來抓人，「或三不五時打電話問我，為何要請這些人工作？」林立青說。
又或者，街友因為洗學校外牆、不慎踩空，他幫忙申請職災保險傷病給付時，卻被其他做工程的友人說是「自取滅亡」，「他們說接下來，我會被勞安（勞工安全）和勞檢（勞動檢查）的人找麻煩，被檢討工作安全性和多花錢。」
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【馬力歐陪你喝一杯】當台灣早產兒比例越來越高，讓我們一起接住早到的愛！早產寶寶生育照護經驗談
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當寶寶在懷孕37週前出生，就是所謂的「早產兒」，不僅體型嬌小、器官發育不夠成熟，身體還可能會有一些潛在問題。究竟早產兒該如何養育及照顧呢？家中不同角色的成員們，可以擔負起什麼樣不同的照護責任呢？
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每一名孩子降生，對爸媽來說都是期待已久的禮物。但對黃昭瑛來說，出生時不足月的兒子及女兒，他們帶來的更是遠超乎期待的「驚喜」：兒子28週出生，體重1000公克；女兒26週，只有800公克。
面對提早到來的「驚喜」，不得不辭職回家照顧
這兩個驚喜有「多迷你」？一般來說，妊娠超過37週出生的新生兒稱為「足月」，平均出生體重為2,500至4,000公克，未滿37週出生稱為「早產」，若不滿2,500公克則稱為「低出生體重新生兒」。雖然每一名新生兒體況不盡相同，但要讓器官功能發育成熟，至少也需要妊娠24週。
黃昭瑛的兒子剛出生時，小腿長度比成人手掌攤開還要小，「猶如一隻小老鼠一樣，他真的能活嗎？」原是職場中工作狂的她，毅然選擇離開職場，到醫院接受訓練，就為學習如何在家照顧早產兒：抽插口胃管和鼻胃管、操作心肺偵測器⋯⋯等。
「老大是所有早產兒併發症都有，包括腦室內出血，影響運動神經、聲帶麻痺、視網膜病變，幾乎每一個關卡他都有遇到。」黃昭瑛回憶，當年可說是過五關斬六將，幸好在馬偕醫院的早產兒照護團隊細心照護之下，老大4個月後平安出院。
但也不代表後續完全不用操心，極度脆弱的早產兒寶寶，照顧起來額外辛苦，從哺乳、睡眠、居家生活，各項都需要照護者細心觀察與照護，「剛回家時，老大身上都還插著管線、心肺增測儀。我還要經過院內早產兒的照護考試，才能把孩子帶回家，在新生兒病房裡學，要懂得怎麼判讀血氧、如何開氧氣瓶才行，這幾乎沒有一個父母能承擔得起這個壓力。」
兒女因肺部都還沒有發育成熟，帶回家照護時，嬴弱的肺部幾乎沒有病毒抵抗力，她將家中佈置得像新生兒加護病房，進出要洗手、刷手，從外回到家中時也必須要馬上換衣服，抱小孩一定穿戴口罩、隔離衣，家中盡量不要有訪客。
黃昭瑛說，回家1週內她就瘦了5公斤，因為只要儀器一有警告聲響，她就會睡不好，好不容易體況穩定後，老大緊接而來的是發展遲緩問題，「追了7年，足足長到7歲後才『畢業』追上足月兒的成長發展。」
陪伴早產兒成長的漫長馬拉松
早產兒在世上的每一分一秒都是驚心動魄的關卡，漫長的「養育馬拉松」，永遠不知道下一刻會不會有突發狀況。彭純芝解釋，早產兒出生體重越低，就需要花費越大的心力照顧，「早產兒的很多器官功能還沒成熟就出生，例如，肺部還沒發展成熟，就需要插呼吸器協助換氣；腸胃沒成熟，會很難餵養，影響吸收；腦部不成熟，就會影響未來神經發展，影響動作。」
尤其是腦內出血及腦室周圍白質軟化症，當腦內血塊吸收以後，因為腦細胞很難再生，很可能就會出現空洞，很容易出現後遺症，後續就得利用復健讓其他未受傷的腦細胞活化。再來是眼睛，因為在離開媽媽肚子後才成長，會有視網膜病變的問題，視網膜的血管長得歪七扭八，容易造成視網膜剝離，嚴重會失明，同步也容易導致近視、遠視、弱視等。
也因此，早產兒往往需要長期追蹤，給予後天調養。林秋寶提到，文曄教育基金會創辦人許文紅本身也是早產兒媽媽，「當年出生時，他的小孩跟木瓜、寶特瓶一樣小，面對孩子心情是內疚的，認為沒辦法好好生下來，那一定要好好養他。」
當時幸好有馬偕醫院新生兒科醫師許瓊心的專業照料和打氣，以及台灣早產兒基金會的支持，包括「早產兒追蹤檢查服務計畫」的後續醫療追蹤，才讓許文紅的小孩得以健康成長，「剛開始她孩子一生出來是不會哭的，因為器官不健全，她一聽到孩子哭聲時是心喜若狂，因為那代表孩子器官功能是好的了。也因為有了親身的經驗與受到的幫助，文曄基金會長年支持台灣早產兒基金會除了資源的投入，也積極倡議相關議題，從企業面的角度善盡社會責任。
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而面對早產兒到來的養育，除了母親以外，家人們也都需要共同努力。黃昭瑛分享，有些隔代教養的爺爺奶奶，常不知道怎麼面對問題，以為孫子慢慢就會好，但就拖到黃金早療期。「我的老大因腦室出血，傷到運動神經，2歲還不會走路，會走之後卻常常跌倒，這就很需要復健並追蹤，假使當初沒有意識到這是個問題，很可能就錯過早療期，導致小學時都還要用支架走路。」
除了台灣早產兒基金會的支持，黃昭瑛也提到網路上的早產兒家庭社群，她分享社團裡至今已有五千多位早產兒家庭夥伴，而這些家庭在早期的照護階段往往是最焦慮的時候，許多互助的夥伴總會擔心孩子無法健康成長。幸好，「孩子一直持續復健，不僅5歲被我們送去學跆拳道，還拿到全國金牌，現在就是頭好壯壯，獎牌一整面牆，現在講來都不會有人相信他以前有那麼多問題。」黃昭瑛說，雖然孩子出生不足月，但經過悉心的照顧以及社會資源的支持，孩子依然能健康的成長。
我們都是早產兒的陪跑員
根據統計，台灣早產發生比例已突破10%，等於每10個嬰兒就有1名是早產兒，這些提早呱呱墜地的巴掌仙子，對於寶寶自己、家庭，甚至於整個社會與醫療支出都帶來不少影響。
為了幫助早產兒度過艱難的成長歷程，台灣早產兒基金會從預防開始做起，建構早產防治與健康保護網路、早產兒醫療資料庫，從健康生育觀念宣導、安胎示範教育、早產兒醫療訓練、後續追蹤檢查照護等項目，並統籌了22家合約醫院，讓醫院申請個管師，主動追蹤早產兒固定回診醫院做身體、心智評估，同步提供醫療補助、出院補助以及出院後醫療器材補助，為早產兒家人減輕經濟及心理負擔。
「早產兒追縱如果沒有基金會協助預約，很難預約的進去。因為現在兒童心智發展評估，很少有醫院在做，很需要個管師每3個月或6個月協助預約。」黃昭瑛回憶，早產兒照護需要一整個專業團隊支持，並仰賴早療，才能讓早產兒克服先天困難。
彭純芝提醒，早產兒的發生原因很可能跟產婦的生育年齡、作息與壓力有關，要減少早產兒發生比例，需要關懷產婦、必要時儘早安胎，「產婦要有預防意識，多一天安胎，代表的是小孩能多成熟一天，產婦也需要認知產兆，並選擇適當的醫療院所生產，讓適合的醫療團隊陪伴你，才能過五關斬六將。」
林秋寶也呼籲，台灣生育率不斷創新低，「生不如死」已是國安問題，減少早產發生不僅是準準媽媽的課題，也是全國所有人都要一起支援的任務，需要大家共同推動友善生育環境。尤其，政府資源應該要從生命根源介入，從補助生育經費開始，全面守護每一個到來的新生命，一起作早產兒家庭的陪跑員。