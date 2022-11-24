林立青媒合街友成立「友洗社創」：不只洗地，更要洗刷汙名、洗出驕傲

文：曾玉婷

2021年5月，台灣疫情進入三級警戒，老城區萬華成為風暴中心，無家者等弱勢族群不只承受沉重的汙名和標籤，更面臨失業和社福據點關閉等生存挑戰。靠著在地長年發展蓬勃的民間互助網絡與各界捐助，萬華挺過汙名與病毒的攻勢，渡過危機。

當時，投入萬華物資救援工作的作家林立青，見街友協助社福團體包物資、幫忙洗地板時與有榮焉的表情，讓他興起帶街友工作的念頭。剛好洗地是他稍有獵涉，又有設備及經驗的技能，於是他從去年底開始籌備「友洗社創」，今年3月正式成立公司。

對林立青而言，友洗的存在不只想替弱勢創造工作機會、洗刷社會的汙名，更盼發展出一技之長、培養價值感，讓他們未來能邁向脫貧自立，重獲作為一個人好好生活的權利。

從公共場所、大小校園洗到遺屋，從街友、身障者到非行少年

起初，友洗和萬華在地協助弱勢的社福團體芒草心、人生百味、浪人食堂合作，媒合許多無家者嘗試洗地，陸續洗過紀州庵、剝皮寮、西門紅樓和寶藏巖等公共場域，後來被基隆的國中教師徐嘉鴻注意到，邀請團隊入校洗地。

今年農曆年過後，基隆下了約40天的雨，多雨潮濕導致地面布滿青苔，師生跌倒事故頻傳，加上基隆的小黑蚊多，清潔需求相當大。也因此，友洗展開基隆學校的洗地之旅，截至目前，已經洗完基隆多達12所國中、國小校園。

友洗基本的接案模式為，接受校方請託後，在臉書公開媒合願意捐助校園清潔服務的善心人士，或接受公部門、企業等單位請託洗地／牆面。友洗唯獨不接公共工程，「因為待遇很差，收入大概會比現在減40%左右。」林立青說。

至今，友洗創建半年多，學校（如日本建築大師丹下健三在聖心女中設計的遺作外牆）、企業（如裕隆集團外的廣場和車道）、公共場域（如西門彩虹地景和板橋435藝文特區等）、宗教建築（如艋舺教會和霞海城隍廟）等，都是友洗完成清洗的地標。

「他們（街友）最喜歡洗學校，因為覺得幫小朋友洗地的自己很棒，還能拿到獎狀跟手工卡片。」林立青邊說，邊拿出整袋孩子們自製的立體卡片，字跡稚氣卻寫滿真摯的謝意。此外，當拿著高壓清洗機沖刷路面，看著階梯和地磚的青苔淤泥逐漸褪去，顯現出原來的色彩，更是洗地的一大成就感。

另一方面，友洗還有接「遺屋清潔」的業務，又稱為「裏友洗」，包括遺屋（往生者的居所）、命案現場和特殊清潔，這份工並非每位街友都願意做，卻在今年4月台灣第三波疫情挑戰、校園和場館都不開放洗地時，意外成為友洗的重要業務。

過去，這些街友賴以為生的舉牌、發傳單等零工，每天頂多只能領500至800元；但在友洗，每一名街友每天工作七至八小時，只要沒遲到、能準時完成工作、沒有耽誤進度，最低保證能領到1500元現金，此外，團隊社工黃燕茹也會額外幫每次完整出勤的街友儲蓄500元獎金，有時也用來添購街友的設備或衣物。

外面一般公司洗地，雇主開出的薪資比1500元更低或更高的都有，但一般公司要的條件是即戰力，幾乎不可能聘僱無專業知識、有前科，甚至帶傷帶病的無家者。但林立青認為，要是沒有一份穩定的工作，「那不是只能偷竊被抓去關嗎？不然來和我們洗地吧。」

今年8月，友洗也與陪伴中輟、非行少年的逆風劇團合作，突破原先的服務範圍，和青少年一起洗台北市民權國中。該校位於劇團附近，是劇團裡許多少年的母校。

林立青說，這場行動不單是「返校」，而是讓老師看到孩子願意學習技能、付出勞力的轉變，更看到以前在校內「玩火」的學生，如今能握好水槍、洗淨髒汙，維護校園環境。

其中，有個年紀尚輕的少年，右手變形不易動作，在工作現場既無法搭洗高牆用的高空車、也不能使用後座力強的機器，為此，團隊特地為他挑選輔具，做出一把不會對他身體造成負擔的特殊水槍，後續他也有參加其他洗地場次。

「他是身障者，洗地洗得很好、也洗得很開心啊！應該是設備跟著人走，不是人被設備限制。」而讓林立青始料未及的是，有個街友看到這位少年，竟表現出願意幫助他人的模樣，「他（街友）的內在動機和工作意願變得很高，也對自己產生一些責任感，這件事我從未想過。」

Photo Credit: 多多益善|曾玉婷攝影 作家兼友洗社創創辦人林立青。

社會優待慣老闆，洗心革面太困難

實際上，媒合街友的過程仍有諸多不易。不告而別的很多，隔天就不來的都是常態，甚至有人幾天沒接到工作，便回頭酗酒用藥，團隊只能在過程裡慢慢找出願意長久合作的對象。

在創業過程中，林立青觀察到：「台灣的制度，很容易讓人當個慣老闆。」他說，當友洗一成立公司，便收到許多教導老闆規避勞健保、偷吃步省錢的信件。再者，街友需要培養儲蓄習慣，但許多街友的勞健保時常欠費未繳納，錢不能存到戶頭，一存進去就會被政府強制執行（扣繳勞健保），「被執行、錢沒了，就會繼續酗酒，放棄人生。」

此外，多數洗地的街友都是有前科的更生人，但當公司合法幫弱勢保勞健保、資料登錄公部門後，警察就會循線來抓人，「或三不五時打電話問我，為何要請這些人工作？」林立青說。

Photo Credit: 多多益善|曾玉婷攝影

又或者，街友因為洗學校外牆、不慎踩空，他幫忙申請職災保險傷病給付時，卻被其他做工程的友人說是「自取滅亡」，「他們說接下來，我會被勞安（勞工安全）和勞檢（勞動檢查）的人找麻煩，被檢討工作安全性和多花錢。」