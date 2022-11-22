清潔隊員工作風險高，環保署推動垃圾車加裝防墜欄、安全索
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長期以來，清潔隊員都得站在毫無防護的垃圾車後斗作業，過去曾經發生多次意外。雖然已有越來越多垃圾車加裝防墜欄、安全索，不過目前全台還有部分垃圾車尚未加裝保護措施。
環境資訊中心記者 陳昭宏報導
全國共有三萬多名清潔隊員，負責的業務包山包海，除了民眾熟知的廢棄物清理，還包括環境整理、清潔消毒等。不過清潔隊員的勞動安全長期受社會關注，過去就曾發生清潔隊員從垃圾車上墜落死亡的案例，而垃圾中夾帶可能爆裂、破碎的物品，也增加工作風險。
環保署將每年10月25日訂為「清潔隊員節」。環保署目前也正在輔導垃圾車加裝防墜欄，也呼籲民眾將高壓氣瓶、廢玻璃、行動電源及鋰電池等物確實回收，勿隨意丟棄於垃圾中，以免起火造成清潔隊員工作風險。
站立垃圾車後斗風險高：2018年清潔隊員墜落殉職，環署推防護措施
「道路交通安全規則」第77條規定車廂以外不得載人，「職業安全衛生設施規則」第157條也規定，不可以讓勞工處於垃圾車或資收車上可能墜落的位置。但長期以來，清潔隊員都得站在毫無防護的垃圾車後斗作業，過去曾經發生多次意外。
根據環保署統計，2015到2021年環保機關人員申請勞保職災給付，「墜（滾）落」在所有職災種類中佔了15.1%，僅次於被物體撞到。不過直到2018年，嘉義市發生清潔隊員從垃圾車後斗墜落死亡意外後，環保署才開始輔導地方政府加裝防護措施。
防護措施包含垃圾車上的防墜欄，以及資收車上的安全索，嘉義市是全台最早裝設的縣市。嘉義市環保局清潔隊職安管理師葉嘉德表示，新設備會有新的作業方式與規定，雖然推動初期有不少同仁抗拒，但防護能減少墜落風險，還是訂出新的工作SOP，清潔隊員後續也都願意遵守。不過目前全台還有部分垃圾車尚未加裝保護措施。
高壓瓶、鋰電池、廢玻璃具危險性，混入一般垃圾恐釀大禍
垃圾中夾帶具爆裂性或可能破碎的資收物，也是隱藏的風險。
環保署環境督察總隊科長林憶芳就表示，今年中秋節前後曾對七萬袋垃圾執行破袋檢查，發現其中混有393罐瓦斯罐。這些瓦斯罐經過垃圾車的擠壓，可能導致爆炸、起火燃燒。此外，像玻璃瓶罐、燈泡等物品，經垃圾車破碎後，也可能使清潔隊員受傷。
環境督察總隊技監林左祥表示，民眾應將高壓氣瓶、鋰電池、行動電源、廢玻璃確實交給資收車回收，若未按規定回收直接丟棄於垃圾中，可以處1200至6000元罰款。針對清潔隊員的安全，林左祥則說，目前已規定在垃圾車壓縮垃圾時，隊員必須站在垃圾車側邊，避免直面風險。
不過南投市環保局清潔隊隊長林富紳表示，這些垃圾中的「違禁品」通常是回到廠區之後才會發現，在實務上並不容易找到是誰丟的並精準裁罰。過去也曾發生鋰電池、行動電源在垃圾暫置區起火的案例。
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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