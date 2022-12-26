道瓊工業指數成立時指數是幾點？投資冷知識背後隱含的三個長期投資原則￼
我們想讓你知道的是
不要擇時進出、充分分散、時間是投資最好的朋友，這三項知識的背後，其實隱含了重要的投資原則。了解之後，你能做好投資紀律，耐心等待豐盛的一天到來嗎？
文：洪哲茗（理財規劃顧問／定方股份有限公司總經理）
今年9月份的遠方系列講座，為定方的客戶們整理了一些投資歷史上有趣的冷知識，帶來了不錯的迴響。在開始閱讀本文之前，建議可以先花兩分鐘，填寫下面這個小小的測驗卷。
接著我們再來說明，這些冷知識的背後，隱含了哪些重要的投資原則。
不要擇時進出
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Q1. 1987年10月19日黑色星期一，當天道瓊工業指數下跌幾%？
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22%
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Q2. 1987年一整年，道瓊工業指數的報酬率是幾%？
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2.26%
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Q3. 「殖利率倒掛」是指，長天期公債利率低於短天期公債利率，通常倒掛後一段期間，經濟就出現衰退。請問自1976年以來，共發生過幾次殖利率倒掛的現象？
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7次
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Q4. 承上題，過去發生殖利率倒掛後，平均過幾個月後即發生經濟衰退？
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18.5個月
1987年的黑色星期一，至今仍是投資市場單日跌幅最重的一天。但有趣的是，我們可能會直覺地以為，當年度股票市場的表現也不會太好，然而事實上當年度道瓊指數還是小漲的，可見短期市場多麼難以預測。
附帶一提，因為黑色星期一的關係，交易所研擬了「熔斷機制」，當單日跌幅達20%時就會停止交易。也就是說，除非機制有改變，否則黑色星期一的跌幅紀錄，是不可能被打破了。
「殖利率倒掛」也是目前市場熱門議題，雖然後續真的也都出現衰退，但時間長短不定，很難說就是殖利率倒掛所造成的。再者，從倒掛發生到真的衰退，這段時間多數時候股市都還是上漲的。也就是說，僅憑殖利率倒掛就賣出股票，反而會錯失這段時間的漲幅。
充分分散
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Q5. 道瓊指數共涵蓋30檔成分股，現在的成分股與30年的成分股，有幾檔是相同的？
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11檔
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Q6. 羅素3000指數涵蓋美國大中小型共約3000家的個股，該指數自1987年到2019年間，總報酬為387% 請問此期間，有多少比率的個股，其報酬率為負？
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47%
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Q7. 承上題，有多少比率的個股，其報酬率大於1000%？？
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7%
能夠入選道瓊指數成分股的公司，都是一時之選，具有相當影響力的公司。然而，經過30年的時間，卻僅有11檔成分股屹立不搖。
第六題，有47%的個股抱了30年，報酬率卻是負的，很訝異嗎？不是長期投資都會賺錢嗎？更可怕的在後頭，有超過30%的個股不僅報酬率是負的，而且還腰斬......
只有7%的公司報酬率超過1000%，很少對嗎？不過仔細想想，就像創業一樣，最後能存活並且活得很好的公司，畢竟是相當少數的。所以，投資人真的要具備「慧眼」，才能識得英雄。
如果沒有慧眼，怎麼辦？沒關係，做好充分的分散，拿到387%的報酬，也相當不錯了，對吧？
時間，是投資最好的朋友
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Q8. 道瓊工業指數於1896年設立時，指數是幾點？（目前約為32000點）
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40點
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Q9.如果自成立日起投資道瓊工業指數，期間的配息也全數投入，那麼報酬率會是多少倍？
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174,000倍
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Q10. 承上題， 道瓊工業指數成立至今的年化報酬率是多少？
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10.1%
目前道瓊指數32000點，是配息沒有再投入的結果。如果是將配息再投入，代表目前指數應該是40 x 174,000 = 6,960,000點，複利加上時間真的很厲害吧！
另外，要達成複利效果，就是要將配息再投入，而不是領到股息很開心就花掉。人們總是喜歡確定的獎勵，所以只要基金或ETF冠上「高股息」的名字就會賣得很好，盤算只要買多少張高股息ETF、每年領到多少配息就可以財富自由，但若是貿然將股息花掉，是無法達到複利效果的。
但是耐心等待是最難的。以龜兔賽跑來比喻，我們是想當快速在市場進出的兔子，還是一步一腳印、踏實累積財富的烏龜呢？
結語
投資的原則與策略很簡單，但是要做到這樣的投資紀律，前提是必須要做好自身的收支管理、風險管理，才能夠安心投資。與其常常關心市場、擔心退休金縮水，何不盤點好財務資源、做好完善的資產配置、遠離市場雜訊，然後將時間投注在自己熱愛的事物上，耐心等待豐盛的一天到來呢？
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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【圖解】依醫囑接種HPV疫苗，預防疫苗所含HPV型別相關疾病，男生應更積極！
我們想讓你知道的是
不分男女！人的一生中有80％機率可能感染HPV病毒，男性也應積極施打HPV疫苗，預防HPV感染還有助降低口咽癌、頭頸癌、肛門癌對健康的威脅，並能守護另一半的健康。
HPV病毒感染不分男女，也是男性致癌危險因子
早年大眾普遍將HPV疫苗和子宮頸癌疫苗劃上等號，但其實不然！HPV1 人類乳突病毒是一種DNA病毒，已被發現超過200多種型別，男性若感染後也有可能出現病變，是非常普遍的疾病，且根據類型不同可分為低致癌型與高致癌型。其中HPV第1、2、4型，與第6、11型，男性感染分別可能會引起扁平疣、尖形濕疣，致癌機率相對較小；而第16、18型是最常見的高危險人類乳突病毒，與男性口咽癌、頭頸癌、肛門癌發生成因有關。
雖然感染HPV病毒後，人體大多可以在一、兩年內清除掉病毒，真正會造成持續感染，甚至造成癌前病變的是屬於相對較少的個案。但由於HPV具有容易重複感染、難預防的特性，因此男女都該一起施打疫苗來預防HPV。
男女對抗HPV病毒，男性比較容易被打敗？
尤其是男性朋友，也應積極施打HPV疫苗！最新研究指出，男性感染HPV的比例其實比女性還高，且男性比女性更容易被HPV感染，如果女性身上有HPV病毒，男性被感染的機率為12.3%；反之，若男性身上有HPV病毒，女性被感染的機率為7.3%2。
根據發表於美國《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）期刊，一項自統計2011年到2014年針對18到69歲美國男女性，所進行的口腔HPV盛行率與性別之關聯研究3發現，男性感染HPV的機率為11.5%、女性則為3.2%，男性是女性近4倍。
另一篇由美國國家衛生統計中心發布的資料則顯示，18以上至60歲以下男性生殖器感染HPV的平均比例為45.2%，將近每2位男性就有一位感染HPV，可偏偏多數男性常是HPV帶原者而不自知。
值得注意的是，相較女性，男性在感染HPV後，產生抗體機率較低，研究發現，約20％女性在感染HPV後會產生抗體，而男性僅有小於10％能夠自主產生抗體對抗下一次感染4。因此，男性在重複感染風險較高，若又無法自行產生抗體清除HPV病毒下，則更容易導致病變的發生，故無論男女都應該共同積極預防HPV感染。
HPV常見癌症，頭頸癌將超越子宮頸癌
台灣HPV引起的口咽癌與頭頸癌發生率也快速增長，其中男性的發生率更比女性高十倍，口咽癌與頭頸癌正在取代子宮頸癌，成為最常見的HPV相關癌症。
根據台大、中醫大、彰基、成大及慈濟針對425例口咽癌患者進行研究， 腫瘤切片採樣時偵測到HPV比例，以北部較高盛行率達33%，東部最低盛行率18%5。
另一篇由台大醫院陳贈成醫師於2020年發表的研究則指出，口咽癌約有25%與HPV病毒感染相關，HPV陽性也與女性口咽癌較相關，2004年後HPV陽性的比率高於2004年以前；其中型別也是以HPV16為主，另外也發現有其他型別如HPV 33、35、56、58及68，並指出HPV相關之口咽癌其存活相對會比較好6。
綜合台灣耳鼻喉頭頸外科學界相關的研究，可以推估HPV相關之頭頸癌的盛行率已超過3成以上，而引起頭頸癌之型別除了HPV16型外，58、53、52、18等都是可能引起之型別。
另一方面，根據印度研究指出，吸菸、嚼食檳榔的習慣都是高致癌性HPV感染的危險因子，因此有吸菸、嚼食檳榔的習慣男性也需特別注意與預防7。
男人有責，施打HPV疫苗與她共同預防
正因為男性也會感染HPV，而且盛行率一生都高於女性，臨床上建議男女性應共同預防HPV感染，並謹記「安全性行為、女性定期子宮頸抹片檢查、依醫囑接種HPV疫苗」三關鍵預防步驟，特別是男性朋友在照顧自身健康之餘，別忘了也有責任一起與深愛的她共同預防HPV病毒。
HPV九價疫苗是目前最新型的HPV疫苗，能夠預防9種對人體健康容易帶來負面影響類型的HPV病毒，保護力更完整。世界衛生組織（WHO）提出，黃金接種期為9-14歲，因開始有性行為後，感染HPV的機會將大增。故WHO建議9-14歲青少年在性生活開始前先依醫囑接種HPV疫苗最具效益。國健署也指出HPV疫苗對於沒有過性行為或未受到HPV感染者最有效。
資料來源：
1. Prevalence of Genital Human Papillomavirus Infection and Human Papillomavirus Vaccination Rates Among US Adult Men
National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) 2013-2014
3. Oral Human Papillomavirus Infection: Differences in Prevalence Between Sexes and Concordance With Genital Human Papillomavirus Infection, NHANES 2011 to 2014
5. HPV 相關癌症「口咽癌」已超越子宮頸癌！婁培人：男風險大於女
6. 財團法人癌症基金會（2021.3）。愛Care，頭頸癌患者3成感染人類乳突病毒HPV。頁3。