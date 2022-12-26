2022/12/26,
理財

道瓊工業指數成立時指數是幾點？投資冷知識背後隱含的三個長期投資原則￼

道瓊工業指數成立時指數是幾點？投資冷知識背後隱含的三個長期投資原則￼
Photo Credit: iStock

我們想讓你知道的是

不要擇時進出、充分分散、時間是投資最好的朋友，這三項知識的背後，其實隱含了重要的投資原則。了解之後，你能做好投資紀律，耐心等待豐盛的一天到來嗎？

文：洪哲茗（理財規劃顧問／定方股份有限公司總經理）

今年9月份的遠方系列講座，為定方的客戶們整理了一些投資歷史上有趣的冷知識，帶來了不錯的迴響。在開始閱讀本文之前，建議可以先花兩分鐘，填寫下面這個小小的測驗卷

接著我們再來說明，這些冷知識的背後，隱含了哪些重要的投資原則。

不要擇時進出

Q1. 1987年10月19日黑色星期一，當天道瓊工業指數下跌幾%？

22%

Q2. 1987年一整年，道瓊工業指數的報酬率是幾%？

2.26%

Q3. 「殖利率倒掛」是指，長天期公債利率低於短天期公債利率，通常倒掛後一段期間，經濟就出現衰退。請問自1976年以來，共發生過幾次殖利率倒掛的現象？

7次

Q4. 承上題，過去發生殖利率倒掛後，平均過幾個月後即發生經濟衰退？

18.5個月

1987年的黑色星期一，至今仍是投資市場單日跌幅最重的一天。但有趣的是，我們可能會直覺地以為，當年度股票市場的表現也不會太好，然而事實上當年度道瓊指數還是小漲的，可見短期市場多麼難以預測。

附帶一提，因為黑色星期一的關係，交易所研擬了「熔斷機制」，當單日跌幅達20%時就會停止交易。也就是說，除非機制有改變，否則黑色星期一的跌幅紀錄，是不可能被打破了。

「殖利率倒掛」也是目前市場熱門議題，雖然後續真的也都出現衰退，但時間長短不定，很難說就是殖利率倒掛所造成的。再者，從倒掛發生到真的衰退，這段時間多數時候股市都還是上漲的。也就是說，僅憑殖利率倒掛就賣出股票，反而會錯失這段時間的漲幅。

充分分散

Q5. 道瓊指數共涵蓋30檔成分股，現在的成分股與30年的成分股，有幾檔是相同的？

11檔

Q6. 羅素3000指數涵蓋美國大中小型共約3000家的個股，該指數自1987年到2019年間，總報酬為387% 請問此期間，有多少比率的個股，其報酬率為負？

47%

Q7. 承上題，有多少比率的個股，其報酬率大於1000%？？

7%

能夠入選道瓊指數成分股的公司，都是一時之選，具有相當影響力的公司。然而，經過30年的時間，卻僅有11檔成分股屹立不搖。

第六題，有47%的個股抱了30年，報酬率卻是負的，很訝異嗎？不是長期投資都會賺錢嗎？更可怕的在後頭，有超過30%的個股不僅報酬率是負的，而且還腰斬......

只有7%的公司報酬率超過1000%，很少對嗎？不過仔細想想，就像創業一樣，最後能存活並且活得很好的公司，畢竟是相當少數的。所以，投資人真的要具備「慧眼」，才能識得英雄。

如果沒有慧眼，怎麼辦？沒關係，做好充分的分散，拿到387%的報酬，也相當不錯了，對吧？

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Photo Credit: Reuters / 達志影像

時間，是投資最好的朋友

Q8. 道瓊工業指數於1896年設立時，指數是幾點？（目前約為32000點）

40點

Q9.如果自成立日起投資道瓊工業指數，期間的配息也全數投入，那麼報酬率會是多少倍？

174,000倍

Q10. 承上題， 道瓊工業指數成立至今的年化報酬率是多少？

10.1%

目前道瓊指數32000點，是配息沒有再投入的結果。如果是將配息再投入，代表目前指數應該是40 x 174,000 = 6,960,000點，複利加上時間真的很厲害吧！

另外，要達成複利效果，就是要將配息再投入，而不是領到股息很開心就花掉。人們總是喜歡確定的獎勵，所以只要基金或ETF冠上「高股息」的名字就會賣得很好，盤算只要買多少張高股息ETF、每年領到多少配息就可以財富自由，但若是貿然將股息花掉，是無法達到複利效果的。

但是耐心等待是最難的。以龜兔賽跑來比喻，我們是想當快速在市場進出的兔子，還是一步一腳印、踏實累積財富的烏龜呢？

結語

投資的原則與策略很簡單，但是要做到這樣的投資紀律，前提是必須要做好自身的收支管理、風險管理，才能夠安心投資。與其常常關心市場、擔心退休金縮水，何不盤點好財務資源、做好完善的資產配置、遠離市場雜訊，然後將時間投注在自己熱愛的事物上，耐心等待豐盛的一天到來呢？

本文由定方財務顧問授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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