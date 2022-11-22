每日圖說選舉⎜在公民複決之前，18歲公民權修憲案流程是怎麼運作的？
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我國的修憲門檻難度極高，18歲公民權修憲案至少須經過四分之一的立委提議、四分之三立委出席，且出席的立委中須有四分之三決議才能成案，在公民複決階段中取得的有效同意票又須超過選舉人總額的一半才能正式通過。
在2005年的第七次修憲，也是我國最近一次修憲中，除了將國民大會廢除，也同時設下了高難度的修憲門檻，18歲公民權修憲案也是自此之後首度進入公民複決的修憲案。台灣的修憲門檻究竟有多高？18歲公民權修憲案在進入複決階段以前，又通過了哪些難關呢？
（圖文中立法委員席次均以總席次113席計算。）
《中華民國憲法增修條文》第12條規定，修憲案須經立法院全體立委至少四分之一（約29人）提議。
修憲草案經一讀後，會接著交付修憲委員會審查。依《立法院修憲委員會組織規程》第3條，修憲委員會的委員人數是全體立委的三分之一再加一人（約13人），並依政黨席次比例分配。委員會所召開的會議，每次都要有三分之一委員（約7人）出席，取得二分之一出席委員的同意才能決議。
當修憲草案被送入立法院院會討論時，全體立委須有四分之三（約85人）出席，且須經四分之三的出席委員（約64人）同意，才能正式成案。
草案公告半年後，便會進入公民複決投票，有效同意票須超過選舉人總額的一半才能正式通過。以18歲公民權修憲案為例，若按中選會八月的推估，今年的選舉人數約為1930萬人，意即至少要獲得約965萬同意票才能過關。
（圖文：詹湘淇）
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核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪 】一塊老菜脯，開啟循環經濟的奇幻旅程
我們想讓你知道的是
「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料！」內埔工業區的廠商們透過生態系計查串連，運用特殊的發酵技術，將食材邊角料華麗變身，加工應用成為餐桌上的最佳佐味。
汆燙青菜灑上花生米，烤熟的大海蝦以食用花葉擺飾，再抹上「小米樹豆味噌蘸」，山海食材的相遇，襯托出食物的原始質地。在號稱「南台灣最難訂的餐廳」的AKAME裡，一款以小米與樹豆打造的味噌醬，背後帶出一個南台灣總董們的循環經濟大夢。
距AKAME餐廳十五公里遠，車子一路駛進中屏東，巍峨的大武山一旦映入眼簾，沒多久就能抵達南台灣的食品加工業重鎮──內埔工業區。
傳統發酵新技術，食材廢料重生
「AKAME聯名監修的『小米樹豆味噌蘸』是用單一菌絲的味噌麴種，就是從這個實驗室研發出來的，」京冠生技董事長楊青山打開實驗室大門，從萃取技術、食品成分分析到發酵菌種的配置培養，各種專業設備一字排開。
在內埔設廠十餘年，楊青山與數十位生技與食品科學碩博士，以一門「固態發酵」的研發真功夫，不僅與三代醬廠新延香共同開發出AKAME這款前所未見的味噌醬，雙方合作的背後有更大的夢──要打開食材新的可能性，為本來要被丟棄的「食材邊角料」找到新生命。
發酵這門古老技術是打開食物風味的一把鑰匙，釀酒、做醬油，甚至做臭豆腐，拚的都是發酵技術。楊青山表示，京冠的專長就是把傳統的固態發酵技術，做到科學化、工業化，透過控制真菌的營養、生理及基因表現，大量產出對人類有價值的有效成分。過去京冠把這樣的技術用來研發及生產動物飼料添加物，近年來開始積極開發酵技術更多的可能性。
「發酵對於糧食廢棄物處理而言，是很好的技術。我們工研院在做循環經濟物質處理時，一定也會應用到發酵技術」，專門研究科技農業與循環經濟的工業技術研究院中分院經理吳信茂，帶著「跨域生態系」計畫資源，在二○一八年走進內埔工業區，希望以循環經濟串起原本各自做生意的老闆們，實現「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
要做到廢棄食材再循環，第一步就是要有優質穩定的食物邊角料，而這正是美食的上游加工重鎮，內埔工業區的一大優勢。包括：全台最大檸檬加工業者的永大食品，以及拿下國內六成學校營養午餐市場的強匠等食品業強棒，都扎根在內埔鄉；而供應全台關東煮七成商品的食品加工廠，也在附近不遠的竹田鄉。
一個月抵二十年，蘿蔔皮變黑金
「有一次吃飯在『碰杯子』的時候，食品加工廠的董事長提到，他們有很多蘿蔔皮，全都丟掉其實很可惜，問我有沒有什麼處理方法，」楊青山回憶道，當時去食品加工廠裡一看，發現因為關東煮需求的白蘿蔔，大小、形狀要整齊劃一，多餘的部分都得削掉，而食品加工廠董事長口中的「蘿蔔皮」，每一塊皮上都還帶有大塊的蘿蔔肉。
於是他們把帶皮的蘿蔔塊帶回京冠實驗室，楊青山與研發夥伴們動起來，尋找賦予廢棄蘿蔔皮新生命的可能性。剛好實驗室有一位研究員，博士論文就是研究老蘿蔔乾，於是京冠研發團隊在實驗室裡，研發出小量產模式，定調整個生產技術。以特殊的發酵技術，用一個月時間做出二十年等級的黑色老蘿蔔乾。
老蘿蔔乾俗稱「老菜脯」，坊間流傳有養生與預防感冒的功效，有多酚類、維生素Ａ等抗氧化成分，又被稱為「窮人版人參」。但過去這樣珍貴的食材，得用時光交換，用不去皮的白蘿蔔醃漬，靜置三年後變成褐色，十五年後成深褐色，要待二十年後才會變成黑色的頂級老菜脯。
看到這個成果，這群具有冒險型人格的董總們興奮了起來。本來要花錢請人載走處理的廢棄白蘿蔔，搖身一變成為二十年的黑色老菜脯，每公斤有五千到八千元的市價。
飯友成戰友，讓研發品量產上市
但從實驗室的小量製作，要走到量產上市，還有一大段的研發之路。京冠並非食品廠，僅能在實驗室研發，卻無法在自己的場域量產老蘿蔔乾。此時，就在距離京冠六百公尺之外，以味噌與豆瓣醬聞名三代的醬廠新延香，接下了循環經濟的下一棒。
會願意一腳踏入循環經濟食材研發，是因為味蕾的召喚。「新延香林總（林柏彬總經理）的 IG 或FB，哪裡有好吃的，他就往哪裡跑。他是能講出一口好菜的人，我只會聽著流口水，」楊青山所描述的醬廠第三代林柏彬，兩人相識多年，過去是一起吃飯的老友，因為循環經濟的新發現，才終於成為戰友。
新延香有著六十年的醬料發酵經驗，更有現成的產線與乾燥設備，儼然是這一役的神隊友。然而，新製程不像傳統製程有高度可控性，投入老蘿蔔乾的研發，不僅排擠掉新延香原本接單賺錢用的產能，過程中一度找不到夢想的滋味與成效，甚至還停下產線。
「在產線上，乾燥的溫度與水分散失的速度，都會影響蘿蔔乾的風味，太快味道不對，但如果速度太慢、水分停留太久，又會整批貨壞掉，」一試再試，林柏彬表示，生產技術上充滿變異，兩年來，眾人來回調校，在計畫的支持下，有技術團隊可以諮詢，為新延香處理設備難題，把機器送回原廠調校，才終於順利量產。
在老蘿蔔乾順利量產後，要到消費者手上，還有行銷與通路的考驗，於是循環經濟的棒子，又回到以食品開發與行銷為本業的食品加工廠手上。本來被當廢棄物處理的蘿蔔皮，在眾人的努力下，成為該廠品牌底下的「黑呦！創新老蘿蔔便利湯包」，為忙碌辛勞的現代人量身訂做，只要簡單蒸煮，就能完成天然美味的養生湯品。
有了蘿蔔邊角料再生的成功經驗，循環經濟讓南台灣老食品廠與中藥廠看到新的可能性與商機，透過吳信茂與計畫團隊的牽線，開始與中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化決京冠展開合作。永大的檸檬皮變成動物機能飼料添加物裡的養分；天一中藥的中藥廢渣，變成草本防蚊液與寵物沐浴乳；黃豆渣、咖啡渣……，各種循環經濟的商品研發，百花齊放的展開。「循環經濟」乘載眾人的期待，被視為內埔工業區的下個潛在亮點。
複製老菜脯經驗，創循環經濟
「循環經濟不是一家廠商可以獨自完成，需要透過系統性的跨域整合。因為當中要有多面向的技術投入，才可以成就一件事情，」楊青山表示循環經濟合作的過程中，牽涉到上、中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化中、下游，跟其他夥伴的產業鏈接，就像是化學式當中分子鍵的立體結構，彼此鍵結架構出一個小宇宙：「串連原子之間的化學鍵，就是信茂帶進的『跨域生態系』概念，把大家焊接在一起。」
一路陪伴內埔工業區的廠商，吳信茂表示，在經濟部中企處的計畫的推動下，以循環經濟串起「跨域生態系」，關鍵在於推動這些互為左鄰右舍、卻從來沒有合作過的廠商們，展開「價值交換」。
食品加工廠有想要去化的廢蘿蔔皮與有力的食品行銷通路；京冠有發酵技術，新延香有場地設備及製程放大的經驗，各自拿出看家本領，互相連結，因此藉循環經濟開拓出新商機。「其中一個關鍵點就是互信，因為互信，這些老闆們才能真的投入，」吳信茂強調。
一瓶老菜脯的研發，也為各廠家打開了新的可能。一甲子的老品牌新延香，過去供應全台各地小吃店與餐廳的醬料，第三代藉著循環經濟的合作，往產品特色化、精緻化的願景更進一步；永大食品開了新廠，並打算要把舊廠轉換使用目的，要把廢檸檬皮做成清潔劑；而京冠所投資的實驗室，擔任不同循環經濟合作鏈的共同樞紐，儼然成為內埔工業區循環經濟的研發核心。
一直以來，以飼料機能性添加物為本業，如今京冠看待自己有了新的眼光。「京冠是一家新材料開發公司，」楊青山表示，京冠已經在屏東工業區蓋廠，要把循環經濟的實驗工廠系統模組化，提供廢棄材料再循環的整廠輸出。擴大投資，循環經濟被視為公司的下一個事業明星。
「無廢與再生，我覺得更難得的是，它不只是一個起心動念或發的一個願，」楊青山笑著說，所謂「循環經濟」，沒有「經濟」就不會有「循環」：「我們相信它真的是一個能帶來價值且創造利潤的方向。」
多元觀點，在地企業動態組隊創共贏
工研院中分院副執行長──李士畦専訪
生產與材料研發常產生很多廢料，以前大多是用「回收」的角度來思考，但廢料處理再利用的成本很高，在原市場裡缺乏競爭力。後來發現，再生廢料如果提供跨領域使用，因為用途的不同，他的願付價格會比原領域來得高，因此出現了「你的天然廢料，我的加值材料，消費者的健康好料」的夢想藍圖。
我們也發現在生態系裡，當中、小企業展開合作，彼此會有互相拉抬的現象，中型企業會成為共同的研發中心與商業思維的學習對象，而小企業的靈活性則為生態系帶來彈性與應變力。把兩年輔導期間的成長數據攤開來看，中型企業在營收（71.4％）與研發投資（69.5％）的增加上，成為支持生態系成長的主力；獲利明顯也造就小企業，展現大幅增聘就業人力的潛力（33.4％），成為提升地方就業力的拉力。
此外，生態系並非一成不變，會隨著商業環境動態調整。以本生態系來說，輔導第一年是以「檸檬皮再利用」為目的組成，因此生態系的基石者（key stone）是永大食品，而當時的京冠是擔任提供菌種的利基者（niche player）。第二年，發現材料應用不能只侷限於檸檬皮，能處理各種廢料的發酵技術，才是循環經濟的核心，因此京冠變成了基石者，促成中藥渣、蘿蔔皮、咖啡渣等多元材料再應用，使生態系跨度更廣，產品創意也開始百花齊放。
可見，找到生態系的「最大公因數」，把企業放在對的角色，可說是生態系得以蓬勃發展的關鍵。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。