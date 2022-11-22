2022/11/22,
政治

每日圖說選舉⎜在公民複決之前，18歲公民權修憲案流程是怎麼運作的？

每日圖說選舉⎜在公民複決之前，18歲公民權修憲案流程是怎麼運作的？

我們想讓你知道的是

我國的修憲門檻難度極高，18歲公民權修憲案至少須經過四分之一的立委提議、四分之三立委出席，且出席的立委中須有四分之三決議才能成案，在公民複決階段中取得的有效同意票又須超過選舉人總額的一半才能正式通過。

在2005年的第七次修憲，也是我國最近一次修憲中，除了將國民大會廢除，也同時設下了高難度的修憲門檻，18歲公民權修憲案也是自此之後首度進入公民複決的修憲案。台灣的修憲門檻究竟有多高？18歲公民權修憲案在進入複決階段以前，又通過了哪些難關呢？

修憲流程

（圖文中立法委員席次均以總席次113席計算。）

《中華民國憲法增修條文》第12條規定，修憲案須經立法院全體立委至少四分之一（約29人）提議。

修憲草案經一讀後，會接著交付修憲委員會審查。依《立法院修憲委員會組織規程》第3條，修憲委員會的委員人數是全體立委的三分之一再加一人（約13人），並依政黨席次比例分配。委員會所召開的會議，每次都要有三分之一委員（約7人）出席，取得二分之一出席委員的同意才能決議。

當修憲草案被送入立法院院會討論時，全體立委須有四分之三（約85人）出席，且須經四分之三的出席委員（約64人）同意，才能正式成案。

草案公告半年後，便會進入公民複決投票，有效同意票須超過選舉人總額的一半才能正式通過。以18歲公民權修憲案為例，若按中選會八月的推估，今年的選舉人數約為1930萬人，意即至少要獲得約965萬同意票才能過關。

（圖文：詹湘淇）

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核稿編輯：楊士範


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