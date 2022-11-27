【動漫】90年代末引爆熱潮的《麻辣教師GTO》，新生代為何不買單？
我們想讓你知道的是
我認為在90年代末期時日本學校風氣和問題，雖有許多人提出但並沒有一部敢直言的娛樂性作品，而《麻辣教師GTO》藉由過去的問題學生鬼塚英吉當上老師，然後解決由各種學生的人生問題，正好反映日本當時的教育體制的僵化和需要面對的問題。
文：陸坡（LUPO）
從爆走少年到不良老師，鬼塚風教學式
漫畫題材有許多，其中格鬥與戰鬥的題材幾乎可以說是漫畫作品的主流項目，而常見的多半是魔幻戰鬥題材，不管是歷久不衰的《火影忍者》、《航海王》，或是近期熱門的《我的英雄學院》和《咒術迴戰》，戰鬥可以說是許多漫畫作品的主流元素。但是對於一些比較貼近寫實背景的作品，尤其是有關於真實校園，戰鬥或暴力行為往往是有問題的，但同時卻也是賣點之一。
以過去暴走族青年誤打誤撞職起教鞭，與各類問題學生交鋒的校園生活，90年代末的漫畫作品《麻辣教師GTO》可說是當年引起不少熱議和討論。除了內容大膽之外，裡面各種肉色與暴力行為可以說是相當政治不正確，是一部披著校園皮的不良漫畫。雖說如此，卻還是風靡了當年許多學生甚至成年漫迷的目光，甚至也有累積女性讀者，最後也搬上日本影廳大螢幕。
從《湘南純愛組！》開始的鬼暴傳奇
要提到《麻辣教師GTO》就必須從前傳不良漫畫《湘南純愛組！》開始談起，這是漫畫作者藤澤亨，第一部長篇連載作品，也是奠定他畫不良漫畫的基石。基本以主角鬼塚英吉和朋友彈間龍二高中時期，兩人的學生日常和暴走族事件的搞笑格鬥漫畫作品。其中與一般不良少年漫專注於幹架不同，藤澤亨筆下的《湘南純愛組！》多了許多該年代少年的純情與生澀，故就算裡面是描繪打架鬧事的少年生活，也同時敘述許多青春與夢想。
《湘南純愛組！》與後面的《麻辣教師GTO》和前傳描述兩人國中生活《麻辣拍檔》，被漫畫讀者稱之為「湘南三部曲」。可以說是鬼塚英吉從國中到出社會的人生旅途，同時也是鬼塚如何從當年以拳頭服人的暴走族青年，變成可以跟後一輩各種比他當年還要嚴重的社會問題學生侃侃而談，讓學生信賴的老師。
而有趣的是，神奈川的湘南其實給人的印象多半是「陽光沙灘的海風」，也是給予青少年歌頌青春的印象，要說流氓或混混的印象大阪府、三重縣反而比較深入日本人心。而日本暴走族其實多半是未滿20歲的青少年，在加上1982年由漫畫家吉田聰所連載始主級暴走族漫畫《湘南爆走族》，故湘南等於暴走族的印象深入人心，也是一本其當年連動畫導演宮崎駿都讚譽有佳，被圈粉的不良漫畫。
故可以說《湘南純愛組！》其實受到《湘南爆走族》的影響相當深，尤其是描繪友情跟戀愛的片段，可以說完美複製吉田聰風格的暴走族浪漫。但我認為藤澤亨其實不喜歡太嚴肅的漫畫內容，故《湘南純愛組！》延續到《麻辣教師GTO》其實都有以搞笑章節迴避過於沉重的議題，緩解故事的嚴肅性。
這種人也能當老師？教育者毋須裝聖人
不同《湘南純愛組！》胡搞瞎搞無後顧之憂的漫畫風格，漫畫《麻辣教師GTO》裡，藤澤亨除了有畫技上的提升，加上更多女性賣肉和社會議題外，更重要的是延續鬼塚英吉的人設，畢竟從暴走族變成學校老師，如果人物設定一下大變更，很可能就會成為一部二元世界的作品，而在這裡來說藤澤亨不僅保留了鬼塚英吉的性格之外，也更加深他這位不良與日本學校的矛盾，衝傳傳統的教育體制。
我認為在90年代末期時日本學校風氣和問題，雖有許多人提出但並沒有一部敢直言的娛樂性作品，而《麻辣教師GTO》藉由過去的問題學生鬼塚英吉當上老師，然後解決由各種學生的人生問題，正好反映日本當時的教育體制的僵化和需要面對的問題。
例如家庭失和的學生、援助交際的女高中生、看似正人君子的色狼、還有如今依舊難解的霸凌問題等，我認為藤澤亨有剛好抓到這些長久以來校園問題的點加以誇張化和娛樂化，而吸睛讀者的眼球。
在《麻辣教師GTO》中呈現出一種職位的崩壞，例如老師、主任擁有男人的色慾也會是變態，清純的女學生有時候也是作惡多端之人，並且學生沒有傳統未成年的單純，而有著社會結構的縮影，某方面作品反映出學校也是社會的小圈圈，這件事情引發許多學生族群和曾經是學子社會人士的共鳴。
某方面來說漫畫裡面鬼塚英吉的出現，是一種在當時守舊封閉的日本學校教育體制來說的學生一種憧憬與救贖，展現出日本雖然表面遵從，實際上憧憬著制度上的改變與顛覆，《麻辣教師GTO》裡一位前暴走族教師各種爽快、直接、不按牌理出牌的做事風格，正巧引起讀者的趣味與憧憬，我認為這是這本漫畫很成功的地方。
新一代無感，是熱血義氣作已經不吃香？
當年《麻辣教師GTO》的風潮是有目共睹的，除了漫畫大紅改編成動畫外，由反町隆史與松島菜菜子主演的真人版電視劇和電影版，在當年日本有平均接近30％的收視率，但在2012年新版只剩不到一半收視。新生代族群除多半沒看過作品外，過去鬼塚英吉式的教學風格似乎對於他們有點格格不入。
《麻辣教師GTO》的優點在於社會議題和老師鬼塚英吉與各類型的學生碰撞，然後解決事件屬漫畫中的王道走向。但也因此《麻辣教師GTO》處理事件的方法千篇一律，多半是學生觸發問題與鬼塚開戰、鬼塚出奇制勝了解學生問題、感化學生收編的公式化，久而其實無趣，這在GTO後期越發明顯，尤其在女校長的天使篇，完全在故事背景、人物設定、劇情起承轉合都嶄露出敗筆。
這也導致其實《麻辣教師GTO》事件需要一口氣看完，才不會被人看穿破綻，劇情中斷更不會有太多的期待感，甚至有一些觀點已經無法滿足現代讀者的期待。這點從後續幾部《麻辣教師GTO．湘南14日》、《麻辣教師GTO．失落的樂園》都可以看出來，鬼塚英吉就跟海賊魯夫一樣，原地踏步了。
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我什麼都做，除了那些別人想像得到的事情：專訪台灣新生代導演柯孟融
我們想讓你知道的是
小說家倪匡曾說，人類之所以有進步的主要原因是，往往來自於下一代不聽上一代的話。翻看藝術與創作的歷史，我們更不難發現，唯有打破陳規，才能成為經典的起點，這正與格蘭菲迪向來所抱持的領路者精神——挑戰陳規、永不設限，遙相呼應。今年異軍突起的電影《咒》，就是一個最好的例子。
《咒》的導演柯孟融，從小就是一個愛看電影的孩子。「我小時候蠻內向的，甚至可以說是有一點邊緣，但是那樣的成長經驗意外給我了創作上的某種養分，我變得很會觀察，從拍電影、或者寫劇本的角度來看，我很能找出大家想要看到什麼。」
蟄伏等待，只為了精彩綻放瞬間
從小到大，柯孟融認為自己是一個普通平凡的人，唸普通的學校、普通的科系。沒想到大學時期因為學校作業而拍攝的影片《鬼印》在網路上竄紅，更入圍了許多影展，讓柯孟融獲得進入影視製作行業的機會。
「那時候，台灣已經很久沒有成績好的國片，但自從陳映蓉導演拍了《十七歲的天空》、陳正道導演拍了《宅變》，突然改變了這個狀態，製作公司又開始對國片有期待，開始想找像他們那樣的年輕新導演合作。那時候三和娛樂看到我的《鬼印》，也來與我聯繫，但當時我只是一個剛從高雄上來、滿頭金髮的大一生，他們一看到我都覺得我還是小孩子，當導演可能還沒辦法，於是改找我做預告剪接，比方《再見了可魯》，台版預告就是我剪的。」
從預告剪接開始，柯孟融大四就開了自己的工作室接案。「那時候我什麼都接，一支片子五萬也接，一萬也接，只要有機會都好。從小案子開始，慢慢接到預算越來越大的製作。」不論案子大小，柯孟融心裡都很清楚每一支影片中真正的主角是誰。「廣告的主角就是那個產品，MV的主角就是那首歌或那位歌手，整個劇組就是盡一切努力，去成就主角光環。」客戶要的是什麼，觀眾想要看到的又是什麼，柯孟融兒時的「訓練」，讓他可以精準又細膩的掌握重點。
作為領路者，就是要走在沒人走過的路上
「不過我真正想拍的，還是鬼片，因為我真的很愛鬼故事，非常愛看，從小就愛。」
仔細爬梳柯孟融過往電影作品，除了《絕命派對》帶有驚悚元素之外，再也沒有恐怖片。「拍廣告或MV，不太可能真的用很恐怖的元素。我後來拍的電影，也都比較偏重輕鬆的浪漫喜劇。我就問我自己：『你有沒有可能，拍出一部真正刻著柯孟融三個字的電影？』」柯孟融這句反問自己的話，其實是對平凡最強烈的反抗。靠著這股反抗的念頭，柯孟融放棄了中國的天價電視劇導演邀約，在沒有收入保證、甚至許多人都不太看好的狀態下，開啟了電影《咒》的製作。 這種挑戰、證明自我的行動，就如同1963年格蘭菲迪成為第一個跨出蘇格蘭、向全世界推出第一瓶單一麥芽威士忌一般——因為這種開創、勇於挑戰的領路者精神，單一麥芽威士忌不再是蘇格蘭人獨享的秘密，反而成為世界各地的威士忌愛好者所追求的經典珍釀。
「要說服人是最困難的。」柯孟融回憶道，無論是對投資者，或者對自己劇組的工作夥伴，柯孟融都堅持要溝通到雙方同意彼此才行。「籌備《咒》的時候，我很堅持要做沒有人做過的事情。你想想看，你要花那麼多時間，賭上你的身家、你的未來、一切，去完成這部你那麼想要拍出來證明自己的電影，當然要做沒人做過、只有你才做得到的東西。」柯孟融相信，鬼片在台灣是有市場的，因為台灣的製作環境，最適合鬼片的預算規模和技術含量，再加上柯孟融也期待能夠看到更多有台灣元素、最本土在地的類型片內容。在這樣的信念下，柯孟融決定要拍一部「瘋子拍出來的鬼片」。
「真的，本來我打算要拍一個像是在水溝裡撿到的手機拍出來的影片，沒有配樂也沒有音效，像瘋子拍出來的一樣。」柯孟融大笑道。這樣的概念，很快受到了來自各方的挑戰——例如這種偽紀錄片的風格，讓很多人擔心太過小眾；柯孟融希望全素人演出，也被投資方質疑是不是會沒有人要看？柯孟融想要傳達的一種整個電影有毒的感覺，看完感覺自己就被詛咒了的恐懼，甚至期待觀眾看到一半就受不了離席。這許多大大小小的細節和理念，都要接受各方檢視和質疑，身為導演的柯孟融，必須要不厭其煩地解釋、說明，甚至吵架。這股堅持信念的熱情，就像是格蘭菲迪的創辦人威廉格蘭（WILLIAM GRANT），為了實現「山谷中最頂尖的威士忌」的夢想，在1886年與家人一同徒手建造了蒸餾廠一般。直到今天，威廉格蘭130多年前的決心以及領路者精神，依然帶領著格蘭菲迪。作為世界上少數碩果僅存的單一麥芽威士忌家族酒廠之一，更是獲獎最多、最受歡迎的單一麥芽威士忌，所有的成就與榮耀，都來自於這代代相傳的勇敢、堅持，與創新精神。
勇敢翻轉，今天就是經典第一天
但是吵歸吵，柯孟融從不拿出導演的架子來強迫對方就範。「投資方如果不能認同，那就不要認同，不投資也沒關係，錢再找就有。但是工作夥伴，我不能強迫他們，我要他們真的理解、真的有感覺，這樣他們才能拿出100％的心力和才華，跟我一起創作。」正如同格蘭菲迪的每一位工匠，不只擁有了傳承超過百年的專業技能與知識，更對威士忌誕生的每一個階段全心投入。我們可以說，從格蘭菲迪的經典單一麥芽威士忌，到珍稀紀念酒款，還有每一次突破傳統、挑戰自我的創新風味酒款，都能維持一致的高品質、精彩表現與完美平衡，是來自於這群人對格蘭菲迪的熱愛與信任。
當然，柯孟融也會在每次被質問之後，回頭省視自己：「我到底想要做出什麼樣的電影？我是因為自己學會了拍電影，所以在那邊『裝』嗎？如果當年那個剛開始喜歡上電影的高中生柯孟融，在電影院排隊買票，他會期待看到一部沒有音效也沒有配樂的電影嗎？更重要的是，高中生柯孟融，看完以後會喜歡嗎？」
磨合、修正、再磨合、再修正，一步一步，柯孟融和製作團隊用了全部的力氣，加上百分之兩百的熱情和誠懇，製作出《咒》，這部被譽為臺灣近年來最好看、最有張力的恐怖電影，創下單日破千萬票房，並榮登2022年臺灣電影首日票房冠軍，在臺灣上映第2週，票房累計就正式突破1億新臺幣，是2022年首部突破1億票房的臺灣電影。目前全臺票房總計超過1.7億，觀影人次逼近70萬人。除此之外，《咒》也寫下臺灣電影在Netflix播出的全新紀錄——在Netflix全球獨家上線後，一度成為全球非英語電影收看人數的排行榜的第三名。
票房得意，影展也喜訊連連。蔡亘晏入圍最佳女主角，高英軒以《咒》在臺北電影節拿下最佳男配角 ,，電影本身則獲得最佳行銷獎。每年都是眾所期待的金馬獎，《咒》也風光入圍最佳導演、最佳女主角、最佳男配角、最佳新演員、最佳原著劇本、最佳攝影等共13個獎項。「公佈那天，我就在那邊看入圍名單，尖叫了十三次。」柯孟融伸手，為自己倒了一杯格蘭菲迪23年單一麥芽威士忌，像是敬自己，也敬全劇組的夥伴一般，開心的喝了一口酒。
用一杯威士忌，銘記那些特別的時刻
自帶領路者氣場的柯孟融，回憶過去那些等待蟄伏、鍛鍊自己青春年少，直到現在可以用一部電影來證明自己，這個整個過程，他認為是不斷試著在趨近一種信仰、一種價值。而這種信仰和價值的誕生，都是源自於從不放棄地尋找，那個沒有人見識過的可能性，並且在找到之後，展現在世界面前。「拍電影也好，做任何事情都好，這種信仰是最寶貴的，它讓你感到快樂，即使要讓那個快樂出現的過程很痛苦，但無所謂，因為你有信仰，你的這裡（指心臟），是很篤定的。」柯孟融說。
格蘭菲迪以超過百年的深厚基底，在成就經典威士忌之際，同時推陳出新，帶來令人驚豔的感官體驗。我們可以說，格蘭菲迪用威士忌，示範了在變與不變之間的各種可能性。不過，有件事情是確定不變的，例如好好享受一杯格蘭菲迪的時間，不管是一個人，還是一群人。