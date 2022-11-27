【動漫】90年代末引爆熱潮的《麻辣教師GTO》，新生代為何不買單？

文：陸坡（LUPO）

從爆走少年到不良老師，鬼塚風教學式

漫畫題材有許多，其中格鬥與戰鬥的題材幾乎可以說是漫畫作品的主流項目，而常見的多半是魔幻戰鬥題材，不管是歷久不衰的《火影忍者》、《航海王》，或是近期熱門的《我的英雄學院》和《咒術迴戰》，戰鬥可以說是許多漫畫作品的主流元素。但是對於一些比較貼近寫實背景的作品，尤其是有關於真實校園，戰鬥或暴力行為往往是有問題的，但同時卻也是賣點之一。

以過去暴走族青年誤打誤撞職起教鞭，與各類問題學生交鋒的校園生活，90年代末的漫畫作品《麻辣教師GTO》可說是當年引起不少熱議和討論。除了內容大膽之外，裡面各種肉色與暴力行為可以說是相當政治不正確，是一部披著校園皮的不良漫畫。雖說如此，卻還是風靡了當年許多學生甚至成年漫迷的目光，甚至也有累積女性讀者，最後也搬上日本影廳大螢幕。

圖片來源：《麻辣教師GTO》

從《湘南純愛組！》開始的鬼暴傳奇

要提到《麻辣教師GTO》就必須從前傳不良漫畫《湘南純愛組！》開始談起，這是漫畫作者藤澤亨，第一部長篇連載作品，也是奠定他畫不良漫畫的基石。基本以主角鬼塚英吉和朋友彈間龍二高中時期，兩人的學生日常和暴走族事件的搞笑格鬥漫畫作品。其中與一般不良少年漫專注於幹架不同，藤澤亨筆下的《湘南純愛組！》多了許多該年代少年的純情與生澀，故就算裡面是描繪打架鬧事的少年生活，也同時敘述許多青春與夢想。

《湘南純愛組！》與後面的《麻辣教師GTO》和前傳描述兩人國中生活《麻辣拍檔》，被漫畫讀者稱之為「湘南三部曲」。可以說是鬼塚英吉從國中到出社會的人生旅途，同時也是鬼塚如何從當年以拳頭服人的暴走族青年，變成可以跟後一輩各種比他當年還要嚴重的社會問題學生侃侃而談，讓學生信賴的老師。

圖片來源：《湘南純愛組！》

而有趣的是，神奈川的湘南其實給人的印象多半是「陽光沙灘的海風」，也是給予青少年歌頌青春的印象，要說流氓或混混的印象大阪府、三重縣反而比較深入日本人心。而日本暴走族其實多半是未滿20歲的青少年，在加上1982年由漫畫家吉田聰所連載始主級暴走族漫畫《湘南爆走族》，故湘南等於暴走族的印象深入人心，也是一本其當年連動畫導演宮崎駿都讚譽有佳，被圈粉的不良漫畫。

故可以說《湘南純愛組！》其實受到《湘南爆走族》的影響相當深，尤其是描繪友情跟戀愛的片段，可以說完美複製吉田聰風格的暴走族浪漫。但我認為藤澤亨其實不喜歡太嚴肅的漫畫內容，故《湘南純愛組！》延續到《麻辣教師GTO》其實都有以搞笑章節迴避過於沉重的議題，緩解故事的嚴肅性。

這種人也能當老師？教育者毋須裝聖人

不同《湘南純愛組！》胡搞瞎搞無後顧之憂的漫畫風格，漫畫《麻辣教師GTO》裡，藤澤亨除了有畫技上的提升，加上更多女性賣肉和社會議題外，更重要的是延續鬼塚英吉的人設，畢竟從暴走族變成學校老師，如果人物設定一下大變更，很可能就會成為一部二元世界的作品，而在這裡來說藤澤亨不僅保留了鬼塚英吉的性格之外，也更加深他這位不良與日本學校的矛盾，衝傳傳統的教育體制。

我認為在90年代末期時日本學校風氣和問題，雖有許多人提出但並沒有一部敢直言的娛樂性作品，而《麻辣教師GTO》藉由過去的問題學生鬼塚英吉當上老師，然後解決由各種學生的人生問題，正好反映日本當時的教育體制的僵化和需要面對的問題。

例如家庭失和的學生、援助交際的女高中生、看似正人君子的色狼、還有如今依舊難解的霸凌問題等，我認為藤澤亨有剛好抓到這些長久以來校園問題的點加以誇張化和娛樂化，而吸睛讀者的眼球。

圖片來源：《麻辣教師GTO》

在《麻辣教師GTO》中呈現出一種職位的崩壞，例如老師、主任擁有男人的色慾也會是變態，清純的女學生有時候也是作惡多端之人，並且學生沒有傳統未成年的單純，而有著社會結構的縮影，某方面作品反映出學校也是社會的小圈圈，這件事情引發許多學生族群和曾經是學子社會人士的共鳴。

某方面來說漫畫裡面鬼塚英吉的出現，是一種在當時守舊封閉的日本學校教育體制來說的學生一種憧憬與救贖，展現出日本雖然表面遵從，實際上憧憬著制度上的改變與顛覆，《麻辣教師GTO》裡一位前暴走族教師各種爽快、直接、不按牌理出牌的做事風格，正巧引起讀者的趣味與憧憬，我認為這是這本漫畫很成功的地方。

圖片來源：《麻辣教師GTO》

新一代無感，是熱血義氣作已經不吃香？

當年《麻辣教師GTO》的風潮是有目共睹的，除了漫畫大紅改編成動畫外，由反町隆史與松島菜菜子主演的真人版電視劇和電影版，在當年日本有平均接近30％的收視率，但在2012年新版只剩不到一半收視。新生代族群除多半沒看過作品外，過去鬼塚英吉式的教學風格似乎對於他們有點格格不入。

《麻辣教師GTO》的優點在於社會議題和老師鬼塚英吉與各類型的學生碰撞，然後解決事件屬漫畫中的王道走向。但也因此《麻辣教師GTO》處理事件的方法千篇一律，多半是學生觸發問題與鬼塚開戰、鬼塚出奇制勝了解學生問題、感化學生收編的公式化，久而其實無趣，這在GTO後期越發明顯，尤其在女校長的天使篇，完全在故事背景、人物設定、劇情起承轉合都嶄露出敗筆。

這也導致其實《麻辣教師GTO》事件需要一口氣看完，才不會被人看穿破綻，劇情中斷更不會有太多的期待感，甚至有一些觀點已經無法滿足現代讀者的期待。這點從後續幾部《麻辣教師GTO．湘南14日》、《麻辣教師GTO．失落的樂園》都可以看出來，鬼塚英吉就跟海賊魯夫一樣，原地踏步了。