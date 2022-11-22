【國際大風吹】台灣受害者可能高達50萬人，FTX破產事件是怎麼一回事？對加密貨幣產業有何影響？

你有買過加密貨幣嗎？從比特幣在2009年問世以來，加密貨幣歷史已經超過10年了，就算你沒有碰過，多少也聽過一些幣值暴起暴落、瞬間發財或慘賠的故事，而11月中發生的FTX交易所破產事件，堪稱是產業史上最大災難之一。這間全球第二大虛擬貨幣交易所，在短短幾天內突然宣告破產，受害者遍佈世界各地，現在都還不知道，最終到底能拿回多少存款。

例如台灣，就有業者粗估，受害者可能高達50萬人，總資產可能有15到30億美元。這一集就來看看，到底FTX發生了什麼事？曾經被封為幣圈巴菲特的創辦人，如何對外說明？這起事件又會如何影響還不成熟的加密貨幣產業呢？

FTX事件是什麼？

簡單介紹一下FTX。2019年5月創立之後，FTX在短短2、3年間成為全球第二大加密貨幣的交易所，破產前的估值高達320億美金。交易所有點像銀行又有點像券商，用戶可以在上面存錢領利息，買賣加密貨幣或股權通證等等。

直到破產事件爆發的前幾天，FTX的估值都還有320億美金，而且非常積極在運動界行銷，不但買下職籃NBA邁阿密熱火隊的主場冠名權，還讓職棒大聯盟的裁判制服都貼上FTX標籤，另外更找來日本職業網球女將大阪直美、職業棒球明星大谷翔平、美式足球傳奇四分衛湯姆布雷迪和超模妻子姬賽兒、還有NBA勇士隊巨星柯瑞，以及名人堂球星俠客歐尼爾等等，一大票明星當代言人。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像 邁阿密熱火隊的主場FTX Arena

現年30歲的FTX創辦人、外號SBF的山姆班克曼佛里特，則有一種天才科技宅男的明星光環。總是頂著蓬鬆爆炸頭、穿著短褲T恤，在公司打地鋪過夜、瘋狂加班工作。

才不過在2022年9月，他在富比世雜誌的400大富豪排名第41，估計身價高達170億美金。媒體曾經封他為幣圈巴菲特。他也作為產業代表出席美國國會聽證會，對政府該怎麼監管加密貨幣提出建議。同時，也是2022期中選舉當中，民主黨排名第二大的個人政治現金捐贈者，僅次於索羅斯。

然而，這一切卻在今年11月風雲變色。區塊鏈媒體CoinDesk於11月2日發文質疑，SBF成立的交易平台FTX和交易公司Alameda Research，雖然是兩間獨立公司，但Alameda Research的資產，卻大部分都是FTX自己發行的平台幣FTT，再以FTT幣作為抵押來貸款，才取得投資所需的資金。

換句話說，就像FTX自己印鈔票給姐妹公司去借錢，而且這些鈔票的價值還有疑慮。

FTX鼓勵一般人把薪水存進交易所戶頭，然後再把一部分換成加密貨幣之類的商品，而正是這群人有可能存款血本無歸。他們本來相信交易所只是保管、沒有什麼風險。 Alameda Research似乎財務吃緊，看起來FTX挪用了客戶存款去救姐妹公司。這是一間交易所，應該客戶資產都要在才對，可是沒有，它把客戶的錢借出去了，不該這樣的。 獨立金融評論員 柯波拉（Frances Coppola）

一開始，相關消息並沒有引發太大風波，但沒過兩天，全球第一大加密貨幣交易所幣安的創辦人趙長鵬突然公開表示，由於最近得到的資訊，決定出清幣安手上所有的FTT幣，外界這才真正擔心FTX財務不健全，開始瘋狂擠兌，3天內領走60億美金，FTT幣也暴跌85%。

FTX交易所先是暫停提款，接著在11號無預警宣布已經申請破產重組。FTX神話就此走入歷史。

Photo Credit: 國際大風吹

從財務受到質疑到宣告破產，前後短短不過10天，FTX風暴席捲幣圈的同時，創辦人SBF，一度傳出搭著私人飛機逃到了阿根廷，後來又在推特上表示自己人還在公司登記地點、巴哈馬。

另外，他也坦承公司內控有問題、自己搞砸了，一定會給用戶一個交代。目前，美國和巴哈馬檢方都已經針對這個事件展開調查。同時，已經有受害者憤而提告，不只要向SBF本人求償，也要大阪直美、歐尼爾等等，所有的代言明星負責。

FTX事件的教訓是什麼？對產業有何影響？

這起事件會如何落幕，目前還有待司法機關和有關單位處理破產清算的程序，恐怕一時半刻不會有結果，但對於加密貨幣的未來，顯然會有深遠影響。我請教台灣比特幣及虛擬通貨發展協會理事長、林紘宇律師，問他怎麼看。

短期內當然非常慘痛，我身邊的人，包含客戶，有很多也都受傷非常慘烈。 你如果今天一個加密貨幣交易所，同時是證券的發行商，又是證券交易所，然後又同時兼具類似銀行存放存款，甚至把存款拿去挪用作其他用途，這本質上是銀行在做的。 樣的加密貨幣交易所其實潛在風險很高，所以為什麼我們必須思考，到底要有怎樣的對於加密貨幣交易所監管的方針，我相信各國政府現在正在苦思。

Photo Credit: 國際大風吹

不過，林理事長也提醒，這不是第一次超大型中心化交易機構發生倒閉，2013年以來一直有類似事件，或許是因為資不抵債，或許是資安漏洞遭到駭客入侵，但核心問題在於投資人太依賴中心化交易機構，沒有好好保管私鑰，而不是加密貨幣本質上的瑕疵。

這次我們某程度要把它分開來看，如果今天你持有的加密貨幣，是自己保管你的私鑰，其實基本上你不會受到中心化機構亂搞暴雷的結果，可是如果你過度依賴中心化機構，你就必須承擔這個機構它營運、曝險的潛在風險。

另一方面，交易所也需要更健全的產業標準，才能重拾投資人的信心。

這是第一要務：要把用戶的資產保存好。當用戶想領出來的時候，不會說，哎，那我就倒閉了，因此這也是我們比特幣及虛擬通貨發展協會，正在推動的事情。 我們集合起來，希望說要把用戶的資產儲備這件事做透明化，以及我們剛公布成立的數位資產的資訊安全標準，希望業者用更高的資安標準，保護用戶的資產。

長遠來說，如果這起事件讓不健康的交易所倒閉，同時也促進政府監管升級、產業標準提高，那還是有正面意義的。

不過話又說回來，這次事件受害者有辦法求償嗎？林理事長說，針對境外公司，不但台灣司法管不到，民眾要跨海提告成本也很高。而CNN報導分析，針對實體銀行的存款，政府通常都有存款保險，萬一銀行出事可以提供一定額度的補償，但加密貨幣投資並沒有這種機制，而事件主角FTX本身的資產恐怕所剩無幾，加上價值也大幅萎縮，受害者真的有可能血本無歸。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航