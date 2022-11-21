TNL+ 2022/11/21,
音樂

香港歌漂遠洋彼岸（三之二）：異鄉人的音樂榜

香港歌漂遠洋彼岸（三之二）：異鄉人的音樂榜
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

聽到my little airport的《你叫我譯一首德國歌詞》，腦中忽然浮起幾個友人的名字。他們現正身居海外，往時與幾位談起香港音樂，甚是投契。我跟他們又聯絡上，希望從對話中一窺香港流行曲在他們，乃至僑居海外香港人，心中泛起的漣漪。

上篇：有一種鄉愁叫香港

「祈求風和雨吹我返故鄉的某處，異國沒法消除我睏倦⋯⋯」my little airport的《你叫我譯一首德國歌詞》，道盡飄泊異鄉的迷惘與失落。在一個由倫敦香港人舉辦的活動中，一個女生正在輕聲哼唱。

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圖片由作者提供
今年是香港開埠181週年，有港人團體在倫敦舉辦「香港節」，現場樂隊表演了一曲《你叫我譯一首德國歌詞》，在場不少人為之動容。

聽到這首同輩間很流行的歌，腦中忽然浮起幾個友人的名字。他們現正身居海外，往時與幾位談起香港音樂，甚是投契。因為要寫這篇文章，我跟他們又聯絡上，希望從對話中一窺香港流行曲在他們，乃至僑居海外香港人，心中泛起的漣漪。

阿臨：家常便飯最難忘

阿臨在英國列斯習醫，這是他第二個學位。在港時他已流露出對本地流行樂的莫大熱誠，年前即時語音討論平台Clubhouse風行之際，他就與幾位志同道合的朋友主持了關於獨立樂隊的對談。

我們由十年前《Chok》獲金曲金獎開始講起，當時林峯獲得能與四大天王齊名的獎項，引起嘩然，時人直斥造馬。在阿臨眼中，這是令人覺得樂壇已死的濫觴。樂壇沉寂了一段時間，雖然偶有佳作，但是都不會像以前九十年代末四大天王、千禧世紀頭十年眾星輝映般瘋狂。但他樂見這幾年無論是偶像派的MIRROR，還是音樂造詣比較高的林家謙，都比較多人討論。

人在異國聽到香港流行曲，不少滋味在心頭，尤其是歌詞引起的情緒。在外國，阿臨會聽令人心情愉快的歌曲，但在香港聽這些音樂好像格格不入。而關於思鄉的歌曲，譬如《風的形狀》，有一種設身處地的距離感，對他有更大共鳴。

近兩年的香港樂壇明顯多了一些以離別為主題的歌曲，原來這位樂迷也不是照單全收。《留下來的人》對阿臨而言太有無奈感，容易造成不快的情緒。《係咁先啦》有動聽易記的曲調，但幾次過後就沒有再聽，因為他並不是特別喜歡歌中「派對」的比喻，儘管明白樂曲是想反駁一些人以情緒勒索叫人留下來的看法，「於我而言，香港是我的家園，並不是個終有一天會散席的派對。」

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