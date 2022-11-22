「捍衛台灣，不投降承諾書」最終統計263人簽署：民進黨、時力縣市長侯選人全簽，國民黨和民眾黨掛零
我們想讓你知道的是
參選台北市長的黃珊珊和蔣萬安日前被媒體問及「不投降承諾書」時，不約而同都表示，「簽這個東西沒意義」，因為他們認為沒有人會簽投降，簽了不投降，也不代表就不會投降。
九合一選舉投票將在本週六登場，民團今（22）日公布「捍衛台灣，不投降承諾書」最後統計名單，共有263名候選人簽署。在六都市長候選人部分，共有9人簽署，非六都縣市長候選人則有18人簽署；其中時代力量、民進黨的候選人都全部簽署；不過，國民黨、民眾黨候選人皆無人連署。
而市議員候選人部分，基隆市和高雄市簽署的候選人最多；基隆市也有民眾黨和國民黨的議員候選人簽署。參選台北市長的國民黨候選人蔣萬安和與民眾黨合作的無黨籍候選人黃珊珊則都曾對此表示，他們認為簽這個東西沒有意義，因為面對他國侵略，台灣人民本來就不會投降；簽了不投降也不代表什麼。
民進黨和時代力量全台縣市長候選人都簽署
台獨聯盟今天召開「『不投降承諾書』名單統計記者會」記者會，與會者包含台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣基督長老教會教社幹事林偉聯、台灣教授協會副會長陳俐甫、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、桃園市山地原住民市議員候選人歐蜜偉浪、台灣基進秘書長王興煥。
陳南天指出，這次的承諾書對選舉非常重要，中共二十大後，對台灣越來越硬，越來越不講法則。在六都市長候選人方面，陳南天指出，民進黨六都候選人，6位全部簽署，台澎黨1人、無黨籍2人也有簽，國民黨和民眾黨則無人簽署；在非六都縣市長候選人部分，共18位簽署，民進黨15位縣市長候選人全數簽署、時代力量3位全數簽署，國民黨和民眾黨無人簽署。
陳南天批評，國民黨、民眾黨的縣市長候選人都未簽署，「我想他們不敢面對現實，不敢簽、不願意簽吧，誰是敵人誰是同志，奸細在哪都知道了！」
高雄市、基隆市最多市議員候選人簽署
在六都市議員候選人部分共有147人簽署，宋承恩說，台北市24人、新北市22人、桃園市11人、台中市33人、台南市20人、高雄市37人；其中，直轄市議員部分，高雄市為最多人簽署的直轄市，桃園市敬陪末座。若不分六都與非六都議員候選人，政黨上，台灣基進24人、小民參政歐巴桑聯盟15人、綠黨5人全部簽署；六都議員國民黨無人簽署，民眾黨高雄、台南各1人簽署，共2人。
宋承恩說，對於中國不能有幻想，也不能容許國民黨一邊說捍衛中華民國，卻又不簽署承諾書，該承諾書是照妖鏡。他提及，避戰最好的方式是備戰，希望未來政治人物都能面對民團所提的呼籲。
非六都縣市議員候選人上，台灣教授協會副會長陳俐甫說，共有73人簽署，其中基隆市占了17位，為全台非直轄縣市之冠，很特殊的現象是，在基隆市，連國民黨和親民黨都各有1位議員候選人簽署。
不過，非六都縣市議員候選人的比例仍低，澎湖、金門、馬祖都掛零；民進黨、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、綠黨、台灣團結聯盟等政黨皆有表態，國民黨共2人，民眾黨則無。
鄉鎮市長候選人有3人簽署，分別是彰化市市長候選人林世賢（民進黨）、嘉義縣水上鄉鄉長候選人賴芳徵、 宜蘭縣羅東鎮鎮長候選人黃適超（民進黨）。里長候選人7位 、市民代表則有6名簽署。
藍白候選人對不投降承諾書態度：沒有意義
黃珊珊日前被問及此議題時曾回應，「要寫（不投降連署書）大家都可以寫，我們馬上可以寫，現在就可以寫，但是寫完之後呢？」她也反問，台灣哪個人不「保台」？希望不要製造對立，希望台灣內部可以團結保台，「我們誰都可以馬上簽，台灣每個人都可以簽不投降，我也不相信誰會簽投降，整天講這個沒什麼意義。」
台北市議員林穎孟日前在議會要求台北市長柯文哲簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，遭柯文哲反擊「我管你去死」，當場拒絕簽署。
而台北市長國民黨候選人蔣萬安後來接受廣播節目專訪時也被問及此事，講萬安表示，他認為是因為台灣人民碰到不管是被侵略或什麼，沒有人會投降，「那你要簽這個幹嘛？你為什麼要簽呢？我是覺得很白痴啦，因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」
蔣萬安表示，不管任何一個國家侵略，或是只要汙辱到我們國家，每一個人都是奮勇抵抗，那要簽這幹嘛，沒有人要投降，一定是奮勇捍衛、抵抗；今天去跟一個人說：「我覺得你一定會投降，簽一下、簽一下」蔣萬安反問，「這需要簽嗎？」他認為，把這個當作市議會質詢議題，為何不好好問市政，很顯然到了選舉就會操作這些事。
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
核稿編輯：翁世航
Tags：
Filmora功能強大、簡單好用的剪輯軟體！新手也能剪出Pro級影片
我們想讓你知道的是
想學會剪輯影片，不一定要花大錢找老師或升級電腦，Filmora為一套適用初學者的影片剪輯軟體，不僅功能強大、同時內建豐富素材，更重要的是介面十分友善，就算新手也能輕鬆剪出Pro級影片！
Filmora功能齊全、素材豐富、簡易上手的影片剪輯軟體
影片已成為當代顯學，各行各業都開始用影片說故事，影片剪輯已成為必備技能，想學剪輯不必花大錢、不用太高檔的電腦配備，甚至不需具備專業影音剪輯知識，只要透過Filmora就能輕鬆辦到。
Filmora無論是裁剪縮放、轉場特效、標題上字…等功能一應俱全，加上全中文化介面簡易直覺，更重要的是電腦硬體規格不用太高，就算你是完全沒概念的新手，也能剪出媲美高手的影片。以下我們就來開箱Filmora影片剪輯軟體！
文字轉語音：一鍵文字轉語音 讓故事更加生動
Filmora內建許多兼具創意與實用的全新功能，包括有文字轉語音、語音轉文字與聲音視覺化，以下我們就「文字轉語音」功能簡單示範。
附上一段自製的文字轉語音影片給大家參考，編輯選擇的是Anna的音效，有點像Google真人發音的感覺，聽起來還蠻自然的，若希望同時有字幕和旁白，文字轉語音就能派上用場。
內建分割畫面、動態追蹤等豐富專業級功能
除了基本的剪輯功能，Filmora也提供許多高級的特效工具，操作上也不會太複雜，讓你在彈指之間，就能製作出Pro級的專業影片！
附上一段自製的分割畫面影片給大家參考，效果看起來還蠻專業的，許多電視節目開場都以分割畫面呈現，如今只要用Filmora就能輕鬆辦到。
附上一段自製的動態追蹤影片給大家參考，當狗從沙灘左邊走到右邊，氣球特效也跟著狗移動。
最後附上一段小編使用Filmora製作的影片給大家參考，影片素材皆為2019年日本瀨戶內海藝術祭用手機隨手拍的，大約2分鐘的影片，使用了濾鏡、轉場、標題、上字幕、背景音樂、文字轉語音…等特效，選擇1920×1080畫質大約轉檔2分鐘。
享受效率又有趣的剪接體驗！
最後要特別強調的是，編輯本人算是影片剪輯新手，在經過摸索各功能，上面這段2分鐘影片只花了不到1小時完成，雖然有些地方還可以再微調，但整體來說其實還不錯，不但從中獲得滿滿成就感，更重要是Filmora真的簡單又好用，能為新手提供有效率又有趣的剪接體驗。
|產品
|Wondershare Filmora
|Cyberlink Powerdirector
|Movavi Video Editor
|功
能
|軟體基礎性能
|性能較佳
|匯出速度較快
|性能普通
|關鍵影格
keyframing
|只支援形變5項基礎關鍵影格
|支援數十項關鍵影格調校
|只支援形變2項基礎關鍵影格
|動態追蹤
|有，僅支援單點追蹤
|有，支援多點追蹤
|有，支援單點追蹤
|遮罩 masking
|支援形狀Mask及圖片Mask
|支援形狀Mask、圖片Mask及手繪Mask並支援關鍵影格
|不支援遮罩
|文字編輯
|基本功能完備
|功能完備
|功能普通
|音訊製作
|音訊相關功能較少、偏基礎，持續擴充中
|獨立的音訊編輯視窗
|音訊編輯較豐富
|視覺特效資源
|內建特效1000+
支援Filmstock付費資源庫、需要額外付費
|內建特效300+
品質普通、依賴擴充
|內建特效100+
品質不錯
|AI剪輯
|主打2項：
Auto Reframe
AI Portrait 去背功能不包含在產品內，需要額外付費
|主打4項，持續增加：
換天空
物體檢測
音訊降噪
人聲增強
|不提供
最後附上Filmora與其他剪輯軟體功能比較表，可見到Filmora無論是功能或素材都更豐富，同時還擁有自己的特效素材庫，加上介面簡易上手這個優勢，若你最近對剪輯影片有興，不妨可好好考慮Filmora。