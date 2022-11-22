「捍衛台灣，不投降承諾書」最終統計263人簽署：民進黨、時力縣市長侯選人全簽，國民黨和民眾黨掛零

九合一選舉投票將在本週六登場，民團今（22）日公布「捍衛台灣，不投降承諾書」最後統計名單，共有263名候選人簽署。在六都市長候選人部分，共有9人簽署，非六都縣市長候選人則有18人簽署；其中時代力量、民進黨的候選人都全部簽署；不過，國民黨、民眾黨候選人皆無人連署。

而市議員候選人部分，基隆市和高雄市簽署的候選人最多；基隆市也有民眾黨和國民黨的議員候選人簽署。參選台北市長的國民黨候選人蔣萬安和與民眾黨合作的無黨籍候選人黃珊珊則都曾對此表示，他們認為簽這個東西沒有意義，因為面對他國侵略，台灣人民本來就不會投降；簽了不投降也不代表什麼。

民進黨和時代力量全台縣市長候選人都簽署

台獨聯盟今天召開「『不投降承諾書』名單統計記者會」記者會，與會者包含台灣獨立建國聯盟主席陳南天、台灣基督長老教會教社幹事林偉聯、台灣教授協會副會長陳俐甫、台灣制憲基金會副執行長宋承恩、桃園市山地原住民市議員候選人歐蜜偉浪、台灣基進秘書長王興煥。

陳南天指出，這次的承諾書對選舉非常重要，中共二十大後，對台灣越來越硬，越來越不講法則。在六都市長候選人方面，陳南天指出，民進黨六都候選人，6位全部簽署，台澎黨1人、無黨籍2人也有簽，國民黨和民眾黨則無人簽署；在非六都縣市長候選人部分，共18位簽署，民進黨15位縣市長候選人全數簽署、時代力量3位全數簽署，國民黨和民眾黨無人簽署。

陳南天批評，國民黨、民眾黨的縣市長候選人都未簽署，「我想他們不敢面對現實，不敢簽、不願意簽吧，誰是敵人誰是同志，奸細在哪都知道了！」

高雄市、基隆市最多市議員候選人簽署

在六都市議員候選人部分共有147人簽署，宋承恩說，台北市24人、新北市22人、桃園市11人、台中市33人、台南市20人、高雄市37人；其中，直轄市議員部分，高雄市為最多人簽署的直轄市，桃園市敬陪末座。若不分六都與非六都議員候選人，政黨上，台灣基進24人、小民參政歐巴桑聯盟15人、綠黨5人全部簽署；六都議員國民黨無人簽署，民眾黨高雄、台南各1人簽署，共2人。

宋承恩說，對於中國不能有幻想，也不能容許國民黨一邊說捍衛中華民國，卻又不簽署承諾書，該承諾書是照妖鏡。他提及，避戰最好的方式是備戰，希望未來政治人物都能面對民團所提的呼籲。

非六都縣市議員候選人上，台灣教授協會副會長陳俐甫說，共有73人簽署，其中基隆市占了17位，為全台非直轄縣市之冠，很特殊的現象是，在基隆市，連國民黨和親民黨都各有1位議員候選人簽署。

不過，非六都縣市議員候選人的比例仍低，澎湖、金門、馬祖都掛零；民進黨、時代力量、台灣基進、小民參政歐巴桑聯盟、綠黨、台灣團結聯盟等政黨皆有表態，國民黨共2人，民眾黨則無。

鄉鎮市長候選人有3人簽署，分別是彰化市市長候選人林世賢（民進黨）、嘉義縣水上鄉鄉長候選人賴芳徵、 宜蘭縣羅東鎮鎮長候選人黃適超（民進黨）。里長候選人7位 、市民代表則有6名簽署。

藍白候選人對不投降承諾書態度：沒有意義

黃珊珊日前被問及此議題時曾回應，「要寫（不投降連署書）大家都可以寫，我們馬上可以寫，現在就可以寫，但是寫完之後呢？」她也反問，台灣哪個人不「保台」？希望不要製造對立，希望台灣內部可以團結保台，「我們誰都可以馬上簽，台灣每個人都可以簽不投降，我也不相信誰會簽投降，整天講這個沒什麼意義。」

台北市議員林穎孟日前在議會要求台北市長柯文哲簽署「捍衛台灣」不投降承諾書，遭柯文哲反擊「我管你去死」，當場拒絕簽署。

而台北市長國民黨候選人蔣萬安後來接受廣播節目專訪時也被問及此事，講萬安表示，他認為是因為台灣人民碰到不管是被侵略或什麼，沒有人會投降，「那你要簽這個幹嘛？你為什麼要簽呢？我是覺得很白痴啦，因為沒有任何一個人會要去投降嘛！」

蔣萬安表示，不管任何一個國家侵略，或是只要汙辱到我們國家，每一個人都是奮勇抵抗，那要簽這幹嘛，沒有人要投降，一定是奮勇捍衛、抵抗；今天去跟一個人說：「我覺得你一定會投降，簽一下、簽一下」蔣萬安反問，「這需要簽嗎？」他認為，把這個當作市議會質詢議題，為何不好好問市政，很顯然到了選舉就會操作這些事。

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核稿編輯：翁世航