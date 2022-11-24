俄羅斯缺席珠海航空展的驚人真相：俄烏戰爭的最大受益者，恐怕還真的是中華人民共和國
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筆者不得不懷疑，究竟過去8個月來看似與俄羅斯同仇敵愾的中共，是否才是真正在背後捧殺俄羅斯的那個最大受益者呢？
今年11月8日到11月13日，兩年一度的中國國際航空航天博覽會在珠海舉行，而筆者到目前為止只在10年前的2012年到訪過一次珠海航展，這次也依慣例沒有前往，能寫得第一手觀察十分有限。不過根據媒體消息，本次珠海航展與過去最大的不同，在於俄羅斯的缺席，沒有如過去一般派遣現役戰鬥機到場做性能展示。
中共在國際社會上沒有什麼朋友，每年珠海航展上最積極參加的外國空軍除了巴基斯坦空軍之外大概只有俄羅斯空軍。而且據中國大陸資深軍事觀察家張斌所述，1996年第一屆珠海航展上，最讓參展民眾為之驚豔的就是由俄羅斯飛行研究院派去的兩架Su-27戰鬥機。他如此回憶道：「兇悍的外型，驚心動魄的飛行表演，引發全場的陣陣歡呼。」
沒想到過了不到30年，這次俄羅斯就連歷年來從不缺席珠海航展的「雨燕」和「勇士」兩支飛行表演隊都缺席了。對於今年的珠海航展，張斌更是毫不客氣以「盛大的珠海航展，被冷落的俄羅斯展台」來形容。可見在Su-34和Su-35在烏克蘭戰場上被打得七零八落之後，俄羅斯武器的品質已經普遍遭到質疑。
按照俄羅斯原先的規劃，兩款隱形戰鬥機當中與美軍F-22同規格的Su-57是不打算對外出售的，海外市場完全交由和F-35同等級的Su-75。不過這次在珠海航展上，俄羅斯推出了外銷版的Su-57E，雖然該項目從戰爭爆發前的2021年8月就已經提出，但俄國如此急躁的向中共推銷Su-57，與Su-34還有Su-35在烏克蘭戰場上表現的七零八落恐怕也很難脫離關係。
俄羅斯的缺席，給了中共國產戰機一枝獨秀的舞台，殲-20戰鬥機與運油-20空中加油運輸機成為全場注目的焦點。不過殲-16戰鬥機到場，並且進行空中展示這一點，才是筆者認為最具意義的改變。這個改變不只彰顯出了俄羅斯與中共國力的消長，同時還讓我們更能發現一個驚人的真相，那就是俄烏戰爭的最大受益者恐怕還真的是中華人民共和國。
殲-16的重要性在哪？
本屆航展中我們看到殲-16現身，最大的意義在於殲-16並非如殲-10一般是純粹的中國大陸國產戰鬥機，而是和殲-11一樣是以俄羅斯的蘇愷戰鬥機為基礎經由逆向工程打造出來。殲-11為中共版的Su-27，殲-16則是中共版的Su-30，而且都還是在沒有得到俄羅斯正式授權的情況下研發與量產，因此過去中共不會在珠海航展上展示這兩款戰鬥機，以避免惹火俄羅斯。
而今年在俄羅斯空天軍幾乎缺席的情況下，中國大陸公開展示殲-16的態度，象徵中共不再顧慮俄羅斯的立場。畢竟就連性能比Su-30還要好的Su-35，都在烏克蘭戰場上損失慘重，Su-30的品質又如何能好到讓俄羅斯為中共的逆向工程大驚小怪？目前中國人民解放軍空軍擁有76架Su-30MKK，分別由安徽蕪湖的空軍第3師、浙江衢州的空軍第29師以及湖南長沙的空軍第18師裝備。
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
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在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS