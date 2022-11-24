俄羅斯缺席珠海航空展的驚人真相：俄烏戰爭的最大受益者，恐怕還真的是中華人民共和國

今年11月8日到11月13日，兩年一度的中國國際航空航天博覽會在珠海舉行，而筆者到目前為止只在10年前的2012年到訪過一次珠海航展，這次也依慣例沒有前往，能寫得第一手觀察十分有限。不過根據媒體消息，本次珠海航展與過去最大的不同，在於俄羅斯的缺席，沒有如過去一般派遣現役戰鬥機到場做性能展示。

中共在國際社會上沒有什麼朋友，每年珠海航展上最積極參加的外國空軍除了巴基斯坦空軍之外大概只有俄羅斯空軍。而且據中國大陸資深軍事觀察家張斌所述，1996年第一屆珠海航展上，最讓參展民眾為之驚豔的就是由俄羅斯飛行研究院派去的兩架Su-27戰鬥機。他如此回憶道：「兇悍的外型，驚心動魄的飛行表演，引發全場的陣陣歡呼。」

沒想到過了不到30年，這次俄羅斯就連歷年來從不缺席珠海航展的「雨燕」和「勇士」兩支飛行表演隊都缺席了。對於今年的珠海航展，張斌更是毫不客氣以「盛大的珠海航展，被冷落的俄羅斯展台」來形容。可見在Su-34和Su-35在烏克蘭戰場上被打得七零八落之後，俄羅斯武器的品質已經普遍遭到質疑。

按照俄羅斯原先的規劃，兩款隱形戰鬥機當中與美軍F-22同規格的Su-57是不打算對外出售的，海外市場完全交由和F-35同等級的Su-75。不過這次在珠海航展上，俄羅斯推出了外銷版的Su-57E，雖然該項目從戰爭爆發前的2021年8月就已經提出，但俄國如此急躁的向中共推銷Su-57，與Su-34還有Su-35在烏克蘭戰場上表現的七零八落恐怕也很難脫離關係。

俄羅斯的缺席，給了中共國產戰機一枝獨秀的舞台，殲-20戰鬥機與運油-20空中加油運輸機成為全場注目的焦點。不過殲-16戰鬥機到場，並且進行空中展示這一點，才是筆者認為最具意義的改變。這個改變不只彰顯出了俄羅斯與中共國力的消長，同時還讓我們更能發現一個驚人的真相，那就是俄烏戰爭的最大受益者恐怕還真的是中華人民共和國。

Photo Credit: AP / 達志影像 1996年第一屆珠海航展上的兩架蘇愷戰鬥機。

殲-16的重要性在哪？

本屆航展中我們看到殲-16現身，最大的意義在於殲-16並非如殲-10一般是純粹的中國大陸國產戰鬥機，而是和殲-11一樣是以俄羅斯的蘇愷戰鬥機為基礎經由逆向工程打造出來。殲-11為中共版的Su-27，殲-16則是中共版的Su-30，而且都還是在沒有得到俄羅斯正式授權的情況下研發與量產，因此過去中共不會在珠海航展上展示這兩款戰鬥機，以避免惹火俄羅斯。

而今年在俄羅斯空天軍幾乎缺席的情況下，中國大陸公開展示殲-16的態度，象徵中共不再顧慮俄羅斯的立場。畢竟就連性能比Su-30還要好的Su-35，都在烏克蘭戰場上損失慘重，Su-30的品質又如何能好到讓俄羅斯為中共的逆向工程大驚小怪？目前中國人民解放軍空軍擁有76架Su-30MKK，分別由安徽蕪湖的空軍第3師、浙江衢州的空軍第29師以及湖南長沙的空軍第18師裝備。