為何Tinder能成為交友軟體的代名詞？從商業設計談「往右滑like」的精妙之處

文：酒吧七 給你滿滿的酒類知識

Tinder基本上已經是交友軟體的代名詞了，不管在你心中，它是一個好的或是不好的交友軟體，我們都不能否認它的確是開創一個超級棒的交友軟體設計。

接下來，這篇文章會以商業常用的「價值」去探討這個APP為什麼是一個好設計。

不管何時、何地、何人，要賣出產品就必須要讓人感覺到可預見的偉大。

這句話，是我從一個很欽佩的老師學到的，在做了這麼多年創業後，依然覺得這是一句真理。不管今天要賣什麼給誰，都是因為大家覺得這個交易是划算的。當然，賣產品在這世界上可以延伸到任何一個決定。

在交友軟體上，大家就是一個個商品要被賣出，而要讓對方覺得，認識這個人，我的未來會有一個很美好的未來，就是一種可預見的偉大。

如何評估「人」這個商品的價值？

那試問，第一眼要看到什麼，會讓別人可以評估這會是一個好的對象呢？ 或是說，一個好聊的人？

看人就是先看臉

其實也就這麼簡單，如果今天要評斷一個人好不好，只給一個資訊要給什麼？看臉阿，別說膚淺或是皮囊是虛偽的，我們得說看臉可以看出的東西太多了，所以以貌取人其實超級合理。

長痘痘代表內分泌失衡，眼睛張不開代表可能睡不好，臉骨削瘦可能代表體虛等等，認真說，我們可以從一個人的臉上，看到的「內涵」實在是太多了。

這人有氣質、他看起來脾氣好、感覺他很健康，這全部都是用外在判斷內在阿。其實一點都不膚淺，人可以從表情看喜怒哀樂，不就跟跟AI會學習一樣嗎？

即使看臉會誤判會錯，還是有效的快速提供一大堆的資訊。

這也就是Tinder介面上面積佔最大的是什麼？就是臉，因為臉最重要。

從最重要到次重要，就是設計的原則

再來看看Tinder上滑動配對的資訊還提供了什麼。

名字＋年齡 > 職業 > 教育 > 距離

這就好玩了，別以為這幾個資訊放在上面是好玩的，仔細想想，如果要找尋未來的另一半，有誰能說這些不重要？或許有人會說，一個人聰不聰明、有沒有智慧，比念什麼學校重要多了。

可等等，你可以在不認識他本人之前，一眼看出對方聰不聰明、有沒有智慧嗎？如果可以，那又回到看臉這件事了。

Tinder就是這樣，把決定要不要認識人的要素依次放在上面，這些資訊就成為這個人的一個hook，就跟廣告傳單一樣。hook不是要用來告訴你所有商品細節，而是要告訴你，要不要花時間研究這商品。如果覺得這人不錯，那請點開，會跳出他的個人簡介、興趣等等。

不妨看完再去買這個人吧，往右滑就是購買（就開聊拉），這又是一個縮短從了解>思考>購買的流程。

往右滑like的精妙

逛過電商都知道，那個直接購買的按鍵，總是被設計的又大又明顯。我們回過頭來看行銷漏斗。

Photo Credit：https://runningmatemarketing.com/blog/2022/04/29/%E8%A1%8C%E9%8A%B7%E6%BC%8F%E6%96%97/

基本上，我們可以簡化成了解>思考>購買的流程。

了解：Tinder收集了一堆人，所以你上去就可以開始了解這堆人。

思考：用上述的臉>名字+年齡 > 職業 > 教育 > 距離模式，加速了你的思考流程

購買：用右滑來測底縮短購買路徑

接下來Tinder還做了一個很有趣的設計。

增加商品價值

大家有注意到下圖右上角這個畫面嗎？以邏輯來說，這個畫面其實滿多餘的，我都配對了就直接跳到聊天畫面不就好？

Photo Credit: 截圖自作者

可這也是至關重要的一步，就是要建立獎勵機制。

玩過交友軟體的都知道，其實遇到雷或是根本不回訊息的機率，比遇到真命天女還來的高超級無敵多，但如果配對的時候，就跟candy crash一樣，給你一個大大的獎勵性畫面「It's a MATCH!」

哇，恭喜配對，對方也愛你。這時不管配對後會聊不會聊、想聊不想聊，都會期待下一個配對啦。

小結

這裡只提了幾個重點，希望大家看完有能理解商業的一些思考模式，以及與設計的連結。

最後，補充有興趣的大家，可以看看這支影片，會對於遊戲設計有開始了解，同時如果剛好您也有用過Tinder，不妨想想整個Tinder的設計介面中，有哪些用到這影片說到的設計重點。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航