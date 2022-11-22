TNL+ 2022/11/22,
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香港欖球隊對葡萄牙前中國國歌出錯，卻忽略了葡國國歌

香港欖球隊對葡萄牙前中國國歌出錯，卻忽略了葡國國歌
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

今天與德國人談起葡萄牙，除了提及旅遊和美酒外，也必提起基爾這位德裔作曲人當年留德的事蹟，在巴伐利亞兩大名城留下足印。

香港欖球隊對陣葡萄牙，賽前奏中國國歌時字幕出錯。大家的焦點都集中在此，而忽略另一邊的葡國國歌。

中葡國歌先後奏起，大家多會想起1999年澳門主權移交典禮。

那年12月，兩國政要同集濠江。一邊是江澤民和朱鎔基，另一邊乃葡國總統沈拜奧（Jorge Fernando Branco de Sampaio）與澳督韋奇立（Vasco Joaquim Rocha Vieira）。在澳門文化中心的交接儀式上，響起先葡後中國歌。澳門人必定記得這一夜。

葡國國歌的作曲人基爾（Alfredo Keil）除了是作曲家，亦是畫家，是葡國浪漫時期畫風的最後代表人物。

基爾的德國父親是葡國皇室的裁縫，母親則來自後來屬於德意志帝國的德法邊境地區阿爾薩斯（Alsace）。基爾出生後，其父亦得到葡國籍。這位多才多藝的藝術家在慕尼黑和紐倫堡修讀音樂和美術，1870年普法戰爭爆發後，他回到葡國讀書。

基爾雖為德裔，但他熱愛葡國。那時葡萄牙與英國因為非洲殖民地領土爭議而相爭，葡國皇室欲佔領葡屬安哥拉和葡屬莫桑比克之間的英國殖民地，並向國民徵重稅。英國政府發出最後通牒，要求葡方放棄計劃，否則會向里斯本進襲。這事件使葡國反皇室運動更為壯大，最後引致20年後葡萄牙皇室被推翻，建立共和。無獨有偶，那時發最後通牒的英國首相梳士巴利，也為香港人熟悉，因為尖沙咀有一條大道紀念他。

記得十年前在德國大學交流，認識了一位葡國交流生。她與我年紀相若，三至六歲時居於澳門，因為她爸在那裡工作。後來回里斯本生活。她說，很遺憾她是讀葡人學校，所以不會粵語。我問她有否去過紀念葡萄牙文學家賈梅士（Luis de Camões）的白鴿巢公園，她很驚訝地回答說有，並跟我說：「大部分人提起我的國家，只會想起C朗拿度，你是第一個跟我談賈梅士的人。」我說因為我第一次離開香港，就是去澳門旅遊。葡文字母「õ」的發音很特別，外國人會發的話，當地人會很高興。

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