《越吃越瘦的快速新陳代謝飲食》：透過三階段飲食，將拖慢新陳代謝的生化模式逆轉過來
我們想讓你知道的是
讓我們看看加速新陳代謝飲食的這三個階段，怎樣誘使身體燃燒脂肪、建構肌肉、平衡荷爾蒙，並為更健康的你建立基礎。我們的飲食要滿足身體的多元需要，好讓身體獲得所有必需的營養，執行各種生物、生理和神經化學功能。快速新陳代謝計劃三個階段給你的，正是這種多元性。
文：伊芙．愛丹森、海莉．潘洛依
一週三階段：強力紓解、解鎖、解放
當你的新陳代謝變得不正常，你要把它導向正軌，所需要的就有如健身需要私人教練一樣；你要找到那樣的人，能利用你體內的原料，把身體塑造成你夢想的狀態。請你把我當作這樣一個教練，並把「加速新陳代謝計劃」當作對新陳代謝進行交叉訓練的指南。
假如你只做一種健身運動，譬如跑步或訓練心肺功能的橢圓機，身體習慣了這樣的運動，不久就會來到高原期，不再有進展了。你每天都以同樣的方法使用同樣的肌肉，而忽視了其他部位的肌肉。但交叉訓練讓你的身體持續獲得驚喜而打破這種常規，快速新陳代謝也透過以下兩種途徑打破你的固定飲食模式：
- 大量地供應你一直以來缺乏的營養，但方式每兩、三天就變動一下；
- 要求你的身體做一些困難的事，但不會持續多於兩或三天。
這種策略讓你的身體持續運作，獲得驚喜，也獲得支持，將拖慢你的新陳代謝的那種生化模式逆轉過來。就像把你的身體叫醒，觸發燃燒作用，使卡路里和脂肪前所未有地陷入熊火烈焰中。
對新陳代謝進行交叉訓練，也表示你依照用餐圖譜照表操課（後面會有更詳細說明），這個重新打造的你，就永遠不會再掉進窠臼，也不會生厭。兩天按這方法吃，再兩天又換另一種方法吃，然後三天吃全新的、特別調配的營養綜合餐。這樣就能刺激新陳代謝，讓你一路吃得興味不減，這是行得通的。
這不是什麼花招，只不過是大自然運作的方式，是物理學的基本原則：靜止的物體維持靜止，除非有什麼驅使它移動；運動中的物體持續運動，除非有什麼迫使它停下來。新陳代謝也一樣，一旦你誘發新陳代謝動了起來，要讓它繼續運作就容易得多。只要拉著韁繩帶著馬兒在小牧場走一圈，你就能把牠送上拖車。
現在你唯一要做的，就是學習怎樣下誘導的功夫。
快速新陳代謝飲食：三階段，活力充沛的一週
三階段一覽
- 第一階段：紓解壓力並安撫腎上腺（第一、二天）
- 第二階段：解鎖儲存的脂肪並建構肌肉（第三、四天）
- 第三階段：解放燃燒動力，包括荷爾蒙、心臟和能量（第五至七天）
讓我們看看加速新陳代謝飲食的這三個階段，怎樣誘使身體燃燒脂肪、建構肌肉、平衡荷爾蒙，並為更健康的你建立基礎。我們的飲食要滿足身體的多元需要，好讓身體獲得所有必需的營養，執行各種生物、生理和神經化學功能。
快速新陳代謝計劃三個階段給你的，正是這種多元性。你需要複雜的碳水化合物、天然糖、蛋白質、脂肪，甚至鹽分，來維持正常的體內化學反應，有時候甚至需要很大量（尤其當你久久未能獲得營養時），才能達到有療效的作用。把這些燃料都包含在你的飲食中，但不是同時提供，可以幫助你重建、重振、充實和滿足你那虛空的身體和奄奄一息的新陳代謝。
每個階段只延續一段短時間，這樣就不會令體內任何系統或任何部分精疲力盡。任何一階段持續太久，就像你前一晚沒睡好，現在卻要你把整個房子打掃乾淨，你會精疲力盡，房間也清不乾淨。我們現在要一個一個房間地打掃你整幢房子（你的身體），一次清一點，直到全部都亮麗如新。
在這4個星期裡，你會遵循「三階段輪流運作」的計劃。每階段都經過策略性設計，讓身體不同部位運作及休息，而在身體這28天自然循環中，每星期每個系統都有機會運作。透過這樣分段運作，你身體所需要的所有關懷、支持和高度期望都能獲得滿足。
當你進入另一階段，上一階段中參與的系統和器官就可以放鬆、休息或恢復。健康的新陳代謝需要以下三種條件：
- 進食並把食物轉化為能量；
- 解鎖儲存的脂肪；
- 把新近釋放出來的儲備脂肪轉化為能量。
我們只要依序進行計劃的每個階段，就可以達成上述條件。
在你能把食物轉化為能量之前，首先要安撫你的腎上腺。這就是第一階段的任務：紓解。
在這階段中，如果你是碳水化合物愛好者，你就會找到所有你喜愛的、渴望的美食，像水果和義大利麵、米飯和脆餅、土司和德國結麵包。這些高醣、適量蛋白質和低脂肪的食物能滋養腎上腺，安撫生理壓力。我真的希望在這階段裡，身體能戀上食物，因而覺得在第一個階段裡一切美好、舒適、有趣。
甜的水果和全穀類會刺激腦內啡分泌，並讓容易取用的營養素流淌全身，使得第一階段既誘人又滋養。
書籍介紹
本文摘錄自《越吃越瘦的快速新陳代謝飲食（暢銷修訂版）：不用計算卡路里 4週減下9公斤！》，天下生活出版
作者：伊芙．愛丹森、海莉．潘洛依
譯者：江先聲
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這本書是為了最後一次進行減肥的人而寫！甫出版即躍登《紐約時報》暢銷書TOP1，告訴你如何正確吃喝快速啟動新陳代謝，燃燒體內脂肪，同時又能享用美味、有滿足感的真食物不用忍飢挨餓，4週就能達到瘦9公斤的健康減重目標
本書作者海莉．潘洛依曾幫助數千人在4週內減重達9公斤——全憑食物燃燒脂肪的能力。她被譽為「能與新陳代謝溝通的靈媒」，以畜產學背景研究食物與肌肉的轉化關係，悟出人體也能靠食物激發遲緩、失調的新陳代謝，把身體變成燃燒脂肪的火爐。
海莉的「快速新陳代謝飲食」建議每週的飲食內容，只要依循簡單易行、證實有效的計劃，28天內輪替4次，即可誘發確切生理轉變，點燃代謝之火，迅速燃燒脂肪。
- 第一階段（星期一、二）：吃大量碳水化合物和水果，紓解壓力、安撫腎上腺
- 第二階段（星期三、四）：吃大量蛋白質和蔬菜，解鎖脂肪、建構肌肉
- 第三階段（星期五、六、日）：吃上述各類食物與健康的脂肪，啟動燃燒
透過這套精心安排的方法，體內新陳代謝一直維持在「猜測」狀態，因而更勤快地運作，除了符合醫學，更在於切實可行，順利減重的同時，身體也更加健康。多位好萊塢大明星如珍妮佛洛佩茲、瑞絲薇斯朋、雪兒、拉蔻兒薇芝、小勞勃道尼等，都曾遵循這套飲食計劃，快速達成健康減重的目標。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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#精彩舞台：研發實戰PK賽，學長姐回娘家經驗分享
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活動地點 | 瓶蓋工廠台北製造所A2棟（台北市南港區南港路二段13號）
活動連結 | http://bit.ly/3UTfpCk
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