民進黨故技重施再祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？
我們想讓你知道的是
民進黨現在將台灣獨立宣稱等同於中華民國是主權獨立國家，形成「台灣獨立」寄生「中華民國」身上，「台體中用」、「借殼暫用」，「中華民國台灣化」等同於「中華民國台獨化」。這不僅悖離中華民國憲政法理，同時也成為一種挑戰中共對台政策底線及紅線的挑釁行為，恐將更激化兩岸敵意及對抗。
日前蔡英文總統參與九合一地方選舉造勢場合，為挽救民進黨低迷選情，再打「抗中保台牌」；藉由訴求亡國感進行危機總動員。
蔡英文論及這場即將來選戰，可謂是「中共二十大之後第一場選舉，全球都在關注台灣」，並宣稱當「2018年民進黨地方選舉大敗，中國視為可以予取予求訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案。」簡言之，當民進黨選舉失利時，就是台灣主權獨立式微時；蔡英文已將民進黨選舉政治利益等同於台灣利益，因此「只有民進黨選贏，才是台灣贏。」
問題是，這場攸關2022年台灣地方治理的地方選舉嘉年華會，原本應該討論市（縣）政建設及公共政策議題，舉凡地方產業經濟、文創、觀光、交通及公共基礎、文化、教育、科技及社會福利領域等議題，此涉及地方創新力及競爭力。然而，地方選舉被操作成辨識國家認同及國家戰略選擇之高層政治選舉，成為2024年總統與立法委員選舉的前哨戰，即總統選舉的期中選舉。
顯然確實「兩岸因素」及「中國因素」，已讓台灣的「地方選舉中央化」，及成為「高階政治」議題辯論公共論壇。
值得關注是，執政黨運用「烏克蘭情境效應」及反送中運動、通過《港區安全法》後產生「寒蟬效應」，提醒台灣民眾「今日烏克蘭、明日台灣」、「今日香港、明日台灣」，操作「抗中保台」路線進行危機總動員，藉此凝聚國族認同，以達到「選票極大化」目標。
然2018年台灣地方選舉中，美國川普（Donald Trump）政府不斷釋放「中國介選」，釋放中共當局試圖左右美國選舉及台灣選舉情報，民進黨的「聯美抗中」戰略與美國的「印太戰略」因而產生無縫接軌。2018年地方選舉中過度訴諸於「中國介選」，已被證明無效；2022年重施故技祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？
首先，型塑亡國感進行集體動員危機意識，以利啟動「抗中保台」路線
美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出中共欲加速兩岸統一，國安局長陳明通宣稱一改既往宣稱蔡英文執政，兩岸不會有戰爭說法，直言中共可能在2023年以戰逼談。「抗中保台」又成民進黨在地方選舉中選戰主旋律，大賣「芒果乾」（亡國感）遭在野黨批評是操作意識型態。即使民進黨內部及許多學者對「抗中牌」能否在縣市長選舉產生效應，也多持保留態度。
其次，宣稱台灣是主權獨立國家，不是「中國的一部份」
Tags：
2022 TCCF 未來內容展多國專家深度對談，對接國際最新文化科技產業趨勢
我們想讓你知道的是
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源。而 9 日登場的「主題沙龍 - 國際焦點」則邀請榮獲國際藝術獎項、影展肯定的內容製作公司及導演，分享幕後製程及商機開發經驗，期待藉由豐富的產業經驗分享，促進臺灣文化內容產業對接國際。
文化內容策進院主辦「2022 TCCF 創意內容大會」，匯聚臺灣具潛力 IP 成品及提案，致力為全球內容業者媒合最佳國際合製資源，促進臺灣文化內容產業對接國際。其中，大會重要活動之一、展示跨域應用價值的平台的「未來內容展」，今年有眾多國際嘉賓共襄盛舉，包括法國國家電影與動畫中心 (CNC) 數位內容總監 Olivier Fontenay、奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik、巴西遊戲開發公司 AVORE Immersive營運總監 Doede Holtkamp 親自來臺交流，法國新影像藝術節總監 Michele Ziegler 亦與文策院及法國在台協會合作，率 6 位不同專業背景的法國XR業界人士來臺進行產業參訪。
「未來內容展」以「擴增宇宙 運算中 Future Processing」為題，集結國內外話題性沉浸式內容，激盪文化與科技跨域應用新可能，本屆邀請的 19 組參展作品中有 5 組為國際或跨國共創作品，合作橫跨日本、法國、奧地利等國，另在近 40 場「主題沙龍」中有來自巴西、法國、奧地利、加拿大、愛爾蘭、香港等不同國家地區的機構代表、創作者、企業家齊聚一堂參與盛會，分享最新國際產業發展趨勢，助臺灣未來內容產業接軌國際，持續探索產業的發展潛能。
持續深耕臺灣未來內容產業為 TCCF 創意內容大會的重要目標之一，導入多國與多角度資源更可為產業帶來更多合作可能。文策院持續透過各項策進機制與支持方案，協助臺灣在國際市場搶佔先機。譬如：本屆未來內容展參展作品《百岳計畫》為文策院與奧地利林茲電子藝術中心合製計畫，由 FAB DAO 邀請五位知名的生成式藝術家王連晟、王新仁、林逸文、林經堯和吳哲宇，以臺灣跌宕起伏的山稜線為素材、程式碼為畫筆，勾勒出百座臺灣山巒，再由藝術家黃新編碼，將五件風格相異的作品共同展示，呈現多元共融的臺灣山景，並以 NFT 形式販售，讓收藏者共同治理營收，將收益作為臺灣生態保護的公益款項。加密貨幣捐款在聯合國及烏俄戰爭亦有先例，而臺灣尚未有成熟的相關案例，《百岳計畫》可謂開先河與國際最新 NPO-NFT 趨勢對接，其具有社會實踐價值的前瞻性創作思維，在未來內容展以前已受邀至全球規模最大、歷史最悠久的電子藝術節「林茲電子藝術節」展出，展現臺灣未來內容創作新銳實力。
在 11月 9 日 登場的「主題沙龍 - 國際焦點」中，由曾榮獲艾美獎、威尼斯影展多項肯定的巴西 VR 製作公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 以務實的業界經驗分析敘事及遊戲 VR 內容的市場地景與商機開發；CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 與文策院文化科技處處長李懷瑾，共同探討公資金如何作為新媒體內容與產業發展的利基；而曾執導話題性 VR 作品《芭芭雅嘎：森林女巫》等作的法國鬼才導演 Mathias Chelebourg 亦分享與香奈兒合作的最新 VR 沉浸式體驗《Rencontre(s)》精彩幕後製程。本單元將延續至 11 月 12 日，將有奧地利林茲電子藝術節總監 Martin Honzik 與 FAB DAO 創辦人黃彥霖(黃豆泥) 就 NFT 議題的精采對談；有香港 Amonica Brands 集團代表分享 Web 3.0 對娛樂創意產業帶來的變化，更有法國指標性 VR 製作公 司 Emissive、電信龍頭 Orange 與 HTC VIVE Arts 代表暢聊新作《永恆聖母院》多人 VR 娛樂體驗所開創的全新商業模式。由國際業界的專業翹楚帶來跨領域、多元議題討論，精彩可期。
具有豐富 VR 及 IP 內容推廣經驗的 CNC 數位內容總監 Olivier Fontenay 來臺參與「主題沙龍」，他特別表示：「VR 有很多迷人的特點，沉浸式內容可以往很多不同方向發展，像是紀錄片、科幻、電玩遊戲等，在 2022 TCCF 未來內容展看到臺灣做出了很多創意新內容，臺灣在文化科技領域擁有世界最先進的科技技術 ; 最有趣的是，法國和臺灣有著共同的願景，都認為創意內容需要強勁的科技技術，所以投注許多心力於該領域。創意內容最讓人興奮的是，人們永遠無法預期什麼即將發生，技術的投入更能提供創作者有更多元呈現作品的方式，讓大眾從未想像過的事情成真，像是讓娛樂體驗能在元宇宙虛擬世界中發生，或者將文化內容與 NFT 鏈接開創新的價值。這也是為什麼我特別來臺參與 2022 TCCF 未來內容展，希望能與跨國的專業人士共同發掘更多未來內容的可能。」
「2022 TCCF 創意內容大會–未來內容展」自 11月 3 日至 13 日，在松山文創園區 2 號及 3 號倉庫展出，歡迎對新型態文化內容有興趣的產業人士及民眾前來做生意、交朋友、看創意、找靈感。詳細節目清單、主題沙龍、免費報名資訊及「未來內容展」開放時間請上官方網站：https://www.tccf.tw/innovation/exhibition-2。