民進黨故技重施再祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？

日前蔡英文總統參與九合一地方選舉造勢場合，為挽救民進黨低迷選情，再打「抗中保台牌」；藉由訴求亡國感進行危機總動員。

蔡英文論及這場即將來選戰，可謂是「中共二十大之後第一場選舉，全球都在關注台灣」，並宣稱當「2018年民進黨地方選舉大敗，中國視為可以予取予求訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案。」簡言之，當民進黨選舉失利時，就是台灣主權獨立式微時；蔡英文已將民進黨選舉政治利益等同於台灣利益，因此「只有民進黨選贏，才是台灣贏。」

問題是，這場攸關2022年台灣地方治理的地方選舉嘉年華會，原本應該討論市（縣）政建設及公共政策議題，舉凡地方產業經濟、文創、觀光、交通及公共基礎、文化、教育、科技及社會福利領域等議題，此涉及地方創新力及競爭力。然而，地方選舉被操作成辨識國家認同及國家戰略選擇之高層政治選舉，成為2024年總統與立法委員選舉的前哨戰，即總統選舉的期中選舉。

顯然確實「兩岸因素」及「中國因素」，已讓台灣的「地方選舉中央化」，及成為「高階政治」議題辯論公共論壇。

值得關注是，執政黨運用「烏克蘭情境效應」及反送中運動、通過《港區安全法》後產生「寒蟬效應」，提醒台灣民眾「今日烏克蘭、明日台灣」、「今日香港、明日台灣」，操作「抗中保台」路線進行危機總動員，藉此凝聚國族認同，以達到「選票極大化」目標。

然2018年台灣地方選舉中，美國川普（Donald Trump）政府不斷釋放「中國介選」，釋放中共當局試圖左右美國選舉及台灣選舉情報，民進黨的「聯美抗中」戰略與美國的「印太戰略」因而產生無縫接軌。2018年地方選舉中過度訴諸於「中國介選」，已被證明無效；2022年重施故技祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？

首先，型塑亡國感進行集體動員危機意識，以利啟動「抗中保台」路線

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出中共欲加速兩岸統一，國安局長陳明通宣稱一改既往宣稱蔡英文執政，兩岸不會有戰爭說法，直言中共可能在2023年以戰逼談。「抗中保台」又成民進黨在地方選舉中選戰主旋律，大賣「芒果乾」（亡國感）遭在野黨批評是操作意識型態。即使民進黨內部及許多學者對「抗中牌」能否在縣市長選舉產生效應，也多持保留態度。

其次，宣稱台灣是主權獨立國家，不是「中國的一部份」