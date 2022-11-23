TNL+ 2022/11/23,
政治

民進黨故技重施再祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？

民進黨故技重施再祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

民進黨現在將台灣獨立宣稱等同於中華民國是主權獨立國家，形成「台灣獨立」寄生「中華民國」身上，「台體中用」、「借殼暫用」，「中華民國台灣化」等同於「中華民國台獨化」。這不僅悖離中華民國憲政法理，同時也成為一種挑戰中共對台政策底線及紅線的挑釁行為，恐將更激化兩岸敵意及對抗。

日前蔡英文總統參與九合一地方選舉造勢場合，為挽救民進黨低迷選情，再打「抗中保台牌」；藉由訴求亡國感進行危機總動員。

蔡英文論及這場即將來選戰，可謂是「中共二十大之後第一場選舉，全球都在關注台灣」，並宣稱當「2018年民進黨地方選舉大敗，中國視為可以予取予求訊號，不到兩個月就推出一國兩制台灣方案。」簡言之，當民進黨選舉失利時，就是台灣主權獨立式微時；蔡英文已將民進黨選舉政治利益等同於台灣利益，因此「只有民進黨選贏，才是台灣贏。」

問題是，這場攸關2022年台灣地方治理的地方選舉嘉年華會，原本應該討論市（縣）政建設及公共政策議題，舉凡地方產業經濟、文創、觀光、交通及公共基礎、文化、教育、科技及社會福利領域等議題，此涉及地方創新力及競爭力。然而，地方選舉被操作成辨識國家認同及國家戰略選擇之高層政治選舉，成為2024年總統與立法委員選舉的前哨戰，即總統選舉的期中選舉。

顯然確實「兩岸因素」及「中國因素」，已讓台灣的「地方選舉中央化」，及成為「高階政治」議題辯論公共論壇。

值得關注是，執政黨運用「烏克蘭情境效應」及反送中運動、通過《港區安全法》後產生「寒蟬效應」，提醒台灣民眾「今日烏克蘭、明日台灣」、「今日香港、明日台灣」，操作「抗中保台」路線進行危機總動員，藉此凝聚國族認同，以達到「選票極大化」目標。

然2018年台灣地方選舉中，美國川普（Donald Trump）政府不斷釋放「中國介選」，釋放中共當局試圖左右美國選舉及台灣選舉情報，民進黨的「聯美抗中」戰略與美國的「印太戰略」因而產生無縫接軌。2018年地方選舉中過度訴諸於「中國介選」，已被證明無效；2022年重施故技祭出「抗中保台牌」，還能激起漣漪效應嗎？

首先，型塑亡國感進行集體動員危機意識，以利啟動「抗中保台」路線

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）提出中共欲加速兩岸統一，國安局長陳明通宣稱一改既往宣稱蔡英文執政，兩岸不會有戰爭說法，直言中共可能在2023年以戰逼談。「抗中保台」又成民進黨在地方選舉中選戰主旋律，大賣「芒果乾」（亡國感）遭在野黨批評是操作意識型態。即使民進黨內部及許多學者對「抗中牌」能否在縣市長選舉產生效應，也多持保留態度。

其次，宣稱台灣是主權獨立國家，不是「中國的一部份」

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
TNL+ 首月體驗價 1 元，
加贈 LiTV 首月免費（見活動方案）
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。