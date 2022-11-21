COP27落幕：決議啟動氣候賠償基金，富裕國家將補償開發中國家氣候災害損失
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COP27達成一項突破性協議——為遭受氣候災害重創的國家提供「氣候賠償基金」，然而「哪些國家該向氣候賠償基金付款」的爭議仍被推遲至明年的會談決議；另外，除了氣候賠償基金之外，其餘減少碳排、減緩暖化的措施無革新，包含馬爾地夫在內的多個國家代表隊此感到遺憾與失落。
2022年聯合國氣候變化大會（COP27）昨（20）日閉幕，原先富裕國家與開發中國家談判陷入僵局的「氣候賠償基金」協議通過，富裕國家負起歷史上造成嚴重氣候變化的責任，並補償受氣候變化影響最嚴重的開發中國家，協助處理氣候災難。
COP27最終決議：啟動氣候賠償基金
據聯合國新聞稿，COP27達成一項突破性協議——為遭受氣候災害重創的國家提供氣候賠償基金；各國政府做出了開創性的決定，建立新的資金安排和專項基金，以協助開發中國家應對損失和損害；各國政府同意成立「過渡委員會」，將在明年COP28會議中針對實施新的資金規劃和基金提出建議。
《半島電視台》報導，雖然會議批准建立氣候賠償基金，以幫助開發中國家承擔風暴、洪水、熱浪、飢荒等氣候災難造成的損失、損害，然而該基金的部分「爭議性問題」仍被推遲至明年的會談，屆時將由過渡委員會為各國提出建議，並在COP28氣候峰會中採納。
這些爭議及過渡委員會應提出的建議包含「確定和擴大資金來源」，這將會影響哪些國家該向氣候賠償基金付款等棘手問題。
《半島電視台》報導，聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）對此表示：「氣候賠償基金是不可或缺的，然而若氣候危機已將一個小島國從地圖上淹沒，或是將非洲國家全變成沙漠，氣候賠償基金便不是辦法，世界各國仍需要進行更大的變革以減緩氣候造成的傷害。」
COP27最終宣言：緩解碳排、控制暖化、能源轉型
據聯合國新聞稿，聯合國氣候變化執行秘書西蒙．斯蒂爾（Simon Stiell）於閉幕會議提醒各國代表，若各國政府持續實施當前的氣候與能源政策，至本世紀末全球溫度將上升2.5度C；若要控制在1.5度C之內，2030年前溫室氣體排放量相較於2010年的水準必須至少減少45%。
另外，COP27啟動緩解工作計畫，目的是為了緊急擴大緩解目標及其執行程度；至2030年前每年至少舉行2次全球對話，同時也要求各國需要2030年底重新審視並加強執行氣候目標，逐步減少燃煤發電、淘汰高碳排的能源。面臨全球氣候、能源危機的關鍵10年，各國應加速發展並過渡至可再生能源，改造能源系統，使其更加安全可靠。
對於氣候賠償基金以外的COP27最終宣言，許多官員並不算滿意。《半島電視台》報導，馬爾地夫環境部長阿米納肯．肖納（Aminath Shauna）申明，馬爾地夫只比平面高出一公尺，溫度每上升1度、海平面上升1毫米都將威脅生存，「我們在過去兩週明確表示『減少碳排』是我們COP27的核心目標，很遺憾我們並沒有如願。」
德國外交部長安娜萊娜．貝爾博克（Annalena Baerbock）提到：「看到姍姍來遲的緩解措施和逐步淘汰化石能源的政策遭到許多排放大國和石油生產國阻撓，真是令人沮喪。」法國能源轉型部長尼格尼斯．潘尼斯－魯納赫（Agnes Pannier-Runacher）也對於減少溫室氣體排放和放棄化石燃料方面未取得進展感到失望與遺憾，但仍強調1.5度C在能源危機背景之下重申很重要，「1.5度C的承諾對我們來說是一條紅線，我們沒有放棄這個目標，我們繼續努力。」
新聞來源
- COP27 Reaches Breakthrough Agreement on New “Loss and Damage” Fund for Vulnerable Countries（UNFCCC）
- Historic ‘loss and damage’ fund adopted at COP27 climate summit（AL JAZEERA）
- What are people saying about the COP27 deal?（AL JAZEERA）
延伸閱讀
- COP27草案初稿曝光，各界失望：未提氣候賠償、淘汰化石燃料等承諾，環團批「往氣候煉獄全速前進」
- COP27峰會：聯合國秘書長要求2050年實現淨零排放，IMF稱碳價須達每噸75美元才能產生改變
- COP27峰會揭幕，「氣候賠償」首次列入議程，主辦國埃及拚面子也拚裡子
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。