2022/11/21,
環境

COP27落幕：決議啟動氣候賠償基金，富裕國家將補償開發中國家氣候災害損失

COP27落幕：決議啟動氣候賠償基金，富裕國家將補償開發中國家氣候災害損失
Photo Credit：AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

COP27達成一項突破性協議——為遭受氣候災害重創的國家提供「氣候賠償基金」，然而「哪些國家該向氣候賠償基金付款」的爭議仍被推遲至明年的會談決議；另外，除了氣候賠償基金之外，其餘減少碳排、減緩暖化的措施無革新，包含馬爾地夫在內的多個國家代表隊此感到遺憾與失落。

2022年聯合國氣候變化大會（COP27）昨（20）日閉幕，原先富裕國家與開發中國家談判陷入僵局的「氣候賠償基金」協議通過，富裕國家負起歷史上造成嚴重氣候變化的責任，並補償受氣候變化影響最嚴重的開發中國家，協助處理氣候災難。

COP27最終決議：啟動氣候賠償基金

聯合國新聞稿，COP27達成一項突破性協議——為遭受氣候災害重創的國家提供氣候賠償基金；各國政府做出了開創性的決定，建立新的資金安排和專項基金，以協助開發中國家應對損失和損害；各國政府同意成立「過渡委員會」，將在明年COP28會議中針對實施新的資金規劃和基金提出建議。

《半島電視台》報導，雖然會議批准建立氣候賠償基金，以幫助開發中國家承擔風暴、洪水、熱浪、飢荒等氣候災難造成的損失、損害，然而該基金的部分「爭議性問題」仍被推遲至明年的會談，屆時將由過渡委員會為各國提出建議，並在COP28氣候峰會中採納。

這些爭議及過渡委員會應提出的建議包含「確定和擴大資金來源」，這將會影響哪些國家該向氣候賠償基金付款等棘手問題。

《半島電視台》報導，聯合國秘書長安東尼奧．古特雷斯（Antonio Guterres）對此表示：「氣候賠償基金是不可或缺的，然而若氣候危機已將一個小島國從地圖上淹沒，或是將非洲國家全變成沙漠，氣候賠償基金便不是辦法，世界各國仍需要進行更大的變革以減緩氣候造成的傷害。」

COP27最終宣言：緩解碳排、控制暖化、能源轉型

據聯合國新聞稿，聯合國氣候變化執行秘書西蒙．斯蒂爾（Simon Stiell）於閉幕會議提醒各國代表，若各國政府持續實施當前的氣候與能源政策，至本世紀末全球溫度將上升2.5度C；若要控制在1.5度C之內，2030年前溫室氣體排放量相較於2010年的水準必須至少減少45%。

另外，COP27啟動緩解工作計畫，目的是為了緊急擴大緩解目標及其執行程度；至2030年前每年至少舉行2次全球對話，同時也要求各國需要2030年底重新審視並加強執行氣候目標，逐步減少燃煤發電、淘汰高碳排的能源。面臨全球氣候、能源危機的關鍵10年，各國應加速發展並過渡至可再生能源，改造能源系統，使其更加安全可靠。

對於氣候賠償基金以外的COP27最終宣言，許多官員並不算滿意。《半島電視台》報導，馬爾地夫環境部長阿米納肯．肖納（Aminath Shauna）申明，馬爾地夫只比平面高出一公尺，溫度每上升1度、海平面上升1毫米都將威脅生存，「我們在過去兩週明確表示『減少碳排』是我們COP27的核心目標，很遺憾我們並沒有如願。」

德國外交部長安娜萊娜．貝爾博克（Annalena Baerbock）提到：「看到姍姍來遲的緩解措施和逐步淘汰化石能源的政策遭到許多排放大國和石油生產國阻撓，真是令人沮喪。」法國能源轉型部長尼格尼斯．潘尼斯－魯納赫（Agnes Pannier-Runacher）也對於減少溫室氣體排放和放棄化石燃料方面未取得進展感到失望與遺憾，但仍強調1.5度C在能源危機背景之下重申很重要，「1.5度C的承諾對我們來說是一條紅線，我們沒有放棄這個目標，我們繼續努力。」

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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：楊士範


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