改裝電動車絕對不是私人車主的專利，原廠也開始流行「向古董車致敬」
我們想讓你知道的是
許多玩車人喜愛把愛車改裝翻新，不只加強性能也增添個性，但電車沒那麼簡單，複雜的「三電系統」讓人退避三舍，深怕一不小心發生安全與保固問題。反而是原廠決定自己來，將腦筋動到復古車上，流行起將自家標誌性復古車「魔改」成純電車。
文：蔡慶立
不少重度改裝車玩家，很喜歡把愛車的「性能」升級。燃油車只要機械裝配或設備系統吻合就可以，但電動車就不可同日而語了。
電動車的電路系統複雜，甚至各品牌為了商業機密考量，不可能公布自身的電路管控是如何配置，尤其是牽涉到三電系統，包括電池系統（電池模組）、電驅系統（功率半導體）、電控系統，當中的技術含量之高，不是隨便一個技師就可以處理，貿然調整不僅危及車輛安全，更會喪失原廠保固。
既然動力性能改裝不能隨心所欲，那就從視覺上的改裝去提升，因此現在的電車車主特別熱衷像是包膜、改色膜、車體彩繪、拉花等項目，其他像是輪圈、避震器、煞車、尾翼、動力套件、底盤套件等改裝也越來越夯。
不過說到改裝純電車，絕對不是私人車主的專利，原廠也開始熱衷起來了，而且流行「向古董車致敬」。通常我們對「改裝車」的印象，無非就是把原廠出廠的「制服車」改頭換面，但現在原廠流行的改裝玩法，就是除了「改頭換面」，其他通通都改。
現代汽車：「Grandeur Heritage Series」
韓國現代汽車Hyundai的第一款旗艦車型，就是在1986年首次亮相的Grandeur，為了慶祝這款車誕生35週年，Hyundai燃起了「向Grandeur致敬」的念頭，他們決定維持Grandeur原汁原味、四四方方的1980年代風格，但換上全新的純電動系統，正符合當前最流行的復古潮流風，他們稱這款改裝車叫「Grandeur Heritage Series」。
新車保留了Grandeur的經典外形，但有些細節設計確實增添了科技元素，像是格柵、車輪、後照鏡等，尤其它的車頭燈和尾燈，有點類似現代的Ioniq 5。
內裝部分則採用復古與未來交織而成的跨世紀混搭風，有單輻方向盤、酒紅色系的皮革內飾，真的有種「阿公的味道」，但超寬的液晶螢幕以及縱向中控面板，控制所有的娛樂訊息功能，似乎又看到了Hyundai純電動車的影子。
日產汽車：「Newbird」
日產汽車Nissan為了慶祝英格蘭東北部的桑德蘭Sunderland工廠成立滿35週年，Nissan便以該工廠在1986年時出廠的首部車款「青鳥（Bluebird）」 為基底，重新打造一台純電動車，稱它為「Newbird」。
從外到內全都保持原來Bluebird的樣貌，尤其是80年代的彩虹式車漆最為顯眼，另外車頭加裝LED背光的Nissan車標，當車子靜止時該車標就會亮起。
在動力表現上，Newbird的續航力有209公里，零到一百公里加速不到15秒，而車子的動力系統與Nissan LEAF相同，配備有40kWh電池組。這Newbird一出，大家有沒有開始心癢癢，也想追求這股「復古純電改裝潮流風」呢？
其實Newbird還有一個極為重要的「歷史定位」，它將是Nissan走向純電化的一個象徵，桑德蘭工廠除了生產LEAF電動車、車用電池外，為因應龐大的電動車電池需求，Nissan還要在當地再建設巨型的電池工廠，預計2023年底前投產鋰電池。
將1961年Phantom V改成純電車
車廠將古董車、老爺車、或經典車款改裝成純電動車的例子不勝枚舉，而且越玩越大。
英國改裝公司Lunaz對一台1961年的勞斯萊斯Phantom V進行了電動化改裝，將其變身成為純電動車，這當中的難度是這款年代久遠的古董車，車況原本已經不理想了，他們得先對古董車進行3D掃描，由內到外對每個細節錙銖必較，先要修復勞斯萊斯Phantom V成為原貌，再來才能就骨子裡的動力系統做改裝。
Phantom V車子最後採用120千瓦的電池組，續航力大約480公里，而最後Lunaz對這款產品收取超過新台幣1800萬的改裝費用，但古董車重生的光榮感，已經無法用金錢去衡量了。
本文經電車未授權刊登，原文刊載於此
原標題：電動車玩改裝很難？ EV 改裝正流行吹復古風，向古董車致敬
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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我們想讓你知道的是
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活動當日前 80 位報到的來賓即可獲得現場早鳥禮 。
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於活動現場完整參與議程並填寫會後問卷，即可獲得現場問卷禮。
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AWS雲端科技發表會－臺灣站 活動資訊
● 活動時間：
2023年1月12日（四）｜8:30 AM至4:30 PM
● 活動地點：
實體參與－華南國際會議中心2F（台北市信義區松仁路123號）
線上參與（僅部分議程）－將於活動前兩天寄發線上觀看連結
● 報名連結：
https://lihi1.com/0mNR8