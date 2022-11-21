強調美國協防菲律賓承諾堅定不移，賀錦麗明將登上南海主權爭議的巴拉旺島

（中央社）在旨在對抗中國並修復雙方關係的訪問期間，美國副總統賀錦麗今天告訴菲律賓總統小馬可仕，美國對菲國做出的承諾「堅定不移」。

賀錦麗（Kamala Harris）和夫婿任德龍（Doug Emhoff）昨晚7時左右自泰國曼谷飛抵馬尼拉。法新社報導，賀錦麗是小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）6月上台以來訪問馬尼拉的最高層級美國官員，這顯示在親北京前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）卸任後，美菲關係正逐漸回溫。

賀錦麗也會見了前總統杜特蒂之女、菲國副總統薩拉．杜特蒂（Sara Duterte）。杜特蒂任內發動血腥的反毒戰爭，引來侵犯人權相關的國際調查。

會談開始時，賀錦麗在馬尼拉總統府告訴小馬可仕：「我們與你站在一起，共同捍衛南海相關國際規則和規範。」

「在南海針對菲律賓武裝部隊、公務船隻或飛機的攻擊將觸發美國共同防禦承諾…這是我們對菲律賓堅定不移的承諾。」

小馬可仕也說，就他所見，「菲律賓的未來」不可能沒有美國存在。

據報導，美國與菲律賓以及馬可仕家族具有長期而複雜的關係。小馬可仕的獨裁者父親在華盛頓支持下統治這個前美國殖民地長達20年，華盛頓也將他視為冷戰盟友。

不過，在口無遮攔的前總統杜特蒂任內，美菲關係明顯惡化。2016年，杜特蒂痛批時任美國總統歐巴馬（Barack Obama）是「妓女之子」（son of a whore），只因他充滿爭議的反毒戰爭引來歐巴馬的質疑。

華府正尋求在菲國新總統領導下，強化與馬尼拉的安全聯盟。

其中包括共同防禦條約和2014年簽訂的「加強國防合作協議」（EDCA），該協議同意美國使用5個菲國軍事基地。

在杜特蒂領導下，EDCA長期停滯不前，但如今隨著中國日益強勢，美菲雙方都表示支持加快實施。

賀錦麗22日還將赴菲國距離南海最近的地區巴拉旺島，登上停泊於公主港（Puerto Princesa）的菲律賓南海大型多功能巡邏艦特瑞沙．馬格巴努亞號（Teresa Magbanua），聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。

Port scenes ahead of US Vice President Kamala Harris' scheduled November 22 engagement with the Philippine Coastguard in Puerto Princesa, Palawan @gmanews pic.twitter.com/qMl8JFz1Tm — Llanesca T. Panti (@llanescajourno) November 21, 2022

賀錦麗訪菲南海傳爆破聲 中方自菲海軍奪漂浮物

中央社報導，美國副總統賀錦麗昨晚抵菲訪問，今天卻傳出菲律賓占有的南海中業島上居民昨天聽到自中國占據島礁傳來的爆破聲，中國海警還自菲國海軍手中奪走不明海上漂浮物。

賀錦麗（Kamala Harris）預定明天將赴菲律賓巴拉旺島（Palawan），登上菲國南海大型多功能巡邏艦，聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表屆時也將登艦。

巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島。賀錦麗將成為美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員，外界預期可能引發菲中關係緊張。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 圖為2015年5月11日，一名菲律賓士兵在巴拉望島以西的中業島海岸巡邏。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，中業島居民昨天聽到中國占據島礁傳來一系列爆破聲，「強度足以撼動地面」。

根據當地警方報告，「重複的聲響」據信來自北京占據渚碧礁上的「大砲或武器」。但不具名的2名菲國官員說，他們仍在核實自上午11時30分到下午3時出現的一系列巨響來源。

北京當局目前在渚碧礁、美濟礁、永暑礁等7個南海島礁填海造島，並建有飛機跑道。

中業島距賀錦麗將訪問的公主港（Puerto Princesa）約480公里，是馬尼拉占據南沙群島9個地物中最大的一個。約100名菲國平民住在島上。

中業島居民聽到爆破聲的數小時前，菲律賓海軍與中國海警隊在中業島附近發生海上衝突。

A maritime encounter occurs between Manila and Beijing in the disputed Spratlys archipelago two days before US VP Kamala Harris is set to visit the island province of Palawan, to reaffirm support for the Philippines amid the South China Sea dispute. https://t.co/ThlyyoqmQe — Mara Cepeda (@maracepeda) November 21, 2022

管轄中業島海域的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）司令卡羅斯（Alberto Carlos）今天發布聲明說，Emilio Liwanag海軍基地人員昨天上午6時45分左右透過長程相機（long range camera）發現中業島以西約800碼處，出現不明海上漂浮物。

菲國海軍立即前往察看，並將漂浮物繫在船上，想把它拖回基地。但編號5203的中國海警船隨後出現，2度阻斷他們的航道，並派出硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。

聲明表示，菲國海軍事發後返回基地，沒有人員受傷。他們已將事件報告給直屬總統府的「西菲律賓海國家工作小組」。

菲律賓新聞社（PNA）報導，卡羅斯說，這個不明漂浮物為金屬製，近似於約2週前在巴拉旺島布桑加鎮（Busuanga）發現的碎片。

報導說，這個碎片疑似火箭發射後的殘片。

菲國外交部發言人達沙（Teresita Daza）說，外交部已得知這起事件，正等待海事執法單位的詳細報告。他們將「徹底了解」這起事件。

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責任編輯：杜晉軒

核稿編輯：楊士範