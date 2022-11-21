【2022金馬獎】當大家把目光放在張艾嘉、黃秋生的同時，《一家子兒咕咕叫》的兩名戲精也值得被看見、被討論

「台灣真的有好演員，雖然楊麗音或游安順可能比較少在電影擔任主角，但我覺得他們一定做得到。」——金馬獎最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖

這幾年因為在金馬獎後台進行報導工作，所以完整典禮幾乎都是睡完一天後在家補看。而今（2022）年張艾嘉暌違36年的女主角、黃秋生與林諾的共同致詞、《九槍》蔡崇隆的大聲疾呼、陳潔瑤的首位台灣女性最佳導演，散落各處的影事細節都讓人印象深刻，無論好壞，皆交織成本屆金馬獎的印記。

不過這篇文章想談談未獲獎，也值得被看見的楊麗音與游安順。

Photo Credit: 金馬執委會 第59屆金馬獎頒獎典禮，游安順（左）、楊麗音（右）擔任頒獎嘉賓

第59屆金馬獎，創下史上最多一票之差的獎項，這種現象代表了評審團在選擇獎項時的掙扎與分歧，而在一票之差的7大項目上，女配角楊麗音就是其一，入行將近40年，首度入圍金馬獎，就以一票與獎項插肩而過。

但楊麗音到了後台接受訪問時，卻開懷釋然且帶著笑容說：「真的很抱歉，讓看好我拿獎的人失望了。」楊麗音錯失金馬獎，第一時間想到的是那些喜愛她作品的觀眾。

我不知道楊麗音這句話有沒有帶著點遺憾，但事實上，楊麗音的電影生涯從1980年代的新電影起步，至今40年左右的表演，她可以是侯孝賢影像當中木訥的青澀少女，而時間留下來的雕鑿痕跡，也已經讓她能是《俗女養成記》中聒噪的可愛阿嬤。

回望這40年的風霜與歷練，楊麗音的演出橫跨了電影、電視、舞台劇等創作媒介，楊麗音確實有對獎項放下的底氣，因為成績都放在這些作品之中，待觀眾驗證，而這些廣大的無數觀眾，或許就能補足評審團的那一票之差。

最佳女配角，說不定在很多人的眼中，楊麗音早就已經是了。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《一家子兒咕咕叫》楊麗音跳牽亡舞

無獨有偶，在《一家子兒咕咕叫》中，首度入圍金馬獎的資深演員，除了楊麗音之外，還有游安順。

同樣的，游安順的電影生涯也是從1980年代起步，那是高二升高三的暑假，對電影演出零經驗的游安順，糊裡糊塗地成為侯孝賢《童年往事》的男主角，當時的游安順或許還不知道，這部作品會改變自己的人生，甚至是別人的人生。

從侯孝賢開始，接著是楊德昌、萬仁與柯一正等導演，游安順與當時這些初出茅廬的導演們一同經過動盪的80年代，接著游安順也跨足電視、舞台劇，與楊麗音同樣，一身戲魂奠基了驚人的表演能量，他們都是走過台灣新電影的人，至今仍屹立不搖，也都是經過近40年的淬煉，緩步踏進了金馬殿堂。

Photo Credit: 台北双喜電影提供 《一家子兒咕咕叫》游安順飾演不得志賽鴿訓練師

而當中一半的功勞，可能要放在《一家子兒咕咕叫》導演詹京霖身上。

對於游安順與楊麗音這兩名演員，詹京霖是這樣說的，「台灣真的有好演員，而楊麗音或游安順可能比較少在電影擔任主角，許多人表示有票房考量，但我覺得他們一定做得到，和這兩名戲精討論劇本方向之後，剩下來的就交給他們。」

「剩下的就交給他們」，是詹京霖實踐金馬感言的終極表現——「無條件的任性、各種的任性。」詹京霖或許知道，無條件的各種任性，有一部份確實是將票房往後擺，但詹京霖也應該知道，要讓《一家子兒咕咕叫》的暴躁父親鮮明立體，要讓苦澀掙扎的母親深具說服力，需要的是游安順與楊麗音。

與金馬影帝失之交臂的游安順，則這樣回應詹京霖：「對我來說，能跟詹導合作，大家也都有入圍，真的很滿足了，而像我們這種比較容易被忽略的演員，能夠在大銀幕被看見，真的沒包袱。」

從游安順的「沒包袱」、楊麗音的「豁達大度」來看，金馬獎典禮過後，就算未收個人獎項，但他們仍走在表演的路上，踏在前往電影院與觀眾交流的途中，如同過往40年那般，好似不會變——也從未被觀眾忽略。

而對於觀眾，楊麗音是這樣希望的，「希望有更多朋友能到電影院看《一家子兒咕咕叫》，看看為什麼這部片子會是最佳影片。」

所以，還是得提及，雖然楊麗音一票之差錯失獎項，但《一家子兒咕咕叫》則在最佳劇情片的項目上，以一票之差扳回一城。

《一家子兒咕咕叫》並非容易入口的電影，也不是一部普通的家庭故事，詹京霖不斷強調這點，也如同詹京霖在金馬舞台上說的：「我不知道我的觀眾有多少，也許很少。也許我選擇這條路，必定會嚇跑很多人。」

但詹京霖也踏實知道，這樣自言：「但我知道你們（觀眾）一定在，也許在現場，也許在電視機前。可不可以讓我們成為彼此的信徒，我們一起走下去，我會帶你們看一點別的、有趣的、新鮮的。」

而關於《一家子兒咕咕叫》的故事，那些有趣的、新鮮的，就請觀眾自行前往電影院，一窺其貌。

Photo Credit: 金馬獎 第59屆金馬獎最佳劇情片《一家子兒咕咕叫》劇組團隊

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：楊士範