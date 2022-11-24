【跨域生態系系列專訪】驚豔循環想像力，展現新時代綠色成果典範

漫步走進「樹光隧道」，蓬勃綠意向我們傾訴人類溫柔減碳的故事，穿越「循環之森」抵達「永續之樹」，枝葉上滿是對未來許下的美好盼望。

這是2022數位綠色雙轉型聯合成果展的「永續雲」展區，你可以在「循環展示區」驚嘆甘蔗、熟碳、咖啡渣等廢棄物，竟能回收再製成文具、鞋衣與器皿；看見玻璃、廢紙、稻穀以及海洋廢料，如何再生創造新價值。也能體驗「創新綠活區」的強效居家製肥機、廚餘養耕循環箱、回收廢紙製成的毛孩貓屋，甚至不銹鋼廢料製成的創意象棋。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 以甘蔗渣製成的環保永續杯，外型簡約具設計感，帶動消費者使用習慣的改變。

互動參與寓教於樂，轉譯綠色行動新價值

在巧思下，「淨零願景區」還有互動式超萌動畫，搭配碳排放估算工具，讓大家掃QR碼就能輕鬆掌握自己過去一年的碳排量。除了努力拯救北極熊，也能學習九招減碳生活秘技，寓教於樂！

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 財團法人塑膠工業技術發展中心為民眾介紹永續杯循環回收再利用的歷程。

深度體驗三大亮點展區後，「綠色永續」專業論壇，也在國立臺灣科技大學郭財吉教授主持下，由經濟部中小企業處何晉滄處長揭開精彩序幕。台灣永續能源研究基金會簡又新董事長首先打頭陣，以資深永續大使之姿分享氣候變遷對產業的挑戰與機會；台灣綜合研究院李堅明副院長，進一步剖析我國低碳社會與企業綠色經濟實踐；最後讓循環經濟推動辦公室的呂穎彬督導、與三大亮點企業一同現身說法，印證綠色碳排發展趨勢與循環經濟的無限可能。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 綠色成果展上午場論壇，與會的產官學代表合影。左起美科實業簡秀芬永續長、主持人郭財吉教授、台灣資深永續能源大使簡又新董事長、經濟部中小企業處何晉滄處長、台綜院李堅明副院長、祥圃實業林陽山副總、漾拓集團鄭加新總裁。

成功企業現身說法，串起產鏈生態新亮點

「我們是台灣第一家申請碳足跡的業者，期望成為產業的綠色亞洲典範。」深耕近40年，祥圃實業林陽山副總，公開旗下獲獎品牌「究好豬」的循環經濟成果。不同於國內農業原料多是進口，祥圃自己蓋農場、把關碳足跡，從前端就做節能生產，甚至做了牧場沼氣發電與太陽光電，取得綠建築標章。在冷鏈物流都嚴格把關下，不僅降低環境衝擊，也成為縮短「農場到餐桌」距離的整合者，最後甚至共享了整個農食鏈。「近年除降低一千兩百萬噸的碳排放量，祥圃也很注重動物福利，符合SDGs目標的保育及永續利用陸域生態系喔！」

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 祥圃實業林陽山副總，分享從生產源頭到冷鏈物流都嚴格把關的優異永續成果。

而內部擁有永續發展委員會、組織架構堅強的美科實業，也是綠色大獎和台灣精品獎常勝軍。充滿熱忱的簡秀芬永續長指出，「我們屬於具公益體質的B型企業，目標是邁向循環淨零的頭皮養護生態系！」小到產品包材和原料控管、避免塑膠並選擇再生型態的填充料，大到定期評估合作供應鏈、鼓勵消費者到便利商店回收網購箱，美科除了以「Aromase艾瑪絲、juliArt覺亞」等零碳頭皮養護產品聞名，也是綠色經濟響應行動的實踐者。去年達成10%綠電、獲得亞洲第一支「搖籃到搖籃」認證後，亞馬遜網站還頒發「氣候友善品牌」，肯定他們B型價值鏈的成就。

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 美科實業簡秀芬永續長，暢談B型價值鏈的公益特質與團隊永續行動的成就。

另一方面，透過循環能源再利用、獲得經濟永續的漾拓集團，則以「出租照明」為大家做了別開生面的示範。鄭加新總裁指著客服QR碼分享，「我們的商業模式更在乎透過網路力量來服務，而非製造產品。」擅長為客戶減少廢棄量、協助以最低成本取得最適當的光源，漾拓透過「以租代買」把照明從製造業變成服務業，大膽貫徹單一材料、重複使用，在前端就極盡可能減少碳排量，甚至賦予勇於改變使用習慣的客戶「碳權利」。「做綠色永續企業，挑戰財務管理、資訊揭露、風險掌控能力等，要把這些當成機會，翻轉傳統社會經濟模式！」

Photo Credit：推升中小企業跨域生態系價值共創計畫 漾拓集團鄭加新總裁，以活潑具魅力的方式分享綠色永續企業的創新與使命。

隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「綠色永續」專業論壇菁英齊聚，看見全球極端氣候和近年疫情，讓綠色永續行動刻不容緩，中小企業擁有高機動性與豐富量能，跨域協力，迎接挑戰，創造嶄新里程碑。

本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。