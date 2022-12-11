如同卡夫卡的《審判》，我們創設了一道名為「假釋」之門，但受刑人卻不得其門而入？
我們想讓你知道的是
假釋制度是指當受刑人刑期執行滿一定長度，具有悔意，得以監獄報請法務部，得許假釋出獄。但臺灣假釋制度向來受批評的是欠缺客觀之標準依據，決定程序不透明。使受刑人不受應有制度保障，民眾也無法相信經假釋回歸社會的受刑人，不會再度犯案。
文：薛煒育律師（法扶台北分會專職律師組主任）
有一個鄉下人，來到法的門前，法的門前有守衛看管著。鄉下人想要進去，卻被守衛擋住了，告訴他：「現在不能進去。」鄉下人問裡面到底什麼樣子，守衛告訴他：「我也沒進去過，我只是最外面的守衛，裡面還有更多守衛，到第三層的守衛，連我都不敢正眼看他呢！」鄉下人不得其門而入，只好在門外徘徊等待著。時光消逝，鄉下人年紀越來越大了。終於他身體壞了，躺在地上起不來，只好拜託守門者過來。守門者彎下腰來才聽得見鄉下人的問題，他問：為什麼這麼些年，都沒有人來到法的門前，跟他一樣要求進去呢？守門者給了答案：「因為這門是專門為你而開的，現在你將死了，我正要去把門關起來呢！」
（卡夫卡，《審判》）。
假釋制度的意義和做法
假釋是一項兼具刑罰經濟考量與人道處遇精神的社區矯正模式，自英國於西元1853年創始迄今，目前世界各國多有相關制度。
我國基於假釋乃刑事司法體系教育刑理念，《刑法》第77條第1項規定受刑人在執行有期徒刑逾1/2，無期徒刑逾25年，累犯逾2/3，且有悛悔實據者，由監獄報請法務部，得許假釋出獄。
獄政實務並基於考量個案在監行狀、犯罪情節、犯罪所生之危害、有無再犯之虞、有無撤銷假釋、社會對於假釋有無不良觀感及對被害人補償補償或犯罪所得追繳等情形，經綜合判斷，以為假釋准駁之決定。
法務部為此建構以「犯行情節」、「犯後表現」（含在監形狀）及「再犯風險」（含前科紀錄）等審酌面向之假釋審核對照表，並於假釋案件審核參考基準明文寬嚴審查兩種形式。
例如：刑期3年以下、外役監、老、弱、女性、少年、初犯、從犯、過失、偶發犯等惡性或危害輕微者，及再犯風險低或有妥善更生計畫者，以從寬原則審核；對於重大刑案及具連續性、集團性、廣害性、暴力性、隨機性、前科累累而犯行複雜、假釋中再犯罪。
屢犯監規而難以教化及易再犯類型（毒品、竊盜、公共危險等）且有撤銷假釋紀錄者，以從嚴審核為原則，以供各監獄假釋審查委員會（下稱假審會）審核參考。
西元2020年1月15日修正之《監獄行刑法》第116條第1項更規定假釋審查應參酌受刑人之犯行情節、在監行狀、犯罪紀錄、教化矯治處遇成效、更生計畫及其他有關事項，綜合判斷其悛悔情形。
臺灣假釋審查制度仍有待完善
《監獄行刑法》雖明文規定受刑人個別處遇計畫執行成效等教化矯治處遇成效之評估內容，可為假釋審查應參酌之事項，然而臺灣假釋制度向來受批評的是欠缺客觀之標準依據，決定程序不透明。獄政人員於人力不足之情形下，可否妥善周延評估受刑人之犯後表現（含在監行狀）、再犯風險（含前科紀錄），已非無疑。
獄政人員有無提供完整正確受刑人之報請假釋相關資料予假審會，假審會雖有外部人士擔任委員，有無充足時間閱讀受刑人相關及進行討論，假審會決議報請法務部通過受刑人假釋，法務部是否許可受刑人假釋之裁量是否限縮，假審會之決定可否原則上推定符合假釋之形式與實質審查要件，均有待求。
不予許可假釋的行政訴訟
劉姓受刑人因為早年犯罪行為，經法院判決有罪並定應執行有期徒刑19年11月確定，而於高雄監獄入監服刑。劉姓受刑人服刑初期雖有違規記錄，但之後已有所改變，未再有違規記錄，且積極參與監獄教化活動，同時為將來出獄復歸社會加以準備，考取喪禮服務證照，另與家人互動亦有改善，父母及兄弟都有固定探視。
劉姓受刑人不能改變自己曾經鑄下的錯誤，但是確實有嘗試改變自己的行為。
在這種情形下，高雄監獄未依據〈辦理假釋應行注意事項〉第5條規定，從劉姓受刑人平日言語行動中，細加體會劉姓受刑人是否確實有悛悔實據，甚至未提供正確及完整的資訊。
假審會因此於劉姓受刑人假釋審查過程中，僅能拘泥於劉姓受刑人過去犯行情節，以劉姓受刑人先前所犯之罪，犯行危害社會治安及被害人之人身安全，造成被害人身心創傷，而無法確實依據「假釋審核參考原則對照表」通盤考量，法務部並因此不准劉姓受刑人假釋。
不論是從假釋制度設計目的、人權保障觀點，均非妥適，且淪為早已遭受批評之假釋審查恣意黑箱之困境。劉姓受刑人因此主張假審會進行審查時，有資訊不完全的情事，又不給自己陳述意見之機會予以澄清，而因此產生對自己不利的結果，導致自己沒有機會實現對家人及社會的承諾，而提起不予許可假釋的行政訴訟。
假釋審查報告表有事實錯誤及資訊不完整
訴訟進行過程中，劉姓受刑人透過法扶律師的協助，整理相關資料及調查證據，使法院得以釐清高雄監獄並未依警察機關複查的內容如實登載，也沒有依據劉姓受刑人的接見明細表及各項接見紀錄，正確紀錄劉姓受刑人每年至少6次與父母接見的紀錄。
甚至劉姓受刑人於106年間有參加高雄監獄附設技能訓練中心丙級喪禮服務班、丙級技術士技能檢定即測即評及發證等學科測試，領有中華民國技術士證，足以呈現其教化成果，以及假釋出獄後，能有一技之長，以技術營生的可能性等情形均未記載。
高雄監獄提供的報告表填載內容與前開證據有所出入或漏未填載，導致假審會的審議有重要資訊漏未斟酌的情形。
臺北高等行政法院並因此認定高雄監獄提供給假審會的假釋報告表，確實有事實錯誤及資訊不完整的情形，假審會據此審議不通過劉姓受刑人的假釋案，並經法務部認可作成不予許可假釋之行政處分，應屬違法。
於109年3月26日判決法務部應就提報劉姓受刑人假釋的申請案，另為適法決定，之後法務部也隨即於109年5月5日核准劉姓受刑人假釋。
矗立的假釋之門
假釋乃刑事司法體系基於教育刑理念，為使受刑人積極復歸社會，所為一種裁量性轉向處遇。
立法者於肯定假釋制度之前提下，甚至制定〈行刑累進處遇條例〉，並於〈行刑累進處遇條例〉第76條規定第二級受刑人已適於社會生活，而合於法定假釋之規定者，「得」報請假釋。同法第75條規定第一級受刑人合於法定假釋之規定者，「應」速報請假釋。
然而，如果我們在假釋審查的過程中，只看見的受刑人過去的罪「刑」，卻不願或無法正確的了解受刑「人」在服刑期間的努力，那麼，我們是否忽視了監獄「矯正教化」的功能？我們是否如同卡夫卡著作《審判》中所寫的寓言，我們為受刑人創設了一道名為「假釋」之門，但受刑人卻不得其門而入？
願法治國的風，吹進每個人關注的角落，讓假釋制度不至於淪落為一個沒有規則之遊戲，假釋准否，不再牽動受刑人的絕望感，自由，也不再是受刑人的懸念。
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責任編輯：溫偉軒
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】讓世界看見，台灣設計的美好
我們想讓你知道的是
Pinkoi秉持著「要讓台灣的好設計被世界看見」的精神，聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗克服文化差異，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
頂著粉紅鮑伯頭，日本的虛擬模特兒Imma在夜色裡奔馳，穿梭台灣、香港、日本與泰國等亞洲城市實景，所到之地，身上都會增添搶眼的當地設計師單品，高跟鞋、夾克、包包與珍珠項鍊……，最後Imma打開了Pinkoi APP。
「與前所未見的設計相遇，讓你每一天都有小悸動」，片尾標語閃爍，這是2021年Pinkoi十週年的日本形象片，39秒的影片在日本引起迴響，絢麗的呈現Pinkoi深耕亞洲市場的企圖心，要讓台灣的好設計被世界看見。
成立11年，從「讓設計成為普世價值」為價值核心出發，Pinkoi已經是很多台灣消費者在選購設計師商品或獨特禮品時，會第一個想到的平台。但很多人不知道的是，Pinkoi平台上三萬個品牌，已經有65％的設計師有透過Pinkoi把產品銷售到海外的經驗。
「在亞洲要做國際化是困難的，因為亞洲各地區的文化差異其實很大，」Pinkoi國際品牌溝通資深經理邱佳葦表示，Pinkoi在創立初期，即定位為一個國際平台，因此在2014到2016年之間陸續開啟中港澳、日本、泰國等當地服務，招募優質設計品牌加入，也成立各地辦公室做在地化行銷推廣。
然而，在亞洲做國際化不是一條一通百通的路，跨入一個國境就是一次試煉，不同於歐美市場，因為是相對強勢的文化，各地對他們都有一定了解；在亞洲市場，幾乎每個國家都是用不同的語言在工作，不同語言的背後是不同的文化思維。其中日本市場尤其困難，「那就像是一座大山，」邱佳葦表示。
克服文化差異，帶設計師前進夢想大山
Pinkoi團隊不諱言，2015年進入日本市場，經歷了一段時間的瓶頸期。在台灣，懂日語、對日本文化有涉略的人不少，讓台灣人感受到自己「了解日本」。但直到要帶著數萬個品牌打開日本市場，這當中的歷程彷彿「砍掉重練」，Pinkoi聯合設計師品牌與法人顧問，組成跨域生態系，共同以一場又一場的實驗，摸索出台灣設計品牌走進日本市場的心法。
攀越日本市場這座大山，Pinkoi與品牌設計師們，可說走過一個「見山是山，見山不是山，見山又是山」的三階段。
「見山是山」的探索期：找出問題在哪裡
初入日本市場，平台與品牌們「見山是山」，摸著石頭過河，以直球面對各種問題。
「Pinkoi 剛開始進入（日本）的時候，我覺得應該是發生了滿多台灣新創想跨入一個新市場，可能會有的錯誤，」邱佳葦指的是用自身經驗推估它國文化的本位主義。
邱佳葦強調，日本消費者很重視信賴跟安心感，成為外來企業要進入時很大的阻礙。信賴感的累積藏在細節裡，導致日本市場的文化門檻遠高於想像，像是日文裡有許多在當地生活才會知道的隱晦用語，書寫跟口語更是兩套系統。消費者打開平台，看到日漢語交雜的敘述，或是不熟悉的字體，也會讓日本消費者喪失信賴感，關掉網站。
到一個階段，連logo也變成阻礙。Pinkoi原本的桃色小魚logo有許多裝飾線條，對日本人來說不容易辨識，桃紅色系不僅在不同國家會帶來對不同產業的聯想，也可能排除掉風格相對中性的消費者與品牌。
平台遭遇困境的同時，一起進入軍日本市場的設計師品牌，也在同步摸索找路，紙膠帶品牌樂意（LoiDesign）就是其中一員。樂意共同創辦人王雋夫與鄭瑞槿是設計師出身，共同創作出暖色鬱金香、媃色、石膏像……等各款精緻唯美的紙膠帶，深受手帳族喜愛。
「手帳」是一個小眾卻狂熱的領域，對手帳族來說，紙膠帶是在做手帳頁面拼貼時的重要元素。一捲紙膠帶通常可以使用很久，因此樂意即使產品力夠強、深受老顧客喜愛，但老顧客常買到沒有新品可買，只仰賴新品推帶動銷售的力道有限，所以對當時遇到銷售瓶頸的樂意來說，「外銷是一個必須要趕快執行的事情，」王雋夫表示。
2016年，樂意開通Pinkoi帳號，2019年開始經營日本市場。剛開始，樂意每月收到平均十組日本訂單。能把紙膠帶賣到手帳文化的發源地，團隊欣喜若狂，精算後卻發現，外銷的結果，居然是賣一單賠一單。
「我們進日本最大的挑戰，就是根本不知道問題在哪裡，」王雋夫表示，團隊當時用Google翻譯來撰寫日文產品規格，在定價上，也是直接把在台灣的售價，用當下的匯率直接換算成日幣售價來販售。每月十組的銷售是天花板了嗎？有沒有辦法再突破？定價出現什麼問題？境外銷售到底還有什麼成本或風險沒有考慮進來？這些對樂意來說，都挑戰到設計本業以外的專業。
樂意所經歷的場景，是Pinkoi平台上萬個品牌的縮影，小型設計師工作室在面對經營與銷售的困境，在打開日本市場的挑戰裡，一下子被放大了出來。
「見山不是山」的實驗期：引進生態系支援者
走過撞牆期，知道那座山不是自己想像中的樣子，這個由平台與品牌共同建構的生態系，開始進行改變與實驗。
「要怎麼做，日本消費者才會信任我們？」為了找到答案，Pinkoi歸零重啟，將logo改為更中性穩定的藍色，也重組經營團隊，一改過去派駐台灣人赴日的作法，現有日本團隊20多人幾乎全從當地招募。開始從日本人的角度了解日本，也在網頁字體、翻譯用詞等細節下功夫，更貼近日本網路生態，要使Pinkoi平台的「國外感」消失，讓消費者沒有意識地「無痛」購買跨海商品。
平台轉型，品牌也要跟得上。為了幫助品牌在不同階段，可以做到商業化、規模化，甚至國際化，作為生態系基石者的Pinkoi，一直以來定期舉辦「設計師小聚」，經營社群讓品牌彼此交流，也跨足舉辦設計獎項鼓勵創新，甚至開起募資平台，要在產品設計階段就為品牌引進資源。而在日本市場一役，Pinkoi也為品牌們找來隊友與資源，在2020年加入經濟部中小企業處推動的「跨域生態系計畫」。
負責輔導Pinkoi的資策會，為生態系規劃了一個日本市場戰略轉型的小型實驗，從招募共同實驗的品牌開始，在上百封報名信件中，篩選出品牌成熟度高且商品具銷日潛力的30個品牌。並針對這些跨足飾品、餐具、包包、文具與美妝等領域的30家品牌進行訪談，深度了解品牌的經營狀況，及對日本市場的想法。
「當時，他們其實不太知道日本消費者要的是什麼、喜歡什麼，」負責輔導Pinkoi的資策會數位服務創新研究所副規劃師楊青錡，訪問一輪下來，發現品牌和消費者的距離很遠，再加上設計師對商業模式和行銷方法並不熟悉，無法根據市場特性擬定對應策略。
因此，楊青錡為品牌引進更多的生態系支援者，找來日本在地講師，分享日本網購趨勢與日本消費者的喜好；也聘請行銷講師，傳授品牌如何做社群行銷和廣告投放，前後共開了十多堂課程。先讓品牌了解市場與工具，再透過工作坊的討論與實驗，找出翻轉銷售的關鍵。他們發現，進入日本市場成敗與否的三大關鍵，正是翻譯、商品售價和運費。
過去，品牌直接使用Google翻譯，湖水藍、莓果紅等詩意的產品敘述，翻譯出來反而讓日本消費者一頭霧水。生態系計畫為品牌引薦了專業翻譯社，重新將商品介紹轉譯成日本消費者熟悉且具生活感的字句，成功打開日本消費者認識品牌和商品的第一扇門。
國際售價和運費則考驗品牌的經營能力。樂意共同創辦人王雋夫表示，經過了課程與工作坊，他們終於理解多開了一個市場，工時與宣傳等成本都在增加，也要考量國際運費與匯率變動的風險，品牌過去没有把這些隱形成本計算在價格裡。
透過日本講師的分享與實際測試，楊青錡與品牌們也發現，在定價中，細節中的魔鬼是運費。日本講師一再強調，日本消費者可以接受較高的商品價格，卻連台幣19元的運費也會心疼。因此，樂意開始改變定價策略，他們計算每卷紙膠帶的利潤、商品和包材的重量，以及國際運費的收費方式，重新精算後，把商品售價提高約兩成，再把免運門檻拉到台幣約兩千元，過去一個月只有十張日本訂單，定價策略調整後，短短十天就有了一百張日本訂單進帳，平均客單價，正是兩千元。
在更了解日本後，團隊也幫助品牌針對日本市場的喜好，開發新商品，以樂意來說，針對日本市場設計了富含春天意象的山茶花紙膠帶「繾色椿」，以及浮世繪風格的武士貓咪紙膠帶「中二貓 - 神樂」，在台日市場受到消費者歡迎，帶動了業績成長。
走過2020年的圈地實驗，參與品牌的日本市場營收平均提高近七成，而樂意2021年的日本訂單較前一年增加了五倍，如今日本市場已占樂意營收的一半。
「見山又是山」的擴張期：共享後台數據
看清楚山的樣貌，Pinkoi如何將30個品牌實驗後的成功經驗，複製到上萬個品牌身上，成為另一個挑戰。
「說實話，我們無法再複製一次這麼詳細的品牌輔導計畫，」邱佳葦表示， Pinkoi面對的是一千倍的品牌數量，雖然無法像計畫手把手教學，卻可以轉化實驗結果，與上萬個品牌共享成果。
其中最重要的決定，是共享數據。在計劃的過程中，楊青錡向Pinkoi索取了30家輔導品牌的銷售數據，進行分析，並根據數據提供品牌產品策略的建議。例如，幫助樂意在數據中，發現一款點擊率跟購買率幾乎一比一的紙膠帶，趁勝追擊推出了該主題的後續系列。
「有時候大家會忘記，Pinkoi其實是一家科技公司，」邱佳葦表示，工程師人數占團隊的1/3，平台累積了11年、500萬會員的數據寶庫，除了運用AI與演算法，打造會員的個人化推播頁面，看到生態系計畫數據應用的成果，Pinkoi也在2022年向品牌開放了後台的「數據中心」。
如今，三萬多家Pinkoi上的設計師品牌，都可以隨時在後台瀏覽訂單銷售、商品排行、買家與廣告投放相關資料，篩選不同時間區間的數據，便能觀察數據上的變化。設計品牌因此可以參考數據，優化商品，或嘗試不同行銷活動與社群貼文，找到與消費者溝通的方向。
此外，有鑒於很多品牌礙於資源限制，常使用Google翻譯產品資訊，雖然無法幫每家品牌聘請專業翻譯社，Pinkoi編輯出了一套《產品資訊翻譯指南》，說明使用Google翻譯時的注意事項，建議如何編輯商品資訊，以降低翻譯上的錯誤率。
致力轉型，世界局勢也加溫了平台與品牌的跨境事業，疫情後Pinkoi的跨境訂單成長八成，占總訂單的三成。如今，境外業務持續擴張，Pinkoi 也推動定位轉型，不再侷限自己是「設計電商」，如此一來，Pinkoi在海外面對的競爭對手，不再只是海外的設計與文創平台，還有Amazon等電商巨擘。在跨域生態系中，平台與品牌彼此攜手，一關關跨越挑戰，要把台灣設計送到更遠的地方。
從市占率搶攻心占率
資策會數轉院／數位服務創新中心／跨域創新組組長黃中原專訪
跨境電商的策略應該從市占率思維轉移到心占率思維。現在的網路資訊太過龐雜，無論是臉書、IG、推特都可以賣東西，獲得客戶的流量成本已經墊高，不可能無窮盡擴張數位行銷的成本，而是要發展心占率。平台經營不再只是看流量，而是提供貼心服務讓客戶願意常常回來看。
從Pinkoi的角度，進軍日本市場必須先找到一群對日本有一定的投入，並有信心可以獲得日本客戶信賴的品牌。Pinkoi和品牌之間有一種相互承諾的關係，才能夠一同前行。
提供細緻、客製化的服務，是心占率的重要元素。例如，專門為市場設計的商品。開發的商品要符合客戶需求，當日本消費者看到商品會覺得是為日本生活所設計的產品。
Pinkoi和品牌共同的行銷活動十分獨特，行銷不再是Pinkoi平台面的單獨行銷，而是和進日本市場的31家品牌一起行銷。例如：因日本捐贈疫苗而共同舉辦日本感謝祭，或是各家品牌在東奧時，在社群網站互動和串聯。這樣的聯合行銷，能夠讓日本消費者在某個特定時間，出現許多台灣設計產品的資訊，培養熱度，在日本社群圈擴散。
Pinkoi做為基石者，透過設計師工作坊，讓設計品牌學習如何確立商業模式。Pinkoi不會告訴品牌該怎麼定價、設計文案，而是讓品牌在工作坊中相互學習和實作。當日本市場的成功模式確立後，其他的海外市場也可以用相同的方式設計思考。等到生態系計畫退場，品牌已累積經驗和經營能力，不僅品牌價值提升，也建立了網路口碑。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團企劃編審。