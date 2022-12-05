「能動」關係的遊記、風景與繪畫——試論蔡蔭堂的風景畫風格的淵源
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畫家蔡蔭棠（1909-1998）畢生勤修畫業，留下繪畫形式的作品超過千幅。其中尤以風景繪畫為最，頗多畫家旅行寫生之作。除此，畫家勤於筆耕，留下大量文字形式的遊記。尤其是1969年12月至1970年9月，這段長達九個月的日本、美國之旅，更是留下畫家親筆記錄的記帳般旅遊長文《老爺車：旅美瑣語》，以及27幅相關水彩畫作《訪美寫真集》。
文：龔詩文
一、序
畫家蔡蔭棠（1909-1998）畢生勤修畫業，留下繪畫形式的作品超過千幅。其中尤以風景繪畫為最，頗多畫家旅行寫生之作。除此，畫家勤於筆耕，留下大量文字形式的遊記。
尤其是1969年12月至1970年9月，這段長達九個月的日本、美國之旅，更是留下畫家親筆記錄的記帳般旅遊長文《老爺車：旅美瑣語》，以及27幅相關水彩畫作《訪美寫真集》。
二、崇高的「宇宙風景」與如畫的「瀟灑風景」
蔡蔭堂的《老爺車：旅美瑣語》明顯可見兩種風景的描述，亦即崇高（sublime）的宇宙風景，以及如畫（picturesque）的瀟灑風景。前者是在面對克利克峽谷（Creek Canyon）、城堡谷公路（Castle Valley Drive）、育斯邁國家公園（Yosemite National Park）、大峽谷（Grand Canyon）等壯麗宏偉的自然風景之際，畫家只能震懾、臣服於大山大水之下，久久無法平復心中激動，此時，遑論畫興，吾人只能駐足觀賞，待回神之後，方才通過文筆細細寫下感受。
讀者可以從文中逐一欣賞畫家敏銳觀察之下，風景中的造型、色彩以及氣氛；後者則是畫家面對瀟灑優雅如畫的風景時，雖然仍有文字撰述，然而激起的畫興，促使畫家當下進行寫生，留下的繪畫作品，使得吾人得以通過欣賞繪畫的形式，一窺畫家再現的優美風光。
- 崇高的宇宙風景
針對大峽谷的壯闊風景，蔡蔭堂稱為「宇宙景象」，令人望之興嘆，讚嘆大自然的神奇與奧妙。或許會去欣賞這些壯麗美景，源自於畫家早年求學的經歷。1932到1935年，是畫家就讀京都大學之際，也是日本創立國家公園之時，當時日本指定國家公園的方針之一，便是「地形地貌ガ雄大ナルカ或ハ風景ガ変化ニ富ミテ美ナルコト（雄大的地形地貌或是富於變化而且優美的風景）」。
1970年3月，畫家面對雄偉的育斯邁國家公園時，其言：「因為景色太美一時兩腳被釘住在地上連動也不能動，感嘆、驚喜、又興奮」，直到「良久冷靜下來」才能恢復心情觀賞風景。蔡蔭堂面對其他奇景，也多「忘我欣賞又欣賞」、「令人無法形容它們」，直到最後留下「令人感嘆天地造化的神秘和偉大，而只有再度茫然若失觀看而已」的評價。
由此可見，嚮往崇高風景的蔡蔭堂身處於大峽谷的奇景時，自然也就「超越了興奮和感嘆，連畫興也無法發生，不敢輕率地去嘗試描寫它，只好連續拍照了」。此一現象，也見諸畫家面對克利克峽谷、城堡谷公路等崇高風景的心理寫照。可謂震懾於崇高的宇宙風景之下，唯有回神之後的駐足欣賞。
大峽谷光影變化之下的詭譎色彩，歷來確實吸引不少中外畫家，也為學者長年探討。尤其風景幻化風景畫之際，誠如英國學者克拉克（Kenneth Clark, 1903-1983）在風景畫成立的歷史性研究當中提到，或是日本學者藤田治彥（1951-）所歸納出的風景畫三要素──亦即陽光、空氣與空間，皆認同陽光對於風景畫的巨大影響。此時，蔡蔭堂的震撼，乃是來自陽光以及氣候變化之下的色彩多元。此一多元色彩的發現，恐怕也對其一生畫業，產生重要的影響。
- 如畫的瀟灑風景
相對於宇宙風景「偉大」、「雄大」、「壯麗」的崇高風景，對於畫家而言，「瀟灑」、「風雅」、「優雅」、「雅氣」的如畫風景，似乎更能引起畫家的畫興。對此，蔡蔭堂或是勤於筆耕，留下處處可人的小品風景遊記；或是就地寫生，通過畫筆，紀錄難忘而且優美如畫的風景。
「瀟灑」等的用語，或許來自蔡蔭堂早年留學日本的影響。然而上述用語所伴隨的風景描述，卻是近於如畫之旅所見的如畫風景。因此，不管遊記或是繪畫，畫家總是詳記山、水、樹、石、建築等風景元素，同時留意元素之間的空氣雲霧以及光影變化，並且有機地組成雋永的遊記或是小品水彩繪畫，從而體現畫家胸中的瀟灑優雅之風景。
三、《訪美寫真集》的風景元素、元素組合及其風景表現
相對於《老爺車》的文字遊記，蔡蔭堂也曾出版繪畫形式的《訪美寫真集》。此一畫冊收錄畫家沿途寫生的水彩27幅，其中3幅收進《蔡蔭堂水彩素描選集》中，分別為《猶他州普羅佛教堂》、《普羅佛的銀色世界》以及《金門大橋》。以下將以三幅水彩為主，並且比對遊記，分析蔡蔭堂繪畫的風景元素、元素組合及其風景表現。
- 普羅佛的風景
1970年1月3日，蔡蔭堂經過五夜六天的千里跋涉之後，抵達美國猶他州普羅佛，並在此地停留39天。期間，畫家在多處旅遊寫生，留下諸多文字以及畫作。
此一小品水彩乃是蔡蔭堂旅居普羅佛的作品。其言：「……都在旅宿附近寫生了街角的教堂，冬天的樹木，又爬上旅舍的屋頂畫了華沙契山的雪景等等十分享受畫畫的樂趣。」
此畫近景的馬路之上，抹上橫向的淡藍色彩，彷彿藍天的映照一般。中景乃是此畫的主角普羅佛教堂。教堂周遭，畫家以蠟筆塗抹成向上生長的黝黑枝幹，枝幹之間，但見黃橙淡彩，符合上述遊記所見的樹木造型以及雪景的折射光彩，誠如其言「……沒有葉唯有黝黑枝幹的樹林」，以及「……各戶庭院的樹木，雖然季節已入冬季仍然反射著金黃色朱紅色的光彩……」，或是「河邊幾株叢林在雪原中呈現赤紅色……」。
教堂以高聳的三角形山牆正面示人，搭配右側尖聳直上畫面頂端的尖塔。山牆上橫向平面塗抹的是它的紅橙磚面，屋頂則是以黑色蠟筆為基底，再以藍紫色塗抹於上。
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