印尼爪哇島發生規模5.6強震，至少162人死亡、326人受傷，大多數罹難者都是孩童

印尼強震增至162死多為孩童，搜救人員趕赴災區

（中央社）印尼西爪哇省昨（21）日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。

西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在一場記者會表示：「我很遺憾地告知，有162人死亡、326人受傷。」他還提到，大多數罹難者都是孩童。

這起淺層強震震央位在印尼首都雅加達東南方約75公里的展玉縣（Cianjur），當地的地方政府發言人也向《法新社》證實前述死亡人數。

但印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）仍將強震死亡人數列為62人。

國家災害應變總署指出，強震導致逾2000棟房屋受損，救援工作則一直持續到深夜，仍有25人受困在倒塌建物的瓦礫堆下。

Photo Credit：AP / 達志影像

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瓦礫堆中救人與時間賽跑，印尼搜救隊挺進強震災區

（中央社）印尼爪哇島（Java）昨天發生規模5.6地震，官方列出的死亡數字為62人（按：西爪哇省省長利德宛則在記者會上表示有162人死亡），約700人受傷。震央展玉縣仍有25名居民陷在瓦礫堆下，爪哇搜救和緊急救護人員大動員與時間賽跑，務必最快速救出受困者。

印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，死亡人數上升至62人，展玉縣仍有多人被埋在瓦礫堆下，至少有25名居民等待救援。另外，地震已造成超過700人受傷。展玉縣醫師協會主席隆尼（Ronny Hadyanto）表示，已動員所有醫師協助處理地震受害的傷患。

印尼當局指出，當地急需帳篷、照明設備和燃料油。印尼《時代報》（Tempo）指出，隆尼發布聲明稱，約200名醫師投入協助地震災民，並已在重災區設立緊急救護中心。

另外，西爪哇印尼醫師協會（IDI）主席艾卡（Eka Mulyana）則表示，目前他們正從西爪哇動員救災小組前往展玉縣，並提供帳篷及藥品等物資。

根據當局統計，至少343棟建築嚴重受損，發生地震當下，有居民急迫徒手試圖救出被困在倒塌建築中的生還者。

印尼電視台報導，展玉縣的醫院外搭起簡易帳篷，展開緊急救治，許多傷患席地而坐，戴上氧氣罩和點滴接受治療。

印尼下午發生規模5.6地震，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的展玉縣，震源深度10公里，地震摧毀了許多建築物，包括居民房屋、校舍及醫院都有程度不一的受損。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

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外交部慰問印尼震災，目前無台人傷亡

（中央社）印尼昨天發生嚴重地震，外交部表示，部長吳釗燮已立即請亞東太平洋司司長周民淦致電駐台北印尼經濟貿易代表處，代表政府與人民對印尼地震造成的傷亡與損失，表達誠摯慰問與關心；駐台北印尼經濟貿易代表處對台灣的關心，表達感謝。

外交部發布新聞稿指出，印尼西爪哇省展玉縣西南方昨天下午發生規模5.6地震，目前已造成當地至少46人死亡、數百人受傷；此外，多棟建築物毀損、部分道路因土石流中斷，目前印尼尚未發布海嘯警報。

根據駐印尼代表處第一時間掌握的消息，目前未接獲台僑或台灣人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬均平安。駐印尼代表處將持續瞭解地震相關災情與需要，並高度留意是否有台灣民眾受到波及，隨時通報。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航