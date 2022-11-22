印尼爪哇島發生規模5.6強震，至少162人死亡、326人受傷，大多數罹難者都是孩童
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印尼西爪哇省昨（21）日發生規模5.6強烈地震，西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在一場記者會表示：「我很遺憾地告知，有162人死亡、326人受傷。」他還提到，大多數罹難者都是孩童。
印尼強震增至162死多為孩童，搜救人員趕赴災區
（中央社）印尼西爪哇省昨（21）日發生規模5.6強烈地震，當地官員指出，強震迄今已經造成至少162人喪命、數百人受傷，還有多人失蹤。
西爪哇省省長利德宛（Ridwan Kamil）在一場記者會表示：「我很遺憾地告知，有162人死亡、326人受傷。」他還提到，大多數罹難者都是孩童。
這起淺層強震震央位在印尼首都雅加達東南方約75公里的展玉縣（Cianjur），當地的地方政府發言人也向《法新社》證實前述死亡人數。
但印尼國家災害應變總署（National Disaster Mitigation Agency）仍將強震死亡人數列為62人。
國家災害應變總署指出，強震導致逾2000棟房屋受損，救援工作則一直持續到深夜，仍有25人受困在倒塌建物的瓦礫堆下。
瓦礫堆中救人與時間賽跑，印尼搜救隊挺進強震災區
（中央社）印尼爪哇島（Java）昨天發生規模5.6地震，官方列出的死亡數字為62人（按：西爪哇省省長利德宛則在記者會上表示有162人死亡），約700人受傷。震央展玉縣仍有25名居民陷在瓦礫堆下，爪哇搜救和緊急救護人員大動員與時間賽跑，務必最快速救出受困者。
印尼國家災害應變總署（BNPB）指出，死亡人數上升至62人，展玉縣仍有多人被埋在瓦礫堆下，至少有25名居民等待救援。另外，地震已造成超過700人受傷。展玉縣醫師協會主席隆尼（Ronny Hadyanto）表示，已動員所有醫師協助處理地震受害的傷患。
印尼當局指出，當地急需帳篷、照明設備和燃料油。印尼《時代報》（Tempo）指出，隆尼發布聲明稱，約200名醫師投入協助地震災民，並已在重災區設立緊急救護中心。
另外，西爪哇印尼醫師協會（IDI）主席艾卡（Eka Mulyana）則表示，目前他們正從西爪哇動員救災小組前往展玉縣，並提供帳篷及藥品等物資。
根據當局統計，至少343棟建築嚴重受損，發生地震當下，有居民急迫徒手試圖救出被困在倒塌建築中的生還者。
印尼電視台報導，展玉縣的醫院外搭起簡易帳篷，展開緊急救治，許多傷患席地而坐，戴上氧氣罩和點滴接受治療。
印尼下午發生規模5.6地震，震央位於首都雅加達（Jakarta）東南方約75公里的展玉縣，震源深度10公里，地震摧毀了許多建築物，包括居民房屋、校舍及醫院都有程度不一的受損。
外交部慰問印尼震災，目前無台人傷亡
（中央社）印尼昨天發生嚴重地震，外交部表示，部長吳釗燮已立即請亞東太平洋司司長周民淦致電駐台北印尼經濟貿易代表處，代表政府與人民對印尼地震造成的傷亡與損失，表達誠摯慰問與關心；駐台北印尼經濟貿易代表處對台灣的關心，表達感謝。
外交部發布新聞稿指出，印尼西爪哇省展玉縣西南方昨天下午發生規模5.6地震，目前已造成當地至少46人死亡、數百人受傷；此外，多棟建築物毀損、部分道路因土石流中斷，目前印尼尚未發布海嘯警報。
根據駐印尼代表處第一時間掌握的消息，目前未接獲台僑或台灣人士傷亡的通報，駐處人員及眷屬均平安。駐印尼代表處將持續瞭解地震相關災情與需要，並高度留意是否有台灣民眾受到波及，隨時通報。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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挑選高性能空氣清淨機，內行人才知道的「黃金法則」
我們想讓你知道的是
在挑選家電之前，少不了要做一番功課， 挑選高性能空氣清淨機，有什麼是內行人才知道的「黃金法則」？多看多比較，幫助你挑選到最適合的產品。
在挑選家電之前，少不了要做一番功課。正如買除濕機會看每日除濕量、買冷氣會看BTU數，在挑選適合自身環境的空氣清淨機時，該看什麼數據來判斷其清淨能力呢？
其實，AHAM（美國家電製造商協會）就針對消費者的需求制定了一套名為「CADR」的清淨空氣輸出率標準，而台灣消保處明年1⽉1⽇起也將實施新的「CASR」和省電等級「EE」法規，這也是過往市面上拿來評價空氣清淨機功效的兩項指標。
無論是「CADR」還是「CASR」都是評測空氣清淨機運作的效能，幫助消費者依照自已的坪數來選擇合適的空氣清淨機。不過，「CADR」跟「CASR」還是有一些限制，例如，效能之外、空氣清淨的品質如何？可以針對哪些污染源做過濾？為了挖掘空氣清淨機更多挑選細節，本文公開一套更細緻的空氣清淨機「黃金法則」，在能源效率之外也留意淨化質量，幫助你挑選到質量更好的清淨機。
⿈⾦法則：「質量」⽐速度和能源效率更重要
「CASR」指的是一台空氣清淨機每分鐘的「乾淨空氣提供率（Clean Air Supply Rate）」；而美國家電製造商協會AHAM制定的「CADR」值則是每小時的「乾淨空氣輸出率（Clean Air Delivery Rate）」，主要差異僅在於以分鐘或小時計算。
而一般業界常見的CADR測試都是在只有28.5m³的狹小檢測室內進行測試，為時20分鐘、採用1個感應器、測試3種懸浮微粒，再計算追蹤該空氣清淨機過濾空氣的速度。
這樣的評測中並無法看出空氣清淨的品質，但是在真實居家環境中，過濾品質對於我們來說比起速度更為重要。下列就是對於空氣清淨品質會造成顯著影響的幾個可能原因：
- 清潔質量：是否有自動感應與過濾的功能？是否符合HEPA H13標準全機密封以防細微顆粒外洩？是否能有效且持續的消滅室內空氣中的甲醛？
- 即時響應：有多少個實時感應器偵測室內空氣狀況？是否具備甲醛感測器？是否可以偵測到小至PM0.1的空氣污染顆粒？
- 房間覆蓋率：是否有在更符合室內環境的空間做評測（如 POLAR 實驗）？是否有氣流倍增科技技術能將乾淨空氣傳送至室內每個角落？
打破三個常見迷思
其實我們日常中還有一些有關空氣品質與空氣清淨機的迷思，都會影響選購機器時常被忽略的細節。
一、CASR/CADR愈⾼意味機器愈有效？
CASR/CADR只能反應機器運作的效率，但卻無法完整的呈現淨化品質。例如，兩台數值相同的空氣清淨機，一台有做到全機密封、另一台卻密封不良，會發現一些顆粒較小的污染物可能隨著機器運作而被排放出來，導致污染物不斷累積聚集、空氣越來越髒。但若是符合 H13 HEPA 標準完全密封，就能有效將污染物牢牢鎖住、不造成二次空氣污染，防止受污染空氣繞過濾網將污染物帶回室內。
二、甲醛只存在於新房中？
很多人以為甲醛只會存在於「裝潢、油漆」等新居環境，但根據實測調查，有近45%裝潢在3~15年之久後仍可被偵測出甲醛超標情況，尤其在天氣悶熱時更會讓傢俱、建材中的甲醛開始釋放，影響使用者健康。為了有效解決此問題，空氣清淨機是否具備捕捉並消滅甲醛的功能與技術就非常重要。
三、⾼省電等級（EE）意味著物有所值？
有些廠商可能犧牲效能來符合等級，但更重要的還是效益。一台好的空氣清淨機除了看效能之外，還要留意吹出的乾淨空氣是否有效地被吹送至房間每一個角落，否則，乾淨空氣若只能圍繞在機器附近，再怎麼有效率也無益於家中的空氣品質。
以Dyson為例，他們特別與專業實驗團隊打造「POLAR實驗室」，以貼近實際家庭環境的方式在角落位置擺放空氣清淨機，由9個感應器持續收集全室空氣品質數據，確保空氣清淨機能即時自動反應，並將淨化的空氣吹送至房間內每個角落。
多方面評估效能與品質，選購最符合需求的黃金空氣清淨機
綜合上述，要挑選一台優良的空氣清淨機，要考慮的點包括：
- 是否可以傳遞和循環清潔空氣，達到全屋淨化？
- 是否全機完全密封符合HEPA H13標準，不會將污染物洩漏回空氣中？
- 是否可以持續消滅甲醛？
- 是否能夠捕捉病毒、細菌和過敏原？以及99.95%的超細顆粒？
- 是否能感知污染並對您不斷變化的室內環境做出反應？
這些黃金法則將能幫助消費者在「CADR」/「CASR」和省電等級「EE」等公定標準之外，更全方位的挑選有效且高品質的空氣清淨機。這也是為什麼像Dyson這樣的品牌，投入了許多資源不斷更新科技技術，透過如全室循環、全機密封HEPA H13過濾、Sense, Capture & Project、POLAR測試⽅法、Air Multiplier™ 氣流倍增科技、甲醛消滅技術、獨特運算系統與四種感應器等實驗法與應用技術，提升空氣清淨機的淨化質量，也帶給消費者更多評比的思考點。
下一次在挑選空氣清淨機時，建議除了「CADR」/「CASR」跟省電等級「EE」之外，不妨多看多比較，以這套「黃金法則」挑選最適合自己的空氣清淨機！
高性能空氣清淨機選擇指南：https://bit.ly/3t9oxGS