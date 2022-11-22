駐台外媒觀戰九合一選舉：不只聚焦兩岸，除了國、民兩黨的勢力消長，也特別關注民眾黨選情
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李晨楷說，在民主面對威脅之際，台灣堅持使用紙張選票，技術性低，不會被駭客侵入，提醒世界「簡單投票方式」的價值，這是其他民主國家可以向台灣學習的。楊美莉表示，台灣的選舉熱情似乎與台灣在國際社會的地位有關，選民認為有必要透過投票「讓他們的聲音（在國際上）被聽到」。
（中央社）台灣常因兩岸緊張登上國際媒體版面，但這次九合一選舉的主軸不是兩岸關係，而是地方建設或候選人私德等問題，在台灣的外媒記者觀察選舉的角度也很多元。
《中央社》近期訪問《德國之聲》（Deutsche Welle）、日本《共同社》（Kyodo News）、《彭博新聞社》（Bloomberg News）、《菲律賓頻道》（The Filipino Channel）、《歐新社》（EPA）、《印尼聲音》（Indosuara）駐台記者、波蘭籍記者、來自香港並曾派駐緬甸的記者以及美國學生，瞭解外媒、外國閱聽眾如何看這次選舉。
外媒焦點不離台海情勢
《德國之聲》台北辦公室主任鄒宗翰指出，對外媒來說，地方選舉的重要性相對不高，但有指標性，因此會關注各政黨的表現、選舉結果對現任政府的影響。
他說，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）11月初訪中，與中國國家主席習近平會談，德國民眾逾半對此持負面看法。在此同時，德國民眾關切兩岸的緊張情勢，想瞭解總統蔡英文能否帶動台灣民眾支持她的兩岸政策。
11月26日除了地方選舉，也將舉行18歲公民權修憲的複決投票。鄒宗翰說，中國當局指控台灣是在藉修憲謀求獨立，因為北京瞭解台灣很多年輕人支持台獨。因此，他說，這次修憲複決的結果也會是外媒關注焦點。
日本《共同社》台北支局長松岡誠指出，一般日本民眾比較關注台灣總統大選，而對台灣稍有了解的人，才會關注九合一選舉。
在議題方面，松岡誠說，日本非常關心台灣的安全。近年因台灣防疫成功、中國升高對台威脅、捷克參議院議長維特齊（Miloš Vystrčil）等歐洲、美國官員陸續訪台，台灣現在的國際地位和他大約3年半前剛派駐台灣時很不一樣。
他說，習近平在二十大強調要統一台灣，不放棄對台使用武力，民進黨在這次選戰中強調「抗中保台」，也是日本關注的焦點。
《菲律賓頻道》台灣特派員楊美莉（Marie Yang）指出，她關注兩岸緊張的情勢是否對選舉產生影響，以及台灣民眾比較支持民進黨或國民黨的兩岸政策。
九合一選舉將牽動2024年總統選舉，除了國、民兩黨的勢力消長，外媒特別關注台灣民眾黨，因為這將影響有意參選總統的創黨主席、台北市長柯文哲。
自2011年起旅居台灣的波蘭記者施耐澤斯基（Tomasz Sniedziewski）說，民眾黨支持的候選人是觀察的重點，因為這可能影響政治版圖變動。松岡誠也說，台北市長候選人黃珊珊是否當選，會對柯文哲有所影響。
候選人品質是重要議題
近一年內從緬甸仰光調到台灣，目前為日本媒體報導新聞的香港記者周浩霖（Thompson Chau）說，這次選舉的議題主要圍繞在地方、候選人，而不是兩岸關係，或者兩年後的總統選舉。
他特別提到，許多候選人陷入論文抄襲的爭議，比他們在兩岸關係的立場、或者候選人涉嫌貪污更受到重視，不了解台灣的人對此可能無法理解。他認為，這也說明台灣的地方選舉和總統、立委等中央級的選舉很不一樣。
美國《彭博新聞社》台北分社社長李晨楷（Samson Ellis）說，和其他國家一樣，這場選舉關心的是地方議題，例如候選人的服務有沒有效率、能否吸引投資、刺激就業、改善垃圾清運等；不像總統或立委選舉時，主要談台灣國際地位等大議題。
《印尼聲音》劉美蘭（Mira Luxita Sari）指出，論文抄襲爭議會成為選舉重要的議題，反應出選民很在意候選人是否有誠信。
台灣政壇女力「非常厲害」
根據中央選舉委員會統計，這次共有24名女性參選縣市長，是30年來最高紀錄，參選縣市議員的女性人數也創下新高。
鄒宗翰指出，女性候選人數多，是外媒有興趣的角度，尤其中共二十大之後的中央政治局24名委員全是男性，在兩岸之間形成強烈對比。
松岡誠說，台灣現任縣市長當中有7名女性，選後可能會再增加2名，「這點很厲害」，顯示台灣在民主方面有非常棒的發展。
台灣選舉可做民主國家榜樣
目前住高雄、幫波蘭媒體報導台灣新聞的施耐澤斯基說，台灣和波蘭差不多同時開始民主化，台灣這些年發展出自己「充滿活力的熱鬧競選文化」，候選人穿競選背心、車隊掃街拜票等，為選舉增添有趣元素。
施耐澤斯基說，他也對台灣選民返鄉、返國投票印象深刻，「這種認真參與選舉的態度可以是許多民主國家的榜樣，也是台灣人可以引以自豪的事」。
李晨楷從2001年就開始採訪台灣的選舉。他說，台灣民眾對選舉很熱衷，台灣是相對年輕的民主國家，選民不像其他成熟民主國家那樣，容易憤世嫉俗或者對政治冷漠、疏離。他很榮幸能見證台灣民主緩慢、穩地的發展過程。
隨著科技進步，即使電子投票出現許多安全性疑慮，仍有許多國家陸續使用。不過，台灣的選舉至今仍使用傳統印刷的紙張選票。
李晨楷說，在民主面對威脅之際，台灣堅持使用紙張選票，技術性低，不會被駭客侵入，提醒世界「簡單投票方式」的價值，這是其他民主國家可以向台灣學習的。
松岡誠說，台灣投票率高，年輕族群也踴躍投票，這與日本有很大的不同。日本今年7月參議院選舉的投票率約52％，18歲、19歲的年輕人投票率僅34.49％，反觀台灣，2018年六都選舉有66％的人投票，2020年總統選舉投票率則達到75％。
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永豐「DAWHO之夜」大戶方舟策略：專家分享用數位投資工具迎接未知挑戰
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