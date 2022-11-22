北京面臨疫情以來最嚴峻情勢，要求降低社會流動，22日起進返京人員全面實施3天3檢
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中國首都北京市疾控官員昨天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。
北京疫情升溫，22日起進返京人員全面實施3天3檢
（中央社）北京市當局昨（21）日宣布，因為連續出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。
央廣網報導，北京21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前國內疫情點多面廣頻發，北京市連續出現輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，最大限度做到早發現、早處置。決定從11月22日起，對所有進返京人員實行落地3天3檢，抵京後前3天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。
報導指出，抵京24小時內未完成第一次核酸檢測，抵京滿3天未完成第3次檢測的人員，北京健康寶App將彈窗提示，請儘快進行核酸檢測，完成檢測後，即可解除。
報導稱，北京市將根據進返京的客流情況，適當增設24小時核酸採樣點，優化核酸採樣點位選址，方便大家進行檢測，也請大家配合落實首都疫情防控措施，切實做好落地3天3檢，7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。
官方強調，「未落實防疫措施引發疫情傳播的，將承擔法律責任。」
據不完全統計，北京此輪疫情累計感染者約5300人，已出現3名死亡患者。官方通報前天新增962例，昨天截至下午3時再添316例。
北京市疾控中心副主任劉曉峰昨天在發布會稱，北京當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。
北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢，降低社會流動
（中央社）中國首都北京市疾控官員昨天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。
綜合《新京報》、《北京日報》報導，據不完全統計，北京此輪COVID-19疫情累計報告感染者約5300人，已出現3名死亡患者。前天新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，其中266例是社會面篩查人員。
北京市政府21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，21日0時至下午3時，再添本土病毒感染者316例，其中隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。
劉曉峰稱，當前北京疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。
他說，要「從嚴從緊、因時因勢、有度有效優化防控措施，狠抓各項防控工作落實」。
劉曉峰說，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，「降低社會流動」，宣導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查，有序安排，避免紮堆。
另外，要進一步加強風險人員和風險點位排查管控，做好高風險區規範管理和服務保障，注重人員密集場所防疫管理，及時有效高質量落實重點環節各項防控措施。
據報導，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，Omicron BF.7變異株是本輪北京疫情的主要毒株，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約為2天。自京外商貿城輸入病例以來，引發了養老院、工地、學校等人員密集場所聚集性疫情，並在多地形成區域傳播。11月18日至20日，報告病例數較多的區是朝陽區、昌平區、海澱區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】台灣水龍頭故鄉，靠「打群架」翻轉3K產業
我們想讓你知道的是
在水五金產業轉型過程，這群水五金廠家就像一個個小小的螺絲，每顆螺紋都截然不同，也不起眼，但透過新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫組建起來，卻能成就一部翻轉傳統3K產業的偉大機器。
這是一個老產業再熱血一次的故事。
故事得從一群在台灣拼搏超過四十年的廠商開始講起。為了挑戰自我，他們破壞規則再創新，原本各自獨立經營的中小企業，更攜手跨域合作，矢言以傳承數十年的經驗與技術，再次把產業推上世界巔峰。
昔日黃金小鎮，面臨老化、缺工
打開台灣地圖，在彰化的心臟地帶，有一塊被大肚溪、濁水溪包夾著，鄰近洋仔厝溪的區域，叫做「頂番婆」。這裡，藏著一個隱形的世界冠軍，每天當你走進廁所、廚房、浴室，就能看到這個世界冠軍稱霸全球的產品──水龍頭。
水龍頭是水五金產業的核心產品，而水五金在台灣產業史上則占有極重要的歷史地位。從日治時代零星引進技術開始，民國六○年代，頂番婆聚集了上千家業者；至今全世界各地的水龍頭有一半來自頂番婆，不但為這個彰化小地方創造出經濟奇蹟，也贏得「水龍頭故鄉」的美譽。
回憶往昔風光，在水五金產業耕耘超過四十年的隴鈦銅器董事長吳佾達說，當年頂番婆方圓三十公里，幾乎家家戶戶都從事水五金產業，正是典型的「客廳即工廠」縮影。之後家庭代工擴大成工廠，讓這個地方小產業壯大到接軌國際，每年為台灣貢獻出五百億元產值。
不過，這似乎也就是水五金產業的頂峰了。現在的水五金，退化成典型的三Ｋ產業：危險、辛苦又骯髒。例如水五金製程中的翻砂、拋光，必須依靠人力進行，但製造過程辛苦勞累，又得面對高溫、汙染問題，讓年輕人望之卻步，也為產業帶來了一個致命的打擊──「缺工」。
儘管缺工問題背後成因複雜，但對小工廠來說感受卻非常直接，吳佾達就坦言，「（當時就算）有訂單，也沒辦法生產產品」。
自動化、找隊友，另謀生路
產業老化、年輕人不來、老師傅凋零、第二代也拒絕接班，眼看著產業即將因為技術與人才的斷層而崩壞，所幸台灣中小企業最不缺的就是硬頸精神。沒路，那就自己開出一條路來！
身為老水五金人，吳佾達對產業有一份責任感，個性海派的他，自然也成為推動整體水五金產業轉型的關鍵要角。
製程方面，吳佾達開始轉向自動化，在產區砸下上億做產線升級，大量引進CNC加工機台與機械手臂以改善製程，成為水五金產業工廠轉型的標竿企業。但在全球貿易戰的叢林裡，競爭不再只是單一廠商之間的捉對廝殺，而是結合眾多廠商的生態系競爭。獨善其身無法為整體產業帶來改變。這時，就需要整個產業多點合作，才能在戰役開始前，搶占戰略先機。這個思維讓吳佾達想到了一個突圍之道，那就是「打群架」！
對水五金產業來說，有一項其他產業無法複製的優勢，那就是同業之間不存在競爭關係。吳佾達解釋說，這是因為水五金產品品項眾多，重疊性不高。「別的產業要談合作，大家可能你怕我、我怕你，怕訂單可能被搶走。（但水五金產業）分工合作又專業化，大家都可以坐下來談」，而這個特點為水五金打造產業生態系，提供了最佳基礎。
42家廠商共用人才，研發期減半
二○一九年，吳佾達與經濟部中小企業處合作，加入「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」。這項計畫推動四十二家水五金業者跨域合作，以產品創新、拓展新市場與跨領域產品服務為目標，期望從全新的視野與角度，為水五金產業開拓新戰場。
不過，對習慣單打獨鬥的業者來說，從沒嘗試過的新合作模式，從一開始就為他們帶來了極大的震撼。負責協助生態系發展計畫的金屬工業研究發展中心專案經理葉信岐解釋，以往廠商之間的合作方式比較單點直線，通常是供應商下指令，下游廠商聽命辦事。但生態系的理念是，大家坐下來談，先分析市場，再聚焦需求、研發產品，合作方式非常不同。
對廠商來說，這一次不打以往習慣的街頭游擊戰，而是必須主動貢獻自己的頭腦與技術，從無到有擘畫好產品藍圖，一百八十度反轉的模式，困難度大增。但這樣做的優勢在於能直接串連所有廠商的人才庫，擷取四十二家廠商的專長，再編織成一張大大的技術網，任何難纏的要求都不漏接，更能大幅縮短產品研發時程。以水龍頭來說，看似簡單，仔細拆解卻會發現裡頭學問不小⸺銅合金、塑膠、橡膠元件必須經過設計、開模的製程，進水軟管也得配合得宜，再加上表面拋光、電鍍，花上一年時間開發是非常基本的時程。
但把四十二家廠商的研發資源串連起來後，大幅減少嘗試錯誤的機會。參與生態系計畫的志發塑膠經理施冠宇說，過去產品研發，模具、打樣來來回回要花不少心力，但大家腦力激盪一起協力開發產品，可以節省至少一半的研發時間。吳佾達對此非常有感。「一家公司要請這麼多專業人才，負擔非常重。（但）生態系的方式是，讓專業廠商大家來合作，例如產品要用到五種主要零件，就找五家廠商，大家共同開發，貢獻技術，有問題大家共同來解決，整合個人專業領域，變成產品，再行銷出去」。
此外，與貿易商的磨合也是一個全新體驗。葉信岐說，過去，製造商與貿易商的立場並不一致，業者甚至常有被貿易商「剝一層皮」的感覺。但這次計畫以新市場的需求出發，把貿易商拉進來當幫手，提供業者相關法規與市場等第一手資訊，對製造端業者來說，就好比發現了一個以前從沒想過的隱藏版資源，讓整個轉型的打擊面更廣。
技術、法規雙管齊下，帶產業逆轉勝
技術之外，計畫也從法規方面給予協助。
金屬中心智慧技術發展組組長姚志宏說，台灣從二○一七年開始才有水龍頭LF認證（Lead Free，無鉛），但歐美國家其實早在二十年前就對此有嚴格要求。因此瞄準新市場開發產品時，金屬中心就特別從歐美法規角度出發，協助業者檢視水龍頭的芯軸組成是否符合規定。
另外像中東地區因水資源缺乏，注重水龍頭流水量判定；紐澳市場重視產品強度，因此水龍頭扭力、耐壓的規定較嚴格……這些法規面的建議，完全顛覆業者以往習慣的埋頭研發──銷售模式，改為從需求面及法規實務面出發，在動手製作產品前就先了解整個戰局，謀定而後動，讓他們還沒出手就先有了勝算。
就這樣，吳佾達帶領頂番婆水五金產業這群平均「年紀」超過四十歲的老廠商，打了一場艱辛但成功的硬仗。他們扭轉生產劣勢，引進過去只應用在高階模具的3DP砂模列印創新工法，擺脫以往打樣時得從木模雕刻開始做起的繁複流程，強化製程的時效性；他們破壞既有做法再創新，把盟友、敵人全拉進同一陣線，努力開拓產品應用，不只聚焦傳統利基市場，還跨足餐飲、飯店甚至生技美容，不僅為沉寂的產業帶來一股活水，也從根本翻轉了整個產業生態。
短短一年，他們開發出八項新產品，提升整體營業額超過1.12億元，還開發全新的中東市場。而最讓產業頭痛的缺工問題，也找到了解方，成功逆轉人才外流趨勢，吸引二百三十五位新血投入產業，還培育了三十六位數位創新人才，對3K老產業來說，是一項難得的勝利。
這場水五金老廠商的逆襲，從不被看好到取得勝利，最重要的原因就在於不藏私的精神。翰優經理李徳鵬認為，這次合作的利基在於「（廠商）透過不同問題，站在各自的觀點，提出各自的看法與建議，共同解決問題」，打群架思維能成功，依靠的正是這種夥伴之間的互信與互賴。分散來看，這群水五金廠家就像小小的螺絲，每一顆螺紋都不一樣、不起眼，但組建起來卻能成就一部偉大的機器──這個故事讓我們看見，團結的顛覆力，正是如此強大！
高價、跨域增加產業優勢
財團法人金屬工業研究發展中心處長──武威宏專訪
水五金產業目前最大困境在於缺工與傳承，但這些結構上的問題需要長期政策思考才能解決，因此「新水五金軟硬翻轉產業生態系計畫」聚焦產業短期困境，以產品創新、開拓新市場以及拓展跨領域產品服務三大方向為目標，希望結合軟硬體，為業者創造新業態，開發跨域商機。
這次生態系計畫以隴鈦公司為基石者，主因在於董事長吳佾達具有「無私」與「有心」兩項特質。無私，讓他不專注追求自家利益，而是放眼整體產業未來。例如他代替產業發聲，建言經濟部在國內創建檢測中心，讓廠商免去國外送檢產品的困擾。有心，讓他在卸任產業協會理心」這兩項特質，正是吳佾達能促使四十二家廠商成功合作的最大利器。
從金屬中心角度來看，水五金產業未來可朝兩大方向發展。一是開發高價化產品，提升水五金產品的單位價值與價格；二是在技術能量之下跨領域爭取訂單，例如美容美髮產業甚至生技醫療業，都是業者可努力的方向。
水五金產業已到了轉型的關鍵階段。這兩年雖因疫情及美中關係影響，業者稍有喘息空間，但競爭對手中國、東南亞不僅製造能力強，品質也不差，再加上匯率、關稅、材料價格以及船運等問題影響，既有困境、又有追兵，產業優勢正在遞減，業者應加速腳步開發新商模，爭取生存空間。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。