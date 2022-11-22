2022/11/22,
中國

北京面臨疫情以來最嚴峻情勢，要求降低社會流動，22日起進返京人員全面實施3天3檢

北京面臨疫情以來最嚴峻情勢，要求降低社會流動，22日起進返京人員全面實施3天3檢
圖為北京朝陽區核心區新增一處 社會面核酸檢測點。Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

中國首都北京市疾控官員昨天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。

北京疫情升溫，22日起進返京人員全面實施3天3檢

（中央社）北京市當局昨（21）日宣布，因為連續出現COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，22日起對所有進返京人員實行落地3天3檢，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

央廣網報導，北京21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市政府新聞發言人徐和建表示，當前國內疫情點多面廣頻發，北京市連續出現輸入病例，為進一步做好首都疫情防控，最大限度做到早發現、早處置。決定從11月22日起，對所有進返京人員實行落地3天3檢，抵京後前3天，每天須完成一次核酸檢測，陰性結果未出前，居家不外出。

報導指出，抵京24小時內未完成第一次核酸檢測，抵京滿3天未完成第3次檢測的人員，北京健康寶App將彈窗提示，請儘快進行核酸檢測，完成檢測後，即可解除。

報導稱，北京市將根據進返京的客流情況，適當增設24小時核酸採樣點，優化核酸採樣點位選址，方便大家進行檢測，也請大家配合落實首都疫情防控措施，切實做好落地3天3檢，7天內不聚餐、不聚會、不前往人員密集場所。

官方強調，「未落實防疫措施引發疫情傳播的，將承擔法律責任。」

據不完全統計，北京此輪疫情累計感染者約5300人，已出現3名死亡患者。官方通報前天新增962例，昨天截至下午3時再添316例。

北京市疾控中心副主任劉曉峰昨天在發布會稱，北京當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

北京多區倡導居家辦公 早上尖峰時段車流暢通
Photo Credit: 中央社 via 中新社
北京市疫情近日快速上升，多區倡導居家辦公，市民出行明顯減少。圖為21日，北京南四環路段早上尖峰時段行駛暢通。

北京：面臨疫情以來最嚴峻情勢，降低社會流動

（中央社）中國首都北京市疾控官員昨天說，當前疫情呈現快速上升態勢，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，降低社會流動。

綜合《新京報》、《北京日報》報導，據不完全統計，北京此輪COVID-19疫情累計報告感染者約5300人，已出現3名死亡患者。前天新增154例本土確診病例和808例無症狀感染者，其中266例是社會面篩查人員。

北京市政府21日下午舉行疫情防控工作新聞發布會，北京市疾控中心副主任劉曉峰通報，21日0時至下午3時，再添本土病毒感染者316例，其中隔離觀察人員274例、社會面篩查人員42例。

劉曉峰稱，當前北京疫情持續處於高位，呈快速上升態勢，地區差異明顯，面臨疫情發生以來最複雜最嚴峻的防控形勢，處於最關鍵最吃緊的時刻。

他說，要「從嚴從緊、因時因勢、有度有效優化防控措施，狠抓各項防控工作落實」。

劉曉峰說，要進一步強化疫情嚴重區域屬地責任，「降低社會流動」，宣導疫情嚴重區域實行彈性上班、降低到崗率、線上教學、公共場所預約限流等措施，切實落實區域核酸篩查，有序安排，避免紮堆。

另外，要進一步加強風險人員和風險點位排查管控，做好高風險區規範管理和服務保障，注重人員密集場所防疫管理，及時有效高質量落實重點環節各項防控措施。

據報導，經流行病學調查和實驗室基因測序分析，Omicron BF.7變異株是本輪北京疫情的主要毒株，傳播速度快、隱匿性強，病毒傳代時間平均約為2天。自京外商貿城輸入病例以來，引發了養老院、工地、學校等人員密集場所聚集性疫情，並在多地形成區域傳播。11月18日至20日，報告病例數較多的區是朝陽區、昌平區、海澱區、豐台區、通州區，共涉及214個街鄉。

新聞來源

延伸閱讀

責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。