能源危機：卡達與中國簽署「史上最長」液化天然氣供應協議
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在俄羅斯2月入侵烏克蘭之後，各國對液化天然氣的競爭變得非常激烈，特別是歐洲需要大量的液化天然氣來幫助取代俄羅斯的管道天然氣，而俄羅斯的管道天然氣曾經佔到歐洲大陸進口量的近40%。
卡達能源公司（QatarEnergy）與中國中石化簽署了一份為期27年的協議，向中國每年供應400萬噸液化天然氣（LNG）。
卡達能源事務部長兼卡達石油總裁薩阿德・謝里達・阿爾卡比（ Saad al-Kaabi）稱，這「標誌著LNG行業歷史上（為期）最長的供應協議」。
《路透社》報導引述阿爾卡比表示 ，國際能源市場最近的波動導致買家理解保持固定的長期供應和合理的長期價格有多麼重要。
在俄羅斯2月入侵烏克蘭之後，各國對液化天然氣的競爭變得非常激烈，特別是歐洲需要大量的液化天然氣來幫助取代俄羅斯的管道天然氣，而俄羅斯的管道天然氣曾經佔到歐洲大陸進口量的近40%。
此次中國與卡達協議中規定的液化天然氣將由卡達能源公司的北方氣田（North Filed East）液化天然氣擴建項目提供，並將交付給中石化在中國的接收站。
北方氣田是卡達與伊朗共享的世界最大氣田的一部分。
中國——最大液化天然氣進口國
在此之前的2021年3月，卡達與中國曾簽署了一個為期十年的協議，每年向中國供應200萬噸液化天然氣。
中國在2021年取代日本成為世界上最大的液化天然氣進口國，分別從27個國家進口，進口總量達到8140萬噸。
日本、韓國和印度分別以7430萬噸、4690萬噸和2400萬噸的進口量位居世界第二、三、四位。
中國最大的液化天然氣進口國是澳洲。據中國官方統計數字，2021年澳洲供應的液化天然氣佔中國總進口量的39%。
美國位居第二，佔11%， 其次是卡達、馬來西亞、印尼和俄羅斯。
實際上，澳洲也是世界第一大液化天然氣出口國，其次是卡達、美國和俄羅斯。
什麼是液化天然氣？
液化天然氣是將開採後的天然氣經過預處理，再冷卻至約-162℃，使其從氣體變為液體，同時體積也縮小為原體積的約600分之一。
液化後的天然氣可以由裝載了特殊儲罐的車、船運往世界各地的天然氣接收站。再在接收站轉化成氣體，經由當地的管道傳送至終端使用單位。
運輸方式的優化與便捷，使得液化天然氣比天然氣和石油更為容易交易。
過去三年裡，由於新冠疫情、通貨膨脹以及航運緊張和俄羅斯入侵烏克蘭等諸多因素，液化天然氣因其運輸方式的便捷，成為國際能源市場上的緊俏商品。
另外，由於天然氣被認為是地球上最乾淨的化石能源， 無色、無味、無毒且無腐蝕性，在全球氣候變化，各國追求清潔能源減少碳排放的趨勢中更是符合潮流的能源，受到追捧。
哪些國家供應液化天然氣？
世界上最大的液化天然氣出口國是澳洲、卡達和美國。
美國對歐洲的出口量增加了一倍多，僅在2022年前9個月就達到4600萬噸。美國已經成為歐洲大陸最大的液化天然氣供應商。
澳洲幾乎將其所有的液化天然氣運往亞洲的買家。
卡達將其部分液化天然氣運往亞洲國家，部分運往歐洲國家，如英國、比利時和義大利。
液化天然氣近年來也被賦予了諸多政治色彩。
2019年，美國能源部在批准出口更多液化天然氣的公文中將其稱為「自由氣」，「增加出口量有助於在世界範圍傳播自由氣，向盟國提供更為多元、更用得起的清潔能源」。
2021年，俄羅斯能源部將天然氣作為一種「生態友好型燃料」來推銷，稱它可以幫助東南亞國家擺脫污染嚴重的煤炭和柴油。
本文經《BBC News 中文》授權轉載，原文發表於此
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：丁肇九
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