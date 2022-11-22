經濟部估11月外銷訂單減幅擴大連3黑，科技業陷景氣陰霾，學者：台積電成產業鏈最後防線

外銷訂單難抗景氣逆風，經濟部：11月恐減幅擴大連3黑

（中央社）全球需求減緩衝擊10月外銷訂單連2黑，經濟部預期11月接單減幅擴大，恐落在14.5％至17.6％衰退範圍，全年度要保住正成長，11、12月平均接單需549億美元；經濟部坦言，景氣影響未見趨緩，今（2022）年外銷訂單成長或衰退，目前機率各半。

經濟部統計處昨（21）日公布10月外銷訂單金額554億美元、年減6.3％，不僅連2黑，也是疫情爆發以來最大衰退，對於11月展望，統計處預估接單金額介於540億至560億美元，年減幅度擴大到14.5％至17.6％之間。

統計處長黃于玲分析，目前支撐台灣外銷訂單表現的正向因素，有車用電子、高效能運算、雲端資料中心等新興應用及數位轉型商機持續、歐美年終採購旺季及農曆春節備貨需求等。

不過全球黑天鵝陰霾仍在，她表示，全球升息對經濟影響有遲滯效應，通膨影響何時到頂尚難預估；俄、烏兩國和談勢必有助全球經濟，但目前尚無跡象，何時發生更屬未知；此外，只要疫情反覆，中國就會持續清零政策，勢必影響國內生產消費，進而衝擊全球供應鏈。

黃于玲坦言，全球通膨與升息、俄烏戰爭、中國清零政策等3大變數對全球衝擊大，目前看來「未見趨緩」。

經濟部預估，今年全年外銷訂單表現成長或衰退，機會將各半。若全年接單金額要維持正成長，11、12月平均金額需達549億美元，因此11月表現將是關鍵。

統計處調查廠商對11月外銷訂單接單看法，其中受調查廠商中預期成長的家數占12.8％，持平者54.4％，減少者為32.9％；接單金額計算動向指數為48.4，亦即廠商預期11月整體外銷訂單金額將比10月減少。

另外，美國近期加強對中國的晶片出口管制力道。黃于玲說明，在10月調查中，並未接獲廠商反映訂單有受此影響，她認為禁令效應並不會馬上顯現，仍需長期觀察，至於對外銷訂單的表現是否有利，目前市場的解讀也相當不一。

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科技業陷景氣陰霾，學者：台積電成產業鏈最後防線

（中央社）台經院產經資料庫總監劉佩真表示，全球經濟深陷疫情、戰爭、通膨與地緣政治4大衝擊，導致科技業景氣反轉，但即使消費電子需求放緩，台積電在先進製程全球市占率稱霸，「台積電將成產業鏈最後一道防線」。

劉佩真昨天應台灣證券交易所之邀，以2023年台灣整體產業景氣剖析與展望演講，她說，台灣今年經濟成長率預測達3.45％，明年會進一步下修到2.91％，在詭譎多變的經營環境下，今年影響產業景氣的方向圍繞在4大主軸，疫情不止、戰火不歇、通膨不退、美中不和。

她說，俄烏戰爭牽動原物料、能源、糧食價格，中國在疫情下封城、限電，影響產業供應鏈，科技產業在今年面臨景氣反轉。

她直言，過去30幾年來在全球自由貿易政策及專業分工影響，半導體業呈現高效率的運作模式，但目前半導體業已不再只是業務及技術競爭的模式，地緣政治的影響加重，連蘋果推出中國在地化供應策略也生變，原本規劃中國當地需要的產品就用當地供應鏈，並在去年大力扶植紅色供應鏈，不過到了今年整體市場氛圍已經不同。

劉佩真強調，台廠在中國晶圓代工、封測產能比重均僅個位數，中國的封城效應影響有限，但全球各國大力扶植本土半導體製造業，加強與海外半導體廠合作，台積電就成為各國爭取的首選對象。

針對台灣半導體產業處在全球制高點，她分析，主因台灣8吋廠占比達20％，是全球第一，先進製程部分，不管是10奈米、7奈米以下，甚至3奈米製程，在全球的市占率分別達69％、78％、98％。

她說，台灣半導體在全球扮演關鍵角色，主因在各國不斷砸下重金扶植半導體產業，對台灣來說，這些工業大國是否會把台灣的半導體資源不斷往外移，將是觀察重點。不過，台版的晶片法已通過，未來在租稅減免下，對大型台系半導體業者在台發展有利，也可鞏固台灣全球第2大半導體供應商的地位，只是也須留意大中小型業者資源分配的問題。

說到今年半導體業深受地源政治影響，她認為，主要從美中科技戰開始，加上今年又爆發俄烏戰爭，又有台灣危機，讓半導體產業夾雜更多地緣政治因素。

美國推出5年527億美元補貼半導體產業的晶片與科學法案，領補助款的業者10年內不得到中國投資，有選邊站的意味，也要包圍中國，限制半導體業的發展。

她坦言，美國10月加強對中國半導體業管制，全面打擊中國的人工智慧（AI）、超級電腦，美中科技戰來到2019年以來最高峰，從設計、製造、記憶體，設備及材料合力圍堵，但美國對中國加碼管制的負面效應是否會漫延到全球半導體供應鏈，大家也都嚴陣以待。

Photo Credit: 中央社 台經院產經資料庫總監劉佩真

回到台灣部分角度，她說，大家對中國軍演非常擔心，台積電仍可扮演「台灣矽盾」重要角色，若台積電無法正常營運的話，無疑對全球產業，乃至於經濟都會重挫，因台積電先進製程比重高，聯電在14奈米已經止步，所以先進製程都是台積電貢獻，台灣半導體業面臨新的變局，更應強化先進製程的全球主導力。

她指出，目前外商美光、艾司摩爾持續投資台灣，但仍須觀察台廠未來承接急單的能力；雖然目前為止，不管是天災、戰爭，或是晶片荒，台灣半導體業者都扮演救火隊角色，也需觀察兩岸關系緊張，台廠承接急單的機會是否稍微下滑。