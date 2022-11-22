店家播世足賽須有公播授權，愛爾達成立查盜小組；卡達禁酒，百威要求FIFA扣除4000萬英鎊合約費用

店家播世足賽須有公播授權，愛爾達查緝侵權行為

（中央社）世界盃足球賽開踢，不少運動酒吧搶搭世足熱，轉播單位愛爾達電視21日除了提醒店家取得公播授權外，也要注意勿以世足賽名義宣傳，避免侵權，而愛爾達已成立查盜小組進行查緝。

愛爾達從2010年南非世界盃足球賽起，連續4屆取得轉播權，而今年世足賽也將提供64場賽事的直播。

不少球迷相約看世足賽，愛爾達則在臉書呼籲，民眾在享受足球派對之餘，也請認明活動方是否獲得使用播出授權，以及是否侵權使用國際足球總會（FIFA）資產作為宣傳手段，例如使用Logo、金盃、官方名號。

愛爾達體育台台長謝思毅表示，一般人可能會以為奧運、世足賽是公共財，實際上卻是商標產品，店家不能以此名義行銷、宣傳。換言之，店家不能主打會播放世足賽。

針對原本已訂閱中華電信MOD公播餐的營業場所，是否需要申請公播，愛爾達表示，若例行性播放節目賽事，就不需要申請，但若挑選特定節目（賽事）出來，舉辦宣傳與聚眾性活動，就會需要另外跟頻道申請該節目（賽事）的公播權。

值得注意的是，營利場所即使取得公播權，依舊不能以播放世足賽為由，另外再向顧客加價收取費用。

謝思毅指出，店家有意在公眾場所播放世足賽，除了須取得公播商業授權外，還須依據其規模50人或100以上，對應取得不同程度授權。

謝思毅表示，愛爾達已成立查盜小組，並設立檢舉信箱，FIFA也會派人查緝，2018年世足賽單日最多千例涉及侵權案例，而本屆世足賽剛開打，目前單日最多百例。

若發現涉及侵權案例，謝思毅表示，愛爾達查盜機制會依情節輕重，向侵權商家提出求償。

卡達世足無法賣酒，百威據傳要扣國際足總14.7億

（中央社）卡達世足賽開踢前緊急宣告場館周邊不得販售啤酒，賣不出去的啤酒堆積如山，據傳國際足球總會（FIFA）主要贊助商百威啤酒已要求扣除4000萬英鎊（約新台幣14.7億元）合約費用。

英國《太陽報》報導，FIFA主要贊助商百威啤酒（Budweiser）原本要在世足賽的比賽場館對球迷販售啤酒。然而，主辦單位卻在本週比賽開踢前最後一刻政策急轉彎，原本同意在8座比賽場館週邊販賣啤酒和其他酒飲的承諾都被作廢。

國際足總宣布賣酒政策急轉彎後，百威啤酒的官方推特18日曾發文說，「嗯，這可尷尬了…」，但這則推文隨後被刪除。儘管世足賽場館的啤酒銷售額對百威啤酒應該只是九牛一毛，但在最後一分鐘被喊卡替這屆世足賽又增添一起爭議。

百威啤酒官方推特19日又發文，配上啤酒堆積如山的照片稱：「新的一天，新的推文。贏的國家可以得到這些百威啤酒。誰能得到它們？」百威啤酒發言人表示，將替最終贏得世足的國家球迷舉辦慶祝活動，詳細內容將在之後公布。

報導稱，國際足總高層迫於卡達當局的壓力，同意不會在任何一座場館販售酒飲。這對百威啤酒卻是一個壞消息，目前正為此尋求賠償。

報導指出，百威啤酒與國際足總為本屆卡達世足賽簽有6500萬英鎊（約新台幣23.9億元）合約，2026年世界盃的合約則多達9500萬英鎊。

下屆世足賽將由美國、加拿大和墨西哥3個國家聯合舉辦，將有更多國家參賽。相較於本屆世界盃的64場比賽，下屆將有104場。這也代表百威啤酒將有更多場館和更多場比賽可以賣酒。

然而，據《太陽報》了解，百威啤酒目前正要求國際足總把下屆世足賽的合約價格砍掉約4000萬英鎊，作為卡達世足賽賣酒計畫泡湯的補償。合約價格將從9500萬英鎊下降至5500萬英鎊。

而在卡達杜哈，未來幾週前往觀賽的球迷只能至球迷嘉年華（Fan Festival）官方場地買到啤酒。一杯500毫升的啤酒要價12英鎊，份量比英國通常販售的1品脫（約568毫升）還要少。

不過，百威的無酒精啤酒Bud Zero可以在所有場館販售，每罐售價約7英鎊。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：朱家儀