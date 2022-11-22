FTX破產風暴延燒，投資人集體控告NBA總冠軍金州勇士與「俠客」歐尼爾、大坂直美等體壇明星詐欺

FTX破產風暴掃到NBA，總冠軍金州勇士也挨告

（中央社）加密貨幣交易所FTX一名客戶今（22）日指控今（2022）年奪下美國職籃NBA總冠軍的金州勇士，控告勇士以詐欺手法宣傳現已在美國聲請破產保護的FTX。

《路透社》報導，具加拿大公民身分的香港居民艾略特．林（Elliott Lam）代表美國以外地區在FTX平台上交易的「數以千計，甚至數以百萬計」客戶，向舊金山聯邦法院提起集體訴訟。

其他被告還有FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）及領導班克曼-佛里特旗下交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）的艾里森（Caroline Ellison）。

勇士去年12月宣布FTX成為其官方加密貨幣平台，號稱創下加密貨幣與職業運動結盟的首例。

艾略特．林指控被告謊稱FTX是「投資加密貨幣可行且安全的方式」，好誘騙人們在該平台上投資。

這起訴訟根據加州消費者法，為美國境外擁有FTX收益帳戶的客戶尋求損害賠償。

勇士發言人表示，勇士不會討論懸而未決的法律事務。艾略特．林的律師並未立即回應額外的置評請求。

勇士也是美國國內FTX客戶11月16日在邁阿密提起訴訟的被告。這些FTX客戶向勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、女網好手大坂直美（Naomi Osaka）及喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）等曾為FTX背書過的名人求償。

根據已公布的報導，勇士上週停止了與FTX有關的宣傳。

另一個NBA隊伍邁阿密熱火11月11日表示會撤下FTX的主場冠名，另尋新的冠名贊助商。

FTX破產危機延燒，大坂直美、布雷迪等體壇明星挨告

（中央社）美國體壇明星和名人在一場針對投資人的詐欺行為訴訟中被列為被告，這些投資人成為加密貨幣交易所FTX上週無預警聲請破產的受害者。

《法新社》報導，這些名人幫助推動FTX的發展，FTX日前在美國聲請破產對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，多國當局已對此展開審查。

美國財政部長葉倫（Janet Yellen）17日也加入行列，呼籲加強對加密貨幣業的監管。

職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前美國職籃NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列為被告。

日本女網好手大坂直美：

奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。

訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」

這份文件指出，「一些體育和娛樂界知名人士不是投資FTX，就是成為這家公司的品牌大使」，並在廣告和社群媒體上大肆宣傳。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航