FTX破產風暴延燒，投資人集體控告NBA總冠軍金州勇士與「俠客」歐尼爾、大坂直美等體壇明星詐欺
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勇士去年12月宣布FTX成為其官方加密貨幣平台，號稱創下加密貨幣與職業運動結盟的首例。艾略特．林指控被告謊稱FTX是「投資加密貨幣可行且安全的方式」，好誘騙人們在該平台上投資。這起訴訟根據加州消費者法，為美國境外擁有FTX收益帳戶的客戶尋求損害賠償。
FTX破產風暴掃到NBA，總冠軍金州勇士也挨告
（中央社）加密貨幣交易所FTX一名客戶今（22）日指控今（2022）年奪下美國職籃NBA總冠軍的金州勇士，控告勇士以詐欺手法宣傳現已在美國聲請破產保護的FTX。
《路透社》報導，具加拿大公民身分的香港居民艾略特．林（Elliott Lam）代表美國以外地區在FTX平台上交易的「數以千計，甚至數以百萬計」客戶，向舊金山聯邦法院提起集體訴訟。
其他被告還有FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）及領導班克曼-佛里特旗下交易公司阿拉美達研究（Alameda Research）的艾里森（Caroline Ellison）。
勇士去年12月宣布FTX成為其官方加密貨幣平台，號稱創下加密貨幣與職業運動結盟的首例。
艾略特．林指控被告謊稱FTX是「投資加密貨幣可行且安全的方式」，好誘騙人們在該平台上投資。
這起訴訟根據加州消費者法，為美國境外擁有FTX收益帳戶的客戶尋求損害賠償。
勇士發言人表示，勇士不會討論懸而未決的法律事務。艾略特．林的律師並未立即回應額外的置評請求。
勇士也是美國國內FTX客戶11月16日在邁阿密提起訴訟的被告。這些FTX客戶向勇士後衛柯瑞（Stephen Curry）、職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）、女網好手大坂直美（Naomi Osaka）及喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）等曾為FTX背書過的名人求償。
根據已公布的報導，勇士上週停止了與FTX有關的宣傳。
另一個NBA隊伍邁阿密熱火11月11日表示會撤下FTX的主場冠名，另尋新的冠名贊助商。
FTX破產危機延燒，大坂直美、布雷迪等體壇明星挨告
（中央社）美國體壇明星和名人在一場針對投資人的詐欺行為訴訟中被列為被告，這些投資人成為加密貨幣交易所FTX上週無預警聲請破產的受害者。
《法新社》報導，這些名人幫助推動FTX的發展，FTX日前在美國聲請破產對整個加密貨幣圈造成巨大衝擊，多國當局已對此展開審查。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）17日也加入行列，呼籲加強對加密貨幣業的監管。
職業美式足球聯盟NFL傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）和他的巴西超模前妻吉賽兒邦臣（Gisele Bundchen）、前美國職籃NBA球星「俠客」歐尼爾（Shaquille O'Neal）、4座大滿貫冠軍的日本女網好手大坂直美、喜劇演員賴瑞大衛（Larry David）和主持創業投資實境秀「創智贏家」（Shark Tank）的美國明星投資人歐萊瑞（Kevin O'Leary）與FTX創辦人班克曼-佛里特（Sam Bankman-Fried）都被列為被告。
日本女網好手大坂直美：
奧克拉荷馬州的投資人賈里森（Edwin Garrison）代表其他投資人在邁阿密法院提出訴訟，尋求從FTX破產遭受的損失索取賠償，並指控這家公司「虛假陳述和遺漏」。
訴狀指出：「FTX的詐欺計畫，是要利用全國各地單純的投資人。」
這份文件指出，「一些體育和娛樂界知名人士不是投資FTX，就是成為這家公司的品牌大使」，並在廣告和社群媒體上大肆宣傳。
新聞來源
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。