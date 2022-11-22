前參謀總長李喜明接受法國《解放報》專訪，指台灣人民抵抗決心是國際馳援關鍵
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李喜明分析，台灣政府目前不願採取「整體防衛構想」是因為購入F-35匿蹤戰機這類武器容易換來選票，好像政府很積極在保衛民眾。人民不了解不對稱概念，只是看到航空母艦或F-35，就感覺強大，且這類武器也能為軍隊帶來驕傲與榮耀。
（中央社）中共二十大與G20峰會使台灣議題再度成為國際媒體焦點，前參謀總長李喜明接受法國《解放報》（La Libération）專訪談及整體防衛，表示人民決心將是國際馳援關鍵，並強調面對中國，台灣須立即行動。
在《解放報》（La Libération）20日刊登的這篇專訪中，李喜明分析台灣面對中國人民解放軍可能侵略的應對方法。身為《台灣的勝算：以小制大的不對稱戰略，全台灣人都應了解的整體防衛構想》一書作者，他強調不對稱戰略與整體防衛的重要性。
為嚇阻中國武力犯台，李喜明提出3大關鍵：建構台灣「不對稱作戰」軍力、打造精良部隊，及強化具有韌性的社會，其中「台灣人民的決心非常重要」。
他說，烏克蘭展現出不對稱戰略很有效，但決心更關鍵，「2014年克里米亞輕易失守，但這次他們成功抵抗、動員，因為更重要的是自我捍衛的意願，台灣也如此」。
李喜明呼籲建立平行於正規軍的「國土防衛部隊」，認為台灣目前有200萬後備軍人，應遴選30萬真正願意上戰場的人民，打造國土防衛部隊，提供良好訓練與薪酬，動員氣勢與力道都會不同。
美國總統拜登（Joe Biden）14日在20國集團（G20）領袖峰會場邊會晤中國國家主席習近平，會後表示「不認為中國有立即入侵台灣的企圖」，但也反對中國對台灣的脅迫。李喜明認為，兩國都企圖緩和關係，因此這番言論不會為台海議題帶來根本改變。
在中國共產黨第20次全國代表大會後，習近平的中共總書記進入第3任，李喜明表示，習近平武力犯台的可能性真實存在，「中國每天都在灰色地帶挑釁，發動混合戰，威嚇台灣人民，想推我們上談判桌」。
他不認為中共現在有能力大規模進攻，但他相信，只要未來中共自認可以，就會武力進犯。可能會先攻下離島作為談判統一的籌碼，「這是可信度問題，中國必須讓台灣人相信他有能力入侵全島」。
攻打前，中國也可能採取讓戰鬥機低空飛過台北市的方式來讓民眾陷入恐慌，但李喜明不認為封鎖台灣是可行的，「因為這對周邊國家、經濟，甚至美國，都會帶來強烈影響」，讓中國在印太地區樹敵。另外，中共解放軍也可能向軍事設施發射長程飛彈，但這些威嚇都要以中國有能力大規模入侵為前提，否則不會下這步棋。
李喜明向法國讀者強調，「面對中國，台灣已經沒有時間可以浪費了」。他認為台灣應聚焦不對稱作戰的武器，而非要等好幾年才能取得或更新如F-16戰機或M1A2戰車等傳統武器，如果花太多預算買長程武器，就無法裝備更多精準、移動性高且方便攜帶的小型武器。
不對稱作戰精神就是等敵人接近再伺機攻擊，李喜明說，這種作戰型態是防禦式攻擊，一旦敵人靠近，自己就能因機動性而化為主動，像拳王阿里「如蝴蝶般飛舞，如蜜蜂般螫刺」的策略。
李喜明分析，台灣政府目前不願採取「整體防衛構想」是因為購入F-35匿蹤戰機這類武器容易換來選票，好像政府很積極在保衛民眾。人民不了解不對稱概念，只是看到航空母艦或F-35，就感覺強大，且這類武器也能為軍隊帶來驕傲與榮耀。
拜登曾至少4次表示若中共入侵台灣，美國將武力協防。但李喜明不認為美國會沒有緣由就出兵保台，「不須過度揣測美國防衛台灣的可能性與形式，而是要問這是否與其國家利益相符。若是，他們就會來；若看到成功的可能，他們會更願意協助」。但台灣是島，無法快速軍援，因此事前準備好戰爭火力非常重要。
李喜明最後重申：「只有台灣展現決心或擁有行動能力，才能讓他國對我們有信心。這就是烏克蘭正在做的，因此他們持續獲得支持。」
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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
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【跨域生態系系列專訪】顛覆傳統商戰舊思維，生態系共創轉型價值
我們想讓你知道的是
甫於松菸落幕的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，獲得熱烈回響。當中的「商模轉型」論壇探討當代最夯的「跨域生態系」概念，並邀集已是台灣「基石者（Key-stone）」的明星企業們和大家近距離分享，促進腦力激盪火花，分享成功契機與關鍵法則。此刻正是迎來嶄新商業模式的大願景時代！
我們常聽到「跨域生態系」這個熱門關鍵詞，但對它的概念和做法相對陌生。其實這是全球各大影響力企業，包括Google、亞馬遜等都積極投入中的商業趨勢，不僅打破傳統商業策略裡的敵我分界，也強調跨域甚至同業彼此合作，以宏觀角度「化競爭為更大集體效益」。當企業們願意與各產業鏈中的相關夥伴攜手結盟，讓眾多菁英齊聚一堂，進一步開發新產品與新服務，比起單打獨鬥，凝聚起來的團隊優勢更加無可限量！
經由經濟部中小企業處、數位發展部數位產業署與財團法人資訊工業策進會等法人通力推動下，台灣在「跨域生態系」領域已有積極成果。除了在「數位國家創新經濟發展方案」上，引導不少中小企業跨業、跨域異業合作，以數位工具打造新商模之外；也藉由具高關注度的2022數位綠色雙轉型聯合成果展，在「商模轉型」專業論壇上邀請了三大知名亮點企業，分享轉型心路歷程與成功策略，難得的交流經驗吸引眾多專業人士共襄盛舉。
打破界線，三類型生態系跨域創新
「一個人走很快，但一群人走更遠！」擔任論壇主持人的台大智活賴宏誌策略長，一針見血點出「跨域生態系」的價值精神。他指出，「基石者（Key-stone）、互利共榮、善用創意、改變思維、自我調適」是成功生態系中的五大必要條件，對此特別力邀TMI臺灣創意工場的何明彥投資長，剖析如何超越這道產業界限，擁有正確思維來做到生態系商模轉型；也請三個成功案例的「基石者（Key-stone）」鈺統食品、愛上新鮮、盛發生物科技等企業代表，不藏私現場分享跨域合作故事。
三間企業恰好分別代表「中小企業跨域生態系」的三大類型：以「植物肉」概念風靡海內外、創新打造「植物基新食生態系」的鈺統食品，是由顧客需求出發，再尋求可互補業者的「價值核心型」；在疫情期間以全台最大的生鮮電商平台和大數據分析，協助眾多食品製造商撐過景氣寒冬的愛上新鮮，屬於擔任數位平台核心角色、連結產品服務與消費者的「平台型」；而擅長為剩餘林木廢料找到新生、打造綠色永續循環生態系，甚至延伸出人文和薪傳價值的盛發生物科技，則是由多種參與者組成、創造一個連貫解決系統的「解決方案型」，各有千秋。
以大帶小，創造商模邁向永續未來
「起初是澳洲的肉品廠找到我們，請鈺統代工植物肉，才開始想方設法來活用很古老的加工技術。」正所謂找到關鍵客戶能帶來創新轉型契機，在台灣已兩代接棒30年、擁有各項食安認證和潔淨標章的鈺統食品，旗下品牌「三機」在謝孟晃副總經理帶領下，不僅以植物肉顛覆傳統穀物加工廠、做出植物基新食共創生態體系，更採取減少碳足跡與友善環境策略，減少畜牧業成本也提供消費者更多元的選擇。
而締下疫情期間業績逆勢成長四倍的愛上新鮮，則於張佑承共同創辦人努力下，成為餐飲結合電商平台的共好典範。擅長以「大數據整合」和「輿情收集」鎖定下一個爆款商品，張佑承為國內眾多食品廠指引方向、品牌化增進產業鏈信心，帶來整體生態系新價值。「過去大家常把台灣優秀的食品商只當代工廠、供貨源來看待，我們認為那抹煞了這些企業的累積與努力。現在他們都是我們生態系中共同創業的夥伴，特別感謝資策會大力協助。」未來愛上新鮮也會嘗試做訂閱制等更多創新服務，和業界好朋友開展跨域多角經營。
另一方面，甫獲台灣十大傑出青年肯定、同時也是盛發生物科技領導人的陳偉誠創辦人，則是在傳產翻身闢出新路，以「生物炭」突破舊思維框架，甚至在海外馬來西亞等地成功複製這樣的林木廢料循環生態系。「我接棒家裡的炭業，發現在一年中只有中秋節業績最好，便決定透過不同產業和材料的結合，碰撞出全新市場。現在，高溫炭上面能種出植物、成為工藝品，我們的服務甚至延伸到食農教育、家具維修、除溼與寵物清潔等生活環保運用，達到完全零廢料循環！」此外，陳偉誠也用商標和專利去保護生態系中的共同夥伴，讓彼此走得更長遠。
無論是生產製造或提供解決方案，這些商模典範最終都講求讓關鍵客戶有更棒的體驗、風格甚至形成信仰，一步步往上推升。「我認為他們展現了跨域生態系中，企業在前端面對客戶需求、中間遇到數據處理運用、後端維持住供應鏈和夥伴關係，這三個場域和角色面向作了完美的示範。」何明彥投資長點評，「基石者(Key-stone)」企業營運負擔著更高的成本，但這三個案例不僅願意做更多解決方案的翻轉和測試，做原有與新有技術的拆解、堅守並分辨出品牌化的價值，更思考並注重大環境的永續循環及SDGS願景目標，醞釀出難能可貴的產業能量。
隨著2022數位綠色雙轉型聯合成果展「商模轉型」專業論壇火花迸現，如何在「基石者（Key-stone）」的打樁下，引進更多資源、引導並鼓勵更多中小企業，甚至吸引更多企業高階人士投入參與學習，是跨域生態系下一步的共同課題。在台灣日益增多的成功企業典範帶領下，開放式創新和多元跨域結盟可說勢在必行。
本文章內容由「推升中小企業跨域生態系價值共創計畫」提供，經關鍵評論網媒體集團編審。