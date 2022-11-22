韓國憲法法庭辯論「廢除北韓政治宣傳禁令」，反方法務部憂北韓大外宣將分裂韓國社會

韓國正針對「廢除北韓政治宣傳禁令」展開憲法法庭聽證會，正反雙方進行辯論、重新審視冷戰時期訂定的《國家安全法》；支持者認為該法侵害人民基本權利，然而，法務部等反對者直言「不應任憑意識形態自由市場」，憂心北韓進行大外宣將分裂韓國社會。

《路透社》報導，韓國《國家安全法》第7條明確民眾禁止接觸北韓的網站、媒體，更禁止讚揚、煽動或宣傳北韓的活動。

《統一新聞》報導指出，韓國國家人權委員會（NHRCK）主張該法違反國際人權法，而聯合國人權事務委員會、聯合國人權委員會、國際特赦組織等國際組織也建議廢除該法。據《路透社》，韓國人權團體Minbyun律師張敬旭（Jang Kyung-wook）則是說道：「該法條限制人民審閱北韓言論內容的自由，並迫使人民對北韓懷有敵意。」

《路透社》報導引用民意機構STI調查，截至2021年4月，有超過45%的韓國民眾支持廢除第7條，另外約有40%的民眾反對；而韓國憲法法庭於今年起審閱相關請願書、舉行聽證會。

據《路透社》，《國家安全法》第7條於1948年通過、1991年最後一次修訂；據《統一新聞》，此次是《國安法》第7條第8次被聲請釋憲，而前7次憲法法庭街做出合憲決議。

據《路透社》，該法在軍閥統治時期，已有至少千名激進分子、叛逃者因此入獄甚至遭處決；而今日，違反該法律將可判處最高7年徒刑，執法方式也已趨向放寬——2013年289名被告中有197人遭起訴，2021年250名被告中僅41人遭起訴。

然而，許多運動人士仍被韓國當局出於政治目的、藉此法律追究責任。曾經針對金日成意識形態進行研究並在韓國出版金日成回憶錄的基督教傳教士鄭大日（Jung Dae-il）7月遭警方突襲搜索，並於本（11）月初因違法遭到逮捕；9日，鄭大日獲釋後在首爾發表演說：「他們質疑我10多年來的工作，我被貼上披著基督教外衣的共產黨員標籤。」

韓國憲法法庭在9月首度召開聽證會前表示，第7條所使用「讚揚」、「煽動」等不透明詞語將允許任意解釋，將使政權得以濫用該條文打壓政敵，損害人民基本權利。

《仁川新聞》報導，韓國15個公民社會教育團體在15日發表聲明、訴求做出違憲判決：「國安法第7條懲罰個人表達的瑣碎行為、圖書館的書籍、表達自我思想的圖片、電腦存儲的文件，言論自由因此被嚴重扭曲和懲罰。」

《統一新聞》報導，主權國民議會高級顧問李富英表示，韓國是目前唯一一個歷經過殖民主義、發展成民主體制的文化強國，但《國安法》對言論自由的箝制仍完好無缺，「這是不符合國家尊嚴的可恥事情。」

然而，據《路透社》，韓國法務部不支持廢除第7條，聲明稱：「這個問題不能留給意識形態自由市場。」「將以大規模的國家損害及分裂為代價來彌補親敵言論的傳播帶來的惡果。」

而其他反對者認為，在隨著北韓發展核武的僵局持續擴大的同時，韓國社會派別的分歧也將越來越大，此舉可能會使北韓政府得以培養更多親北勢力，「北韓可能會製作電視節目或出版品專門用於韓國播放，種下更多分裂的種子。」前北韓駐捷克大使、脫北者金泰山（Kim Tae-san）說。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航