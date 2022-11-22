韓國憲法法庭辯論「廢除北韓政治宣傳禁令」，反方法務部憂北韓大外宣將分裂韓國社會
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南韓正針對「廢除北韓政治宣傳禁令」展開辯論，人權團體認為《國家安全法》第7條損害人民基本權利，更可能被濫用以打壓政敵，呼籲憲法法庭做出違憲判決；然而，反對者憂心將意識形態全盤交由自由市場，恐會促成國家社會分裂。
韓國正針對「廢除北韓政治宣傳禁令」展開憲法法庭聽證會，正反雙方進行辯論、重新審視冷戰時期訂定的《國家安全法》；支持者認為該法侵害人民基本權利，然而，法務部等反對者直言「不應任憑意識形態自由市場」，憂心北韓進行大外宣將分裂韓國社會。
《路透社》報導，韓國《國家安全法》第7條明確民眾禁止接觸北韓的網站、媒體，更禁止讚揚、煽動或宣傳北韓的活動。
《統一新聞》報導指出，韓國國家人權委員會（NHRCK）主張該法違反國際人權法，而聯合國人權事務委員會、聯合國人權委員會、國際特赦組織等國際組織也建議廢除該法。據《路透社》，韓國人權團體Minbyun律師張敬旭（Jang Kyung-wook）則是說道：「該法條限制人民審閱北韓言論內容的自由，並迫使人民對北韓懷有敵意。」
《路透社》報導引用民意機構STI調查，截至2021年4月，有超過45%的韓國民眾支持廢除第7條，另外約有40%的民眾反對；而韓國憲法法庭於今年起審閱相關請願書、舉行聽證會。
據《路透社》，《國家安全法》第7條於1948年通過、1991年最後一次修訂；據《統一新聞》，此次是《國安法》第7條第8次被聲請釋憲，而前7次憲法法庭街做出合憲決議。
據《路透社》，該法在軍閥統治時期，已有至少千名激進分子、叛逃者因此入獄甚至遭處決；而今日，違反該法律將可判處最高7年徒刑，執法方式也已趨向放寬——2013年289名被告中有197人遭起訴，2021年250名被告中僅41人遭起訴。
然而，許多運動人士仍被韓國當局出於政治目的、藉此法律追究責任。曾經針對金日成意識形態進行研究並在韓國出版金日成回憶錄的基督教傳教士鄭大日（Jung Dae-il）7月遭警方突襲搜索，並於本（11）月初因違法遭到逮捕；9日，鄭大日獲釋後在首爾發表演說：「他們質疑我10多年來的工作，我被貼上披著基督教外衣的共產黨員標籤。」
韓國憲法法庭在9月首度召開聽證會前表示，第7條所使用「讚揚」、「煽動」等不透明詞語將允許任意解釋，將使政權得以濫用該條文打壓政敵，損害人民基本權利。
《仁川新聞》報導，韓國15個公民社會教育團體在15日發表聲明、訴求做出違憲判決：「國安法第7條懲罰個人表達的瑣碎行為、圖書館的書籍、表達自我思想的圖片、電腦存儲的文件，言論自由因此被嚴重扭曲和懲罰。」
《統一新聞》報導，主權國民議會高級顧問李富英表示，韓國是目前唯一一個歷經過殖民主義、發展成民主體制的文化強國，但《國安法》對言論自由的箝制仍完好無缺，「這是不符合國家尊嚴的可恥事情。」
然而，據《路透社》，韓國法務部不支持廢除第7條，聲明稱：「這個問題不能留給意識形態自由市場。」「將以大規模的國家損害及分裂為代價來彌補親敵言論的傳播帶來的惡果。」
而其他反對者認為，在隨著北韓發展核武的僵局持續擴大的同時，韓國社會派別的分歧也將越來越大，此舉可能會使北韓政府得以培養更多親北勢力，「北韓可能會製作電視節目或出版品專門用於韓國播放，種下更多分裂的種子。」前北韓駐捷克大使、脫北者金泰山（Kim Tae-san）說。
新聞來源
- South Korea debates scrapping Cold War-era ban on North's propaganda（Reuters）
- "헌재, 국가보안법 위헌 결정 속히 내려라"（인천뉴스）
- 주권자전국회의, ‘헌법 위의 악법’ 국가보안법 위헌결정 촉구 기자회견 개최（통일뉴스）
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
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