黏鼠板對高敏感、懂社交的老鼠來說極致殘忍，還可能增加鼠疫傳染風險
我們想讓你知道的是
「老鼠被黏鼠板黏到之後去哪裡了？該怎麼做？」很少被提過，只知道老鼠骯髒、噁心又帶著很多病菌，彷彿把牠們說得很糟就可以無視牠們其實有感知的事實，好讓人類用最「方便」的方式終結牠們「不值得被同情」的生命。
文：賈皓婷
大家可能有過這種的經驗——
同事在公司的茶水間看到一粒粒不明糞便及紙箱上的神秘破洞，辦公室有老鼠的消息很快地傳了出去，接著公司便開始採買黏鼠板；經過幾分鐘的網路搜尋與網友的經驗相傳，找到了一個放置的好地方，最後再在上面灑些花生、堅果，幾天後黏鼠板上果真就出現了一隻動彈不得的老鼠。
目睹的同事紛紛尖叫、不知所措，經過一番熱烈的討論後，一位同事「挺身而出」把黏鼠板裝進塑膠袋裡，打了緊緊的兩個結後再將它扔進垃圾桶裡。最後，同事們紛紛散去，開始自己一天的工作，那隻老鼠卻在塑膠袋裡無助的掙扎，花費幾小時至幾天的時間痛苦死去。
「老鼠被黏鼠板黏到之後去哪裡了？該怎麼做？」很少被提過，只知道老鼠骯髒、噁心又帶著很多病菌，彷彿把牠們說得很糟就可以無視牠們其實有感知的事實，好讓人類用最「方便」的方式終結牠們「不值得被同情」的生命。
老鼠欸，需要什麼同理？
近年來動物保護意識提升，但談到黏鼠板對鼠類造成的殘忍時，許多人還是搖搖頭表示「老鼠很髒我不想看」、「老鼠是害蟲，不用黏鼠板我要怎麼殺老鼠？」人類對於鼠類的偏見可見一斑。
事實上老鼠不僅高敏感、懂社交，更有著基本學習、歸納推理及解決問題的能力，已經類似於人類智力的核心認知特徵（ref. 1）。除此之外，牠們也擁有許多其他與人類共通的能力，例如：後設認知（個體對自己認知歷程的認知，即「自知之知」）、同理心，甚至有著自己的獨特個性（ref. 2）。別忘了世界上最有名的卡通人物米老鼠、哈姆太郎跟傑利鼠，也都是鼠類啊！
牠們也會痛，還會交朋友
「疼痛（pain）」被國際疼痛研究協會（Association for the Study of Pain）定義為「由真正存在，或潛在的身體組織損傷所引起的不舒服知覺和心理感覺」。小鼠（mice）與田鼠（rats）是最常被用來進行人類疼痛相關研究的物種（ref. 3），田鼠會用至少12種不同的行為來表現疼痛（包含嗅聞、理毛、跺腳、瞬間僵化、舔拭、傾斜身體和跳躍等行為）（ref. 4）。
且田鼠與小鼠的臉部表情，皆會在感到疼痛時隨著疼痛強度的不同有所改變（ref. 4、5）。除此之外，鼠類也擁有絕佳的觀察與學習能力，能夠透過經驗習得避免或縮短疼痛（ref. 6）。
鼠類也擅長展現與靈長類類似的社交行為，例如：與同類的交互互動（ref. 7）、感受同類受困時的焦慮，並想辦法將其釋放（ref. 8），小鼠更有著地域性的攻擊傾向，並會透過氣味作為社交訊號以進行交配（ref. 9）。也因鼠類聰明、好奇且有著同理心，牠們也是許多人類的同伴，像是天竺鼠、倉鼠、絨鼠及小鼠，都是台灣常見的鼠類寵物。
黏鼠板極致殘忍，且可能增加鼠疫傳染風險
許多人在屋內發現老鼠之後，直覺的想法就是擺設黏鼠板，但誤觸黏膠性陷阱的鼠類，在嘗試逃脫的過程中因不斷拉扯導致皮開肉綻、骨折，甚至啃斷自己的腿，逃脫不成則受困數小時至數天，最後因驚嚇、脫水或飢餓死亡；口鼻也可能因被黏膠堵塞而窒息，鼠類死亡過程極為痛苦且漫長。除此之外，鼠類受困於黏膠性陷阱時，常因恐懼產生糞尿失禁的現象，反而大大增加了人類接觸漢他病毒或其他傳染性疾病的可能（ref. 10）。
大自然本是鼠類的棲息地，原居的老鼠在這些棲地在被人類的開發後，靠著人類任意丟棄、殘留的食物維生，找到了一套與人類共存的方式。其實只要環境中沒有鼠類能取得的食物，牠們便不會被吸引，食物來源的下降也將有效降低該地區的族群數量，進而有效改善鼠類入侵家中的問題。
身為人類我們應思考的是，如何把自身環境清潔做好、調整生活中的習慣，以「預防」鼠類進入家中的方式來根本解決問題；並學會以尊重、同理的態度與這些聰明、有感知的小動物們一起生活在這世界上。
參考資料
- Wass, C., Denman-Brice, A., Rios, C., Light, K. R., Kolata, S., Smith, A. M., & Matzel, L. D. （2012）. Covariation of learning and “reasoning” abilities in mice: Evolutionary conservation of the operations of intelligence.
- Mogil, J. S. （2019）. Mice are people too: Increasing evidence for cognitive, emotional and social capabilities in laboratory rodents.
- Mogil, J. S. （2009）. Animal models of pain: progress and challenges.
- Leith, J. L., Koutsikou, S., Lumb, B. M., and Apps, R. （2010）. Spinal processing of noxious and innocuous cold information: differential modulation by the periaqueductal gray.
- Sotocinal SG, Sorge RE, Zaloum A, Tuttle AH, Martin LJ, Wieskopf JS, Mapplebeck JC, Wei P, Zhan S, Zhang S, McDougall JJ, King OD, Mogil JS. The Rat Grimace Scale: a partially automated method for quantifying pain in the laboratory rat via facial expressions.
- Deuis JR, Dvorakova LS and Vetter I （2017） Methods Used to Evaluate Pain Behaviors in Rodents.
- Ben-Ami Bartal, I., Rodgers, D. A., Bernardez Sarria, M. S., Decety, J., and Mason, P. （2014）. Pro-social behavior in rats is modulated by social experience.
- Ben-Ami Bartal, I., Decety, J., and Mason, P. （2011）. Empathy and pro-social behavior in rats.
- Rennie, S. M., Moita, M. M., and Mainen, Z. F. （2013）. Social cognition in the rodent: nothing to be sniffed at.
- Trap rodents around the home to help reduce the rodent population. （Centers for Disease Control and Prevention）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
如何讓永續走進生活？先從認識永續、改變自身生活一小步做起！
我們想讓你知道的是
當疫後生活成為新常態、地球深陷環境危機之際，身為地球公民都應該將永續變成日常生活一部分，那如何讓永續走進生活？先從認識永續開始！在日前登場的「永續行動嘉年華」，以互動體驗呈現各永續議題，並融入社會創新組織深耕多年的觀點，為民眾拉近與永續的距離。
由願景工程基金會與社企流主辦、星展銀行（台灣）共同策動，在今年10月15、16日舉辦的「永續行動嘉年華」，透過創新展覽、選物市集、未來論壇為身為地球公民的大眾，打造回應 SDGs 的「永續力」。
組織融入永續營運，支持社會創新
在金融界，星展銀行（台灣）做為實踐永續發展的領導者，在 2018 年便制定「負責任的銀行業務」、「負責任的企業營運」、「創造超越銀行業的影響力」的三大永續發展主軸，從內到外全面推動永續。
在「負責任的銀行業務」方面，星展銀行（台灣）承辦台灣第一件永續連結貸款，以優惠的利率鼓勵企業客戶推動永續發展，不僅首創「藍色貸款」，為水資源與海洋的永續做出貢獻，在消費金融端，也推出亞洲首張eco永續信用卡，是以可再生能源製造且可生物分解的環保材質製成；同時也首創綠色存款，為儲蓄客戶在北海岸種下千棵樹苗，守護台灣海岸線；針對「負責任的企業營運」，星展銀行（台灣）於內部發起各項活動，將永續深植在員工的日常生活，透過舉辦節電及省紙競賽，提升員工的永續知識與行動力；而在「創造超越銀行業的影響力」，則是透過陪伴社會企業成長，與鼓勵員工參與志工活動等，擴大社會影響力。
成立滿１０年的社企流，一直相信社會企業與社會創新，是推動社會永續發展的一股重要力量。社企流執行長林以涵指出，目前社企流的業務分為兩大區塊，其一是以各式各樣的倡議，讓民眾認識與社會創新相關的永續議題；其二為實際的育成計畫，支持社會企業成長，期待它們在營運管理、社會影響力上獲得拓展。
打造全民永續素養，持續溝通永續重要性
星展銀行（台灣）與社企流合作近十年，包括早期透過育成計畫，支持台灣社會企業成長；到後來進一步合作永續倡議，與公民溝通永續發展與社會創新的重要性。
「我們與星展銀行（台灣）邀請它們的客戶，一起認識、支持社會企業。」林以涵強調， 星展銀行（台灣）在社企流對社會展開溝通時，一直擔任要角，雙方自去年進行台灣首次「永續素養大調查」，獲得一萬多人響應填答，發現大多數人對永續的認知並不完整，以為永續就是減塑，而不知道教育、社會不平等、城鄉議題等，都與永續息息相關，因此今年雙方再度攜手，舉辦「永續行動嘉年華」，邀請教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容等組織一起參與，帶領民眾了解永續議題，並做出承諾。
而在嘉年華當中，星展銀行（台灣）與社會企業「直接跟農夫買」共同規劃「剩食小學堂」展覽，分享剩食小知識與解決方案，邀請民眾採取行動。
剩食指的是餐桌吃不完、冰箱放到快過期，以及商店賣剩下要被丟棄的食材與食物。直接跟農夫買CSR 服務規劃師鄭能紘表示，「台灣剩食的量，是世界平均的兩倍，食物浪費的問題極為嚴重，希望大家能夠進一步了解這個議題，從平日做起，像是購買醜蔬果、利用消費支持友善環境的農友、時常整理冰箱食物、不要頻繁光顧吃到飽餐廳等，都是剩食問題的解方。」
五大議題互動展覽，認識永續的生活方式
在五大議題（城鄉發展教育、城鄉發展、環境、食農、社會兼容）互動展覽中，食農的部分，鮮乳坊以「酪農的一天」為主題，設計體驗乳牛擠奶、有獎徵答活動，帶領民眾了解鮮奶生產端與食農小知識。鮮乳坊公關夥伴周俞菲說，「在此次展覽中主要分享地產地銷、產地溯源、食農素養、農業升級及動物福利的五大主題，民眾可以針對他們有興趣的主題，貼上乳牛貼紙進行投票，讓民眾與鮮乳坊一起用一瓶鮮乳，改變酪農產業。」
而在社會兼容領域，則邀請到關注台灣移工議題的 One-Forty 非營利組織，One-Forty 創辦人陳凱翔表示，「台灣目前已有超過 70 萬名移工，但台灣社會對移民仍有偏見及刻板印象，因此 One-Forty 以「人生移工學校」主題，推出由移工自己拍攝、寫出照片故事的「移工之聲」攝影展，讓大眾認識移工的故事，同時也展出「移工里程」，讓台灣民眾看見移工跨國旅程，並在飛機造型的便利貼上，為移工寫下祝福，然後貼在展覽板上，讓移工在台灣擁有一份美好回憶。」
在環境的議題上，則邀請到台灣純淨保養品牌，同時也是台灣第 3 家 B 型企業的綠藤生機指出，此次展覽推出 3 項永續實驗，藉以促進保養、購物的永續，並且準備「綠色生活 21 天的永續行動倡議」，由民眾翻牌卡，找到從當下就可以開始實踐的永續行動；此外，現場還設有練習回收瓶器的攤位，供民眾實際拆解瓶器，提高回收率。
在教育的議題上，由均一平台教育基金會、TFT 為台灣而教、誠致教育基金會組成的教育創新合作社，根據 SDGs 目標4 – 確保有教無類、公平以及高品質的教育及提倡終身學習，來關注台灣教育不平等的議題，期待透過系統性方法，改變台灣教育。均一平台教育基金會行銷專案經理王翌嫻表示，「此次展覽邀請民眾寫下對教育的感受與想法，接著引導民眾認識教育創新合作社正在解決的問題，也讓民眾認知，現在就可以以行動開始改變教育。」
長期投入地方創生的社會企業甘樂文創，在新北市三峽打造社區支持系統，陸續發展７個不同的事業品牌，呼籲大家更熱愛台灣這片土地。甘樂以「美好城鄉交換所」為主題，向民眾傳達城市與鄉村並無二致，「沒有哪一個好或不好，只要大家找到自己喜歡的地方，透過一點點的努力與能力，讓這個地方變得更好，這就是所謂的永續城鄉發展。」甘樂文創專案經理曹肱綸強調。
實踐起手式：從自身做起、再影響他人
由於展覽內容輕鬆、有趣，吸引民眾主動與參展單位交流、互動。現場參觀民眾分享，受到展覽啟發後，可以嘗試全素的飲食，或是少吃、自己下廚，減少食材的浪費，平日多搭乘大眾運輸工具、參與淨灘撿垃圾的活動開啟永續行動。
其實，在生活中實踐永續，其實並不難。蘇怡文認為，每個人可以從自身做起，進而影響別人，例如星展銀行（台灣）會邀請節電達人、減塑達人分享經驗，並舉辦競賽，讓同仁在辦公室養成拔掉插頭、關掉電源的習慣後，進一步在家也持續落實、影響家人，讓自己覺得「今天又對地球做了一點點好事！」
林以涵也建議民眾實踐永續的起手式，可以先從自己有興趣、最有感的議題，以及自己最能做的小事情開始做起，在不需要負擔壓力下，逐步累積，日後養成習慣，再去影響更多人，「其實每個人跟永續之間的距離，只有自己一個人而已，自己了解之後，願意做出行動，就能讓永續的生活風格，融入大家的日常當中。」