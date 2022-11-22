2022/11/22,
教育

全教總調查：18縣市首長候選人支持3大教育政見，黃偉哲、謝龍介完全未列入

全教總調查：18縣市首長候選人支持3大教育政見，黃偉哲、謝龍介完全未列入
Photo Credit：關鍵評論網／李芯

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侯俊良指出，如果再加上目前已經在實行的，包括已經試行降低幼教師生比的金門縣和台北市，以及實行代理老師完整聘期的金門縣跟嘉義市，很有可能在這週選舉結束後，在未來4年，無論是由誰當選市長，至少有18縣市在教育方面都會有長足的進步。

九合一選舉進入最後倒數，全國教師工會總聯合會於今（22）日召開記者會，公布詢問全台縣市長候選人教育政見的調查結果。共有18個縣市的候選人，完全支持全教總所提出的3項教育政見，台中市長候選人盧秀燕、苗栗縣長候選人鍾東錦等人只部分支持，六都之一的台南市長候選人黃偉哲、謝龍介則完全未列入政見。

全教總理事長侯俊良表示，在提出10點教育政策後，透過地方工會的遊說、互動，向全台候選人做了全國性的了解，並特別挑選3項各縣市都會遇到的問題，也就是「行政減量」、「代理教師基本權益」和「降低幼教師生比」，調查縣市長候選人的政策意向。結果顯示，在22縣市、58名候選人中，有18個縣市、45位候選人表態完全支持。

全教總文宣部主任羅德水指出，之所以挑這3點，是因為都是教學現場老師非常有感、關切的議題，而且攸關台灣教育進步，更不是難以達成的支票。以行政減量為例，從教育部到各縣市都確實都有在做，但現場老師不時還是會有多出來的業務，羅德水建議，縣市長候選人如果真的有意要去減輕老師的壓力，當選後就可以推出行政減量推動小組，盤點哪些東西還沒有減量。

代理教師的部分，除了監察院有糾正文，教育部長也在立法院公開做出承諾；師生比則已經倡議至少10年，今（2022）年有比較好的契機，像是學齡人口減少，幼教、公幼、準公幼衝到一定的數量，羅德水建議，師生比可以透過多軌、多元的方式進行，例如額滿的園所增置人力，新設的園所就用24人滿招，達成1比12的標準。

全教總調查結果

一、完全支持，共計45位候選人：

  • 台北市：陳時中（民）、黃珊珊（無）、蔣萬安（國）
  • 新北市：林佳龍（民）、侯友宜（國）
  • 桃園市：張善政（國）、鄭運鵬（民）、鄭寶清（無）、賴香伶（眾）
  • 台中市：蔡其昌（民）
  • 高雄市：柯志恩（國）、陳其邁（民）
  • 基隆市：陳薇仲（時）、黃希賢（無）、曾國民（無）、蔡適應（民）、謝國樑（國）
  • 新竹市：沈慧虹（民）、林耕仁（國）、高虹安（眾）
  • 新竹縣：周江杰（民）、楊文科（國）
  • 苗栗縣：宋國鼎（時）、徐定禎（民）、謝福弘（國）
  • 南投縣：蔡培慧（民）
  • 彰化縣：王惠美（國）、黃秀芳（民）
  • 嘉義縣：王育敏（國）、翁章梁（民）
  • 嘉義市：李俊俋（民）、黃敏惠（國）
  • 屏東縣：周春米（民）、詹智鈞（時）
  • 宜蘭縣：江聰淵（民）、林姿妙（國）、陳琬惠（時）
  • 花蓮縣：Kolas Yotaka（民）、徐榛蔚（國）
  • 金門縣：李應文（無）、陳福海（無）、楊鎮浯（國）
  • 連江縣：王忠銘（國）、李問（民）、曹爾元（國）

二、部分支持，共計6位候選人：

  • 台中市：盧秀燕（國）
  • 苗栗縣：鍾東錦（無）
  • 南投縣：許淑華（國）
  • 屏東縣：蘇清泉（國）
  • 台東縣：劉櫂豪（民）、饒慶鈴（國）

三、完全未列為政見：

  • 台南市：黃偉哲（民）、謝龍介（國）
  • 澎湖縣：陳光復（民）、葉竹林（無）、賴峰偉（國）

四、未回傳政見：

  • 雲林縣：張麗善（國）、劉建國（民）

全教總：選後即刻啟動監督機制

侯俊良指出，如果再加上目前已經在實行的，包括已經試行降低幼教師生比的金門縣和台北市，以及實行代理老師完整聘期的金門縣跟嘉義市，很有可能在這週選舉結束後，在未來4年，無論是由誰當選市長，至少有18縣市在教育方面都會有長足的進步。

至於6位「部分支持」的候選人，侯俊良表示，可能與幕僚盤點政策的狀況有關，因為如台東縣人口少，生師比應該很快就可以達成，而也有部分候選人是落在經費考量。

完全未列為政見的是台南市和澎湖縣；雲林縣則沒有回傳政見，沒辦法列入是支持還是不支持。

侯俊良表示，全教總期待候選人不只選前提出政見，選後也要有規劃的進行，全教總會在選後即刻啟動監督機制，不管是地方還是中央必須雙管齊下，讓政見及早實施。

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核稿編輯：翁世航


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