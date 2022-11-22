2022/11/22,
影劇

國際武打巨星李小龍到底是怎麼死的？最新研究：喝太多水引發低血鈉症

國際武打巨星李小龍到底是怎麼死的？最新研究：喝太多水引發低血鈉症
李小龍｜Photo Credit: AP / 達志影像

我們想讓你知道的是

一代國際武打巨星李小龍過世時，年僅32歲，而許多關於李小龍死因的猜測，包含「縱欲過度」、「服用春藥」、「遭情人謀殺」、「止痛藥過敏引起的腦腫脹」等等，眾說紛紜，成為影迷熱議的話題之一。最近，最新的研究指出，李小龍的死，其實是因為喝了太多水。

國際一代武打巨星，李小龍於1973年7月20日在香港突然離世，留給世人無限遺憾。而李小龍去世時，年僅32歲，當時的官方死因為腦水腫，但官方之外，許多關於李小龍死因的猜測，包含「縱欲過度」、「服用春藥」、「遭情人謀殺」、「止痛藥過敏引起的腦腫脹」等等，眾說紛紜，成為影迷熱議的話題之一。

而時至今日，根據美國權威娛樂媒體《綜藝報》報導，一群由西班牙的腎臟專家進行的研究指出，李小龍的死因是喝了太多水，腎臟無法排出多餘水分，因此引發低血鈉症而逝世。

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Photo Credit: Giga Paitchadze@Wikimedia Commons CC BY 2.0

這則研究報告發表在12月的《臨床腎臟雜誌》，研究指出，李小龍去世時相當年輕，他具有「多種低鈉血症危險因素」，代表著一個人血液中的鈉濃度異常低。

此研究也認為，這與李小龍的死亡軸相符。該研究也利用眾多證據論證此點，包含引用李小龍的「慢性液體攝入量」、「吸食大麻」（增加口渴感）以及可能干擾其腎臟功能的止痛藥因——例如處方藥、酒精攝入和器官損傷史等等。

「我們假設李小龍死於一種特殊形式的腎功能障礙，無法排除足夠的水份維持體內平衡，而如果過量的水攝入量與尿液中的水排泄無法成比例匹配，可能會在數小時內導致低鈉血症、腦水腫和死亡。」

該研究也呼籲，「鑑於低鈉血症很常見，多達40%的住院患者都存在這種情況，並且，即使是健康的年輕人，也有可能因過量飲水而導致死亡，因此，有必要更廣泛地傳播，過量飲水會導致死亡的概念。」

最後，研究也作出總結，提到李小龍的名言是「Be Water, My Friend」，然而過量的水分似乎要了李小龍的性命。

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核稿編輯：翁世航


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