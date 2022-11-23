從「魔獸」霍華德到下台的總教練奈許，《傳奇球隊：洛杉磯湖人隊實錄》給我們的職場生存啟示

近日最讓人震驚而又振奮的消息之一，莫過於魔獸霍華德（Dwight Howard）抵達台灣，加入T1桃園雲豹隊了。曾經是NBA一代巨星的他居然願意來台打球，不僅震撼了球壇，更讓桃園雲豹前四場的六萬張主場球票在不到10分鐘內一掃而空，真的可以說是畢生未曾見過台灣職籃有那麼熱門的時刻，魔獸魅力可見一斑。

霍華德或許已經過了生涯巔峰，但像他這種曾為巨星等級的球員願意加入台灣職籃，真的還是史上頭一遭。消息一出，中國、日本、韓國的球迷紛紛為自己哀怨了起來，對霍華德居然捨其他亞洲國家而選擇台灣而訝異不已。

無論霍華德的油箱還剩多少油，但他的這個決定不但為國內職籃打了一劑強心針，而且還讓台灣在國際籃壇間的能見度瞬間提高，對台灣的職業籃球運動無論如何都是一件好事。畢竟，職業運動要能發展的起來，這項運動的發展才會有未來。

Photo Credit: 中央社 霍華德（右）與新北中信特攻曾文鼎（左）場上爭搶籃板球

當我們提到曾經在湖人拿下過NBA冠軍、今年一直想重返湖人卻不可得的霍華德時，我卻不由得連想起和他在湖人當過一年隊友的奈許（Steve Nash）。因為不到兩個禮拜之前，身為籃網隊總教練的奈許突然下台一鞠躬，成為本季首位下課的總教練。

這時再重看一遍我自己在去年寫的「從NBA總教練下台的7大原因，到教練式領導的四項關鍵技巧」，就發現當初寫的這篇和之前的另一篇前作真的很耐看，就連寫下這篇文章的我自己，都覺得重看一遍可以得到許多啟發。

我之所以寫下這一篇，是期待有更多朋友能藉由這些真實發生在NBA的人事物，對自己在職場上的處世和應變之道有更深入的認知，然後能見微知著的預先發現更多徵兆，才可以讓自己的職涯發展更加順利，而不是反倒因為一時失察，就從雲端跌落谷底。

再來檢視一遍之前兩篇提到的，NBA總教練「被下課」的七點主要原因：

代罪羔羊 功高震主 將帥失和 換個手氣 回應市場 節省開銷 重塑文化

從當年還叫小牛的獨行俠、再到後來兩次讓他榮獲MVP的太陽，我真的很喜歡球員時期的奈許。然而，不得不說，他前兩個球季擔任紐澤西籃網隊的總教練，真的讓人大失所望。

固然籃網隊本身的烏煙瘴氣是一大主因，從之前集結杜蘭特（Kevin Durant）、厄文（Kyrie Irving）、哈登（James Harden）的三巨頭，到後來哈登失望而主動求去、再從費城七六人隊換來心理有問題而不願上場的西蒙斯（Ben Simmons），以厄文為首所引發的鬧劇連連，其實無論換了哪個教練都不見得能搞定，就連籃網隊的老闆蔡崇信也頭痛無比。

然而，作為一個球員時期戰功如此彪炳的總教練，籃網之所以找奈許來，就是希望他能帶領這支球隊邁向成功，但奈許不僅無法搞定這些大牌球員，就連他在球場的戰術指導也讓人瞠目結舌，一點都讓我無法連想起當年在球場上奔馳、一球在手就彷彿在變魔術的奈許。

就連本季又找了許多其他各有所長的角色球員加入，奈許指揮下的籃網隊似乎還是只有一招球給杜蘭特的戰術，其他同隊球員彷彿都只能在場上折返跑；不僅戰績不佳，就連已經不再年輕的杜蘭特本人都抱怨連連，難怪本季才打了七場，奈許就宣告下台一鞠躬，結束了他首次擔任總教練的一場災難。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 籃網隊前總教練奈許（右）和杜蘭特。

因此，奈許的下台，在我看來是典型的將帥失和，以及籃網隊在不知道該怎麼辦會更好的情況下，打算換個手氣而做的決定。

或許有人會說，籃網開季這麼爛，這難道不是為了戰績失利而負責的代罪羔羊嗎？即使就戰績來說的確不佳、奈許也的確責無旁貸的應該負責，但假如真要用這個理由換教練的話，早在去年籃網只打出44勝38敗的成績、差點連季後賽都進不去時，就應該在季後換掉奈許了。而我也真心認為，萬一當時就請奈許找個理由自請離職，不僅比現在只打了七場就走人來的會好看一些，而且球隊也更有機會迎接一個新人新氣象。

因此，前述七點原因的作用不只在於誰是因為哪個原因而走的，而是把這七點引用到現實世界的職場人生及公司經營的話，我們就可以分別由公司及個人的角度來看，對公司來說，假如是要換個手氣的話，有沒有什麼更好的作法、或更好的時間點可以做這件事；而若是要重塑文化的話，下一個人選又該有什麼考量。

再從另一方的個人來說，假如你在目前的公司擔任的就是一個類似總教練的位置，你知不知道公司可能有人會希望你成為代罪羔羊？又或者他們會希望回應市場而要你交出帥印？假如你對這七點都能了解得更透徹，你就能先一步規劃出因應之道，不但有可能為自己爭取到更多的機會，甚至有可能扭轉自己的命運。

其實，明星球員能成為好教練的，本來就少之又少。最近正好也看了Disney+的紀錄片《傳奇球隊：洛杉磯湖人隊實錄》，而我雖然是從大鳥對決魔術的那段時期開始看NBA，練賈霸的招牌天勾動作的時間甚至比自己開始練跳投還要早，但沒看這段紀錄片，還真不知道自己對當初魔術強森剛加入的湖人隊，其實認識的還很淺。

就拿當初剛退休的魔術強森來說，由於禁不起當時湖人老闆的巴斯博士苦苦哀求，於是答應擔任湖人總教練，沒想到在僅僅16場比賽之後，他就因為只拿下五勝而大感吃不消，隨後就交出總教練的棒子。

在這部紀錄片中，當時的球員就點出魔術強森之所以執教會那麼不順利的原因，就是他覺得這些動作和戰術那麼簡單，為什麼他帶領的球員會做不到？但魔術強森之所以是史上最偉大的控球後衛，我甚至都不知道該不該在這個頭銜後加上「之一」，就是因為對他來說就像吃飯喝水一樣簡單的動作，本來就不是每個球員都做得到的，否則每個人就都可以打得像魔術強森一樣好了。