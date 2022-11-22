菲律賓指控中國海警船強奪長征五號火箭殘骸，北京堅稱是經「友好協商」取回
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菲律賓海軍基地人員20日上午發現中業島以西約800碼處，出現不明海上漂浮物，當時海軍將漂浮物繫在船上，準備把它拖回基地，但中國海警船隨後出現，並派出硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。不過中國大使館反駁菲方的指控，並稱是經「友好協商」下，菲方人員將漂浮物歸還。北京已證實該漂浮物是中國長征五號B遙四運載火箭的殘骸。
（中央社）針對菲方表示，中國海警20日自菲律賓海軍手中奪走不明漂浮物，中國駐菲大使館證實碎片為北京發射的火箭整流罩殘骸，但否認中國海警堵住菲國海軍船隻航道強行取回。
中國駐菲大使館昨晚發布聲明表示，根據中國外交部發言人說法，20日上午8時左右，中國海警船在南沙群島海域發現不明漂浮物，「後來確定這是中國最近發射的火箭整流罩殘骸」。
聲明表示，中國海警發現漂浮物前，菲律賓海軍人員已經把它打撈拖走。「經友好協商，菲方當場將漂浮物歸還中方。中方向菲方表示感謝。」
管轄中業島海域的菲律賓武裝部隊西部軍區（WESCOM）昨天發布新聞稿，指菲國海軍基地人員20日上午發現中業島以西約800碼處，出現不明海上漂浮物。
菲律賓軍方表示，菲國海軍立即前往察看，並將漂浮物繫在船上，想把它拖回基地。但中國海警船隨後出現，2度堵住他們的航道，並派出硬式橡皮艇切斷菲國海軍船上拖纜，將漂浮物帶回中國海警船。
對此，中國大使館指相關報導與事實不符。「現場沒有所謂的堵住菲律賓海軍船隻航道，強行取回物件。」
中國於10月31日發射長征五號B遙四運載火箭，但火箭殘骸墜入大氣層。
菲律賓太空總署（PhilSA）10月31日表示，根據中國民用航空局向菲律賓民航署（CAAP）發布的飛航公告，預測殘骸落點包括距黃岩島約72公里處及距巴拉旺島（Palawan）布桑加鎮（Busuanga）約39公里處。火箭助推器殘骸預計落於黃岩島附近，火箭整流罩殘骸預計落於布桑加鎮附近。
另據菲律賓太空總署11月9日公告，根據降落區距離及巴拉旺省官員8日發布照片，在布桑加鎮海域發現的碎片可能是長征五號B火箭整流罩的一部分；7日和8日在菲律賓中北部西明多羅省（Occidental Mindoro）卡林丹鎮（Calintaan）海域發現的碎片可能也是整流罩一部分。
另外，正在菲律賓訪問的美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）今天赴巴拉旺島，登上菲國南海大型多功能巡邏艦，聽取海巡隊在巴拉旺島周邊海上行動簡報，菲國軍方代表也將登艦。
巴拉旺島鄰近主權具爭議的南沙群島。賀錦麗是美方史上訪問巴拉旺島的最高層級官員，外界預期可能引發菲中關係緊張。
中國大使館對此表示：「我們不反對美方同地區國家開展交往，但有關交往應該有利於地區和平穩定，不應損害其他國家利益。」
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責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範
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