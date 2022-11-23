國民黨指控桃園市府護航詐騙集團炒作農地獲暴利，鄭文燦親自提告批「惡意抹黑」

國民黨桃園市議員候選人凌濤連日指控桃園市長鄭文燦，協助郭哲敏詐騙集團炒作八德農地，淨賺31.5億元，投資報酬率達21倍。鄭文燦揚言提告多日後，表示自己8年從未告過人，但這種選舉操作抹黑的行為無法接受，今（23）日親自赴桃園地檢署提告加重誹謗。

凌濤控鄭文燦助詐騙集團炒地

凌濤昨日在國民黨中央黨部召開記者會指控，鄭文燦在郭哲敏詐騙集團購得八德農地2個月後，去年1月5日召開會議指示桃園捷運綠線GE01車站位置要往霄裡生活圈方向移動，郭哲敏的農地可以在捷運車站的150公尺至500公尺以內，並享有20%的容積獎勵，待土地確定徵收後，土地總價值暴增淨賺31.5億元，投資報酬率達21倍。

凌濤也提出「會議紀錄」作為證據指出，郭哲敏集團買該筆土地之後2個月內，桃園市政府召開「桃園捷運綠線延伸大溪可行性研究成果報告案」及「桃園捷運綠線延伸中壢周邊本府相關計畫整合案」會議。

凌濤指出，這場會議的主持人是鄭文燦，鄭文燦指示站體遷移的位置，正好就是郭哲敏集團的土地所在，這證明郭哲敏買土地後，鄭文燦於2個月內直接介入施壓，召開會議將捷運站移到郭哲敏的土地旁邊，並享有20%的容積獎勵；這份會議紀錄是最佳證據，鄭文燦躲不掉了，趕快出來面對。

凌濤更說，鄭文燦在過去8年任內，賣掉桃園市區段徵收內土地達221筆，總價值高達562億元，市地重劃部分賣了175筆土地，總金額135.89億元，從2015年至2022年桃園市整體開發區土地共標售出396筆土地，總金額達到697.89億元，如果八德農地只是其中的一筆，剩下的395筆土地又賺了多少暴利。鄭文燦在賣地過程中扮演什麼角色，而且土地賣這麼多，助長炒房炒地，「鄭文燦口中的居住正義在哪裡？」

鄭文燦：執政8年沒告過人，惡意抹黑已經踩到底線

桃園市政府新聞處長詹賀舜昨天對此說明，有關「建德路至崁頂路新闢道路」定線，市府當然是要避開附近社區，以減少拆遷、維護居民權益，GE01車站位置須接近霄裡生活圈方向以符合地方生活圈型態，這是地方主流意見，相關會議紀錄都已清楚說明，這也證明凌濤不懂裝懂，只想造謠誹謗。

桃園市長鄭文燦今天上午到桃園地檢署按鈴申告；鄭文燦表示，民間土地買賣，他不會知情。該地區的土地是屬於非都市土地特農區，根本沒有直接變更為建地的可能性，而且未來如果要開發，都市計畫、區段徵收也要內政部核定，後續還要區段徵收工程、抽籤配地，不可能原地原分配。

鄭文燦也說，對手是不懂裝懂，只想抹黑，根本沒有農地變更為建地的途徑，竟然可以任意把他們不知道的這些買賣案件，抹黑成為市府或市長護航炒地皮，真的是太荒謬。

鄭文燦昨晚就在臉書上發文，表示自己擔任桃園市長8年來，從未告過任何人，即使當他在立法院參加前瞻基礎計畫公聽會時，被抗議群眾撞傷了兩根肋骨，他還是選擇包容不提告，避免社會對立氣氛；過去少數議員以各種不實指控，製造聲量，他基於尊重議員的言論自由，從沒因此提告任何人。因為他始終相信，互相尊重，才能開展市政，他還是選擇了包容。

鄭文燦說，但是這次實在太超過了，早就逾越言論自由的範疇，是真實惡意加上惡質抹黑，不只傷害他個人名譽，更損害了整個市政團隊八年來的努力，「我必須以訟止謗，維護社會正義的最起碼紅線，也是維護市府團隊八年來努力打拚的成績。」

鄭文燦指出，國民黨及空降打手在記者會上拿出所謂的「證據」，根本無法證明市府或市長有所參與、連結，甚至任何人用手機打字都能做出來的圖片，憑空捏造虛假訊息，各式各樣的臆測及陰謀論、看圖說故事，為的就是趁投票前幾天的選舉操作，讓司法的速度趕不上抹黑的速度，就算事後還給當事人清白也早已選舉結束。

對於鄭文燦提告，凌濤也表示，他是有憑有據，鄭文燦進出郭哲敏詐騙集團經營的「88會館」是事實，縱容詐團在八德炒農地，牟取暴利是事實。如果檢驗桃園的一塊地，鄭文燦市長就受不了，那根本不必想更上一層樓，因為當了整整8年的市長，有關的土地想必不止這一塊。

凌濤今天上午再度召開記者會指，該案件關鍵有兩大疑點，第一，鄭文燦確實認識買地的地主，第二，鄭文燦在市府會議時，確實指示將捷運站往郭哲敏持有的土地移動，讓炒地集團能獲取暴利，他建議鄭文燦，如果能澄清這兩大疑點，就應趕快召開記者會，而鄭文燦就算提告，也應在法庭傳喚三大地主和賣方家族，他願意當面對質。

為了桃園的政治環境與未來發展，檢驗是必須，他歡迎鄭文燦將所有地主、利益牽涉者全部傳喚到法庭上，讓司法拆穿所有謊言與假象。

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核稿編輯：翁世航