每日圖說選舉｜選舉開票開到多少，就能知道誰勝選誰敗選？

九合一選舉將在本週六（11/26）舉行，投票日晚上看電視的即時開票也已經成為許多民眾的固定流程，都希望能第一時間知道自己關注的候選人是否當選。若從2018年六都市長的資料來看，許多選舉結果在開票初期都能大致確定。下圖是2018年時新北市長選舉，得票前兩名候選人，他們的得票率隨著開票率增加，而呈現的變化情形。

從上圖來看，在開票率達到約5%之前，兩者得票率變動很大，而在開票率達約5%之後，變動趨勢逐漸平緩，兩者的差距穩定，最終開票完成的得票率跟5.03%開票率時，非常相近。

2018年的台中市長，也是類似新北市的情形。

上圖是2018台中市長選舉的開票情形，在開票率超過5%之後，兩者得票率差距相當穩定。

而2018時桃園市長的開票變化，則是大約到30%之後才趨於穩定。不過，在開票率達5%時，也已經能夠得知最終勝負結果。

而台南市的情形，雖然開票初期的勝負跟最終一樣，但變化趨勢則跟以上不同。

從上圖來看，開票率達到約5%時，兩者差距12.19個百分點，但隨著開票增加，兩者差距則是逐漸縮小，最終結果兩者差距變成5.65個百分點。這或許代表，投票人數較多的地區，對兩位候選人的支持比例，跟投票人數較少的地區民眾差異較大。因為人數較少區的投開票所會在較早開完票，人較多則會較晚開完。

2018台北市長也是類似情形，而且差距更小。

台北市在開票達5%時，兩位候選人差距為3.57個百分點，差距很小。隨著開票率增加，兩者差距持續變小，最終只差0.25個百分點。台北市這個變化趨勢的可能原因，除了上述選區差異外，那一年還有三腳督，跟邊開邊投的特殊情形。

而2018高雄市的開票變化趨勢，則跟上述完全不同。

在開票率達30%之前，兩位候選人的得票率差距不會超過1個百分點，非常膠著。直到30%之後，趨勢變成逐漸拉開，差距越來越大。

從以上六都的資料來看，如果開票初期（開票率5%左右）候選人差距達到10或15個百分點以上，後續應該就不會太大變化，結果也不會不同。但若是初期差距不大，則無法只靠初期結果就能猜測最終結果。

（圖文：If Lin）

更多圖說選舉

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

核稿編輯：楊士範