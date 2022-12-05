吳怡農呼籲民進黨處理黃承國黑道爭議，黃：我不是戰犯但願意承擔，全力配合黨中央調查

台北市第三選區立委補選登場，近來藍綠雙方以黑道問題激烈攻防。國民黨參選人王鴻薇緊追民進黨黑道黨員問題，民進黨參選人吳怡農說，台北市黨部前評委召集人趙映光父子是他解決的，另外也公開呼籲黨中央說明中常委黃承國的相關爭議問題，回應社會顧慮及擔憂。而黃承國今天在臉書發文表示，「我不是戰犯，但我願意承擔」呼籲黨中央成立調查小組，他將全力配合調查，調查期間他也不會出席中常會。

吳怡農：這是政治問題而非法律問題

吳怡農近日因參選台北市立委補選而備受關注，藍營多次以吳怡農日前擔任民進黨台北市黨部主委期間，發生人頭黨員以及前評委召集人趙映光、趙介佑父子等爭議來進行政治攻防；對手王鴻薇更嗆吳怡農「敢不敢建議民進黨開除黃承國」。

吳怡農前天在臉書上發文說明態度，表示法律原則是沒有證據就不能定人家的罪、不能譴責人家。對黃承國中常委的攻擊，從法律的原則來看，如果沒有確切的證據證明他違法，就不能剝奪他參政的權利。然而，在政治上不能用法律的原則去處理。所以他也要向黨中央呼籲，黃承國身為黨的中常委，是黨的領導人之一，有較高的要求與期待。

吳怡農表示，對黃承國中常委的指控，不但社會高度關切，也演變成對整個民進黨的不信任。黨中央必須嚴肅面對社會的質疑，盡快提出說明並清楚表達黨的立場。

黃承國：全力配合黨中央調查

（中央社）對於黑道黨員爭議，民進黨中常委黃承國今天說，要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，調查期間他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

國民黨質疑民進黨及台北市立委補選參選人吳怡農與黑道的關係。國民黨並質疑，民進黨執政治安敗壞、黑金橫行，而吳怡農又跟趙映光、民進黨中常委黃承國走那麼近，當立委有膽質詢相關治安議題嗎？

被藍營質疑具有黑道背景的黃承國今天透過臉書表示「我不是戰犯，但我願意承擔」。

他說，1994年陳水扁參選台北市長，透過幕僚戴章皇多次拜託他支持，當時他經營民主電視台，被熱情所感動，這是他第一次輔選，當時大家都說他是好人。後來，前環保署長李應元、駐日代表謝長廷參選台北市長，他都投入輔選，大家都說他是好人。

黃承國說，2014年民進黨支持現任台北市長柯文哲，他擔任市黨部主委，全力輔選，民進黨市議員首次全壘打，大家都說他是好人。2016年他以市黨部主委推出「首都進步連線」，支持包括吳思瑤、姚文智以及他黨的林昶佐、黃珊珊，大家都說他是好人。

黃承國表示，2019年總統黨內初選，他支持蔡英文，其間，他變成壞人。2020年，前立委薛凌宣布參選台北市黨部主委，他沒有支持她，之後他就變成黑道。

黃承國說，他承認年少時走錯路，也付出代價。但他不曾魚肉鄉民，不曾欺壓善良，參與政治之後，更是潔身自愛，從來沒有介入公共工程、都更案，當然更不可能介入任何人事關說。但因黨內形勢複雜，黨外鬥爭險惡，他成為各方勢力設計攻擊稻草人，淪為政治鬥爭祭品，屢屢遭人以出身問題，用黑道字眼攻訐。

他說，2022年的敗選，大家都在黨內找戰犯，他也絕對不是戰犯，但如果他的承擔可以讓黨繼續往前走，他可以承擔、願意承擔。他要求黨中央即刻成立調查小組，他將全力配合調查，小組調查期間，他也不會出席中常會，並希望黨中央調查小組儘速公布調查結果，以正視聽回應社會要求。

民進黨反擊：國民黨黨公職才有多位黑道背景

民進黨稍早則在臉書上發文反駁，攤開國民黨黨公職名單，赫見多人有黑道背景、涉入嚴重司法案件。無視國民黨染黑名單的王鴻薇，分明就是睜眼說瞎話。按照王鴻薇的邏輯，國民黨有許多位曾遭管訓、涉入組織犯罪，及曾涉入殺警案的人士擔任中常委、或被黨主席朱立倫提名違地方黨部主委，王鴻薇卻視若無睹，「豈不成為國民黨染黑遮羞布？」

民進黨批評，國民黨每逢選舉，就只想用抹黑來打擊對手，從不願提出政見打場正面選戰，這次台北市第三選區立委補選，期盼國民黨停止負面選戰，還給台北市中山、北松山一場乾淨選舉。

王鴻薇則回應，民進黨不要再轉移焦點，因為民進黨的黑道問題不是國民黨提出來的，是黨內的何志偉、李文忠、吳怡農所提出來的，民進黨應該要問他們自己。

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航