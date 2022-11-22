2022卡達世界盃：FIFA施壓「戴OneLove袖標上場就給黃牌」，歐洲球隊聲援同志活動踩剎車

為了在充滿爭議的卡達世界盃中倡議人權，包括英格蘭、威爾斯、德國、丹麥在內的多個歐洲足球隊，日前宣布將在比賽時配戴支持LGBTQ團體的「OneLove」隊長袖標，但在國際足協（FIFA）祭出「戴『OneLove』上場就直接給黃牌」的罰則後打退堂鼓。

在21日晚間的賽程裡，英格蘭、威爾斯、荷蘭的隊長都改戴上由FIFA主推以反歧視為主軸的「No Discrimination」袖標，預計其他國家也會跟進，但這樣的做法也招致不少批評。

FIFA最後時刻祭出「上場就給黃牌」，各國決定踩剎車

本屆世界盃主辦國卡達，從拿下世界盃主辦權開始就爭議不斷，從建設場館時的勞權問題、對LGBTQ族群的不友善，到賽事間酒類販售的嚴格規範，再再受到西方世界批評。

根據卡達——和許多穆斯林國家的——法律，同志是一種犯罪，如果男性被發現有同性性行為，將可能被處以數年的徒刑，甚至死刑。

為展現對同志平權的支持，賽前英格蘭、威爾斯、德國、丹麥、比利時、瑞士、荷蘭等國家隊，都宣誓要讓球隊隊長配戴「OneLove」袖標，以表示對多元包容的支持。

最初，FIFA先表示會對配戴該袖標的球隊罰款，但在那些國家隊表示仍要配戴後，FIFA宣布配戴「OneLove」袖標的球員，將在上場時直接獲得一張「黃牌」。如果球員在一場球賽獲得兩張黃牌，將會被罰離場。

《ESPN》報導，歐洲球隊在FIFA祭出這項罰則後發出聯合聲明，表示「FIFA明確表示會對戴『OneLove』臂章的球員進行制裁，身為足協，我們不能讓足球員面對這樣的罰則，所以我們已要求各隊隊長不要在世界盃比賽中，配戴那個袖標。」

聲明中也提到，各球隊原本已準備好要支付服裝違規的罰金，但他們不能讓球員面臨被領牌、或是被驅逐出場的風險。「我們對FIFA不可思議的決定感到非常憤怒。」

相對於「OneLove」，FIFA則是推出了自己的「反歧視」活動「No Discrimination」，目前包括英格蘭、威爾斯、荷蘭等幾個曾宣示要配戴「OneLove」的歐洲國家，實際上場時都改配戴了「No Discrimination」。

Photo Credit: AP / 達志影像 英格蘭隊隊長凱恩21日比賽中的「No Discrimination」袖標

對比伊朗隊「拒唱國歌」，真的運動歸運動，政治歸政治？

在幾個小時的峰迴路轉中，荷蘭是第一個宣布國家隊長不會配戴「OneLove」的國家。

《ESPN》報導，荷蘭足協在台灣時間11月21日晚間發表聲明，表示非常遺憾無法和FIFA達成合理的協議共識，「我們支持『OneLove』，也會繼續推廣它，但我們在世界盃的首要目標是贏球，而你不會希望隊長在開賽時就揹著一張黃牌。」

英格蘭隊長凱恩（Harry Kane）也在之後的採訪發表聲明。《BBC》引述凱恩說法，表示「我們很失望，我們想要配戴那個袖標，但我沒有選擇的權利。」凱恩指出，「球員能做的已經不多，我相信英足總和FIFA會繼續協商，但更重要的是，我們會專注在比賽上，盡力取得成績。」

但並不是所有人都同意這種說法。

《衛報》就將英格蘭的行為，和伊朗球員開賽時拒唱國歌的舉動做對比。報導指出，雖然從運動競技的角度來看，不戴「OneLove」臂章堪稱合理，但正如迦納裔的前英國田徑運動員克瓦克耶（Jeanette Kwakye）名句：全球運動場上最重要的抗議，都不是先經過允許的。

在英格蘭與伊朗的比賽前，伊朗隊球員拒絕跟著唱國歌，以表達對「艾米尼之死」後伊朗各項人權爭議的抗議。

《衛報》指出，這些球員的家人可能會負起慘重代價，但當轉播畫面帶到現場一個留著眼淚的伊朗女球迷，以及觀眾席上眾多穿著「Woman, Life, Freedom（女性、生命、伊朗）」標語的觀眾——這些與政府的抗爭造成450人死亡，超過15000人被捕——這才真正顯示了伊朗球員的勇氣。

Photo Credit: Reuters / 達志影像 伊朗隊球員在世界盃前拒唱國歌

Photo Credit: Reuters / 達志影像 在觀眾席高舉標語的伊朗球迷

此外，許多人權團體也對FIFA的做法大肆批評，資深同志權益倡議者塔切爾（Peter Tatchell）就指控FIFA主席因凡提諾（Gianni Infantino）在這個事件中展現了他的「本色」，「FIFA用黃牌摧毀了『OneLove』，我們應該給FIFA和卡達紅牌。」

在球場邊，BBC運動主播史考特（Alex Scott）被捕捉到配戴「OneLove」袖標進行採訪的畫面；為了對卡達主辦的種種爭議表示批評，英國兩大電視台BBC與ITV也沒有轉播本屆世界盃的開幕典禮。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航