今日本土新增1萬8150例、死亡38例：指揮中心強調，投開票所防疫通道「非」提供給確診者使用
我們想讓你知道的是
中選會在各投開票所設立的「防疫專用通道」是提供給發燒或有呼吸道症狀的民眾使用，王必勝三度強調該通道「不是提供給COVID-19確診者使用」。另外，上週機構住民陽性率為0.5%、工作人員為0.4%，是自6月底開始做住宿式機構定期篩檢以來的最低點。
中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬8179例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬8150例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。
疾管署署長周志浩表示，本週確診病例相較上週一減少2%，目前疫情呈現下降趨勢，正處於穩定的狀況；境外移入病例數、死亡人數與前幾日相比無太大差異。
指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。
疾管署副署長羅一鈞表示，目前累計的1萬3000多例死亡病例中，九成以上具有慢性病病史、66%沒有打滿三劑疫苗、91%為60歲以上長者。
羅一鈞說明今日2位較年輕死個案狀況：一位是20多歲男性機構住民，本身患有先天性疾病、曾接種過4劑疫苗，10月29日出現出呼吸道症狀、快篩陽性確診，並送至醫院住院治療，在院期間不幸因新冠肺炎合併呼吸衰竭而在11月4日過世；另一名為30多歲男性，本身具有慢性神經系統疾病、腦損病史、長期臥床，且不曾接種過疫苗，11月18日於家中昏迷，送醫時已無呼吸心跳，經PCR確認為陽性確診，當天因急救無效而過世。
另外，今日也新增1名兒童重症個案。一名未曾接種過疫苗的3歲男童，本身具有慢性神經性疾病，11月11日出現發燒、抽搐、嘔吐及痰多症狀，11月14日送急診，因新冠肺炎感染及支氣管炎而收住加護病房，曾因呼吸窘迫而須使用呼吸器協助呼吸，目前雖仍在加護病房當中，但病況已穩定。
住宿式機構陽性率達最低點
羅一鈞報告住宿式服務機構染疫情況：上週機構住民陽性率為0.5%、工作人員為0.4%，不僅與8月中旬的陽性率低點（機構住民陽性率0.6%、工作人員陽性率0.5%）更低，更是自6月底開始做住宿式機構定期篩檢以來的最低點，顯示目前機構及社區都比先前更加安全。
羅一鈞補充，因陽性率連續下降，衛福部將針對住宿式服務機構定期篩檢的頻率進行調整，會盡速在記者會中公布新制。
上週機構投藥率平均為90%，四類機構（長照機構、護理之家、老人福利機構、精神照護復健機構）投藥率皆有在八成六以上。
新冠疫苗、流感疫苗接種情形
莊人祥報告新冠疫苗接種情形：昨日接種接種次世代疫苗共2萬1327人次，其中BA.1雙價疫苗3101人次，接種BA.5雙價疫苗2萬8226人次；而昨日總共接種2萬5016人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.5%，在追加劑的部分，第一次追加劑為74.2%，第二次追加劑為17%，其中65歲以上接種率為42.8%。
高端疫苗相關澄清
指揮中心針對近日媒體不實報導「衛福部找專家操弄數據、助高端補考過關」內容進行澄清與說明：
- 「高端公司報告」、「某臨床單位資料庫數據分析」及「疾管署大數據資料庫統計分析」3份報告同時於高端疫苗保護效益專家審查會議上提報，其中疾管署之分析報告，已先經專家同意於會中提報，非臨時補件。
- 有關媒體報導疾管署操弄數據部分，疾管署所提報告為疫苗保護效益，與其他國家做法相同，非該醫師所稱疫苗副作用之數據，兩者無法互相比較，不應混為一談。
指揮官王必勝也特別針對高端疫苗爭議進行一連串說明：
- 預先採購高端疫苗、高端疫苗專家審查會議、疫苗採購公文保存及保密皆符合法規程序，且與其他品牌疫苗的採購與審查流程無異。
- 高端疫苗預期罰款已於3月24日計罰。
- 高端疫苗的中重症及死亡保護效益分析數據已公開，數據證明高端具有保護力。
投開票所防疫專用通道「非」提供給確診者使用
王必勝特別說明，中選會將在11月26日各投開票所設立的「防疫專用通道」是提供給發燒或有呼吸道症狀的民眾使用，並三度強調該通道「不是提供給COVID-19確診者使用」。
另外，王必勝表示，COVID-19確診者依法須隔離、禁止外出自3年前疫情爆發至今未曾改變，「他不能外出，不能去外面吃飯，也不可以逛街、購物、散步、旅遊，而外出投票當然也不行。」
王必勝補充，大考與大選對於開放確診者外出的情況不能類比；大考人數為9萬8000人，但這次投票將有1930萬人，而光是在大考當天確診的考生就有1700位，預估投票當日約有5萬至7萬的確診者，規模差異甚大；在考量設立1萬7640個專用投開票所及相關流程後，此次無法比照大考模式處理。
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責任編輯：劉亭妤
核稿編輯：翁世航
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好萊塢用好，你用也好的特效軟體： Adobe After Effects跟你一起實現所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意
我們想讓你知道的是
你是否曾在平凡的日子裡，有過世界會變得像《脫稿玩家》電影場景的瘋狂的想像，Adobe After Effects可以實現你所有最ㄎㄧㄤ最狂的創意！
你是否曾有過這樣瘋狂的想像——有一天，世界會變得像《脫稿玩家》的電影場景一樣，當你走在路上，迎面而來的人，身上出現了要你選擇「與我交談請按space」的按鈕；街道兩旁的商家招牌為了吸引你的注意，閃爍著斑斕的光芒旋轉；而廣告看板上的明星，更像是直接在對你說話。更瘋狂的是，如果這個想像，你真的有辦法實現？！
當然，是在影像創作的世界裡實現啦！
UG聯手六指淵，再現《脫稿玩家》電影場景
本身是電影發行商小編，平常非常愛看電影的UG，也是Instagram上號稱台灣變色龍的變裝高手，這一次和網路大神級特效玩家六指淵，將扮裝創意結合特效超能力，讓西門町一秒變身《脫稿玩家》的電玩風格街頭，重現經典場景。
「我什麼都可以扮，生物也好，非生物也好，只要有趣，我就會想辦法靠我手邊有的材料和服裝，試著裝扮出來，然後在我們公司的頂樓拍給你們看！」
從性感的韓國女歌手，到辨識度超高的網路迷因，再到知名電影道具，好像還真的沒有什麼難得倒UG。「例如我之前就扮過《媽的多重宇宙》的那顆王安石。」UG哈哈大笑著說。
如果說只要UG想要，就沒有什麼人事物是他裝扮不來的，那麼只要六指淵手邊有電腦加上Adobe After Effects，那就誰也無法阻止他做特效！
在影片中，大家可以看到六指淵利用UG已經拍攝好的變裝影片，使用Adobe After Effects中的強大功能，以及插件Saber、Element 3D等輔助，就能製作出光條、旋轉零件、文字等素材，再利用內建的鏡頭工具，創造出真假不分的透視法，實現好萊塢電影規格的視覺效果。
「這些功能乍看之下很嚇人，好像很複雜，但其實Adobe After Effects的使用者適用設計做得非常好，只要熟悉了其中的邏輯，就能很快的上手，加上自己的創意再多練習，要做出很厲害的特效一點也不難。」
就連UG看了也忍不住呼籲，如果自己學會特效，就能實現更多裝扮的想像，大家也不要再猶豫了，趕快趁現在學一波。
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光看還不過癮，不如自己跳下來參戰
就在六指淵鼓勵大家多多練習，UG宣告要跨足特效界（大誤）的這個moment，電影神搜已經等不及要大家直接面對江湖挑戰。11/14（一）到12/18（日），只要將你的特效拍攝創意短片，上傳到電影神搜臉書粉絲專頁的指定貼文留言處，就能交由六指淵來評審，選出創意最強、執行度最高、腦袋最ㄎㄧㄤ（？）的 Ae 創意王，獨得iPhone 14 Pro Max喔！
活動步驟：
📍Step 1：按讚電影神搜粉絲團
📍Step 2：下載 Adobe 使用神搜提供的特效，上傳創意短影片至留言處
📍Step 3：於留言處呼朋引伴替自己按讚
評分標準為：短片按讚數佔50%，評審評分佔50%。最終評審六指淵將從劇情內容、創意表現手法、影像品質等面向評分。
領獎安排：
1.得獎者名單將於2022年 12月23 日公佈於「電影神搜」Facebook專頁及六指淵IG，得獎者須於貼文指定時間內，主動私訊粉絲團。
2. 所有獎品不得兌換現金及其他產品。
3. 神搜將保留所有因違反本條款及細則的參加資格，或被放棄領取獎品的最終決定權。