今日本土新增1萬8150例、死亡38例：指揮中心強調，投開票所防疫通道「非」提供給確診者使用

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增1萬8179例COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）確定病例，分別為1萬8150例本土個案及29例境外移入；另確診個案中新增38例死亡。

疾管署署長周志浩表示，本週確診病例相較上週一減少2%，目前疫情呈現下降趨勢，正處於穩定的狀況；境外移入病例數、死亡人數與前幾日相比無太大差異。

指揮中心指出，今日新增38例本土病例死亡個案，為23例男性、15例女性，年齡介於20多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、37例具慢性病史、17例未接種3劑以上COVID-19疫苗。

疾管署副署長羅一鈞表示，目前累計的1萬3000多例死亡病例中，九成以上具有慢性病病史、66%沒有打滿三劑疫苗、91%為60歲以上長者。

羅一鈞說明今日2位較年輕死個案狀況：一位是20多歲男性機構住民，本身患有先天性疾病、曾接種過4劑疫苗，10月29日出現出呼吸道症狀、快篩陽性確診，並送至醫院住院治療，在院期間不幸因新冠肺炎合併呼吸衰竭而在11月4日過世；另一名為30多歲男性，本身具有慢性神經系統疾病、腦損病史、長期臥床，且不曾接種過疫苗，11月18日於家中昏迷，送醫時已無呼吸心跳，經PCR確認為陽性確診，當天因急救無效而過世。

另外，今日也新增1名兒童重症個案。一名未曾接種過疫苗的3歲男童，本身具有慢性神經性疾病，11月11日出現發燒、抽搐、嘔吐及痰多症狀，11月14日送急診，因新冠肺炎感染及支氣管炎而收住加護病房，曾因呼吸窘迫而須使用呼吸器協助呼吸，目前雖仍在加護病房當中，但病況已穩定。

住宿式機構陽性率達最低點

羅一鈞報告住宿式服務機構染疫情況：上週機構住民陽性率為0.5%、工作人員為0.4%，不僅與8月中旬的陽性率低點（機構住民陽性率0.6%、工作人員陽性率0.5%）更低，更是自6月底開始做住宿式機構定期篩檢以來的最低點，顯示目前機構及社區都比先前更加安全。

羅一鈞補充，因陽性率連續下降，衛福部將針對住宿式服務機構定期篩檢的頻率進行調整，會盡速在記者會中公布新制。

上週機構投藥率平均為90%，四類機構（長照機構、護理之家、老人福利機構、精神照護復健機構）投藥率皆有在八成六以上。

新冠疫苗、流感疫苗接種情形

莊人祥報告新冠疫苗接種情形：昨日接種接種次世代疫苗共2萬1327人次，其中BA.1雙價疫苗3101人次，接種BA.5雙價疫苗2萬8226人次；而昨日總共接種2萬5016人次，疫苗接種人口涵蓋率第一劑94%、第二劑88.5%，在追加劑的部分，第一次追加劑為74.2%，第二次追加劑為17%，其中65歲以上接種率為42.8%。

高端疫苗相關澄清

指揮中心針對近日媒體不實報導「衛福部找專家操弄數據、助高端補考過關」內容進行澄清與說明：

「高端公司報告」、「某臨床單位資料庫數據分析」及「疾管署大數據資料庫統計分析」3份報告同時於高端疫苗保護效益專家審查會議上提報，其中疾管署之分析報告，已先經專家同意於會中提報，非臨時補件。 有關媒體報導疾管署操弄數據部分，疾管署所提報告為疫苗保護效益，與其他國家做法相同，非該醫師所稱疫苗副作用之數據，兩者無法互相比較，不應混為一談。

指揮官王必勝也特別針對高端疫苗爭議進行一連串說明：

預先採購高端疫苗、高端疫苗專家審查會議、疫苗採購公文保存及保密皆符合法規程序，且與其他品牌疫苗的採購與審查流程無異。 高端疫苗預期罰款已於3月24日計罰。 高端疫苗的中重症及死亡保護效益分析數據已公開，數據證明高端具有保護力。

投開票所防疫專用通道「非」提供給確診者使用

王必勝特別說明，中選會將在11月26日各投開票所設立的「防疫專用通道」是提供給發燒或有呼吸道症狀的民眾使用，並三度強調該通道「不是提供給COVID-19確診者使用」。

另外，王必勝表示，COVID-19確診者依法須隔離、禁止外出自3年前疫情爆發至今未曾改變，「他不能外出，不能去外面吃飯，也不可以逛街、購物、散步、旅遊，而外出投票當然也不行。」

王必勝補充，大考與大選對於開放確診者外出的情況不能類比；大考人數為9萬8000人，但這次投票將有1930萬人，而光是在大考當天確診的考生就有1700位，預估投票當日約有5萬至7萬的確診者，規模差異甚大；在考量設立1萬7640個專用投開票所及相關流程後，此次無法比照大考模式處理。

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責任編輯：劉亭妤

核稿編輯：翁世航