要說到伍佰的〈墓仔埔也敢去〉，必須先認識當年紅極一時的「投機者樂團」

文：王信權

說到台語搖滾的風格元素，如今聽團仔可能多半聯想到滅火器的龐克搖滾、閃靈的極端金屬，或林強曾經大量注入90年代另類搖滾的新台語歌。

好，那有沒有近來備受獨立音樂圈討論的台語迷幻搖滾？這題可能還尚待挖掘，但比迷幻搖滾還早一點誕生的衝浪搖滾，雖然稀少但是有一些，例如伍佰經典的〈墓仔埔也敢去〉，包含前奏的反覆吉他樂句，整首歌充滿衝浪搖滾味道。

時光回到1950年代末期，衝浪搖滾（Surf Rock）伴隨著衝浪文化開始在美國加州流行。吉他跳脫出只是伴奏的樂器，可以聽見樂手運用電吉他搖桿與音箱，製造出如同波浪般的殘響，彷彿讓人置身於海浪中。

雖然這個著重在吉他獨奏、音色表現，以及歌頌著沙灘比基尼的音樂風格，真正佔據於美國排行榜的時間不長，大概不到五年就被所謂「英倫入侵」（British Invasion）的樂團沖走了。不過，衝浪搖滾樂手對於搖滾樂的影響甚鉅，其中不得不提投機者樂團（The Ventures）。他們當時在日本受歡迎的程度，甚是能跟披頭四相比擬。

投機者樂團由唐威爾森（Don Wilson）與鮑勃博格爾（Bob Bogle）於1959年在西雅圖附近的塔科馬成立。他們原在工地擔任泥作師傅，但因為這座城市時常下雨無法上工，只好另尋高就。剛好兩人都會彈吉他，於是開始在一些酒吧演出。

對剛起步的樂團來說，這是很好的練習機會，因為得從中午持續演奏到半夜，兩人必須準備非常多的曲目，其中包含〈Walk, Don’t Run〉。隔年，他們將這首原為指彈吉他的演奏曲，改編成搖滾版本正式出道。

如此創新的聲響，被形容用吉他在歌唱，十分受到樂迷歡迎，並在美國拿下亞軍的位置，僅次於貓王的〈It’s Now or Never〉。之後他們透過〈Wipeout〉與〈Pipeline〉（對！這首就是黃俊雄布袋戲裡經典配樂「管路」）......等歌曲，持續帶動衝浪搖滾風潮。

由於衝浪搖滾與被形容與「日本藍調」的演歌有某種神似，再加上戰後日本大量吸取美國文化。很快地，「投機者炫風」吹拂至東洋，並融合成為日本文化的一部分。當地人甚至將投機者樂團的聲音稱為「teke-teke」，但他們究竟在日本有多紅呢？

「你無法離開飯店房間，可能有100人在外面等著。」唐威爾森在紀錄片《投機者樂團：愛的鼓勵》回憶當時受歡迎的程度，進而開始認真地為日本寫歌：「真正去理解他們都在購買什麼唱片，去聽那些唱片，看看它們有怎樣的聲音。」

另一方面，日本音樂人同樣用自己的角度詮釋衝浪搖滾，例如吉田正所譜曲的〈若是戀愛了〉（戀をするなら）。這位日本作曲家曾在1962年前往洛杉磯考察，發現到連小孩都會跟著這種節奏跳舞，他就預料將在日本流行。但他可能不知道的是，這股風潮也很快地傳到台灣。

Photo Credit：王信權

戰後的台語歌逐漸走向所謂的「日本化」，大量翻唱與模仿日本流行的歌曲出現，特別是演歌風格。在〈若是戀愛了〉被橋幸夫唱紅之後，集歌手、樂手和創作人為一身的郭大誠將此曲改寫成〈墓仔埔也敢去〉，並一字一句地指導徒弟葉啟田如何演唱。

後來，葉啟田憑藉著此曲走紅於歌壇，不僅是這位「寶島歌王」早期的代表作之一，可能也是台灣最早有衝浪搖滾韻味的台語歌。我在此推薦《葉啓田台語精選, Vol. 1》裡的版本，氣味更濃烈，除了聽見衝浪搖滾的影響，歌詞也相當特別，反映當時的戀愛風氣，最後一段提到：

狂戀的人有勇氣，不驚一切呦。 無論三更也半瞑，墓仔埔也敢去。

郭大誠曾在受訪時表示，小時候住在鄉下，上街得經過墓地，經過總是提心吊膽，結果沒想到發現這裡竟是約會聖地，畢竟當時的民風較為保守，光天化日曬恩愛，容易被人在背後指指點點。於是他將經驗寫下，經過數十年依然屹立不搖，往後不斷地被歌手翻唱，但最經典的還是伍佰的版本。

如葉啟田一般，同樣從嘉義北上討生活的伍佰。因為首張專輯《愛上別人是快樂的事》的銷售狀況不理想，為了找尋新的衝擊，號召一流樂手組成China Blue，開始在live house演唱，從古亭地下室的息壤，唱到大台北瓦斯對面的LIVE A-GO-GO。

兩年之間累積滿滿的現場能量，台下的安可聲不絕於耳。但由於當時寫的歌曲還不夠多，他會將一些台語歌曲改編成band sound，〈墓仔埔也敢去〉就是其中之一，不僅還原衝浪搖滾的本色，更唱出那種為了談戀愛不驚一切的氣勢。

伍佰版的〈墓仔埔也敢去〉最早收錄於《伍佰的LIVE-枉費青春》。這張現場專輯捕捉了伍佰早期現場的熱力，裡頭大半的歌曲都是台語歌。另翻唱原曲同樣來自於東洋的〈KISS ME〉（星星知我心）、〈恨世生〉，以及戰後的台語歌謠〈秋風夜雨〉。

據說，這張專輯當年大賣50萬張，甚至回過頭來帶動了《浪人情歌》的買氣，並奠定了伍佰「King of Live」的地位。

那麼，除〈墓仔埔也敢去〉之外，還有哪些台語／演奏風格的衝浪搖滾歌呢？老實說，這是一塊有待開發的藍海，等待後人重新去挖掘。畢竟在1960至1970年代，只要是類似的台語搖滾／跳舞歌曲，可能會被會被冠上所謂的「阿哥哥」（A-GO-GO）。