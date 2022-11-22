企業快速上雲搶占商機，專家帶你看數位轉型的關鍵策略，實體研討會免費報名中

本次研討會邀請提供全球ERP解決方案的領導品牌Infor恩富軟件，由Solution Consulting Manager Jonathan 陳，從數位轉型中很重要的「雲服務」切入，探討在當前環境下是否為企業突破危機的唯一路。

活動資訊 ︳INSIDExInfor實體研討會

活動主題 ︳雲服務是否為突破危機唯一之路

活動日期 ︳2022/12/8（四）14:00-16:00

活動地點 ︳臺北文創6F（台北市信義區菸廠路88號）

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企業數位轉型的關鍵戰略—上雲服務

擁抱創新科技是每一家企業轉型的必經之路，特別是外在環境經歷巨大的改變後，企業必須找出不同以往的發展方向。Infor表示，如今企業不僅要應對經濟復甦以及更多不確定性的挑戰，還必須提升企業能量，才能抓住新的市場商機，而上雲可說是最主要的關鍵戰略。

據根據iThome 2022年CIO大調查，企業內部應用上雲的比例在2022年有了小幅度的成長，而企業今年規畫投資在雲端的金額也明顯增長17％（從去年平均671萬元提高到787萬元），顯見企業上雲的趨勢已慢慢在產業中成形，也有更多的企業願意投資雲服務。

對企業而言，上雲服務在執行面可帶來三大優勢：節省時間、人力及成本；而從IT實務端來看，好的上雲服務意味著具備更高的擴充性及可用性，因而提升存取基礎架構資源及IT員工的效率；強化企業營運效率後，也能更加專注開發及營運，進而帶動產品創新的速度與能力。

Infor恩富軟件智能ERP，滿足不同客戶需求

Infor恩富軟件是提供全球ERP解決方案的領導品牌，透過Infor智能化的ERP平台能夠讓企業在具備高靈活度的狀況下，以簡單有效的方式整合管理公司的業務。Infor旗下有17,000名員工，替超過175個國家和地區的60,000家客戶提供服務，能夠提供高科技電子、工業製造及機械設備等不同產業相對應的綜合性解決方案，協助企業從生產製造到營運端達到全方位的改善。

以全球知名的鐵路設備商Harsco Rail為例，Harsco Rail在公司規模快速成長的過程中導入Infor的財務管理系統（Expense Management），走向無紙化的雲端作業，不僅省下每週手動輸入花費紀錄的時間，更可避免人為疏失及其他詐騙問題的產生。「作為一家全球性的企業，我們認為使用Infor的雲端解決方案簡化既有的工作流程，能讓我們更好地應付龐大的需求及提升公司經營的效能。」Harsco Rail的商業分析師Robert Bigham表示。

Infor恩富軟件長期以來不只提供解決方案、替客戶解決問題，更重視在競爭激烈的商業環境中，與客戶創造雙贏、互相成長，創造更多有價值的合作，搶下後疫情時代的新商機。

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