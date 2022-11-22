2022/11/22,
中國

中國疫情持續升溫，李家超染疫

中國疫情持續升溫，李家超染疫
Photo Credit: AP / 達志影像

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中國多地疫情近日昇溫。北京朝陽區官員本週一敦促民眾留在家中，幾天前剛放寬防疫措施的石家莊再次開啟全員核酸檢測，自APEC峰會返港的港首李家超染疫。中國多地收緊防疫措施的同時，世界盃上大批球迷齊聚一堂為球隊加油的畫面也讓網民心情複雜，紛紛開啟「吐槽」模式。

文：德國之聲中文網

北京幾個區的學生週一又開始了網課。隨著疫情的不斷爆發，官員們敦促朝陽區居民留在家中。不僅在北京，鄭州、廣州、重慶等多地也不斷出現新增病例。中國衛健委本週一（11月21日）通報，週日中國新增病例再次突破兩萬，為26,824例，這個數字接近4月份的那波疫情新增病例數字，當時上海疫情十分嚴峻。

擁有近1900萬人口的廣州近日也遭遇嚴重疫情。人口眾多的白雲區宣佈五天封區措施，暫停了堂食和一些公共娛樂設施。地鐵，公車也暫停服務。

疫情升溫 廣州民眾上街抗議

北京新增確診病例為962，高於之前的621。《北京日報》報導，北京朝陽區副區長楊蓓蓓倡議朝陽群眾週一繼續減少流動，非必要不離開本區域，鼓勵採用電話、網路靈活辦公方式，召開會議優先採用影片方式，不聚餐、不聚會，不串門。海淀區、東城區和西城區的一些學校也開啟了網課模式。該媒體報導，包括朝陽大悅城在內的一些購物中心是本輪疫情的爆發中心。部分地區的學校已告知家長從週一開始改上網課直至另行通知。但目前為止還沒有全市或全區閉校的官方通知。

街上一片安靜，除了一些雜貨店之外，大多數商店暫時關閉。一名從事醫藥行業的賈先生告訴《路透社》：「哪兒哪兒都關了，哪兒都不能去。客戶也不能來。你能做什麼？你什麼都不能做。」

朝陽區官員的表態引起大批網民的評論。有人說：「這話一說，下一步就是非必要不離……再下一步就是靜默了。顯然，目前的防控力度清零的可能微乎其微，疫情再增加，怎麼辦？」有人說 「非必要都不要出門 都躺著 然後生活費呢你來出？」也有人表示「為這開評論的勇氣點贊」。這是指，微博上許多相關新聞都關閉了評論功能。

網民：你的世界和我的世界不一樣

被外界認為是新防疫模式試點的石家莊在上週放寬了疫情防控，包括暫停核酸測試。然而，僅僅幾天之後，當局昨日晚間宣佈恢復幾個區的全員核算檢測，鼓勵民眾網購，暫停學校實體上課。

中國多地收緊防疫措施的同時，世界盃在卡塔爾開幕。看到現場眾多球迷聚集在一起激情吶喊，為球隊助威，不少中國網民心情複雜，有人在微博上吐槽說：「一邊西方極樂世界，一邊東方悲慘世界，我在廣州方艙醫院熬夜看世界盃。」也有網民說：「你的世界，我的世界，我們不一樣。」也有質疑的聲音說：「所以人家這麼多人聚集也沒帶個口罩，我們是不是有點小題大做？」

香港特首確診

市場擔憂中國再收緊防疫，亞洲股市普遍走弱。根據《聯合早報》報導，香港股市一度跌超過3％，上海和韓國股市盤中跌1％以上。

許多分析家預測，也許明年3，4月份中國會放鬆清零政策。牛津經濟研究院的專家認為，中國可能會在明年下半年，老年人的疫苗接種率上升時候開放。在週一發布的一份報告中，專家們寫道：「無論是從流行病的角度還是政治層面上來看，我們認為中國都還沒有準備好開放。」

前往曼谷參加APEC峰會的香港特首李家超返回香港後，在機場進行的核酸檢測為陽性，目前正在隔離在家工作。根據香港01報導，他在曼谷的幾天進行的快速抗原測試結果都是陰性。行政長官辦公室發言人本週一表示，李家超輕微不適，已經服藥，又透露他9月已經打了第4針疫苗，是科興疫苗。在APEC峰會期間，他曾與各國政經代表會面，中央社根據港府新聞稿，李家超表示在曼谷會議期間也曾同習近平交談。

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

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責任編輯：Alex
核稿編輯：Alvin


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