TNL+ 2022/11/23,
動物

傀儡大貓熊團團之死：「贈台」的政治意涵，與動物為兩岸「團圓」付出的代價

傀儡大貓熊團團之死：「贈台」的政治意涵，與動物為兩岸「團圓」付出的代價
攝影：洪延平

我們想讓你知道的是

中國研究大貓熊的權威專家胡錦矗表示，「圈養繁殖大貓熊的好處，是使得人們不必從野外再捕捉」。這個答案乍聽之下令人錯愕，卻反映了一項事實──大貓熊不需要人類，是人類需要大貓熊。人類不僅是「愈幫愈忙」，而且根本上是以物種保育之名，將動物作為達到政治、經濟、文化等象徵目的之手段。

文：龍緣之（現任臺灣動物與人學會理事、國際非政府組織行動亞洲ACTAsia亞洲區代表，著有《尋找動物烏托邦：跨越國界的動保前線紀實》、與施暖暖合著《小狐狸的媽媽；媽媽的小狐狸》）

身為一隻大貓熊並不一定是件幸福的事，動物園裡的大貓熊更是如此。台北市木柵動物園中的公貓熊團團因癲癇不斷發作，於11月19日被施以安樂術死亡。今（2022）年9月下旬傳出生病的新聞以來，團團因腦部病變，病情日漸惡化，中國兩專家更為此來台。動物園發言人曹先紹表示，動物園將致力於留存團團的活體細胞，像是精子、體細胞和幹細胞。

作為一頭圈養的公大貓熊，是什麼樣的處境？這要先從大貓熊和當代社會的關係說起。

「圈養繁殖大貓熊的好處，是使得人們不必從野外再捕捉」

大貓熊是野生動物，本應生活在自然環境，卻因為人為的捕捉、圈養、繁殖，不得不被囚於動物園等圈養環境中。圈養大貓熊的來源除了因為被視為珍稀物種、中國的「國寶」，而在早期被來自西方的博物學家、物種收集者，以及中國民間人士獵殺和捕捉外，還有國民政府在大陸時期、中共建政後由官方主導的捕捉。

根據文獻記載，1980年代起以「搶救」為名的活動亦持續很長時間，直至2017年中國官方禁止以收容救護為名買賣野生動物，也就是說，救治後的大貓熊應以「及時、就地、就近、科學」的原則釋放（註1）。

中國研究大貓熊的權威專家胡錦矗表示，「圈養繁殖大貓熊的好處，是使得人們不必從野外再捕捉」（註2）。這個答案乍聽之下令人錯愕，卻反映了一項事實——大貓熊不需要人類，是人類需要大貓熊。

2000年前後，科研人員宣稱攻克了所謂的圈養大貓熊繁殖的「三難」，也就是「發情難」、「配種受孕難」和「育幼成活難」（注意：這指的是圈養大貓熊的繁殖，而不是指「野外的」大貓熊的繁殖情境。兩者有所不同）。種種媒體和官方的宣傳讓外界留下大貓熊「無法自救、也不能自然繁殖，因此需要人類幫助」的印象。

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