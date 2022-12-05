《找到強項，偏才也會變天才》：伽利略是「你白目」派的宗師，跟人爭辯問題幾乎沒有輸過
我們想讓你知道的是
歷史上第一個正式的學會是義大利的猞猁之眼學院，很快發展成一個論壇──不是網路上的虛擬平臺，而是實體論壇，大家圍在一起談論問題，真人過招，每一句話都是實名制。史上第一位赫赫有名的吵架專家伽利略，就是從猞猁之眼學院出道，練就一身舌戰群儒的好功夫。
文：劉茜
第一位吵架專家伽利略，最終被封鎖
科學家成為一個真正的職業，只有300多年歷史。科學研究從業餘愛好轉為專業工作，是從各類學會和學院的成立開始。那正是法蘭西斯．培根提出「知識就是力量」的時候，從那時起，研究科學的人們開始聚集，增加了彼此之間溝通和交流的機會，當然也就增加了吵架的主觀需求和客觀可能。
歷史上第一個正式的學會是義大利的猞猁之眼學院，很快發展成一個論壇——不是網路上的虛擬平臺，而是實體論壇，大家圍在一起談論問題，真人過招，每一句話都是實名制。史上第一位赫赫有名的吵架專家伽利略，就是從猞猁之眼學院出道，練就一身舌戰群儒的好功夫。
伽利略是「你白目」派的宗師，跟人爭辯問題幾乎沒有輸過。不過，伽利略有一個最大的缺點是過於激進，辯論起來窮追猛打，不到「號令江湖莫敢不從」就不肯停手。一方面是因為科學不講人情世故，在真理面前，一切都要靠邊站；另一方面也是因為伽利略那時家裡經濟境況窘迫，急於成名——有了名望才有錢賺，不論哪個時代都一樣。
結果他能量太強，最終被教廷軟禁，不許出書、不許教學生，相當於被版主封鎖、黑名單，被迫金盆洗手，退出江湖。
綜合看來，伽利略的一生是戰鬥的一生，雖然他一個人改變了天文學（用望遠鏡）和物理學（用實驗）的樣貌，但全歐洲的科學家都跟他有交情而無友情。有個小八卦或許可以作為他桀驁、急躁性情的註解：佛羅倫斯的伽利略博物館，至今仍保留他的右手中指在館中展覽，而且是豎著擺放。
不過，一個人孤軍奮戰的時代已經過去，接下來就是團體作戰、一統江湖的時代了。
想吵贏？得比誰活得久
倫敦的皇家學會和巴黎的法蘭西科學院都已建立，科學家開始有組織；科學史上最偉大的巨星之一，也在伽利略去世的同一年來到人間。艾薩克．牛頓一手改變科學界的同時，也帶來了科學爭辯的腥風血雨。而英倫三島與歐洲大陸、孤立與聯合、英國與法國，這之間地理、文化與政治上的差異與矛盾，也為接下來將要上演的史上第一混戰添了一把柴火。
平心而論，當我們用現代的眼光回顧過去時，往往容易忽略當事人身處的環境，而做出並不公平的結論。參加爭論有時並不代表什麼，比方說你的臉書首頁被某一話題洗版，你的每個朋友都針對那個問題，跟別人長篇大論爭吵，很少人能忍住不參與評論；而一旦你下了評論，就無法抽身了。因為筆戰這件事，每個人都希望自己說的，是這場爭論中的最後一句話，好像就代表自己獲得勝利。
當然，每場爭論必定會有人說最後一句話，但那跟你的勝利和正確與否，幾乎沒有關係。決定勝負的關鍵要素，是你得成為這群人裡活得最久的。
從這個意義上來看，牛頓可是史上前無古人、後無來者的大贏家，他雖然曾經是個險些夭折的早產兒，卻活到了85歲，在那個年代來說，這絕對是高壽。那個時候，他的絕大多數對手和夥伴（但是和伽利略一樣，牛頓的朋友實在不多）都早已離開人世，不能辯駁他說的任何一句話了——這是文雅一點的說法。通俗一點說，就是他們一直吵架，吵到死。
當然，牛頓並不是一生下來戰鬥力就這麼剽悍，他也需要「打怪升級」，一開始也吃過不小的虧。如果按時間順序，翻閱牛頓的書信集，就能夠明顯看出他從筆戰新手，進階到一代宗師的過程。
皇家學會的祕書羅伯特．虎克（按：Robert Hooke，因首先提出「細胞」一詞而知名）是牛頓遇到的第一個大魔王。虎克稱得上是「你抄襲」派的開山祖師，據說他在皇家學會裡的口頭禪就是「這我早就想到了！」每次有誰發表什麼新發現，他都要跳出來說這一句，可想而知，他在皇家學會裡的人緣不會太好。而且，這種話說多了就變成「狼來了」的故事。
後來，他真的在牛頓之前發現了平方反比定律（按：任何物理定律中，某個物理量的分布或強度，會依距離的平方反比而下降，就可稱為平方反比定律。牛頓萬有引力定律即為一種），卻沒人相信。
說起來牛頓也不是省油的燈，虎克說平方反比定律我早就想到了，牛頓是借鑑了我的筆記！牛頓就把《自然哲學的數學原理》裡，引用虎克研究的說明全都刪除。
此外，牛頓有句名言你一定聽過：「如果說我比別人看得更遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」這句話可說是牛頓在虎克這一關的通關宣言，人們常把這句話理解為牛頓的謙虛之言，其實，牛頓可能是在諷刺虎克的身高。
而且，牛頓還有個巨大的優勢：長壽，所以他發言機會總比對手多太多。
虎克比牛頓早死24年，身後連一幅畫像都沒留下，據說就是被牛頓撤下，他甚至還試圖把虎克留下來的手稿和筆記都燒掉。看來，想徹底惹火一位科學家，最快速的辦法就是指著他的成果說：「這是抄我的。」
書籍介紹
本文摘錄自《找到強項，偏才也會變天才：重考、被當、失敗、轉行 頂尖科學家也曾被人唱衰看輕 他們如何化解、何時開竅？》，任性出版
作者：劉茜
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◎天文學家哥白尼，原本是醫生，從醫一陣子後才在天文領域發光。
◎達文西是畫家、數學家、解剖學家、工程師，但他根本沒上過大學。
◎發明麻疹疫苗的科學家恩德斯，在別人都已開始工作的33歲，他才讀完博士。
課本裡的科學家，總給人嚴肅、聰明、學習力極高的印象，但他們的求學過程，都這麼順遂與優秀嗎？
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想改變新髮型嗎？美髮業運用AI精準行銷，吸引潛在顧客上門
我們想讓你知道的是
走進美髮門市，換了一個漂亮的新造型，下一次你會相隔多久再預約剪燙護髮？這是美髮業者最想要了解的資訊，掌握顧客輪廓及來店頻率，藉此投放最精準的行銷資源。名留國際運用AI，便做到了這一點，準確預測網路廣告的觸及率，吸引更多潛在客戶上門。
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串連線上線下資料，一鍵預測廣告投放效益
在首三個月的概念驗證期間，智造奇機AI團隊發現，名留資料可用率僅約50%，主因是POS系統的各個欄位，並未確實填寫，例如結帳時請客戶提供基本資料，卻遺漏了年齡、性別等必要欄位，點出了這個問題後，經過修改調整，資料利用率已接近100%，可被AI模型使用，線上線下串接建立API，只要輸入幾項參數，就能預測廣告投放的觸及率。
舉例來說，某一分店的主力客群是18-30歲，女性為主，每個月平均來店一次。如果能藉由這樣的消費者輪廓，替該分店投放線上廣告，吸引相同特徵的潛在客群，就能優化營運業績。
接著，AI團隊再進一步整合名留以往在臉書投放廣告的歷史紀錄，例如曾經投放的受眾有哪些、觸及率及轉化率如何，將這些線上數據，與前述POS系統的線下資料整合，一併交給AI模型來進行分析，增加資料的豐富性，以提升AI預測的準確度。
產業獨有的淡旺季來客數，交給AI整合判讀
另一個非常獨特的數據變化因素，也需要交給AI判讀，就是淡旺季來客數的時間因素。美髮業的數據處理和分析，非常需要進行時間序列的分群，主因為產業的淡旺季，深受假期與季節的影響。例如春夏炎熱，剪髮次數頻繁，秋冬則間隔較長，但到了年節前夕，又有一波高峰。「這種產業獨有的特性，必須與出題方溝通才能夠得知，這也是AIGO平台最有價值之處，媒合產業與人才蒐集產業特性。」智造奇機團隊表示。
運用AI來協助分析，還有一個優勢：排除人的主觀偏見。例如，某一家分店投放廣告思維，大多鎖定年輕女性，但AI模型發現，該店其實有不少男性主力客群，只是行銷人員及設計師的主觀經驗，習慣鎖定女性顧客。這個意外的發現，也突顯產業與AI結合的重要性，可找出既有盲點，改善行銷效益。
AI預測網路廣告觸及率，準確度高達94.5%
經過上述努力，團隊替名留打造的AI系統，不需聘請數據專家維護，其直覺友善的介面，由行銷人員即可輕鬆操作，只要輸入廣告投放時間、受眾年齡、性別、預計廣告預算與則數等資訊，短短幾秒鐘系統就能預測觸及率的多寡，而且準確度高達94.5%。
由於初步的概念驗證十分成功，智造奇機與名留國際已展開第二階段的合作-自動化，也就是將門店客戶與臉書廣告的即時資訊，自動導入AI系統進行分析，讓AI模型持續學習，進一步提升準確度。智造奇機團隊表示，「因為AIGO的競賽平台，才能夠開啟這樣的充滿更多未來性的合作機會，讓國內AI人才深入了解產業需求，具備實戰能量。」
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