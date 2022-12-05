《找到強項，偏才也會變天才》：伽利略是「你白目」派的宗師，跟人爭辯問題幾乎沒有輸過

文：劉茜

第一位吵架專家伽利略，最終被封鎖

科學家成為一個真正的職業，只有300多年歷史。科學研究從業餘愛好轉為專業工作，是從各類學會和學院的成立開始。那正是法蘭西斯．培根提出「知識就是力量」的時候，從那時起，研究科學的人們開始聚集，增加了彼此之間溝通和交流的機會，當然也就增加了吵架的主觀需求和客觀可能。

歷史上第一個正式的學會是義大利的猞猁之眼學院，很快發展成一個論壇——不是網路上的虛擬平臺，而是實體論壇，大家圍在一起談論問題，真人過招，每一句話都是實名制。史上第一位赫赫有名的吵架專家伽利略，就是從猞猁之眼學院出道，練就一身舌戰群儒的好功夫。

伽利略是「你白目」派的宗師，跟人爭辯問題幾乎沒有輸過。不過，伽利略有一個最大的缺點是過於激進，辯論起來窮追猛打，不到「號令江湖莫敢不從」就不肯停手。一方面是因為科學不講人情世故，在真理面前，一切都要靠邊站；另一方面也是因為伽利略那時家裡經濟境況窘迫，急於成名——有了名望才有錢賺，不論哪個時代都一樣。

結果他能量太強，最終被教廷軟禁，不許出書、不許教學生，相當於被版主封鎖、黑名單，被迫金盆洗手，退出江湖。

綜合看來，伽利略的一生是戰鬥的一生，雖然他一個人改變了天文學（用望遠鏡）和物理學（用實驗）的樣貌，但全歐洲的科學家都跟他有交情而無友情。有個小八卦或許可以作為他桀驁、急躁性情的註解：佛羅倫斯的伽利略博物館，至今仍保留他的右手中指在館中展覽，而且是豎著擺放。

不過，一個人孤軍奮戰的時代已經過去，接下來就是團體作戰、一統江湖的時代了。

想吵贏？得比誰活得久

倫敦的皇家學會和巴黎的法蘭西科學院都已建立，科學家開始有組織；科學史上最偉大的巨星之一，也在伽利略去世的同一年來到人間。艾薩克．牛頓一手改變科學界的同時，也帶來了科學爭辯的腥風血雨。而英倫三島與歐洲大陸、孤立與聯合、英國與法國，這之間地理、文化與政治上的差異與矛盾，也為接下來將要上演的史上第一混戰添了一把柴火。

平心而論，當我們用現代的眼光回顧過去時，往往容易忽略當事人身處的環境，而做出並不公平的結論。參加爭論有時並不代表什麼，比方說你的臉書首頁被某一話題洗版，你的每個朋友都針對那個問題，跟別人長篇大論爭吵，很少人能忍住不參與評論；而一旦你下了評論，就無法抽身了。因為筆戰這件事，每個人都希望自己說的，是這場爭論中的最後一句話，好像就代表自己獲得勝利。

當然，每場爭論必定會有人說最後一句話，但那跟你的勝利和正確與否，幾乎沒有關係。決定勝負的關鍵要素，是你得成為這群人裡活得最久的。

從這個意義上來看，牛頓可是史上前無古人、後無來者的大贏家，他雖然曾經是個險些夭折的早產兒，卻活到了85歲，在那個年代來說，這絕對是高壽。那個時候，他的絕大多數對手和夥伴（但是和伽利略一樣，牛頓的朋友實在不多）都早已離開人世，不能辯駁他說的任何一句話了——這是文雅一點的說法。通俗一點說，就是他們一直吵架，吵到死。

當然，牛頓並不是一生下來戰鬥力就這麼剽悍，他也需要「打怪升級」，一開始也吃過不小的虧。如果按時間順序，翻閱牛頓的書信集，就能夠明顯看出他從筆戰新手，進階到一代宗師的過程。

皇家學會的祕書羅伯特．虎克（按：Robert Hooke，因首先提出「細胞」一詞而知名）是牛頓遇到的第一個大魔王。虎克稱得上是「你抄襲」派的開山祖師，據說他在皇家學會裡的口頭禪就是「這我早就想到了！」每次有誰發表什麼新發現，他都要跳出來說這一句，可想而知，他在皇家學會裡的人緣不會太好。而且，這種話說多了就變成「狼來了」的故事。

由 James Thronill after Sir Godfrey Kneller 牛頓

後來，他真的在牛頓之前發現了平方反比定律（按：任何物理定律中，某個物理量的分布或強度，會依距離的平方反比而下降，就可稱為平方反比定律。牛頓萬有引力定律即為一種），卻沒人相信。

說起來牛頓也不是省油的燈，虎克說平方反比定律我早就想到了，牛頓是借鑑了我的筆記！牛頓就把《自然哲學的數學原理》裡，引用虎克研究的說明全都刪除。

此外，牛頓有句名言你一定聽過：「如果說我比別人看得更遠，那是因為我站在巨人的肩膀上。」這句話可說是牛頓在虎克這一關的通關宣言，人們常把這句話理解為牛頓的謙虛之言，其實，牛頓可能是在諷刺虎克的身高。

而且，牛頓還有個巨大的優勢：長壽，所以他發言機會總比對手多太多。

虎克比牛頓早死24年，身後連一幅畫像都沒留下，據說就是被牛頓撤下，他甚至還試圖把虎克留下來的手稿和筆記都燒掉。看來，想徹底惹火一位科學家，最快速的辦法就是指著他的成果說：「這是抄我的。」

書籍介紹

本文摘錄自《找到強項，偏才也會變天才：重考、被當、失敗、轉行 頂尖科學家也曾被人唱衰看輕 他們如何化解、何時開竅？》，任性出版

作者：劉茜

◎天文學家哥白尼，原本是醫生，從醫一陣子後才在天文領域發光。

◎達文西是畫家、數學家、解剖學家、工程師，但他根本沒上過大學。

◎發明麻疹疫苗的科學家恩德斯，在別人都已開始工作的33歲，他才讀完博士。

課本裡的科學家，總給人嚴肅、聰明、學習力極高的印象，但他們的求學過程，都這麼順遂與優秀嗎？