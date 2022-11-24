「苗栗國」有史以來最受矚目大選，「四方對戰」為何無黨籍的鍾東錦贏面最大？

對其他縣市而言，苗栗一直是個相當特殊的地方。一方面苗栗是個「從未政黨輪替」的縣市；二來作為小縣，卻在2015年搞到一度瀕臨破產，債務竟高達新台幣617億。要知道首都台北2021年的負債不過898億元。

自此苗栗聲名大噪，好似完全獨立於台灣行政體系之外，被外界戲稱為——苗栗國。

今（2022）年11月26日地方選舉將至，苗栗再度成為鎂光燈的焦點。其中一個原因是國民黨候選人「分裂」：國民黨推舉曾任苗栗農田水利會會長的謝福弘參選，引發執意參選的現任議長鍾東錦不滿，最終被開除黨籍，形成「國民黨2人內戰」。

面對國民黨分裂，民進黨把握契機，推出前頭份市市長徐定禎披袍上陣，而時代力量同時舉薦現任議員宋國鼎出馬。形成四方陣營各有支持者，相互影響又各自牽制的詭譎局面。

Photo Credit: 中央社 選戰倒數，苗栗縣第三勢力，時代力量苗栗縣長候選人宋國鼎（右）22 日除持續掃街拜票，也透過臉書發文，拜託選民支持募款小物集資，一起搶救透支的競選經費。 （宋國鼎競選總部提供） 中央社記者管瑞平傳真於2022年11月22日

苗栗四方對戰，爭議纏身的鍾東錦為什麼支持率高居不下？

不過，令外界感到相當訝異的是，屢受對手陣營指控「黑道砂石、殺人未遂」等重大刑案纏身的鍾東錦，支持度仍然高居不下，而且也一反過去「選舉以國民黨為依歸」的常態，此特殊情況引起我們的好奇。

一名長期支持國民黨卻變心支持鍾東錦的鄉親陳阿姨（匿名）向我們不滿表示：「朱立倫（國民黨主席）有尊重我們的意見嗎？他推出謝⋯⋯（謝福弘）什麼的，他是誰？根本沒人知道！」。她強調，苗栗人重視地方經營，平常要看得到「人」，才被視對地方有付出。

陳阿姨長期在基層走跳，接過苗栗各大造勢的主持、表演工作，熟稔各種造勢場合和各種團體宣傳活動。

她強調：「我們（苗栗人）不需要外面的人來插手（空降）。」她還表示，地方的經營很重要，平時婚喪喜慶都要參加，各種活動贊助也要到位，不是平常看不到的人然後「被指定」，就可以當縣長。

陳阿姨向我們透露，目前許多地方有力人士是全力支持鍾東錦，經過指定候選人事件後，鄉親們「唾棄」國民黨，並一再強調要選人才而不是選黨。據聞眾多國民黨籍基層里長已經倒戈，甚至公開力挺鐘東錦。

他進一步解釋支持的原因，鍾東錦身為議長有完整政治歷練，對預算財務等方面很熟悉，更重要的是還很親民：「他（鍾）參與大小活動會唱『山歌』（客家歌謠）接地氣，而且他的妹妹是身心障礙人士，無論去哪都帶在身邊，再加上他也孝順媽媽，是我們支持的原因。」

此外，當我們問到對民眾黨時，她非常肯定民眾黨的監督執政黨的能力，但是本次或2024年總統大選時，是否會改投民眾黨時，陳阿姨「遲疑」了一下，表示還是要給國民黨機會。

Photo Credit: 中央社 無黨籍苗栗縣長參選人鍾東錦（前）20日拜會台北市議會及市政府，在台北大數據中心參訪時並下載台北通App並參與熊好券2.0抽籤。中央社記者張新偉攝於2022年10月20日。

鍾東錦多年來地方經營扎實

據了解，鍾東錦出生於苗栗南庄，其家族早期從事採礦事業，後來家道中落後陷入貧困，而後奮發考上苗栗新竹的第一志願新竹中學，但求學中因打架退學，再轉入苗栗的大成高中，畢業北上台北求職未果，於是返鄉經營地方走上政治一途。

多年下來，鍾東錦在地方的勢力相當強勢，尤其在中老年族群上獲得極大支持。

這一來顯示他在地方經營扎實；二來選舉事務起跑早。地方盛傳早上一年前，就已備妥糧草要打縣長選戰，如今，苗栗大票倉頭份、竹南的大型看板林立，印著「科技苗栗」的鮮黃色旗海，更是從市區延綿至鄉村南庄，偏遠的獅潭等地。

實際詢問，在地方經營生意的黃大哥（匿名）觀察指出，許多政治人物的「在地經營」並不侷限於選舉戰時期。由於經營面向相當廣泛，更需要時間堆疊，包含各大節慶廟宇的獻金，企業贊助，甚至組織年終尾牙摸彩等，種類五花八門，經營形式繁多。

苗栗「選舉炒米粉場」：有吃有拿，還有表演可看

針對選舉造勢，苗栗也有特殊的「選舉文化」。

陳大姊告訴我們，選舉時「炒米粉場」成為造勢的代名詞。造勢活動時間最好是辦在晚間6至9點，現場除了備有炒米粉，還有爌肉和雞酒等佳餚，而唱歌跳舞也不可少，再加上選舉物品：口罩、消毒水等，有吃有拿。

而許多地方鄉親、仕紳都會來熱鬧熱鬧，有力人士除了藉此展示地方影響力，也向鄉親們交陪做「人情」。當然各種各利益團體也來尋求支持。

活動中，有各種八卦故事、小道消息亦成為鄉親們的話題：像是哪塊地的開發；台積電會不會來苗栗；台灣政局未來發展；當地有力人士誰跟誰不合等，均是鄉親熱議題目。炒米粉場是一個相當特殊的聯誼會，而在苗栗縣不辦炒米粉場，通常被老一輩認為是選不上的，甚至被視為沒能力，或者小氣、人品很差。

炒米粉場大多在活動中心、社區會議室舉行，小的人數不多落在50人以內；大則僅到上百人，這和北部的「大型造勢場合」相當不同。陳阿姨表示，有些場合有『固定儀式』，包子、大蒜和粽子象徵性東西不會少，也會邀請宗親會等團體到場助陣。她還強調：「有些場合的主辦人『很大方』，東西很豐盛，濃醇的雞酒，加上主持人帶動，可以讓場子熱起來，看得出人氣。」也能夠說是選前的重要風向球。

鍾東錦資源多，陸、空戰皆到位

此外，鍾東錦的「宣傳」做得非常到位，一改過去苗栗過去政治人物很Local的模式。據了解，目前其競選團隊中，有傳統媒體電視台退下的記者操盤，各大雜誌媒體曝光度高；再加上，脫黨話題受關注，一時之間成為媒體寵兒。此外，社群空戰則有「苗栗大小事」、「竹南大小事」等地方性臉書社團的管理者陳金龍幫忙輔選。

知情人士透露，陳金龍是由婚禮攝影起家，他也曾是現任縣長徐耀昌粉絲專頁的管理員，同時也是粉專「小苗栗新聞台」的管理者。該粉專還有其他管理人員還，包含三立退休的記者。他們組媒體公司一起管理。