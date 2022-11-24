「苗栗國」有史以來最受矚目大選，「四方對戰」為何無黨籍的鍾東錦贏面最大？
我們想讓你知道的是
本次地方選舉是苗栗縣最受矚目的一次，目前鍾東錦和謝福弘陷入國民黨內戰，民進黨把握契機，推舉徐定禎披袍上陣，而時代力量同時舉薦宋國鼎出馬，形成四方陣營各有支持者，相互影響又各自牽制的詭譎局面。
對其他縣市而言，苗栗一直是個相當特殊的地方。一方面苗栗是個「從未政黨輪替」的縣市；二來作為小縣，卻在2015年搞到一度瀕臨破產，債務竟高達新台幣617億。要知道首都台北2021年的負債不過898億元。
自此苗栗聲名大噪，好似完全獨立於台灣行政體系之外，被外界戲稱為——苗栗國。
今（2022）年11月26日地方選舉將至，苗栗再度成為鎂光燈的焦點。其中一個原因是國民黨候選人「分裂」：國民黨推舉曾任苗栗農田水利會會長的謝福弘參選，引發執意參選的現任議長鍾東錦不滿，最終被開除黨籍，形成「國民黨2人內戰」。
面對國民黨分裂，民進黨把握契機，推出前頭份市市長徐定禎披袍上陣，而時代力量同時舉薦現任議員宋國鼎出馬。形成四方陣營各有支持者，相互影響又各自牽制的詭譎局面。
苗栗四方對戰，爭議纏身的鍾東錦為什麼支持率高居不下？
不過，令外界感到相當訝異的是，屢受對手陣營指控「黑道砂石、殺人未遂」等重大刑案纏身的鍾東錦，支持度仍然高居不下，而且也一反過去「選舉以國民黨為依歸」的常態，此特殊情況引起我們的好奇。
一名長期支持國民黨卻變心支持鍾東錦的鄉親陳阿姨（匿名）向我們不滿表示：「朱立倫（國民黨主席）有尊重我們的意見嗎？他推出謝⋯⋯（謝福弘）什麼的，他是誰？根本沒人知道！」。她強調，苗栗人重視地方經營，平常要看得到「人」，才被視對地方有付出。
陳阿姨長期在基層走跳，接過苗栗各大造勢的主持、表演工作，熟稔各種造勢場合和各種團體宣傳活動。
她強調：「我們（苗栗人）不需要外面的人來插手（空降）。」她還表示，地方的經營很重要，平時婚喪喜慶都要參加，各種活動贊助也要到位，不是平常看不到的人然後「被指定」，就可以當縣長。
陳阿姨向我們透露，目前許多地方有力人士是全力支持鍾東錦，經過指定候選人事件後，鄉親們「唾棄」國民黨，並一再強調要選人才而不是選黨。據聞眾多國民黨籍基層里長已經倒戈，甚至公開力挺鐘東錦。
他進一步解釋支持的原因，鍾東錦身為議長有完整政治歷練，對預算財務等方面很熟悉，更重要的是還很親民：「他（鍾）參與大小活動會唱『山歌』（客家歌謠）接地氣，而且他的妹妹是身心障礙人士，無論去哪都帶在身邊，再加上他也孝順媽媽，是我們支持的原因。」
此外，當我們問到對民眾黨時，她非常肯定民眾黨的監督執政黨的能力，但是本次或2024年總統大選時，是否會改投民眾黨時，陳阿姨「遲疑」了一下，表示還是要給國民黨機會。
鍾東錦多年來地方經營扎實
據了解，鍾東錦出生於苗栗南庄，其家族早期從事採礦事業，後來家道中落後陷入貧困，而後奮發考上苗栗新竹的第一志願新竹中學，但求學中因打架退學，再轉入苗栗的大成高中，畢業北上台北求職未果，於是返鄉經營地方走上政治一途。
多年下來，鍾東錦在地方的勢力相當強勢，尤其在中老年族群上獲得極大支持。
這一來顯示他在地方經營扎實；二來選舉事務起跑早。地方盛傳早上一年前，就已備妥糧草要打縣長選戰，如今，苗栗大票倉頭份、竹南的大型看板林立，印著「科技苗栗」的鮮黃色旗海，更是從市區延綿至鄉村南庄，偏遠的獅潭等地。
實際詢問，在地方經營生意的黃大哥（匿名）觀察指出，許多政治人物的「在地經營」並不侷限於選舉戰時期。由於經營面向相當廣泛，更需要時間堆疊，包含各大節慶廟宇的獻金，企業贊助，甚至組織年終尾牙摸彩等，種類五花八門，經營形式繁多。
苗栗「選舉炒米粉場」：有吃有拿，還有表演可看
針對選舉造勢，苗栗也有特殊的「選舉文化」。
陳大姊告訴我們，選舉時「炒米粉場」成為造勢的代名詞。造勢活動時間最好是辦在晚間6至9點，現場除了備有炒米粉，還有爌肉和雞酒等佳餚，而唱歌跳舞也不可少，再加上選舉物品：口罩、消毒水等，有吃有拿。
而許多地方鄉親、仕紳都會來熱鬧熱鬧，有力人士除了藉此展示地方影響力，也向鄉親們交陪做「人情」。當然各種各利益團體也來尋求支持。
活動中，有各種八卦故事、小道消息亦成為鄉親們的話題：像是哪塊地的開發；台積電會不會來苗栗；台灣政局未來發展；當地有力人士誰跟誰不合等，均是鄉親熱議題目。炒米粉場是一個相當特殊的聯誼會，而在苗栗縣不辦炒米粉場，通常被老一輩認為是選不上的，甚至被視為沒能力，或者小氣、人品很差。
炒米粉場大多在活動中心、社區會議室舉行，小的人數不多落在50人以內；大則僅到上百人，這和北部的「大型造勢場合」相當不同。陳阿姨表示，有些場合有『固定儀式』，包子、大蒜和粽子象徵性東西不會少，也會邀請宗親會等團體到場助陣。她還強調：「有些場合的主辦人『很大方』，東西很豐盛，濃醇的雞酒，加上主持人帶動，可以讓場子熱起來，看得出人氣。」也能夠說是選前的重要風向球。
鍾東錦資源多，陸、空戰皆到位
此外，鍾東錦的「宣傳」做得非常到位，一改過去苗栗過去政治人物很Local的模式。據了解，目前其競選團隊中，有傳統媒體電視台退下的記者操盤，各大雜誌媒體曝光度高；再加上，脫黨話題受關注，一時之間成為媒體寵兒。此外，社群空戰則有「苗栗大小事」、「竹南大小事」等地方性臉書社團的管理者陳金龍幫忙輔選。
知情人士透露，陳金龍是由婚禮攝影起家，他也曾是現任縣長徐耀昌粉絲專頁的管理員，同時也是粉專「小苗栗新聞台」的管理者。該粉專還有其他管理人員還，包含三立退休的記者。他們組媒體公司一起管理。
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從敘事到遊戲，打造XR內容價值鏈！2022 TCCF未來內容展，國際專家傳授「內容轉型與變現」商業秘訣
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VR、AR、MR 等技術已經大量運用於敘事和遊戲創作之中，而在創作之外，募資、通路發行、行銷等商業運作是創作者面臨的一大難題。2022 TCCF創意內容大會─未來內容展主題沙龍【國際焦點｜敘事 v.s. 遊戲：VR內容的商機與發展】邀請國際知名VR體驗內容設計公司 ARVORE Immersive 營運總監 Doede Holtkamp 分享他的寶貴經驗。
沉浸式娛樂內容崛起 ，國際市場中XR遊戲更具商機
ARVORE Immersive 是一家總部位於巴西聖保羅，使用VR、AR、MR等最新沉浸式技術，開發互動敘事體驗與遊戲的工作室。ARVORE以VR短片「The Line（台譯：《愛情非線性》）獲得2019年威尼斯影展「最佳VR體驗獎」和2020年艾美獎「互動式媒體傑出創新獎」。2021年，ARVORE再度推出VR遊戲「YUKI」獲得熱烈迴響，目前更有4款遊戲同步開發中，準備於2023至2024年間於各大平台上架。ARVORE Immersive品牌商業營運負責人Doede Holtkamp分別從內容開發、募資、通路等環節，分享敘事與遊戲兩種不同創作類型的商業運作差異，以及ARVORE目前聚焦於遊戲創作開發的原因。
「我們正處於沉浸式娛樂產業的轉折點。 」Doede Holtkamp有信心地說，隨著設備越來越普及，用戶指數增長，預期產業格局將在十年內徹底改變，而未來除了VR娛樂體驗更普遍化外，也將開啟全新XR世代 。「大家應該投入更多心力在XR遊戲，無論從募資或通路發行的層面來看，XR遊戲都有更多機會。」他也不諱言，雖然敘事型XR創作商機已經比過去要成長許多，但遊戲仍是相對更有機會成功回收投資報酬的XR創作型態：「儘管ARVORE仍希望未來繼續製作敘事類型的內容，但此時此刻我們更專注於遊戲開發。」
敘事V.S. 遊戲 從開發階段就要有不同思維
ARVORE Immersive團隊橫跨敘事與遊戲兩種創作範疇，Doede Holtkamp表示，由於團隊原先就用類似遊戲開發的編制在創作敘事型內容，團隊人才完整，有設計師、遊戲開發人員、故事設計師，因此ARVORE Immersive針對兩種類型內容的開發方式事實上並沒有那麼大的差異。「最大的差別是，遊戲的前期開發就得交付可運作的原型（Prototype），更理想的狀況是能做出垂直切片（Vertical Slice, 高品質遊戲的短版本遊戲）。而且開發過程中，從早期就要開始不斷測試，針對目標受眾測試用戶體驗。」Doede Holtkamp也提醒，很多團隊會有「做Prototype太貴了，負擔不起」的迷思，事實上現在已經有一些工具，例如Horizon能協助便利開發Prototype 。
另一個關鍵差別在於遊戲的行銷重要性較高，從內容開發的階段就要思考到後續的行銷。「敘事類型的作品中，很多團隊其實沒有專門的行銷人員，通常是由製作人一併負責。但如果從敘事轉向遊戲，就必須在行銷上投注更多心力，至少要有專門的行銷或公關人員。」
從產業鏈著手！「找到對的夥伴」能提高成功機會
敘事型內容與遊戲的募資對象、發行通路也截然不同。Doede Holtkamp分析，敘事型內容的募資機會較多來於公基金、電影節、播放平台等通路，尤其公基金是敘事內容最主要的投資者。Doede Holtkamp也觀察到近期有越來越多遊戲開發者會將垂直切片（Vertical Slic）用於募集公共資金，或是報名電影節，如果有機會入圍電影節，公基金會對這個作品更有興趣。
XR遊戲的主要募資對象則是平台、天使投資等私人投資者和遊戲發行商，其中，他認為遊戲發行商最為重要。「遊戲發行商正在進入這個領域，他們很精通商業運作，也對這個領域很有興趣，覺得充滿商機，但是他們也對這個領域一無所知。」Doede Holtkamp回憶，他曾經問過發行商想要怎樣的內容，但事實上這是一個錯誤的問題，因為發行商很多時候其實並不瞭解。Doede Holtkamp強調，向投資人推薦自己的作品時，創作原型（Prototype）和垂直切片（Vertical Slic）是必要的，此外最重要的是表現用戶體驗和遊戲機制，並且預先了解目前市場上同類型的對手，做出作品的差異化：「不要問發行商要什麼，而是告訴他們，你的作品就是他們應該要的。」
Doede Holtkamp提醒創作團隊，從一開始就應該思考未來的發行通路在哪、可以在哪裡找到潛在的合作夥伴。「嘗試找到這些人，向他們展示你的遊戲，在獲得他們的意見回饋之前不要完成你的遊戲，否則只會浪費時間。」他表示，就像他自己也非遊戲背景出身，ARVORE Immersive也是從過去的經歷中逐漸摸索出商業操作方法。「這個產業還在逐漸成形的早期階段，不懂是正常的，犯錯也沒關係！」
Web3.0開啟了數位世界邁向元宇宙的大門，讓現實世界在即時運算下快速擴增「多重宇宙」。2022未來內容展以「擴增宇宙，運算中」為主軸，便是意味蘊釀元宇宙時代的娛樂體驗、展現將內容產業帶往未來的企圖心。從故事力策展出發，結合科技藝術衍擘畫新未來內容藍圖，帶領參展者體驗內容敘事感官疆界與全新媒體科技應用與商機，在文化內容與商業之間搭建起一座黃金之橋。
- 2022年11月3日至13日
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