迪士尼前執行長Bob Iger回歸震驚影視產業，接下Bob Chapek被「無故」解雇後的燙手山芋

近日歐美影視產業最令人震驚的消息，便是迪士尼前任執行長Bob Iger確認回歸，再度返回迪士尼擔任執行長，至於原先的執行長Bob Chapek則是下台一鞠躬，辭去了董事會職務。至於迪士尼則尚未說明解僱Bob Chapek的理由，換句話說，在疫情期間扛起迪士尼重任的Bob Chapek，遭致「無故」解僱。

時間回到2020年，前迪士尼執行長Bob Iger確定卸任，而引領全世界娛樂產業的米老鼠掌舵手，則交由當時負責迪士尼樂園、體驗與產品的董事長Bob Chapek接任。事實上，在這短短的兩年期間，Bob Chapek過得並不順遂，碰上了一連串的燙手山芋。

Photo Credit: AP／達志影像 Bob Iger

眾所皆知，近年的影視產業遭致肺炎疫情摧殘，財務報表收入皆不可同日而語，而迪士尼的應對方式如各家片廠一樣，主力發展自家的串流平台，Disney+的推動也在這幾年加速發展。

也因為電影院遭到影響，迪士尼全力發展串流平台的關係，影響到商業大片的線分潤，這期間就爆發慢威「黑寡婦」史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）控告迪士尼的官司案，震驚娛樂圈。

當時迪士尼考量院線電影的慘澹，將《黑寡婦》調整至串流平台同步放映，史嘉蕾喬韓森律師就聲稱，當迪士尼選擇不在電影院獨家播映《黑寡婦》時，就已經違反了與史嘉蕾喬韓森的合約，同步上串流的舉動大幅降低了票房數字，而史嘉蕾喬韓森的大部分報酬都與《黑寡婦》的票房表現有著緊密牽動。

「迪士尼在沒有任何正當理由的情況下，故意誘導漫威違反協議，以阻止史嘉蕾喬韓森實現與漫威合約的全部利益。」訴訟中如此寫道。

史嘉蕾喬韓森於去（2021）年北美時間7月29日週四，至洛杉磯高等法院控告迪士尼，表達對同步「戲院」與「Disney+串流平台」發行策略的不滿，指出此舉影響她的票房分紅，粗估損失5000萬美金左右。

這場官司雖然最終和平落幕，雙方和解，但對於迪士尼而言，因疫情帶來對影視作品的衝擊則不言而喻。甚至，迪士尼不止旗下影視作品受到影響，收入主力來源之一的主題樂園，也因疫情關閉，而各國的迪士尼樂園，則也因疫情嚴重程度、防疫政策的不同，使得運營狀況大不一致，觀光財的門票、飲食、周邊等收入皆大受影響。

此外，除了疫情影響之外，今（2022）年年初，迪士尼也捲進了佛州通過的「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案的風暴之中。

美國佛州在3月8日通過《家長教育權利法》（Parental Rights in Education），此法案遭反對方稱為「不說同性戀」（Don’t Say Gay）法案，由佛州共和黨籍參議員哈丁（Joe Harding）發起，且共和黨籍的佛州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）也支持這項法案，經過簽署之後，將在7月1日生效。

此法案對於同志的歧視與壓迫，遭同志團體以及各界抗議，其中包含迪士尼旗下的廣大員工，他們聲稱，迪士尼作為佛州最大的企業之一，公司有責任需要保護這些受影響的群體，希望公司能夠公開反對此法案，而迪士尼的LGBTQ員工和支持者們也集體罷工，試圖引起各界對法案的回應與關注。

迪士尼員工渴望公司對此法案作出反對的積極回應，但是Bob Chapek卻沈默許久，選擇噤聲，並未直接公開譴責法案，此模糊的消極態度也引起許多負面批評。

面對這塊燙手山芋，Bob Chapek雖然最終仍舊跳出來回應，表示已經聯繫了佛州州長，雙方團隊試圖見面，討論如何解決問題。但也稍嫌為時已晚，Bob Chapek的負面形象也在此浪潮中越演越烈。

Photo Credit: AP / 達志影像 Bob Chapek

而到了今年底，迪士尼就解僱了Bob Chapek，同時表示此次人事異動是在董事會同意之後進行的調整。而從相關聲明中，表示Bob Iger將2022年11月20日至2024年12月31日擔任執行長，希冀Bob Iger在這兩年內能夠讓迪士尼恢復正常運營，並增加獲利。

最後，Bob Iger回歸擔任迪士尼執行長，迪士尼董事會主席Susan Arnold，也對外表示，目前董事會成員的相關結構並不會有變動與調整。

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核稿編輯：翁世航